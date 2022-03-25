Ведомства не смогли оперативно заменить системы, которыми пользовались многие годы.

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24 марта «Коммерсантъ» обнаружил, что ряд федеральных и региональных ведомств до сих пор использует на своих сайтах шрифты и элементы кода с иностранных серверов Google, Monotype и других. 5 марта глава Минцифры Андрей Черненко поручил госорганам в течение недели отказаться от всего внешнего кода (баннеров, счётчиков, карт), чтобы подготовить платформы к возможным ограничениям со стороны Запада.

Издание отметило, что сайты правительства России, Следственного комитета, ФНС, Минприроды и ряда региональных правительств используют сервисы с бесплатными шрифтами Google Fonts, Fonts.com и Font Awesome. Ранее студии создания шрифтов из России призвали Минцифры поддержать их разработки.

Кроме того, некоторые сайты используют также исполняемый код зарубежных сервисов. Например, кадастровая карта Росреестра загружает счетчик Google Analytics, сайт СКР — библиотеку, созданную Financial Times, Рособрнадзор и правительство Дагестана — библиотеки с серверов StackPath и Google. Сайты МЧС и правительства Ростовской области используют reCAPTCHA от Google.

Вся индустрия разработки сайтов построена на том, чтобы взять готовый кубик и соединить его с другим готовым кубиком. Пётр Щеглов представитель компании «МойОфис»

В Минцифры объяснили, что «корректировка сайтов» требует больше времени на соблюдение регламентов, а у части ведомств нет собственных ресурсов и «трудно найти подрядчика». Представители министерства сообщили изданию, что сейчас разрабатывается «механизм регулярного мониторинга», который позволит системно работать со всеми ресурсами.