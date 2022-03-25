Российские производители продуктов пригрозили проблемами с поставками из-за признания Meta «экстремистской» организацией Статьи редакции
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
- «Руспродсоюз» — сообщество по защите интересов производителей и поставщиков, включающее в том числе «Руссоль», «Дымов» и «Макфу», — написало письмо в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсантъ». Компании попросили подтвердить, что они вправе использовать упаковки с логотипами и ссылками на фейсбук* и инстаграм*.
- Производители объясняют беспокойство обращениями от поставщиков и торговых сетей. Если придётся заклеивать логотипы или в целом менять упаковку, то это обернётся остановкой предприятий, выводом товаров из оборота и перебоями с отгрузками. Компании также объясняют, что столкнутся с дополнительными трудовыми и финансовыми затратами. В зоне риска находятся в том числе социально значимые товары первой необходимости.
- Что касается возможной замены упаковок, то в письме отмечается: «C начала этого года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65–95%, и есть сложности с закупкой импортной упаковки».
- Fix Price ещё 21 марта попросил поставщиков «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook* и Instagram*.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
Решение суда не публиковали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.
*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.
Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.
Снова выстрел в хуй?
В хуй и в пизду
Российские производители продуктов пригрозили проблемами с поставками
Ничего, поменьше будем есть. ЭТО ЗДОРОВО
Стройнее будем!
Главное по 3кг сахара в чай не класть.
Ты смеешься, а сахар - это яд. Вот так будут выглядеть россияне после месяца отказа от сахара. Ты только посмотри, какими будут красавцами
"Кто мало ест, тот долго живет, ножом и вилкою роем мы себе могилу" © граф Калиостро
Щас будем наблюдать всю красоту ручного управления: это экстремизм, запрещаем, но чатик оставляем, картинки тоже можно на упаковке оставить, пользоваться через ВПН можно, постить и лайкать можно, но это всё равно экстремизм!!!
от игры с микроменеджментом всегда быстро устают и ее бросают
как же хочется чтобы они наконец устали и ушли на покой...
Ну так это оставляет огромный простор в любой момент перестать закрывать глаза и начать долбать штрафами/посадками неугодных
Вообще, объявить Мету экстремистской организацией — это какой-то истерический поступок. Причем, мозг в принятии решения совсем не участвовал.
Чтобы позволить себе роскошь что-то не использовать, оно должно быть.
Вы так говорите, как будто за последние 10 лет хоть где-то в правительстве участвовал мозг.
если бы Российские производители продуктов знали как правительству похуй на их проблемы, они бы расплакались
То, «как им похуй», мы видим в заполошных попытках сделать что-то с дефицитом сахара, ага.
Как обычно, о последствиях для экономики никто не подумал
Зачем вообще указывать на упаковке логотипы сторонних коммерческих организаций и сервисов? Это дает их правообладателям право подать в суд на упаковщиков в случае чего.
Для ссылок на свои страницы в соцсетях - это разрешено правообладателями
Разрешение может откорректироваться или так даже отозваться на усмотрение правообладателя.
Если правообладатель решит выстрелить себе в ногу
Им не впервой. ¯\_(ツ)_/¯
@минусаторы Вы не согласны? Считаете, что у FB безупречная репутация?
Иди по направлению русского корабля, порванец.
К чему эта враждебность? Что я такого написал?
Хотя, возможно вы там (в FB) работаете?
Просто ты написал, что ты глуп и по этой же причине не можешь это прочесть
Токсичность ради токсичности, мне этого не понять. 🤦🏻♂️
Если живешь в стабильной стране, то даже не ждёшь что тебе будут запрещать какие-то логотипы ставить на коробку.
А если запретят, до дадут годик-полтора для адаптации
возможно, даже не правообладателями, а каким-нибудь отдельным законом, регулирующим использование логотипов.
@минусаторы Вы хоть скажите за что минусуете.
Ну да, в кои-то веки зарегался чтобы полайкать интересные статьи и комментарии.
Я конечно могу запостить очередной "При чем тут Путин" комментарий (и словить кучу плюсов), но хочется постить что-то более существенное.
Логотип это как дополнение к ссылке. Привлекает внимание, у обычных людей вызывает доверие. Не какой-то васянский сайт, а их знакомая соцсеть. Увеличивает количество переходов короче.
2 миллиарда этим господам напечатайте
Очередная экономико социально геополитическая победа нашего президента. Сплотимся!
Значит, переклеивание сроков годности на продуктах торговые сети не напрягает, а логотип мордокниги стикером залепить — жопа отвалится.
Переклеивают сроки годности сотрудники магазинов. И делается это на небольших партиях отдельных товаров. А заклеивать экстремизм хер знает на каких упаковках, да ещё их там найти нужно — торговые сети просто пошлют на хуй и скажут что это проблема производителей. А производителям придется останавливать производство и переналаживать техпооцесс.
Вам проблем с сахаром мало что ли?! Ну на здоровье, будет дефицит ВСЕГО.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, на изменения, скорее всего, придётся потратить дополнительные деньги и время
Ты кому звонишь?
Имбицилы.
пригрозили....
сейчас им тоже экстремизм припишут
максимальные идиоты
Да? А что случилось?