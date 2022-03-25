СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы, Минздрав и ЛДПР это опровергли Статьи редакции
Политик госпитализирован с коронавирусом.
О смерти политика сообщили телеграм-каналы Baza и Mash. По данным Mash, он скончался в 10:45 утра, а последние сутки провёл в коме. Информацию подтвердил РИА «Новости» сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского: «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».
После заявления Володина Пронюшкин удалил сообщение о смерти политика из своего телеграм-канала. По данным пресс-службы Минздрава, состояние Жириновского оценивается как стабильное, «врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь». Baza сообщает, что сын Жириновского Игорь Лебедев опроверг информацию о смерти отца.
В ЛДПР назвали информацию о смерти Жириновского фейком: «Вы вроде взрослые люди, вы не знаете, что такое Mash? Это фейк».
Пронюшкин принёс извинения за публикацию в своём телеграм-канале. Володин призвал Пронюшкина сложить полномочия. Он также обратился к представителям СМИ: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть».
2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 марта он вышел из медикаментозного сна. Володин сказал, что политик даже собирается приехать на ближайшее заседание. Но, по данным РИА «Новости», до выписки было ещё далеко, а Mash сообщал, что большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.
Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.
Опять не тот дед.
Однажды кто-то напишет "ЭТО ТОТ ДЕД". Тогда я выйду в прекрасную Россию будущего и больше никогда не буду онлайн.
Будет другой дед, или Кадыров, и так будет пока не научитесь самостоятельно выбрать президента
и больше никогда не буду онлайн
Потому что двойник деда объявит его смерть фейком и прикажет отключить интернет окончательно?
А как же тж?
А мы устроим пир, песни, пляски. Будем бухать и веселиться неделю. Да что там неделю, весь месяц, а потом ещё! :'D
Ты ,блять ,оптимист что пиздец….Наивно думать что все завязано на одном человеке…
https://twitter.com/Mars_FM13/status/1506548761329287171
больше никогда не буду онлайн
Я не так представлял себе прекрасную Россию будущего
Когда тот дед помрёт, то свита будет опровергать этот факт минимум месяц.
Пришел за этим комментом
Но уже все ближе и ближе
Да вроде один из тех дедов. Теперь без всем спойлеров остались :(
Orange man dead
Опередил
Договорился.
Надеюсь Пыня следующий.
Жаль. Хороший клоун был
Клоуны заканчиваются и уступают трибуну фанатикам — вот это страшно.
Плохой клоун.
гонки на лафетах
Ожил уже. Этих бесов ничего не берет
Дыня
Предпочтительно на виселице
это кобзон дарил, не?
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Загрузили сейв всё-таки.
Слишком поздний сейв. Уже не отыграться.
эх, я всё ждал когда наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли.
бляя, а я так ждал что он придет в себя и ахуеет с происходящего и может, на последок, ляпнет хуйни какой-то по тв, а мы скажем "ебать ты клоун" и одну слезинку вытрем со щеки. Уходи, ты был там самый смешной. Кек
бля легенда
Реально ведь ушла эпоха, где такое было возможно, закончилась юность. ЩАС АЖ СЛЕЗА ВЫТЕКЛА
Ушла эпоха. Земля пухом.
Жириновский о спецоперации знает и полностью ее поддерживает
Земля говном, удивительно, что кто-то его жалеет ещё, мол человек все же.
А че, кто-то войну не поддерживает во власти? Жирик был человечный до последнего, одиозный, но человечный. Как Ельцин, который извинился и ушел, а Вова наш как робот, от него в жизни на человеческом ничего не услышишь, тем более извинений.
Щас бы Дегтяреву верить. Жирик уже месяц на ИВЛе
Земля ему стекловатой
Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет газету, просматривает первую страницу и возвращает не купив. Через несколько дней продавец спрашивает что он ищет.
- Некролог.
- Некрологи помещают на последней странице.
- Некролог, которого я жду, будет на первой!
🤞🤞
земля стекловатой
Когда роль шута при дворе освободилась.
А где с бородой?
Судя по фото, он педик
Он хоть и долбоеб но все же человек, и за его горениями было потешно наблюдать
животное он а не человек.
Вспомним «классику»
https://youtu.be/Dr2xIuPn3MY
Только сейчас заметил, что он здесь мальчиков как шлюшек обнимает)
И один чё то нахмурился когда Жирик не оправдывал отсос в рабочем кабинете))
ЯКА СУМНА НОВИНА
злой ты
Убежал на тот свет
Националпредатель
Релоцировался, получается.
Умер и умер, че бубнеть
В детстве казался веселым клоуном. В сознательной жизни грустным и злым клоуном
— Здесь есть доктор?
— Да.
— Какая у тебя специальность?
— Я доктор математических наук.
— жириновский сдыхает
— Минус один 3.14дарас
Сдохла сволочь.
Жириновский Шрёдингера
Меня одного уже тошнит от слова "фейк"?
Ушла эпоха, пусть он никогда не был призидентом, но он был ярким политиком, таких сейчас очень мало.
Был клоуном, подлецом и негодяем
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского
Значит, точно умер
Ура! Ура! Ура!
Поздравляю всех нас! С праздником!
Жаль, конечно, этого добряка
Для детей не писал, зато ЛДПР создал
Без него партии больше и не будет, наверное
Не жаль. Человек последние -дцать лет своей карьеры занимался пошлейшей ложью и лизоблюдством.
как скажешь
Он всё время занимался пиздобольством, чем веселил электорат.
Хоп хэй ла ла лэй!
Восстал
Жириновский Шрёдингера - то ли жив, то ли мертв
Возможно, он там постоянно возрождается, как мессия, а они его мочат
Какой сейчас контекст на тэжэ? Это плохо или хорошо?
Как тебе угодно.
Мы тут против стадного чувства
Это уже опроверг Володин
Ему точно стоит верить
Как к новости-то относиться?
+15, либералобот 😎
Можешь закинуть пару печальных гифок, но обязательно пожури Жирика за что нибудь.
Это отлично!
Прямо в ад нахуй ©
Земля бетоном и стекловатой.
Воскрес, воистину воскрес
не то имя в новости со словами "умер"
Отчество!
так, подождите ёбана в рот. так он живой или мёртвый?
Жирик Шредингера
Опять не тот дед
Первый ублюдок пошел, но список еще длинный...
2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.
напомните сколько прививок он поставил?
Сейчас доступ к его карте откроют, узнаем. Что-то подсказывает, не то число, о котором он заявлял.
а дальше что будет не сказал ...