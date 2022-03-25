Новости

Итальянский телеканал будет транслировать новости на украинском языке

Такое решение принято из-за большого наплыва беженцев из Украины.

Итальянский государственный телеканал RAI будет транслировать новости на украинском языке каждый день в 15:00 по местному времени. Выпуски будут длиться по пять минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Италии, что в страну прибыло около 70 тысяч беженцев с начала специальной военной операции.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #украина #италия

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Вопросы
dzem
Помогите понять в чем суть войны?

Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…

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Чувак против войны

Кек. хотя нихуя не кек. Щас с матушкой созванивался. Она доктор наук. Она была в Британии когда я пешком под стол ходил. Привезла мне ящик кедбери (шоколадки такие).

Она всю жизнь работает в институтах. Она - преподаватель 80% времени. Она всегда была за все хорошее и против плохого. Я хз че там вкачивают людям в мозги на гос службах - но она начала буянить.

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ДЕДос Атака
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Джохар Дудаев
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Служебный пистолет
А помните, как мы с вами смеялись с людей, которые верили и «заряжали» воду у телевизора от Кашпировского?

Теперь эти же люди верят в то, что Мариуполь обстреливают ВСУ, а в Украине нацизм и национализм.

А нам уже не до смеха с этого.

Офтоп
Роман Васильевич
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