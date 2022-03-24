Новости

С первого российского «Макдоналдса» на Пушкинской сняли вывеску Статьи редакции

Илья Варламов
От первого российского Макдоналдса на Пушкинской не осталось и следа. Ушла эпоха и, судя по всему, не вернется.

14 марта «Макдоналдс» временно приостановил работу 800 ресторанов сети по всей России в связи со «спецоперацией» на Украине. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — написал глава компании Крис Кемпчински. «Макдоналдс» продолжил выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников в России.

#новости

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7 комментариев
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Террористический звук
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Экспериментальный рак

От первого российского Макдоналдса на Пушкинской не осталось и следа. Ушла эпоха и, судя по всему, не вернется
 штош поделать

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Клинический фонарь

штош

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Игорь Херник

В это время дядя Ваня

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Ivan Postnikov

вас кроме макдональдса еще что-то волнует?

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Care

Ещё зара я думаю

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Верный шар

Дали пососать пиндосам

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