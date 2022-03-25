Австралия ввела санкции против 22 сотрудников российских СМИ, назвав их «прокремлёвскими пропагандистами» Статьи редакции
В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.
Санкции накладываются в отношении 22 российских журналистов, которые названы в релизе «пропагандистами и дезинформаторами», следует из данных на сайте МИД Австралии.
Глава ведомства Марис Пейн указала, что такие санкции, как и предыдущие меры, направлены на то, чтобы Россия и те, кто поддерживает её в конфликте не Украине, «заплатила высокую цену». В релизе указано, что под ограничения попали «старшие редакторы» RT, издания «Фонд стратегической культуры», а также агентств «Инфорос» и NewsFront.
В документе МИД Австралии, на который ссылаются РИА «Новости» и ТАСС, указаны в том числе главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ведущий шоу «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и ведущая программы «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева.
- Также Австралия ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семьи — жены Галины и сына Виктора.
- В общей сложности Австралия ввела против России «около 500 санкций», подчёркивает «Коммерсант». В том числе против Владимира Путина, Центробанка, армии, других политиков и военных деятелей.
- Другие страны тоже вводят санкции против сотрудников федеральных СМИ. Например, ЕС внёс Ольгу Скабееву, Антона Красовского и Захара Прилепина в «чёрный список».
Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…
против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семьи — жены Галины и сына Виктора
Это не тот сын! Не любимый!
Ну ввели и ввели. Толку то от этих санкций? Очередной пук в воздух. Теперь эти пропагандоны ещё больше будут ссать в уши.
Пук к пуку и на газовую камеру насобираем
ага насобираете)
А что сделал ты для победы Украины? :)
а должен?
Чем больше ложь, тем больше вероятность, что в неё перестанут верить. Да и мотивация уже не та.
Раньше ты ссал в уши, зная, что можешь провести очередные выходные на озере Комо, а сейчас чёт грустненько, да и народ честной не посочувствует.
это наивность. Чем грубее ложь, тем сильнее в неё верят. Альтернативной информации же нет.
Поэтому я также пишу о мотивации
назвав их «прокремлёвскими пропагандистами»
*пидарасами
клещи лобковые
Австралия ввела санкции против 22 сотрудников российских СМИ
Этих по всем фронтам обкладывать надо. Пусть посидят в России, к созданию которой они причастны. А то слишком легко любить родину сидя у условного (все совпадения случайны) озёра Комо, пришло время для хард мода.