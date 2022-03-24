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vc.ru

«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN Статьи редакции

Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.

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Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями. Компания начала в том числе связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей даже с VPN.

Скриншот с сайта, при попытке зайти на него с VPN

1 марта «Яндекс. Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор». В тот же день «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».

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Карта утёкших данных «Яндекс.Еды»: клиенты находят себя, ищут заказы из необычных мест и готовят коллективный иск Статьи редакции

Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

#новости #яндекс #яндекседа #утечки

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71 комментарий
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Общий пистолет

Все кому надо и не надо скачали csv файлы

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Фундаментальный кофе

я не скачал

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Фундаментальный кофе

потому что я гей

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рязанский сахар

Хуже

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Q..

я скачал

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Q..

потому что я ... падаждииииите ;)

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Денис Обрезков

А сколько csv весит, он еще есть где-то?

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Ян Фёдоров

конкретно от яндекс еды - 10гб. но там ведь еще СДЭК подмешали, а он 30гб. есть. в лс.

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Погибший череп

ты точно про тот файл? по ссылке с сайта грузился архив на 1,13 ГБ, распакованный весит 3,83 ГБ

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Ян Фёдоров

«тот» файл уже с объединёнными данными, с сайта saverudata. а есть ещё другой сайт и я так понял, он первоисточник. на нем три базы находятся, среди которых сдэк и яндекс еда

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Общий пистолет

Для мск упакованный около 400 метров
Для остальных городов меньше

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Денис Денисов

Не добилась

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Фундаментальный кофе

как у тебя открывается, если у них домен отжали?

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Чувак против войны

У него виндовс не активирован прост

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Денис Денисов

я не знаю

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Nick Rosenberg

У меня тоже утром не открывалось, а сейчас работает

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Bulky Blackcrappy против войны

Может, домен разделегировали, а у тебя IP в кеше? Что там за IP?

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Денис Денисов

Как проверить IP в кеше?

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Bulky Blackcrappy против войны

Глянь тут, что за адрес, а затем попробуй открыть в другом браузере, например

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Денис Денисов

IP вот такой. В Edge тоже открывается, а в хроме нет

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Ukuri Itsi

Так вот, кто этот сайт сделал

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Здешний блик

Прокси отключи. Или что-то что работает как прокси (AdGuard или еще что-то в этом роде).

У тебя скорее всего в прокси кеш и остался, так что увы.

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Bulky Blackcrappy против войны

Это гуглоаналитика, которая у тебя заблокирована, полагаю, с hosts, поищи что-нибудь с домена saverudata.org 🤔

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Денис Денисов

Это?

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Bulky Blackcrappy против войны

Тогда и в самом деле сайт твой, @Yandex.Eda держите его

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Денис Денисов

Всё, я разобрался. Там статус 304. Гугл пишет, что "Это неявное перенаправление на кешированный ресурс"

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Bulky Blackcrappy против войны

А, тогда это до следующего Ctrl+F5

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Денис Денисов

Ctrl+F5 не помог, а после отключения кэша он выдал статус 200.

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PeaceDETZ

А в чем проблема эту базу снова залить на другой домен?

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Mikhail

Хайп прошел .

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Борис Юринов

В hosts добавить
172.67.199.72 saverudata.org

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Греческий парфюмер

«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта

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Здешний блик

первой в мире

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German Baymuradov

Только эта сама база уже гуляет по сети, даже на том сайте была пара ссылок, на мегу.нз и на сайт юфайл, щас проверил — юфайл работает. Удалите теперь это

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ДУРКА ЕБАТЬ

дай ссылку

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Q..

Go, я создал :)
magnet:?xt=urn:btih:3AFD704B0A04A5128D1424CE7367AB4A57FA99FA&dn=csv.zip&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce

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гчк

спасибо! а есть sql дамп?

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Q..

Нет, это не успел

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Азатот

На изи распарсить в базу и сделать дамп можно ж

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гчк

в sql дампе 40GB было, а в csv всего 1.

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Q..

Это архив, внутри 3.9GB
Насчет дампа не знаю что там реально внутри

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ДУРКА ЕБАТЬ

спасибо

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Здешний блик

Вычисление тжшников по IP, хитрец))

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Q..

Таблетки от паранойи в бардачке, выпей ;)

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Здешний блик

Мне больше нравится

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German Baymuradov

да ее удалят небось, pzcrktii после / на юфайле

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ДУРКА ЕБАТЬ

спасибо

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Тонкий историк

https://mega.nz/folder/xp1ESLIS#vcuS1pDu7TMXgKBYKlNUJw

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Солидный кот

норм рофлишь(нет)

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ДУРКА ЕБАТЬ

хорош

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TJaba

кинь ссылкой в лс

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Чувак против войны

Тупой вопрос к айтишнегам

Те мой сайт может быть заблочен «потомушта» и я немогу этого избежать ибо домен один хрен регаю у регистраторов? При условии своего хостинга и прочего. В лучшем случае мой сайт можно будет открыть как-то трудным способом через тор? Или как? Шо делать с доменом если его регает регистратор?

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гчк

у всех регистраторов есть TOS с которым ты соглашаешься когда покупаешь у них домен.

обычно там запрещаются всякие незаконные вещи, при размещении которых происходит нарушение TOS и вводятся санкции вплоть до разделегирования

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Чувак против войны

А сделать сайт с «своим доменом» даже вида 199.123.12.1 - возможно?

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Miku Hatsune

Можно без проблем, но могут написать абуз твоему хостеру/провайдеру, которому ты тоже много всего обещал по договору
Не настоящий сварщик, но читал что даже за массовое сканирование портов может прилететь абуз с отключением от провайдера

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Андрей Андреев

Все давно скачано 🤣
Яндекс сосатб

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Экспериментальный рак

Теперь он станет полностью недоступным для пользователей
 Не оперативно. Уже, кому надо, все посмотрели

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Здешний блик

И скачали.

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Здешний блик

По прямому IP не пустит просто так - там CloudFlare.
Нужно добавлять в Hosts или свой локальный DNS.

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Здешний блик

24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями
 а с причинами, как всегда, видимо бороться не нужно.

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Фундаментальный кофе

да, с впн не открывается

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Здешний блик

Логично, домен разделегирован, вернее немного в другом статусе, но на пути.

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Alex Blake

Через VeePN открывается, сейчас проверил.

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Террористический звук

связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.
 Ну, это мудро.

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Нервный Валера

А завтра Еда отменит и даркнет. Наверное.

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Alex Blake

То что утекло в сеть уже не заблокируешь. Все кому надо уже скачали себе базу данных.

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Дима Анонимный

лол, работает. Только что проверил. Вводил ранее неизвестные фамилии.

Арбузить надо хостера/клаудфлэр

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лала лало

Скиньте в лс файл, может пригодиться когда нибудь

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Maksim Florov

Блять и это «ведущая» ит компания страны.
Сделать дешевый ход для прессы, это все что они могут.

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Обратный бинокль

охуеть, домен забанили, как быть, что теперь делать, НЕВОЗМОЖНО же опубликовать на другом

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Андрей Фокин

Так, пдждите
Т.е. спустя три дня, спустя ночь в телеге, где базы висели в открытом чате в архивах, они торжественно объявляют, что что-то заблокировали?
Я так понимаю, писем в папке спам было мало, они решили идти до конца?

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Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.
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