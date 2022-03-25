Новости

СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы, Минздрав и ЛДПР это опровергли Статьи редакции

Политик госпитализирован с коронавирусом.

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О смерти политика сообщили телеграм-каналы Baza и Mash. По данным Mash, он скончался в 10:45 утра, а последние сутки провёл в коме. Информацию подтвердил РИА «Новости» сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского: «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

После заявления Володина Пронюшкин удалил сообщение о смерти политика из своего телеграм-канала. По данным пресс-службы Минздрава, состояние Жириновского оценивается как стабильное, «врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь». Baza сообщает, что сын Жириновского Игорь Лебедев опроверг информацию о смерти отца.

В ЛДПР назвали информацию о смерти Жириновского фейком: «Вы вроде взрослые люди, вы не знаете, что такое Mash? Это фейк».

Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет.

представитель ЛДПР

Пронюшкин принёс извинения за публикацию в своём телеграм-канале. Володин призвал Пронюшкина сложить полномочия. Он также обратился к представителям СМИ: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть».

2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 марта он вышел из медикаментозного сна. Володин сказал, что политик даже собирается приехать на ближайшее заседание. Но, по данным РИА «Новости», до выписки было ещё далеко, а Mash сообщал, что большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.

#новости #жириновский

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216 комментариев
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Крошечный корабль

Опять не тот дед.

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Крошечный корабль

Однажды кто-то напишет "ЭТО ТОТ ДЕД". Тогда я выйду в прекрасную Россию будущего и больше никогда не буду онлайн.

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Mikhail II

Будет другой дед, или Кадыров, и так будет пока не научитесь самостоятельно выбрать президента

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1 комментарий
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Семён Семёнович

и больше никогда не буду онлайн
 Потому что двойник деда объявит его смерть фейком и прикажет отключить интернет окончательно?

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Намерен утюг

А как же тж?

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2 комментария
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Teo

А мы устроим пир, песни, пляски. Будем бухать и веселиться неделю. Да что там неделю, весь месяц, а потом ещё! :'D

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1 комментарий
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Декоративный украинец

Ты ,блять ,оптимист что пиздец….Наивно думать что все завязано на одном человеке…

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Ranae Est

https://twitter.com/Mars_FM13/status/1506548761329287171

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Кадровый Валера

больше никогда не буду онлайн
 Я не так представлял себе прекрасную Россию будущего

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2 комментария
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new_comment

Когда тот дед помрёт, то свита будет опровергать этот факт минимум месяц.

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Teo

Пришел за этим комментом

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Alexander
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Антон Лисин

Но уже все ближе и ближе

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Роман Готовко

Да вроде один из тех дедов. Теперь без всем спойлеров остались :(

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Невысокий алмаз
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Намерен утюг
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Кадровый Валера

Orange man dead

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3 комментария
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SP

Опередил

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Очередной якорь

Договорился.
Надеюсь Пыня следующий.

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Намерен утюг

Жаль. Хороший клоун был

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Artyom Ramazani-Zubov

Клоуны заканчиваются и уступают трибуну фанатикам — вот это страшно.

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5 комментариев
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new_comment

Плохой клоун.

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Ян Фёдоров

гонки на лафетах

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Агрессивный дым

Ожил уже. Этих бесов ничего не берет

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Необычный лолипоп

Дыня

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Daniel Shnaider

Предпочтительно на виселице

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dorohin
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Последующий колос

это кобзон дарил, не?

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Владимир Горячев
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Владимир Горячев

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
 Загрузили сейв всё-таки.

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new_comment

Слишком поздний сейв. Уже не отыграться.

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Castle Made Of Sand

эх, я всё ждал когда наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли.

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МИД Болгарии

бляя, а я так ждал что он придет в себя и ахуеет с происходящего и может, на последок, ляпнет хуйни какой-то по тв, а мы скажем "ебать ты клоун" и одну слезинку вытрем со щеки. Уходи, ты был там самый смешной. Кек

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Солёная собака

бля легенда

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Rheu Rdflhfn

Реально ведь ушла эпоха, где такое было возможно, закончилась юность. ЩАС АЖ СЛЕЗА ВЫТЕКЛА

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Rheu Rdflhfn

Ушла эпоха. Земля пухом.

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iPhone 13 Pro Max

Жириновский о спецоперации знает и полностью ее поддерживает
Земля говном, удивительно, что кто-то его жалеет ещё, мол человек все же.

Михаил Дегтярёв: Жириновский о спецоперации…
А ещё губернатор Хабаровского края рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову о новых…
www.kp.ru
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Rheu Rdflhfn

А че, кто-то войну не поддерживает во власти? Жирик был человечный до последнего, одиозный, но человечный. Как Ельцин, который извинился и ушел, а Вова наш как робот, от него в жизни на человеческом ничего не услышишь, тем более извинений.

