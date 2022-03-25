«Коммерсантъ»: российские госсайты продолжают загружать код зарубежных ресурсов, несмотря на требование Минцифры Статьи редакции
Ведомства не смогли оперативно заменить системы, которыми пользовались многие годы.
24 марта «Коммерсантъ» обнаружил, что ряд федеральных и региональных ведомств до сих пор использует на своих сайтах шрифты и элементы кода с иностранных серверов Google, Monotype и других. 5 марта глава Минцифры Андрей Черненко поручил госорганам в течение недели отказаться от всего внешнего кода (баннеров, счётчиков, карт), чтобы подготовить платформы к возможным ограничениям со стороны Запада.
Издание отметило, что сайты правительства России, Следственного комитета, ФНС, Минприроды и ряда региональных правительств используют сервисы с бесплатными шрифтами Google Fonts, Fonts.com и Font Awesome. Ранее студии создания шрифтов из России призвали Минцифры поддержать их разработки.
Кроме того, некоторые сайты используют также исполняемый код зарубежных сервисов. Например, кадастровая карта Росреестра загружает счетчик Google Analytics, сайт СКР — библиотеку, созданную Financial Times, Рособрнадзор и правительство Дагестана — библиотеки с серверов StackPath и Google. Сайты МЧС и правительства Ростовской области используют reCAPTCHA от Google.
В Минцифры объяснили, что «корректировка сайтов» требует больше времени на соблюдение регламентов, а у части ведомств нет собственных ресурсов и «трудно найти подрядчика». Представители министерства сообщили изданию, что сейчас разрабатывается «механизм регулярного мониторинга», который позволит системно работать со всеми ресурсами.
Использование зарубежных сервисов чревато не только ограничениями из-за санкций. Весной 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать телеграм, от чего пострадали другие российские сайты, использующие Google Fonts: сервис оказался недоступен, поэтому все шрифты перестали загружаться.
В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.
Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
переходим на российскую капчу
Алло, Галочка?! Распознай капчу.
ряд федеральных и региональных ведомств до сих пор использует на своих сайтах шрифты и элементы кода с иностранных серверов Google, Monotype и других
Уход от них потребует 8 лет
8млрд
Листов а4
Нарисуем свои шрифты, jquery и т.п.
Все фреймфорки свои написать (и назвать их каркасами, а то что за слова вражеские, мм?), все сайты — на Битрикс, кто ещё не. Да и сам Битрикс с PHP переписать на Русском Языке Программирования.
Да, да. И программируют на иностранном языке! И ничего не понятно! А вдруг они там экстремизм всякий пишут?
Это пятая колонна! Всех расстрелять.
gulag
TypeType уже давно рисуют шрифты
Z□ V□□□□! □□□□□ □□□Z□□□□ □□□□. □□□! □□□! □□□! □□ZZ□□ V□□□□□!
Ранее студии создания шрифтов из России призвали Минцифры поддержать их разработки.
Там есть шрифт от детишек с дцп, вполне юзабельный
Пишите код на Русском!
российске сайты переходят на отечественные лрифты:
если бы подобные сайты создавались в p2p системах, никакие требования бы их не интересовали
кажется верстальщики сейчас немного охренеют, учитывая что гугл веб фонтс у большинства прописаны, да и много ли российских cms и фреймворков популярны? большинство сайтов на wp