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«Коммерсантъ»: российские госсайты продолжают загружать код зарубежных ресурсов, несмотря на требование Минцифры Статьи редакции

Ведомства не смогли оперативно заменить системы, которыми пользовались многие годы.

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24 марта «Коммерсантъ» обнаружил, что ряд федеральных и региональных ведомств до сих пор использует на своих сайтах шрифты и элементы кода с иностранных серверов Google, Monotype и других. 5 марта глава Минцифры Андрей Черненко поручил госорганам в течение недели отказаться от всего внешнего кода (баннеров, счётчиков, карт), чтобы подготовить платформы к возможным ограничениям со стороны Запада.

Издание отметило, что сайты правительства России, Следственного комитета, ФНС, Минприроды и ряда региональных правительств используют сервисы с бесплатными шрифтами Google Fonts, Fonts.com и Font Awesome. Ранее студии создания шрифтов из России призвали Минцифры поддержать их разработки.

Кроме того, некоторые сайты используют также исполняемый код зарубежных сервисов. Например, кадастровая карта Росреестра загружает счетчик Google Analytics, сайт СКР — библиотеку, созданную Financial Times, Рособрнадзор и правительство Дагестана — библиотеки с серверов StackPath и Google. Сайты МЧС и правительства Ростовской области используют reCAPTCHA от Google.

Вся индустрия разработки сайтов построена на том, чтобы взять готовый кубик и соединить его с другим готовым кубиком.

Пётр Щеглов
представитель компании «МойОфис»

В Минцифры объяснили, что «корректировка сайтов» требует больше времени на соблюдение регламентов, а у части ведомств нет собственных ресурсов и «трудно найти подрядчика». Представители министерства сообщили изданию, что сейчас разрабатывается «механизм регулярного мониторинга», который позволит системно работать со всеми ресурсами.

Использование зарубежных сервисов чревато не только ограничениями из-за санкций. Весной 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать телеграм, от чего пострадали другие российские сайты, использующие Google Fonts: сервис оказался недоступен, поэтому все шрифты перестали загружаться.

#новости #интернет #импортозамещение

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19 комментариев
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Экспериментальный Влад

переходим на российскую капчу

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Преподобный магнит

Алло, Галочка?! Распознай капчу.

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Намерен утюг

ряд федеральных и региональных ведомств до сих пор использует на своих сайтах шрифты и элементы кода с иностранных серверов Google, Monotype и других
 Уход от них потребует 8 лет

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Неясный кот
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Антон Лисин

8млрд

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Намерен утюг

Листов а4

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Преподобный магнит

Нарисуем свои шрифты, jquery и т.п.

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Экспериментальный Влад

Все фреймфорки свои написать (и назвать их каркасами, а то что за слова вражеские, мм?), все сайты — на Битрикс, кто ещё не. Да и сам Битрикс с PHP переписать на Русском Языке Программирования.

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Положительный огонь

Да, да. И программируют на иностранном языке! И ничего не понятно! А вдруг они там экстремизм всякий пишут?
Это пятая колонна! Всех расстрелять.

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Намерен утюг

gulag

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Arseniy Kruglov

TypeType уже давно рисуют шрифты

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Fergut Negnelson

Z□ V□□□□! □□□□□ □□□Z□□□□ □□□□. □□□! □□□! □□□! □□ZZ□□ V□□□□□!

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Ranae Est
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Крошечный корабль

Ранее студии создания шрифтов из России призвали Минцифры поддержать их разработки.

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Намерен утюг

Там есть шрифт от детишек с дцп, вполне юзабельный

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Geronaegav

Пишите код на Русском!

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Бытовой украинец

российске сайты переходят на отечественные лрифты:

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InterBruh

если бы подобные сайты создавались в p2p системах, никакие требования бы их не интересовали

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Александр Сергеевич

кажется верстальщики сейчас немного охренеют, учитывая что гугл веб фонтс у большинства прописаны, да и много ли российских cms и фреймворков популярны? большинство сайтов на wp

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