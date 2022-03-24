Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 Статьи редакции
Ранее компания закрыла предзаказ новой игры для пользователей из России.
1756 просмотров
- На блокировку сайта разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в России обратили внимание 24 марта. Согласно данным реестра запрещённых ресурсов, доступ к нему ограничили по запросу Генпрокуратуры.
- В реестре указывается, что сайт заблокировали по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. Вероятно, это произошло из-за того, что в GSC Game World разместили на главной странице сайта обращение, связанное со «спецоперацией».
- Судя по данным сервиса GlobalCheck, уровень доступности сайта составляет 0%.
15 марта компания анонсировала, что российские пользователи больше не смогут оформить предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 — при этом все уже оформленные заказы сохранятся. Разработчики объяснили, что не хотят «финансировать налогами» происходящее на Украине.
США ввели санкции против Госдумы, десятков оборонных предприятий и главы Сбера Германа Грефа Статьи редакции
Под ограничения попали 328 парламентариев.
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона. РИА «Новости» выложили видео с Шойгу с совещания Статьи редакции
Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.
На дтф начался сущий кошмар после этого
А что случилось?
На дтф завезли сахар для производств сахарной ваты
Ваты хватит
им скоро новые игрушки подвезут
Need for Speed моего детства :)
для хардкорщиков
Так они же внеполитики
Так они и рады. GSC смели поддержать свой народ и свою армию когда на них напала россия. Вот же сволочи, а
Что такое дтф?
Ссущий кипятком кошмар
DTF:
Та не, там уже собрали культ ненависти ко всем разработчикам, ушедшим из России, так что сейчас они только выиграли
Самое интересное, что теперь они полностью солидарны с вот этими ватными гавриками
Гальперов и Кац?
Шлема и Поц
Та не, там уже собрали культ ненависти ко всем разработчикам, ушедшим из России
Тоесть ко всем разработчикам.
Нет. Скорее "ко всем крупным издателям". Впрочем к ним и раньше отношение было не очень)
Дтф сейчас:
мы вне палитики, мы просто любим играть в игры, это русофобия!
все равно игру заблокировали так что пофек
С торрентов скачают
Так на торренты русских не пускают))
Я вне политики
вне торрентов (;
Так пусть качают, это же обыденность для быдла.
Знак качества
Они конченые.
Роскомпараша? Да.
Обои мб
Надеюсь будет переозвучка на украинский!
Даже если изначально и не планировалась (хотя я сомневаюсь, там глава студии патриот), то теперь 100% будет. Даже не сомневайся.
Иди своей дорогой...
Надеюсь в игре будет группировка-ходячий тир с буквой z на груди
Картинка выглядит интересной, я бы хотел поиграть в это(