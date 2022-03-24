Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.

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Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями. Компания начала в том числе связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей даже с VPN.

Скриншот с сайта, при попытке зайти на него с VPN

1 марта «Яндекс. Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор». В тот же день «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».