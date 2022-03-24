Германия уведомила Telegram о начатых против него делах Статьи редакции
И не исключила блокировку мессенджера.
Компании грозит штраф в 55 млн евро за нарушение закона о противодействии по разжиганию ненависти, сообщает Spiegel.
Законы Германии предполагают, что компания-оператор мессенджера должна наладить эффективный и прозрачный механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране официального представителя для контакта с немецкими ведомствами. В начале января этого года глава министерства юстиции страны пригрозил компании многомиллионными штрафами, если Telegram не выполнит эти требования.
Министр внутренних дел ФРГ не исключила блокировку мессенджера, если компания продолжит нарушать немецкое законодательство.
Telegram обвиняли в распространении противоправного контента и в других странах, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России, сообщают «Ведомости», мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн рублей.
Финансовый совет на 2022 год: продавайте деньги.
Под ограничения попали 328 парламентариев.
Только что смотрел ВатаТВ, а конкретно - первый канал. Выпуск новостей. Все дефолтно. Якобы раскрыли "схему финансирования" биологических исследований. Знаете, что, оказывается делали хитрые пендосы? Собирали из скотомогильников ОБРАЗЦЫ ВИРУСА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ БЛЯТЬ. ТАК И СКАЗАЛИ. КАКОЙ НАХУЙ ВИРУС СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ, ЕСЛИ ЭТО БАКТЕРИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ.…
и где ваш Саша Котов, он же под всеми новостями первый
штош
штош
@Саша Котов к комменту
Но в этой новости ничего нет про aZoV...
Мы по телефону говорим, дай человека обнять нормально
женщина, не видите, у него обед!
как же похуй. даже смеяться с разоблачителей запада не хочется.
Жаль
Очень жаль
Очень очень жаль
Что не так с этим постом?
От него пока никто не порвался
За что меня забанил вахтер???
за дело. плеер верни
Очередное доказательство того, что братья хохлы только пиздеть в интернете могут
Германия давно делает цензуру. В видеоиграх даже например.
Ебанутые дурики.
Какая страна следующая в очереди?
ГДР
как называется эта страна?
я не понел, откуда галочка на материале