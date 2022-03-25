Фото: Огромный рисунок из песка на британском пляже в защиту исчезающей дикой природы Статьи редакции
На пляже в Скарборо, Великобритания, появился 50-метровый рисунок. Его перед «Часом земли» сделала группа молодых людей (художники Sand in Your Eye), чтобы обратить внимание на исчезновение дикой природы.
На изображении — дубовый лист, кроншнеп, лосось и бобёр на фоне карты Великобритании и Ирландии.
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На изображении — дубовый лист, кроншнеп, лосось и бобёр на фоне карты Великобритании и Ирландии
У нас есть один бобер на рт, забирайте
Ты што такое говоришь?? Она их ест!
Она ест хуй на завтрак
Хорошо.
Зато с сахаром! Может себе позволить.
Она любит когда хозяин доволен
Диверсия какая-то получается.