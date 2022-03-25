В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.

Санкции накладываются в отношении 22 российских журналистов, которые названы в релизе «пропагандистами и дезинформаторами», следует из данных на сайте МИД Австралии.

Глава ведомства Марис Пейн указала, что такие санкции, как и предыдущие меры, направлены на то, чтобы Россия и те, кто поддерживает её в конфликте не Украине, «заплатила высокую цену». В релизе указано, что под ограничения попали «старшие редакторы» RT, издания «Фонд стратегической культуры», а также агентств «Инфорос» и NewsFront.

В документе МИД Австралии, на который ссылаются РИА «Новости» и ТАСС, указаны в том числе главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ведущий шоу «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и ведущая программы «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева.

Также Австралия ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семьи — жены Галины и сына Виктора.

В общей сложности Австралия ввела против России «около 500 санкций», подчёркивает «Коммерсант». В том числе против Владимира Путина, Центробанка, армии, других политиков и военных деятелей.

Другие страны тоже вводят санкции против сотрудников федеральных СМИ. Например, ЕС внёс Ольгу Скабееву, Антона Красовского и Захара Прилепина в «чёрный список».