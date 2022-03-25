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Фото: Огромный рисунок из песка на британском пляже в защиту исчезающей дикой природы Статьи редакции

Reuters, Lee Smith

На пляже в Скарборо, Великобритания, появился 50-метровый рисунок. Его перед «Часом земли» сделала группа молодых людей (художники Sand in Your Eye), чтобы обратить внимание на исчезновение дикой природы.

На изображении — дубовый лист, кроншнеп, лосось и бобёр на фоне карты Великобритании и Ирландии.

Huge Scarborough beach sand art highlights loss…
The Scarborough sand drawing comtained some of the UK's "iconic" species, say its creators.
www.bbc.com
UK Youth for Nature
UK Youth for Nature @ukyouth4nature
👀Come and take a closer look at our #NatureStunt - isn't she a beaut?

Find out more about why we're drawing a line the sand to say enough is enough when it comes to the ongoing loss of biodiversity.

💻https://youthfornature.uk/lines-in-the-sand/

#фото #экология

158 просмотров
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7 комментариев
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Намерен утюг

На изображении — дубовый лист, кроншнеп, лосось и бобёр на фоне карты Великобритании и Ирландии
 У нас есть один бобер на рт, забирайте

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Крошечный корабль

Ты што такое говоришь?? Она их ест!

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Намерен утюг

Она ест хуй на завтрак

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Крошечный корабль

Хорошо.

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УюБ

Зато с сахаром! Может себе позволить.

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Намерен утюг

Она любит когда хозяин доволен

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Крошечный корабль

Диверсия какая-то получается.

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