Две тысячи сотрудников Meta опасаются вернуться в Россию из-за признания компании экстремистской организацией Статьи редакции
Многие опасаются уголовного преследования.
У Meta* нет офисов в России, но за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка уже приняли решение уволиться, чтобы избежать проблем для себя и своих семей. Об этом рассказала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.
В Meta своим российским сотрудникам опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка со ссылкой на собеседников. Сотрудникам действительно не грозит уголовная ответственность до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в ответ на опасения работников Meta сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не являются лицами, принимающими решения». Он добавил, что сам он «таких опасений» не видит.
*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.
Сейчас вроде все валят, что за дауны собираются сюда возвращаться?
да, бросить там работу в фб и вернуться. предлагаю сразу на фронт, так искупят работу на экстремистов
Мб родственники?
Тут может быть родня, имущество
Думаю, на сотрудников Meta решение суда не распространяется
А что об этом думают сотрудники ФБК?
Думает он, сук. Ты - лицо, наделённое властью создавать и рассматривать законы, ты должен ЗНАТЬ, как они работают, и особенно - как работают те из них, по которым ты голосовал.
А не запретят ли использовать React, он же в основном поддерживается facebook/meta.
У нас в орге запретили использовать Vue например.
Не ссы, придумают всратый Фреймворк на русском языке и назовут «Катюша». Будет тупо оберткой для Вью
Так и победим
Вот бы все вернулись на нативный js.
там буквы иностранные, запретить!!1
Так уже ж Z и V стали патриотичными. Скоро на латиницу перейдем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архаичная_земля
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ижица
"Архаичная земля" красиво звучит
- Вы откуда будете?
- Я с архаичной земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирий
extjs вам о чем-нибудь говорит? XD
вотсап не запретили, с какого хуя реакт-то запретят
и причём тут Vue вообще?
В душе не знаю. Долбоебизму предела нет, как мы видим.
Испугались истории с зависимостью во vue/cli видимо.
React - экстремистский материал!
У нас в орге запретили использовать Vue например
ЛОЛ, почему?)
Многие боятся приезжать в Россию
штош
И правильно делают.
Привет, Фаридочка, заходи, оууу йеееее
Ерунда какая то. Работали в иностранной компании, кто за ними придёт?