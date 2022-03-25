Итальянский телеканал будет транслировать новости на украинском языке

Кек. хотя нихуя не кек. Щас с матушкой созванивался. Она доктор наук. Она была в Британии когда я пешком под стол ходил. Привезла мне ящик кедбери (шоколадки такие).

Она всю жизнь работает в институтах. Она - преподаватель 80% времени. Она всегда была за все хорошее и против плохого. Я хз че там вкачивают людям в мозги на гос службах - но она начала буянить.