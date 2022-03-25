Apple подтвердила отключение поддержки «Мира» в Apple Pay: перестанут работать и уже привязанные карты Статьи редакции
Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.
С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».
Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.
То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.
С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.
В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
А что случилось?
заокеанские фашисты
Фашисты. Нужно бомбить америку ядеркой.
За мир, за эпл пей
ЭТО БУКВАЛЬНО ГЕНАЦЫД РУССКИХ
Выход один: суицид.
Не делай этого, подумай.
Выход два: геноцид
Тормози, пусть лучше он тогда самоуничтожится.
Эпол лютует.
Их Пэй ведь единственно возможный на iOS.
Это - трагедия.
Начался оборатный отсчёт к моменту признания яблока экстремистским символом.
Аааа
Бомж, классическая, а мог взять голд или ворлд
штош
штош
Пластмассовый мир победил
Яка сумна новина
Хорошие новости.
СТРАШНО?
Удалил все карты, в том числе МИР из Apple Pay некоторое время назад, потому что и так всё было понятно. Зато интересно, что пока меня не забанили в Wise UK (адрес – Лондон) и у меня есть их пластик.
Пробую вывести туда средства через SWIFT, прямо в лоб, потому что получатель как бы не я, а TransferWise, а в деталях платежа просто сообщаю свой номер аккаунта. Возможно, после этого сразу и забанят.
Вот же крысы. Сначала выключили, потом ток сказали, хотя запросы делали им.
У нас каспи банк как в воду глядел :D оплата по qr кодам. на аппл пай вообще забили..
Наверное, Тим Кук родом из Херсона