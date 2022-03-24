Новости

Две тысячи сотрудников Meta опасаются вернуться в Россию из-за признания компании экстремистской организацией Статьи редакции

Многие опасаются уголовного преследования.

У Meta* нет офисов в России, но за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка уже приняли решение уволиться, чтобы избежать проблем для себя и своих семей. Об этом рассказала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.

В Meta своим российским сотрудникам опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка со ссылкой на собеседников. Сотрудникам действительно не грозит уголовная ответственность до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в ответ на опасения работников Meta сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не являются лицами, принимающими решения». Он добавил, что сам он «таких опасений» не видит.

*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.

#новости #meta

2203 просмотров
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Написать комментарий...
Пластиковое Окно

Сейчас вроде все валят, что за дауны собираются сюда возвращаться?

Ответить
29
Развернуть ветку
Dima Telpuhovskiy

да, бросить там работу в фб и вернуться. предлагаю сразу на фронт, так искупят работу на экстремистов

Ответить
7
Развернуть ветку
OKA ABK

Мб родственники?

Ответить
3
Развернуть ветку
Задумчивой Кот

Тут может быть родня, имущество

Ответить
2
Развернуть ветку
amorphine

Думаю, на сотрудников Meta решение суда не распространяется
 А что об этом думают сотрудники ФБК?

Ответить
15
Развернуть ветку
Кристобаль Фейра

Думает он, сук. Ты - лицо, наделённое властью создавать и рассматривать законы, ты должен ЗНАТЬ, как они работают, и особенно - как работают те из них, по которым ты голосовал.

Ответить
10
Развернуть ветку
Терпильный Сосальщик

А не запретят ли использовать React, он же в основном поддерживается facebook/meta.

У нас в орге запретили использовать Vue например.

Ответить
3
Развернуть ветку
я НЕ батон

Не ссы, придумают всратый Фреймворк на русском языке и назовут «Катюша». Будет тупо оберткой для Вью
Так и победим

Ответить
5
Развернуть ветку
Зянон

Вот бы все вернулись на нативный js.

Ответить
3
Развернуть ветку
Подозрительный Никита

там буквы иностранные, запретить!!1

Ответить
1
Развернуть ветку
Зянон

Так уже ж Z и V стали патриотичными. Скоро на латиницу перейдем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Подозрительный Никита

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архаичная_земля
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ижица

Архаичная земля
Ꙁ, ꙁ (земля) — буква исторической кириллицы и глаголицы, ныне нигде не употребляемая. В…
ru.wikipedia.org
Ижица
Ѵ, ѵ (ижица) — буква старославянской азбуки, а также дореформенного русского алфавита. Происходит…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
Развернуть ветку
Ложный Мика

"Архаичная земля" красиво звучит

- Вы откуда будете?

- Я с архаичной земли

Ответить
0
Развернуть ветку
Подозрительный Никита

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирий

Ирий
Ирий (ирей, вирий, вырий, вырей; др.-рус. ирье; белор. вырай; чеш. Irij; польск. Wyraj; от ир) — в…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
Развернуть ветку
Терпильный Сосальщик

extjs вам о чем-нибудь говорит? XD

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Приловский

вотсап не запретили, с какого хуя реакт-то запретят
и причём тут Vue вообще?

Ответить
2
Развернуть ветку
Терпильный Сосальщик

В душе не знаю. Долбоебизму предела нет, как мы видим.

Испугались истории с зависимостью во vue/cli видимо.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ложный Мика

React - экстремистский материал!

Ответить
0
Развернуть ветку
Служебный пистолет

У нас в орге запретили использовать Vue например
 ЛОЛ, почему?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Экспериментальный рак

Многие боятся приезжать в Россию
 штош

Ответить
1
Развернуть ветку
aliftin

И правильно делают.

Ответить
4
Развернуть ветку
Игорь Херник

Привет, Фаридочка, заходи, оууу йеееее

Ответить
0
Развернуть ветку
fyjybv
Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Ерунда какая то. Работали в иностранной компании, кто за ними придёт?

Ответить
–4
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Новости
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона. РИА «Новости» выложили видео с Шойгу с совещания Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.

138
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
262
Офтоп
Жаль
Эпохальное событие

Прибытие большого десантного корабля [Орск] в порт Бердянск — это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме...

Телеканал «Звезда»
145
angry cat
Переиграл дешевок
79
Офтоп
Paul Potseluev
143
Twitter
Кузькин отец
Георгий Албуров @alburov
Поздравляю Марию @pevchikh , отнявшую твиттер-тредом английскую визу и квартиру за 4 миллиона фунтов в Лондоне у дочери любовницы Лаврова.

Отнимаем имущество у жуликов по всему миру. Быстро, качественно, за ваши пожертвования. Обращаться в отдел расследований
103
Взрослый Слава
104
Мнения
Валерий Гылка
Для тех, кто хочет свалить

«Кому вы там нужны?» – частый вопрос к тем, кто куда-то хочет свалить. Это и от окружающих слышно, и просто сидит в голове в качестве самостопера. А я скажу, кому нужны.

59
Новости
С первого российского «Макдоналдса» на Пушкинской сняли вывеску Статьи редакции
Илья Варламов
От первого российского Макдоналдса на Пушкинской не осталось и следа. Ушла эпоха и, судя по всему, не вернется.
54
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
246
Больше статей
null