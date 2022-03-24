Названия соцсетей уберут с обложек и из заголовков.

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Литературу o Facebook* и Instagram* выпускают в основном издательства «Эксмо-АСТ» и «Альпина». Большая часть книг написана в жанре нон-фикшн и посвящена бизнес-тематике, SMM и блогерам: например, «Феномен «Инстаграма» 2.0: все новые фишки» Любови Соболевой или «Бизнес в Instagram. От регистрации до первых денег» Артёма Сенаторова, пишет РБК.

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» сообщили РБК об отказе компании от любых «ссылок и логотипов» соцсетей на книгах, которые пойдут в типографии после 21 марта. По книгам, которые уже находятся в продаже, в типографиях и на складах, компания ждёт разъяснений правоохранительных органов.

Аналогичное решение приняла и «Альпина». По словам руководителя отдела маркетинга издательской группы Ирины Антоновой, «любые текстовые и визуальные упоминания» Instagram и Facebook уберут с обложек и оборотов новых книг.

Крупнейшая книжная сеть России «Читай-город — Буквоед» ждёт разъяснений от государства по поводу продажи уже имеющихся на складах экземпляров с символикой соцсетей. В «ЛитРес», которая занимает 70% российского рынка цифровых книг, поступающие от авторов тексты, обложки и иллюстрации в случае несоответствия новым требованиям будут отправлять на доработку.

Всего по запросу «Instagram» в библиотеке «ЛитРеса» можно найти больше 230 наименований электронных и аудиокниг, ещё около 120 вариантов выдаёт запрос «Facebook». На сайте «Буквоеда» можно купить 24 книги по запросу «Instagram» и 17 по запросу «Facebook», ещё несколько десятков доступны для заказа. В «Читай-городе» суммарно насчитывается более 30 наименований книг с упоминанием сервисов Meta в названии или на обложке.

*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.