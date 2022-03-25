Уроженец Кыргызстана Шахобиддин Юсупов – владелец отеля-ресторана "Навруз" в Харькове. С началом войны бои проходили прямо возле его заведения. Несмотря на это, он остается в Харькове и ежедневно бесплатно готовит для харьковчан под продолжающимися обстрелами