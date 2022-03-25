Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.

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«Руспродсоюз» — сообщество по защите интересов производителей и поставщиков, включающее в том числе «Руссоль», «Дымов» и «Макфу», — написало письмо в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсантъ». Компании попросили подтвердить, что они вправе использовать упаковки с логотипами и ссылками на фейсбук* и инстаграм*.

Производители объясняют беспокойство обращениями от поставщиков и торговых сетей. Если придётся заклеивать логотипы или в целом менять упаковку, то это обернётся остановкой предприятий, выводом товаров из оборота и перебоями с отгрузками. Компании также объясняют, что столкнутся с дополнительными трудовыми и финансовыми затратами. В зоне риска находятся в том числе социально значимые товары первой необходимости.

Что касается возможной замены упаковок, то в письме отмечается: «C начала этого года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65–95%, и есть сложности с закупкой импортной упаковки».

Fix Price ещё 21 марта попросил поставщиков «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook* и Instagram*.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

Решение суда не публиковали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.

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