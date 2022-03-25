Российские хакеры, спонсируемые государством, представляют серьёзную угрозу критическим объектам инфраструктуры в США и во всём мире.

Несмотря на то, что обнародованные обвинения касаются только действий в прошлом, они ясно дали понять, что американскому бизнесу следует укрепить свою безопасность и быть бдительными. Вместе с нашими партнёрами в стране и мире, министерство юстиции стремится разоблачать и привлекать к ответственности хакеров, которых спонсирует государство и которые угрожают нашим критическим объектам инфраструктуры кибератаками.