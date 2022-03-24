США ввели санкции против Госдумы, десятков оборонных предприятий и главы Сбера Германа Грефа Статьи редакции
Под ограничения попали 328 парламентариев.
О введении новых санкций сообщается на сайте Министерства финансов США. В перечне оказались более 600 физических и юридических лиц.
Под ограничения попали 48 оборонных предприятий. Среди них Акционерное общество «Кронштадт», Центр закупок и логистики вертолётной промышленности, Улан-Удэнский авиационный завод.
Санкции ввели против Госдумы в целом за принятие резолюции с просьбой к Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, ограничения коснутся и 328 парламентариев. Всё их имущество и компании, где они имеют 50 или более процентов доли в юрисдикции блокируется. Транзакции американских граждан, связанные с этой собственностью, запрещены.
В том же списке оказались глава Сбера Герман Греф, названный ключевым чиновником финансового сектора России и доверенным лицом Путина, олигарх Геннадий Тимченко, 17 членов правления «Совкомбанка».
Под новые санкции также попали сделки с золотом от имени российского Центробанка.«Любая сделка с золотом, связанная с Центральным банком Российской Федерации, подпадает под действие существующих санкций», — говорится в сообщении.
Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.
Говёные какие-то санкции, если честно. Разочаровывает. Запад опять пердит в лужу и боится сделать решительные шаги.
а какие надо, там вообще еще осталось чо банить?
Всё банить. Торговое эмбарго. Частичное нефтяное эмбарго. Все банки России — под сосанкции. Как со стороны США, так и ЕС, так и Японии-Кореи-Великобритании и т.д.
На операции с голдой банн дали. У раисии 130ккк в голде, теперь всё.
Золото же физически находится в РФ? Или нет? Я не шарю просто.
Золото хранится
https://t.me/v_for_vato/541
6,6% процентов золотого запаса заблокировали, так выходит
потому что там политикам надо отвечать перед народом
Я понимаю, но народ, кажется, не против. У политиков должно быть понимание, что если не остановить Пыню щас — потом может быть гораздо хуже.
Это, грубо говоря, возможность остановить Гитлера осенью 39-го года сразу
когда гитлер напал на польшу запад точно так же медлил
Там ваще странная история. Мир я так понимаю частично одобрял Гитлера. А понятие и понимание нацизма уже развилось в головах после войны
Мир я так понимаю частично одобрял Гитлера.
Мир хотел, чтобы он втащил СССР. Так как боялись распространения коммунизма в мире. Но так не сработало, зацепило не только СССР.
Ну да. То есть, выводы не сделаны)0
У Гитлера не было ядерной кнопки. Этот дед реально же может кого в ад, кого в рай послать не спросив.
вся надежда на то, что остальные помирать не захотят (там необходимо множественное подтверждение одновременно)
Верно. Но санкции это альтернатива горячей войне.
Народ очень даже против какого либо ухудшения собственной жизни.
Никто их там не удушит
Санкции на ВПК нихрена не говеные, это просто лично ты их не ощутишь
В чем они плохи. Скажи конкретно?
OFAC is designating multiple companies that are part of Russia’s defense-industrial base and that produce weapons that have been used in Russia’s assault against Ukraine’s people, infrastructure, and territory. Today’s designations build on those levied by Treasury in previous weeks against key components of the Government of the Russian Federation (GoR) that facilitate Putin’s hostile campaign against Ukraine. By cutting off 48 companies from western technological and financial resources, today’s action will have a deep and long-lasting effect on Russia’s defense-industrial base and its supply chain.
Насколько я понял из SANCTIONS IMPLICATIONS там именно финансовые санкции, то есть любой из этих 328 орков может по прежнему посещать США.
ну вот чубайс и дворкович не захотели в проперженной луже сидеть и сосокочили
интересно кто следующий
Хорошие санкции. Если человек под санкциями возглавляет например компанию, то банки блокируют такой компании платежи, как это случилось с Севсталью.
Ты думаешь люди просто так отдают контрольные пакеты и выходят из совета директоров
Честно говоря не уверен что сейчас будет делать Греф
Надо МИДу Украины подождать очередной обстрел условной больницы и начать просить у США, чтоб отключали телефоны на территории РФ, как минимум Apple, Андроид если не отключить, то сделать возможность использования с костылями.
Я об айфонах думал как раз вчера. Есть номер Красовского, подтвердить его личность херня делов, IMEI тоже. И превратить его телефон в кирпич.
Нужно вводить санкции по белым спискам. Сначала ввести санкции против всех людей и компаний РФ, а потом выводить из под санкций по отдельности.
Тогда поток негативных новостей сменится позитивными новостями.
А каких тебе ещё не хватает
А с чего вы взяли, что они решительно хотят это остановить? Когда страны воюют, они ослабевают, это довольно выгодно тем, кто стоит и смотрит в сторонке. Россия сама себя загоняет в болото, зачем ей мешать.
Чому 'мерика не ёбнит по путане ядерной бомбой.
Чому они не разрушают свою экономику ради свободы русских. Мне что, самому выходить на улицы и бороться за это?
Что значит против Госдумы в целом?
Любого, кто избирался с 1905 г. в Думу и будет избираться впредь
С теми, кто избрался в 1905, разобрались большевики
дедушка старый, ему всё равно
Законы российские перестанут импортировать
и запретят ввозить свои
Значит, закон об иностранных агентах заблокируют? Они же на американский ссылались
но ведь ЭТО ДРУГОЕ!!1 🤡 нынче же Мединский предложил обязать детей молиться в школах, чтобы было как в США
Госдуме только на пользу
.del
опять шоль без жириновского?
Либерал-демократов не трогают
Мне почему-то кажется, что время санкций уже прошло и США сосредточены на дипломатическом давлении на рф с других стран, потенциальной военной помощи Украине и убеждении ЕС на возможное нефтяное эмбарго.
Сбер в Крым придёт? Или Греф всё же уйдёт?
Интересно, почему аж через месяц. И с чем связана такая терпимость запада к ним?