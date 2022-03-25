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vc.ru

Apple подтвердила отключение поддержки «Мира» в Apple Pay: перестанут работать и уже привязанные карты Статьи редакции

Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.

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С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».

Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.

Скриншот vc.ru

То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.

Новости
Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции

Уже привязанные карты пока работают.

С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.

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Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.

AP

#новости #applepay #apple #деньги

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25 комментариев
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Агрессивный дым

А что случилось?

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Последующий колос

заокеанские фашисты

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Усталый будильник
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Последующий колос

Фашисты. Нужно бомбить америку ядеркой.

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John Hopkins

За мир, за эпл пей

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Andy

ЭТО БУКВАЛЬНО ГЕНАЦЫД РУССКИХ

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Биба
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Выход один: суицид.

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aliftin

Не делай этого, подумай.

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Antidot

Выход два: геноцид

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aliftin

Тормози, пусть лучше он тогда самоуничтожится.

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Незнакомый Даниль

Эпол лютует.
Их Пэй ведь единственно возможный на iOS.
Это - трагедия.

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Северный Абдужаббор

Начался оборатный отсчёт к моменту признания яблока экстремистским символом.

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OKA ABK

Аааа

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Временной корабль

Бомж, классическая, а мог взять голд или ворлд

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Металлургический единорожек88

штош

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Antidot

штош

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Guron

Пластмассовый мир победил

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Dan

Яка сумна новина

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КтоТы

Хорошие новости.

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Andy

СТРАШНО?

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Oleg Shirochenkov

Удалил все карты, в том числе МИР из Apple Pay некоторое время назад, потому что и так всё было понятно. Зато интересно, что пока меня не забанили в Wise UK (адрес – Лондон) и у меня есть их пластик.
Пробую вывести туда средства через SWIFT, прямо в лоб, потому что получатель как бы не я, а TransferWise, а в деталях платежа просто сообщаю свой номер аккаунта. Возможно, после этого сразу и забанят.

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Andrew Sychev

Вот же крысы. Сначала выключили, потом ток сказали, хотя запросы делали им.

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Миржан Досымбаев

У нас каспи банк как в воду глядел :D оплата по qr кодам. на аппл пай вообще забили..

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пепси

Наверное, Тим Кук родом из Херсона

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