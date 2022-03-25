Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.

{"id":572320,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":572320,"gtm":null} 2545 просмотров

С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».

Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.

Скриншот vc.ru

То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.

Новости вчера Pay Статьи редакции Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Уже привязанные карты пока работают.

С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.