Новости

Австралия ввела санкции против 22 сотрудников российских СМИ, назвав их «прокремлёвскими пропагандистами» Статьи редакции

В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.

Санкции накладываются в отношении 22 российских журналистов, которые названы в релизе «пропагандистами и дезинформаторами», следует из данных на сайте МИД Австралии.

Глава ведомства Марис Пейн указала, что такие санкции, как и предыдущие меры, направлены на то, чтобы Россия и те, кто поддерживает её в конфликте не Украине, «заплатила высокую цену». В релизе указано, что под ограничения попали «старшие редакторы» RT, издания «Фонд стратегической культуры», а также агентств «Инфорос» и NewsFront.

В документе МИД Австралии, на который ссылаются РИА «Новости» и ТАСС, указаны в том числе главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ведущий шоу «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и ведущая программы «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева.

  • Также Австралия ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семьи — жены Галины и сына Виктора.
  • В общей сложности Австралия ввела против России «около 500 санкций», подчёркивает «Коммерсант». В том числе против Владимира Путина, Центробанка, армии, других политиков и военных деятелей.
  • Другие страны тоже вводят санкции против сотрудников федеральных СМИ. Например, ЕС внёс Ольгу Скабееву, Антона Красовского и Захара Прилепина в «чёрный список».

#новости #австралия #санкции

462 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
Кадровый Валера

против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семьи — жены Галины и сына Виктора
Это не тот сын! Не любимый!

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный калькулятор

Ну ввели и ввели. Толку то от этих санкций? Очередной пук в воздух. Теперь эти пропагандоны ещё больше будут ссать в уши.

Ответить
Развернуть ветку
Inspektor Pidozra

Пук к пуку и на газовую камеру насобираем

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный калькулятор

ага насобираете)

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

А что сделал ты для победы Украины? :)

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный калькулятор

а должен?

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Чем больше ложь, тем больше вероятность, что в неё перестанут верить. Да и мотивация уже не та.
Раньше ты ссал в уши, зная, что можешь провести очередные выходные на озере Комо, а сейчас чёт грустненько, да и народ честной не посочувствует.

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный калькулятор

это наивность. Чем грубее ложь, тем сильнее в неё верят. Альтернативной информации же нет.

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Поэтому я также пишу о мотивации

Ответить
Развернуть ветку
Намерен утюг

назвав их «прокремлёвскими пропагандистами»
 *пидарасами

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный калькулятор

клещи лобковые

Ответить
Развернуть ветку
Крошечный корабль

Австралия ввела санкции против 22 сотрудников российских СМИ
 Этих по всем фронтам обкладывать надо. Пусть посидят в России, к созданию которой они причастны. А то слишком легко любить родину сидя у условного (все совпадения случайны) озёра Комо, пришло время для хард мода.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Истории
citizen
Как примерно 900 человек добровольно лишили себя жизни
Солдаты армии США укладывают тела умерших в Джонстауне перед отправкой домой. Фото AP

Согласно принципу социального доказательства, мы определяем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди.

Вопросы
dzem
Помогите понять в чем суть войны?

Итак, получается Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила днр, лнр, разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики, придумала короновирус. Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по 2 раба,…

Серебряный Паша

"В стране где трагедией кажется закрытие Макдональдса, а потеря свободы ничего не значит - будущего нет."

Жидкий супер_стар
NickPic
Свинонян подтекает
Офтоп
Роман Васильевич
Новости
Архитектурный калькулятор
В Екатеринбурге в отделе полиции избили художника, задержанного с антивоенными стикерами

Его били, когда он требовал адвоката.

Фото: команда ПСЛЧ
Офтоп
Джохар Дудаев
Только вдумайтесь какой кроссовер
Twitter
Настоящее Время @CurrentTimeTv
Уроженец Кыргызстана Шахобиддин Юсупов – владелец отеля-ресторана "Навруз" в Харькове. С началом войны бои проходили прямо возле его заведения. Несмотря на это, он остается в Харькове и ежедневно бесплатно готовит для харьковчан под продолжающимися обстрелами
Twitter
Пездуза @RealPezduza
«Я министр обороны, а не атаки». Шойгу отверг обвинения в провале вторжения
Больше статей
null