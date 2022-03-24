«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN Статьи редакции
Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.
Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями. Компания начала в том числе связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.
Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей даже с VPN.
1 марта «Яндекс. Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор». В тот же день «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».
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Под ограничения попали 328 парламентариев.
Все кому надо и не надо скачали csv файлы
я не скачал
потому что я гей
Хуже
я скачал
потому что я ... падаждииииите ;)
А сколько csv весит, он еще есть где-то?
конкретно от яндекс еды - 10гб. но там ведь еще СДЭК подмешали, а он 30гб. есть. в лс.
ты точно про тот файл? по ссылке с сайта грузился архив на 1,13 ГБ, распакованный весит 3,83 ГБ
«тот» файл уже с объединёнными данными, с сайта saverudata. а есть ещё другой сайт и я так понял, он первоисточник. на нем три базы находятся, среди которых сдэк и яндекс еда
Для мск упакованный около 400 метров
Для остальных городов меньше
Не добилась
как у тебя открывается, если у них домен отжали?
У него виндовс не активирован прост
я не знаю
У меня тоже утром не открывалось, а сейчас работает
Может, домен разделегировали, а у тебя IP в кеше? Что там за IP?
Как проверить IP в кеше?
Глянь тут, что за адрес, а затем попробуй открыть в другом браузере, например
IP вот такой. В Edge тоже открывается, а в хроме нет
Так вот, кто этот сайт сделал
Прокси отключи. Или что-то что работает как прокси (AdGuard или еще что-то в этом роде).
У тебя скорее всего в прокси кеш и остался, так что увы.
Это гуглоаналитика, которая у тебя заблокирована, полагаю, с hosts, поищи что-нибудь с домена saverudata.org 🤔
Это?
Тогда и в самом деле сайт твой, @Yandex.Eda держите его
Всё, я разобрался. Там статус 304. Гугл пишет, что "Это неявное перенаправление на кешированный ресурс"
А, тогда это до следующего Ctrl+F5
Ctrl+F5 не помог, а после отключения кэша он выдал статус 200.
А в чем проблема эту базу снова залить на другой домен?
Хайп прошел .
В hosts добавить
172.67.199.72 saverudata.org
«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта
первой в мире
Только эта сама база уже гуляет по сети, даже на том сайте была пара ссылок, на мегу.нз и на сайт юфайл, щас проверил — юфайл работает. Удалите теперь это
дай ссылку
Go, я создал :)
magnet:?xt=urn:btih:3AFD704B0A04A5128D1424CE7367AB4A57FA99FA&dn=csv.zip&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce
спасибо! а есть sql дамп?
Нет, это не успел
На изи распарсить в базу и сделать дамп можно ж
в sql дампе 40GB было, а в csv всего 1.
Это архив, внутри 3.9GB
Насчет дампа не знаю что там реально внутри
спасибо
Вычисление тжшников по IP, хитрец))
Таблетки от паранойи в бардачке, выпей ;)
Мне больше нравится
да ее удалят небось, pzcrktii после / на юфайле
спасибо
https://mega.nz/folder/xp1ESLIS#vcuS1pDu7TMXgKBYKlNUJw
норм рофлишь(нет)
хорош
кинь ссылкой в лс
Тупой вопрос к айтишнегам
Те мой сайт может быть заблочен «потомушта» и я немогу этого избежать ибо домен один хрен регаю у регистраторов? При условии своего хостинга и прочего. В лучшем случае мой сайт можно будет открыть как-то трудным способом через тор? Или как? Шо делать с доменом если его регает регистратор?
у всех регистраторов есть TOS с которым ты соглашаешься когда покупаешь у них домен.
обычно там запрещаются всякие незаконные вещи, при размещении которых происходит нарушение TOS и вводятся санкции вплоть до разделегирования
А сделать сайт с «своим доменом» даже вида 199.123.12.1 - возможно?
Можно без проблем, но могут написать абуз твоему хостеру/провайдеру, которому ты тоже много всего обещал по договору
Не настоящий сварщик, но читал что даже за массовое сканирование портов может прилететь абуз с отключением от провайдера
Все давно скачано 🤣
Яндекс сосатб
Теперь он станет полностью недоступным для пользователей
Не оперативно. Уже, кому надо, все посмотрели
И скачали.
По прямому IP не пустит просто так - там CloudFlare.
Нужно добавлять в Hosts или свой локальный DNS.
24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями
а с причинами, как всегда, видимо бороться не нужно.
да, с впн не открывается
Логично, домен разделегирован, вернее немного в другом статусе, но на пути.
Через VeePN открывается, сейчас проверил.
связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.
Ну, это мудро.
А завтра Еда отменит и даркнет. Наверное.
То что утекло в сеть уже не заблокируешь. Все кому надо уже скачали себе базу данных.
лол, работает. Только что проверил. Вводил ранее неизвестные фамилии.
Арбузить надо хостера/клаудфлэр
Скиньте в лс файл, может пригодиться когда нибудь
Блять и это «ведущая» ит компания страны.
Сделать дешевый ход для прессы, это все что они могут.
охуеть, домен забанили, как быть, что теперь делать, НЕВОЗМОЖНО же опубликовать на другом
Так, пдждите
Т.е. спустя три дня, спустя ночь в телеге, где базы висели в открытом чате в архивах, они торжественно объявляют, что что-то заблокировали?
Я так понимаю, писем в папке спам было мало, они решили идти до конца?