Новости
Клинический фонарь

Германия уведомила Telegram о начатых против него делах Статьи редакции

И не исключила блокировку мессенджера.

Компании грозит штраф в 55 млн евро за нарушение закона о противодействии по разжиганию ненависти, сообщает Spiegel.

Законы Германии предполагают, что компания-оператор мессенджера должна наладить эффективный и прозрачный механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране официального представителя для контакта с немецкими ведомствами. В начале января этого года глава министерства юстиции страны пригрозил компании многомиллионными штрафами, если Telegram не выполнит эти требования.

Министр внутренних дел ФРГ не исключила блокировку мессенджера, если компания продолжит нарушать немецкое законодательство.

Telegram обвиняли в распространении противоправного контента и в других странах, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России, сообщают «Ведомости», мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн рублей.

#новости #telegram

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22 комментария
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Клинический фонарь

и где ваш Саша Котов, он же под всеми новостями первый

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Ложный Мика

штош

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Клинический фонарь

штош

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Клинический фонарь

@Саша Котов к комменту

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Ледяной ящик

Но в этой новости ничего нет про aZoV...

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Мы по телефону говорим, дай человека обнять нормально

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испанский смех

женщина, не видите, у него обед!

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Дмитрий Орлов

как же похуй. даже смеяться с разоблачителей запада не хочется.

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Ледяной ящик

Жаль

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Нейроорлов

Очень жаль

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Денацификация Борна

Очень очень жаль

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Нейроорлов

Что не так с этим постом?

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Денацификация Борна

От него пока никто не порвался

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Нейроорлов

За что меня забанил вахтер???

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Тяжелый диод

за дело. плеер верни

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Нейроорлов

Очередное доказательство того, что братья хохлы только пиздеть в интернете могут

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Алексей Егоров

Германия давно делает цензуру. В видеоиграх даже например.

Ебанутые дурики.

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Пустой бокал

Какая страна следующая в очереди?

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Ложный Мика

ГДР

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испанский смех

как называется эта страна?

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Капитальный теркин30см

я не понел, откуда галочка на материале

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Левый файл
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25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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