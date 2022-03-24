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Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 Статьи редакции

Ранее компания закрыла предзаказ новой игры для пользователей из России.

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Скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
  • На блокировку сайта разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в России обратили внимание 24 марта. Согласно данным реестра запрещённых ресурсов, доступ к нему ограничили по запросу Генпрокуратуры.
  • В реестре указывается, что сайт заблокировали по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. Вероятно, это произошло из-за того, что в GSC Game World разместили на главной странице сайта обращение, связанное со «спецоперацией».
  • Судя по данным сервиса GlobalCheck, уровень доступности сайта составляет 0%.

15 марта компания анонсировала, что российские пользователи больше не смогут оформить предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 — при этом все уже оформленные заказы сохранятся. Разработчики объяснили, что не хотят «финансировать налогами» происходящее на Украине.

#новости #игры #роскомнадзор #блокировки

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34 комментария
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Служебный пистолет

На дтф начался сущий кошмар после этого

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рязанский сахар

А что случилось?

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Обратный бинокль

На дтф завезли сахар для производств сахарной ваты

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Россию не спасти

Ваты хватит

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Blessed

им скоро новые игрушки подвезут

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Спичрайтер Трампа

Need for Speed моего детства :)

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William Turner

для хардкорщиков

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muiren

Так они же внеполитики

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Шапку мама дала

Так они и рады. GSC смели поддержать свой народ и свою армию когда на них напала россия. Вот же сволочи, а

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Экспериментальный рак

Что такое дтф?

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кляйне швайне фон додо

Ссущий кипятком кошмар

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Бандеромобіль

DTF:

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Украинский Вояка

Та не, там уже собрали культ ненависти ко всем разработчикам, ушедшим из России, так что сейчас они только выиграли

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Igor Kuznetsov

Самое интересное, что теперь они полностью солидарны с вот этими ватными гавриками

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Никита Борисова

Гальперов и Кац?

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Igor Kuznetsov

Шлема и Поц

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Олексій

Та не, там уже собрали культ ненависти ко всем разработчикам, ушедшим из России
Тоесть ко всем разработчикам.

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Андрей Охапкин

Нет. Скорее "ко всем крупным издателям". Впрочем к ним и раньше отношение было не очень)

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Степан Бандера

Дтф сейчас:
мы вне палитики, мы просто любим играть в игры, это русофобия!
 все равно игру заблокировали так что пофек

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Россию не спасти

С торрентов скачают

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Обэма

Так на торренты русских не пускают))

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Россию не спасти

Я вне политики

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Chef

вне торрентов (;

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Степан Бандера

Так пусть качают, это же обыденность для быдла.

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kndrch

Знак качества

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Клаус Шульце

Они конченые.

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Обэма

Роскомпараша? Да.

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Андрей Охапкин

Обои мб

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Neuro Liam

Надеюсь будет переозвучка на украинский!

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Олексій

Даже если изначально и не планировалась (хотя я сомневаюсь, там глава студии патриот), то теперь 100% будет. Даже не сомневайся.

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ИгорьOK

Иди своей дорогой...

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Андрей Апанасик
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лала лало

Надеюсь в игре будет группировка-ходячий тир с буквой z на груди

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Ajdishnik

Картинка выглядит интересной, я бы хотел поиграть в это(

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Сергеич
12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину
Павел Чиков
🙅‍♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину

25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пере...
🙅‍♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину

25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.
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Служебный пистолет
А помните, как мы с вами смеялись с людей, которые верили и «заряжали» воду у телевизора от Кашпировского?

Теперь эти же люди верят в то, что Мариуполь обстреливают ВСУ, а в Украине нацизм и национализм.

А нам уже не до смеха с этого.

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