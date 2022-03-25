Власти США предъявили обвинения в кибератаках четырём россиянам Статьи редакции
По словам министерства юстиции, ответчики были причастны к атакам на мировой энергетический сектор с 2012 по 2018 годы.
Министерство юстиции США обнародовало два обвинительных заключения в отношении четырёх граждан России. По данным обвинения, они причастны к атакам на компании и организации приблизительно в 135 странах.
Евгению Гладких предъявлено обвинение в установке бэкдоров и запуске малвари для нарушения безопасности энергетических объектов. Министерство юстиции считает, что он был нанят учреждением, связанным с Минобороны России для взлома промышленных систем и технологий энергетических объектов с помощью техник, которые позволили бы в будущем нанести физический урон с потенциальными катастрофами.
Павлу Акулову, Михаилу Гаврилову и Марату Тюкову предъявлено обвинения в многолетней работе по нахождению и компрометации систем компаний энергетического сектора. Сообщается, что они были участниками оперативной группы «Центр-16», известной среди исследователей по кибербезопасности, как «Dragonfly», «Berzerk Bear», «Energetic Bear» и «Crouching Yeti».
Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…
Финансовый совет на 2022 год: продавайте деньги.
Кек. хотя нихуя не кек. Щас с матушкой созванивался. Она доктор наук. Она была в Британии когда я пешком под стол ходил. Привезла мне ящик кедбери (шоколадки такие).
Она всю жизнь работает в институтах. Она - преподаватель 80% времени. Она всегда была за все хорошее и против плохого. Я хз че там вкачивают людям в мозги на гос службах - но она начала буянить.
Опачки, галочка!
Я что-то с самого начала её тут сразу подумал, что её возьмут в редакцию)
Тоже была уверена) это оче круто, сейчас нужны добровольцы (?)
спасибо всем, кто верил в меня. это был долгий путь
Паша, откуда ты все знаешь, я тоже хочу
https://www.youtube.com/watch?v=1wfw1qCzQ9c
ура-ура
не цифра и не кнопка, что-то покруче
а?
а ты в мой блог зайди
у меня участилось сердцебиение
перед сном такое вредно, лучше расслабься
я... я п-п-постараюсь
хорошо, сладких снов! :з
пусть приснится тебе что-то хорошее
Российские хакеры, спонсируемые государством
Все так делают и это факт
все спонсируют российских хакеров?
Подумай еще
я подумал ещё
респект
F
Зануда.
Сам такой
И горжусь этим.
Твёрдо и чётко.
мягко и расплывчато