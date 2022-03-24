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США ввели санкции против Госдумы, десятков оборонных предприятий и главы Сбера Германа Грефа Статьи редакции

Под ограничения попали 328 парламентариев.

О введении новых санкций сообщается на сайте Министерства финансов США. В перечне оказались более 600 физических и юридических лиц.

Под ограничения попали 48 оборонных предприятий. Среди них Акционерное общество «Кронштадт», Центр закупок и логистики вертолётной промышленности, Улан-Удэнский авиационный завод.

Санкции ввели против Госдумы в целом за принятие резолюции с просьбой к Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, ограничения коснутся и 328 парламентариев. Всё их имущество и компании, где они имеют 50 или более процентов доли в юрисдикции блокируется. Транзакции американских граждан, связанные с этой собственностью, запрещены.

В том же списке оказались глава Сбера Герман Греф, названный ключевым чиновником финансового сектора России и доверенным лицом Путина, олигарх Геннадий Тимченко, 17 членов правления «Совкомбанка».

Под новые санкции также попали сделки с золотом от имени российского Центробанка.«Любая сделка с золотом, связанная с Центральным банком Российской Федерации, подпадает под действие существующих санкций», — говорится в сообщении.

#новости #санкции #конфликтнаукраине

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44 комментария
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НикакойвойнысУкраиной

Говёные какие-то санкции, если честно. Разочаровывает. Запад опять пердит в лужу и боится сделать решительные шаги.

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11
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Погибший череп

а какие надо, там вообще еще осталось чо банить?

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15
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НикакойвойнысУкраиной

Всё банить. Торговое эмбарго. Частичное нефтяное эмбарго. Все банки России — под сосанкции. Как со стороны США, так и ЕС, так и Японии-Кореи-Великобритании и т.д.

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1
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Артур Рева

На операции с голдой банн дали. У раисии 130ккк в голде, теперь всё.

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0
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Склонный лолипоп

Золото же физически находится в РФ? Или нет? Я не шарю просто.

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Даяна Цист

Золото хранится
https://t.me/v_for_vato/541

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Склонный лолипоп

6,6% процентов золотого запаса заблокировали, так выходит

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0
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Инвестор

потому что там политикам надо отвечать перед народом

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Я понимаю, но народ, кажется, не против. У политиков должно быть понимание, что если не остановить Пыню щас — потом может быть гораздо хуже.

Это, грубо говоря, возможность остановить Гитлера осенью 39-го года сразу

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11
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Инвестор

когда гитлер напал на польшу запад точно так же медлил

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Gangaman

Там ваще странная история. Мир я так понимаю частично одобрял Гитлера. А понятие и понимание нацизма уже развилось в головах после войны

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Нервный Валера

Мир я так понимаю частично одобрял Гитлера.
 Мир хотел, чтобы он втащил СССР. Так как боялись распространения коммунизма в мире. Но так не сработало, зацепило не только СССР.

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НикакойвойнысУкраиной

Ну да. То есть, выводы не сделаны)0

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Gangaman

У Гитлера не было ядерной кнопки. Этот дед реально же может кого в ад, кого в рай послать не спросив.

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2
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Dmitri Ov

вся надежда на то, что остальные помирать не захотят (там необходимо множественное подтверждение одновременно)

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НикакойвойнысУкраиной

Верно. Но санкции это альтернатива горячей войне.

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Ilya Uu

Народ очень даже против какого либо ухудшения собственной жизни.

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НикакойвойнысУкраиной

Никто их там не удушит

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Андрей Андреев

Санкции на ВПК нихрена не говеные, это просто лично ты их не ощутишь

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7
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Dan

В чем они плохи. Скажи конкретно?

OFAC is designating multiple companies that are part of Russia’s defense-industrial base and that produce weapons that have been used in Russia’s assault against Ukraine’s people, infrastructure, and territory. Today’s designations build on those levied by Treasury in previous weeks against key components of the Government of the Russian Federation (GoR) that facilitate Putin’s hostile campaign against Ukraine. By cutting off 48 companies from western technological and financial resources, today’s action will have a deep and long-lasting effect on Russia’s defense-industrial base and its supply chain.

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4
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Правый Макс

Насколько я понял из SANCTIONS IMPLICATIONS там именно финансовые санкции, то есть любой из этих 328 орков может по прежнему посещать США.

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гчк

ну вот чубайс и дворкович не захотели в проперженной луже сидеть и сосокочили

интересно кто следующий

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2
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Священная спецоперация Путина

Хорошие санкции. Если человек под санкциями возглавляет например компанию, то банки блокируют такой компании платежи, как это случилось с Севсталью.
Ты думаешь люди просто так отдают контрольные пакеты и выходят из совета директоров
Честно говоря не уверен что сейчас будет делать Греф

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1
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КтоТы

Надо МИДу Украины подождать очередной обстрел условной больницы и начать просить у США, чтоб отключали телефоны на территории РФ, как минимум Apple, Андроид если не отключить, то сделать возможность использования с костылями.

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Gangaman

Я об айфонах думал как раз вчера. Есть номер Красовского, подтвердить его личность херня делов, IMEI тоже. И превратить его телефон в кирпич.

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new_comment

Нужно вводить санкции по белым спискам. Сначала ввести санкции против всех людей и компаний РФ, а потом выводить из под санкций по отдельности.
Тогда поток негативных новостей сменится позитивными новостями.

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Zzzzzzz

А каких тебе ещё не хватает

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Жилищный Никита

А с чего вы взяли, что они решительно хотят это остановить? Когда страны воюют, они ослабевают, это довольно выгодно тем, кто стоит и смотрит в сторонке. Россия сама себя загоняет в болото, зачем ей мешать.

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Никита Борисова

Чому 'мерика не ёбнит по путане ядерной бомбой.
Чому они не разрушают свою экономику ради свободы русских. Мне что, самому выходить на улицы и бороться за это?

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Ложный Мика

Что значит против Госдумы в целом?

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Подозрительный Никита

Любого, кто избирался с 1905 г. в Думу и будет избираться впредь

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6
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Александр Чекета

С теми, кто избрался в 1905, разобрались большевики

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2
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Подозрительный Никита

дедушка старый, ему всё равно

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maclemain

Законы российские перестанут импортировать

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Подозрительный Никита

и запретят ввозить свои

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Ложный Мика

Значит, закон об иностранных агентах заблокируют? Они же на американский ссылались

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1
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Dmitri Ov

но ведь ЭТО ДРУГОЕ!!1 🤡 нынче же Мединский предложил обязать детей молиться в школах, чтобы было как в США

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Меньший Филипп

Госдуме только на пользу

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Солидный кот

.del

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Погибший череп

опять шоль без жириновского?

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Коллективный клуб

Либерал-демократов не трогают

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Денис Сенькин

Мне почему-то кажется, что время санкций уже прошло и США сосредточены на дипломатическом давлении на рф с других стран, потенциальной военной помощи Украине и убеждении ЕС на возможное нефтяное эмбарго.

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Sergei Timofeyev

Сбер в Крым придёт? Или Греф всё же уйдёт?

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Дед Макар

Интересно, почему аж через месяц. И с чем связана такая терпимость запада к ним?

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