Новости

Российские производители продуктов пригрозили проблемами с поставками из-за признания Meta «экстремистской» организацией Статьи редакции

Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.

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  • «Руспродсоюз» — сообщество по защите интересов производителей и поставщиков, включающее в том числе «Руссоль», «Дымов» и «Макфу», — написало письмо в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсантъ». Компании попросили подтвердить, что они вправе использовать упаковки с логотипами и ссылками на фейсбук* и инстаграм*.
  • Производители объясняют беспокойство обращениями от поставщиков и торговых сетей. Если придётся заклеивать логотипы или в целом менять упаковку, то это обернётся остановкой предприятий, выводом товаров из оборота и перебоями с отгрузками. Компании также объясняют, что столкнутся с дополнительными трудовыми и финансовыми затратами. В зоне риска находятся в том числе социально значимые товары первой необходимости.
  • Что касается возможной замены упаковок, то в письме отмечается: «C начала этого года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65–95%, и есть сложности с закупкой импортной упаковки».
  • Fix Price ещё 21 марта попросил поставщиков «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook* и Instagram*.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

Решение суда не публиковали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.

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Ответы на главные вопросы после решения суда.

Дмитрий Медведев жмёт руку Марку Цукербергу в 2012 году. Фото premier.gov.ru

*Российский суд признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.

#новости #meta

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45 комментариев
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Яичко вкрутую

Снова выстрел в хуй?

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рязанский сахар

В хуй и в пизду

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Марк Цукор
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Крошечный корабль

Российские производители продуктов пригрозили проблемами с поставками
 Ничего, поменьше будем есть. ЭТО ЗДОРОВО

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Половый торшер
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Max Usman

Стройнее будем!

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Крошечный корабль

Главное по 3кг сахара в чай не класть.

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Чудесный Женя

Ты смеешься, а сахар - это яд. Вот так будут выглядеть россияне после месяца отказа от сахара. Ты только посмотри, какими будут красавцами

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Pavel Voronin
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Logic

"Кто мало ест, тот долго живет, ножом и вилкою роем мы себе могилу" © граф Калиостро

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Nikita Marushkov

Щас будем наблюдать всю красоту ручного управления: это экстремизм, запрещаем, но чатик оставляем, картинки тоже можно на упаковке оставить, пользоваться через ВПН можно, постить и лайкать можно, но это всё равно экстремизм!!!

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Половый торшер

от игры с микроменеджментом всегда быстро устают и ее бросают

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Logic

как же хочется чтобы они наконец устали и ушли на покой...

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Дмитрий Царь

Ну так это оставляет огромный простор в любой момент перестать закрывать глаза и начать долбать штрафами/посадками неугодных

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Положительный огонь

Вообще, объявить Мету экстремистской организацией — это какой-то истерический поступок. Причем, мозг в принятии решения совсем не участвовал.

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Pavel Voronin

Чтобы позволить себе роскошь что-то не использовать, оно должно быть.

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Gre Li

Вы так говорите, как будто за последние 10 лет хоть где-то в правительстве участвовал мозг.

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Голубь Украинской лаборатории

если бы Российские производители продуктов знали как правительству похуй на их проблемы, они бы расплакались

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Положительный огонь

То, «как им похуй», мы видим в заполошных попытках сделать что-то с дефицитом сахара, ага.

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Кадровый Валера

Как обычно, о последствиях для экономики никто не подумал

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Dan Master

Зачем вообще указывать на упаковке логотипы сторонних коммерческих организаций и сервисов? Это дает их правообладателям право подать в суд на упаковщиков в случае чего.

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Кадровый Валера

Для ссылок на свои страницы в соцсетях - это разрешено правообладателями

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Dan Master

Разрешение может откорректироваться или так даже отозваться на усмотрение правообладателя.

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Кадровый Валера

Если правообладатель решит выстрелить себе в ногу

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Dan Master

Им не впервой. ¯\_(ツ)_/¯

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Dan Master

@минусаторы Вы не согласны? Считаете, что у FB безупречная репутация?

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Никита Борисова

Иди по направлению русского корабля, порванец.

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Dan Master

К чему эта враждебность? Что я такого написал?

Хотя, возможно вы там (в FB) работаете?

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Neuro Liam

Просто ты написал, что ты глуп и по этой же причине не можешь это прочесть

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Dan Master

Токсичность ради токсичности, мне этого не понять. 🤦🏻‍♂️

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Inspektor Pidozra

Если живешь в стабильной стране, то даже не ждёшь что тебе будут запрещать какие-то логотипы ставить на коробку.

А если запретят, до дадут годик-полтора для адаптации

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Pavel Voronin

возможно, даже не правообладателями, а каким-нибудь отдельным законом, регулирующим использование логотипов.

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Dan Master

@минусаторы Вы хоть скажите за что минусуете.

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Никита Борисова
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Dan Master

Ну да, в кои-то веки зарегался чтобы полайкать интересные статьи и комментарии.

Я конечно могу запостить очередной "При чем тут Путин" комментарий (и словить кучу плюсов), но хочется постить что-то более существенное.

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Жабка

Логотип это как дополнение к ссылке. Привлекает внимание, у обычных людей вызывает доверие. Не какой-то васянский сайт, а их знакомая соцсеть. Увеличивает количество переходов короче.

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Exorcist

2 миллиарда этим господам напечатайте

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Новый будильник

Очередная экономико социально геополитическая победа нашего президента. Сплотимся!

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Крадущийся песец

Значит, переклеивание сроков годности на продуктах торговые сети не напрягает, а логотип мордокниги стикером залепить — жопа отвалится.

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Положительный огонь

Переклеивают сроки годности сотрудники магазинов. И делается это на небольших партиях отдельных товаров. А заклеивать экстремизм хер знает на каких упаковках, да ещё их там найти нужно — торговые сети просто пошлют на хуй и скажут что это проблема производителей. А производителям придется останавливать производство и переналаживать техпооцесс.
Вам проблем с сахаром мало что ли?! Ну на здоровье, будет дефицит ВСЕГО.

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Намерен утюг

Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, на изменения, скорее всего, придётся потратить дополнительные деньги и время
 Ты кому звонишь?

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Maksim Florov

Имбицилы.

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Половый торшер

пригрозили....

сейчас им тоже экстремизм припишут

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Подозрительный Кот

максимальные идиоты

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Alex Dev

Да? А что случилось?

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