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Клинический фонарь

Власти США предъявили обвинения в кибератаках четырём россиянам Статьи редакции

По словам министерства юстиции, ответчики были причастны к атакам на мировой энергетический сектор с 2012 по 2018 годы.

Министерство юстиции США обнародовало два обвинительных заключения в отношении четырёх граждан России. По данным обвинения, они причастны к атакам на компании и организации приблизительно в 135 странах.

Российские хакеры, спонсируемые государством, представляют серьёзную угрозу критическим объектам инфраструктуры в США и во всём мире.

Несмотря на то, что обнародованные обвинения касаются только действий в прошлом, они ясно дали понять, что американскому бизнесу следует укрепить свою безопасность и быть бдительными. Вместе с нашими партнёрами в стране и мире, министерство юстиции стремится разоблачать и привлекать к ответственности хакеров, которых спонсирует государство и которые угрожают нашим критическим объектам инфраструктуры кибератаками.

Лиза Монако
Заместитель генерального прокурора США

Евгению Гладких предъявлено обвинение в установке бэкдоров и запуске малвари для нарушения безопасности энергетических объектов. Министерство юстиции считает, что он был нанят учреждением, связанным с Минобороны России для взлома промышленных систем и технологий энергетических объектов с помощью техник, которые позволили бы в будущем нанести физический урон с потенциальными катастрофами.

Павлу Акулову, Михаилу Гаврилову и Марату Тюкову предъявлено обвинения в многолетней работе по нахождению и компрометации систем компаний энергетического сектора. Сообщается, что они были участниками оперативной группы «Центр-16», известной среди исследователей по кибербезопасности, как «Dragonfly», «Berzerk Bear», «Energetic Bear» и «Crouching Yeti».

#новости #США

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26 комментариев
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Ясный велосипед

Опачки, галочка!

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Служебный пистолет

Я что-то с самого начала её тут сразу подумал, что её возьмут в редакцию)

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Ясный велосипед

Тоже была уверена) это оче круто, сейчас нужны добровольцы (?)

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Клинический фонарь

спасибо всем, кто верил в меня. это был долгий путь

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Экспериментальный рак

Паша, откуда ты все знаешь, я тоже хочу

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Греческий парфюмер

https://www.youtube.com/watch?v=1wfw1qCzQ9c

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Клинический фонарь

ура-ура

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Клинический фонарь

не цифра и не кнопка, что-то покруче

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Финансовый Мурод

а?

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Клинический фонарь

а ты в мой блог зайди

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Финансовый Мурод

у меня участилось сердцебиение

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Клинический фонарь

перед сном такое вредно, лучше расслабься

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Финансовый Мурод

я... я п-п-постараюсь

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Клинический фонарь

хорошо, сладких снов! :з

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Клинический фонарь

пусть приснится тебе что-то хорошее

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Экспериментальный рак

Российские хакеры, спонсируемые государством
 Все так делают и это факт

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Греческий парфюмер

все спонсируют российских хакеров?

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Экспериментальный рак

Подумай еще

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Греческий парфюмер

я подумал ещё

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гчк

респект

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Греческий парфюмер

F

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Террористический звук

Зануда.

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Экспериментальный рак

Сам такой

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Террористический звук

И горжусь этим.

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Террористический звук

Твёрдо и чётко.

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Греческий парфюмер

мягко и расплывчато

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1pizdyai
Лион, Франция
Офтоп
Джохар Дудаев
Только вдумайтесь какой кроссовер
Вопросы
dzem
Помогите понять в чем суть войны?

Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…

Thief
Великобритания конфискует лондонскую квартиру дочери Лаврова

«Британская власть внесла в санкционный список дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова – Полину Полякову». Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Офтоп
Служебный пистолет
А помните, как мы с вами смеялись с людей, которые верили и «заряжали» воду у телевизора от Кашпировского?

Теперь эти же люди верят в то, что Мариуполь обстреливают ВСУ, а в Украине нацизм и национализм.

А нам уже не до смеха с этого.

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ДЕДос Атака
Чувак против войны

Кек. хотя нихуя не кек. Щас с матушкой созванивался. Она доктор наук. Она была в Британии когда я пешком под стол ходил. Привезла мне ящик кедбери (шоколадки такие).

Она всю жизнь работает в институтах. Она - преподаватель 80% времени. Она всегда была за все хорошее и против плохого. Я хз че там вкачивают людям в мозги на гос службах - но она начала буянить.

Офтоп
Роман Васильевич
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«Интерфакс» назвал массовое сокращение «высвобождением от работы»

В соцсетях предложили и другие эвфемизмы — например, «отрицательный приём на работу».

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