Итальянский телеканал будет транслировать новости на украинском языке

Такое решение принято из-за большого наплыва беженцев из Украины.
Итальянский государственный телеканал RAI будет транслировать новости на украинском языке каждый день в 15:00 по местному времени. Выпуски будут длиться по пять минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ранее Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Италии, что в страну прибыло около 70 тысяч беженцев с начала специальной военной операции.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…
Финансовый совет на 2022 год: продавайте деньги.
Кек. хотя нихуя не кек. Щас с матушкой созванивался. Она доктор наук. Она была в Британии когда я пешком под стол ходил. Привезла мне ящик кедбери (шоколадки такие).
Она всю жизнь работает в институтах. Она - преподаватель 80% времени. Она всегда была за все хорошее и против плохого. Я хз че там вкачивают людям в мозги на гос службах - но она начала буянить.