С первого российского «Макдоналдса» на Пушкинской сняли вывеску Статьи редакции
14 марта «Макдоналдс» временно приостановил работу 800 ресторанов сети по всей России в связи со «спецоперацией» на Украине. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — написал глава компании Крис Кемпчински. «Макдоналдс» продолжил выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников в России.
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WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
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Оба не появлялись на публике с середины марта.
От первого российского Макдоналдса на Пушкинской не осталось и следа. Ушла эпоха и, судя по всему, не вернется
штош поделать
штош
В это время дядя Ваня
вас кроме макдональдса еще что-то волнует?
Ещё зара я думаю
Дали пососать пиндосам