Многие опасаются уголовного преследования.

У Meta* нет офисов в России, но за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка уже приняли решение уволиться, чтобы избежать проблем для себя и своих семей. Об этом рассказала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.

В Meta своим российским сотрудникам опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка со ссылкой на собеседников. Сотрудникам действительно не грозит уголовная ответственность до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в ответ на опасения работников Meta сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не являются лицами, принимающими решения». Он добавил, что сам он «таких опасений» не видит.

*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.