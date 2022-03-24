Российские издатели не будут выпускать книги с упоминанием Facebook и Instagram из-за признания их экстремистскими Статьи редакции
Названия соцсетей уберут с обложек и из заголовков.
Литературу o Facebook* и Instagram* выпускают в основном издательства «Эксмо-АСТ» и «Альпина». Большая часть книг написана в жанре нон-фикшн и посвящена бизнес-тематике, SMM и блогерам: например, «Феномен «Инстаграма» 2.0: все новые фишки» Любови Соболевой или «Бизнес в Instagram. От регистрации до первых денег» Артёма Сенаторова, пишет РБК.
В пресс-службе «Эксмо-АСТ» сообщили РБК об отказе компании от любых «ссылок и логотипов» соцсетей на книгах, которые пойдут в типографии после 21 марта. По книгам, которые уже находятся в продаже, в типографиях и на складах, компания ждёт разъяснений правоохранительных органов.
Аналогичное решение приняла и «Альпина». По словам руководителя отдела маркетинга издательской группы Ирины Антоновой, «любые текстовые и визуальные упоминания» Instagram и Facebook уберут с обложек и оборотов новых книг.
Крупнейшая книжная сеть России «Читай-город — Буквоед» ждёт разъяснений от государства по поводу продажи уже имеющихся на складах экземпляров с символикой соцсетей. В «ЛитРес», которая занимает 70% российского рынка цифровых книг, поступающие от авторов тексты, обложки и иллюстрации в случае несоответствия новым требованиям будут отправлять на доработку.
Всего по запросу «Instagram» в библиотеке «ЛитРеса» можно найти больше 230 наименований электронных и аудиокниг, ещё около 120 вариантов выдаёт запрос «Facebook». На сайте «Буквоеда» можно купить 24 книги по запросу «Instagram» и 17 по запросу «Facebook», ещё несколько десятков доступны для заказа. В «Читай-городе» суммарно насчитывается более 30 наименований книг с упоминанием сервисов Meta в названии или на обложке.
*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Жечь надо книги, настала пора, штош
Хотел было найти фотки сожжения книг, но Яндекс точно знает какое именно сожжение может интересовать среднестатистического россиянина.
Брэдбери хорошо написал как надо
Зачем ты в этом зашкваре что-то пытаешься найти?
Океания всегда воевала с Остазией
Facebook и Instagram всегда были экстремистскими соцсетями
Есть ли лимит у этого идиотизма?
Терпение россиян безгранично.
Российские книгоиздатели обоссались и бумага пожелтела раньше времени
В это время авторы книг: ну да, ну да, пошел я нахер.
Что это они там пишут? Надо бы их самих проверить на экстремизм 🧐
На первой обложке - отсылка к обмазыванию говном, что ли?
Скоро любые книги уже будут экстремизмом. Власти поняли, что контролировать они могут только нищих и тупых. Те самые 70 процентов поддержки войны. 451 путинизм по Фаренгейту.