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21 комментарий
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Андрей Андреев

Щас бы Дегтяреву верить. Жирик уже месяц на ИВЛе

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Мобильный мангал

Земля ему стекловатой

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Kolyann Tigin

Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет газету, просматривает первую страницу и возвращает не купив. Через несколько дней продавец спрашивает что он ищет.
- Некролог.
- Некрологи помещают на последней странице.
- Некролог, которого я жду, будет на первой!

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Like.no.other

🤞🤞

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Богдан Б

земля стекловатой

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Andrei

Когда роль шута при дворе освободилась.

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Sergei Timofeyev

А где с бородой?

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Дополнительный динозавр

Судя по фото, он педик

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Французский кавалер
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Французский кавалер
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Эстетический микроскоп

Он хоть и долбоеб но все же человек, и за его горениями было потешно наблюдать

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Петров-Васечкин.

животное он а не человек.

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Roman E.

Вспомним «классику»

https://youtu.be/Dr2xIuPn3MY

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Хмурый Конь

Только сейчас заметил, что он здесь мальчиков как шлюшек обнимает)

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Moo Zaart

И один чё то нахмурился когда Жирик не оправдывал отсос в рабочем кабинете))

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Необычный лолипоп

ЯКА СУМНА НОВИНА

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Главный лолипоп

злой ты

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Информационный дым
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Логический Паша

Убежал на тот свет

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Даниил

Националпредатель

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Виталий Витальевич

Релоцировался, получается.

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Кот Баюн
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Alex Northern

Умер и умер, че бубнеть

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Новый будильник

В детстве казался веселым клоуном. В сознательной жизни грустным и злым клоуном

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Daniel Shnaider

— Здесь есть доктор?
— Да.
— Какая у тебя специальность?
— Я доктор математических наук.
— жириновский сдыхает
— Минус один 3.14дарас

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Александр Чекета

Сдохла сволочь.

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Алексей Леонидыч

Жириновский Шрёдингера

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EdisonsLamp

Меня одного уже тошнит от слова "фейк"?

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Dima Lomovtsev

Ушла эпоха, пусть он никогда не был призидентом, но он был ярким политиком, таких сейчас очень мало.

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nnm

Был клоуном, подлецом и негодяем

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Кожаный паук например

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского
 Значит, точно умер

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КтоТы

Ура! Ура! Ура!

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red blue

Поздравляю всех нас! С праздником!

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Тёма Смольянинов

Жаль, конечно, этого добряка
Для детей не писал, зато ЛДПР создал
Без него партии больше и не будет, наверное

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Новый будильник

Не жаль. Человек последние -дцать лет своей карьеры занимался пошлейшей ложью и лизоблюдством.

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Тёма Смольянинов

как скажешь

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Sergei Timofeyev

Он всё время занимался пиздобольством, чем веселил электорат.

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4 комментария
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Евгений Кочин

Хоп хэй ла ла лэй!

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Igor Ivanov

Восстал

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Мясной самолет

Жириновский Шрёдингера - то ли жив, то ли мертв

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Мясной самолет

Возможно, он там постоянно возрождается, как мессия, а они его мочат

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Крадущийся песец
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Лысина Арика

Какой сейчас контекст на тэжэ? Это плохо или хорошо?

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infinity one

Как тебе угодно.
Мы тут против стадного чувства

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Специализированный Данила

Это уже опроверг Володин

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Чужой Кирилл

Ему точно стоит верить

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Лысина Арика

Как к новости-то относиться?

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Практический бинокль

+15, либералобот 😎

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1 комментарий
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OKA ABK

Можешь закинуть пару печальных гифок, но обязательно пожури Жирика за что нибудь.

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Французский кавалер

Это отлично!

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nnm

Прямо в ад нахуй ©

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Антон Колесников

Земля бетоном и стекловатой.

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doffys

Воскрес, воистину воскрес

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Марк

не то имя в новости со словами "умер"

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Sergei Timofeyev

Отчество!

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tuorqai

так, подождите ёбана в рот. так он живой или мёртвый?

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Эстетический микроскоп

Жирик Шредингера

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Владислав Никифоров

Опять не тот дед

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Andrei

Первый ублюдок пошел, но список еще длинный...

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Подозрительный Кот

2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.
напомните сколько прививок он поставил?

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Sergei Timofeyev

Сейчас доступ к его карте откроют, узнаем. Что-то подсказывает, не то число, о котором он заявлял.

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M.R.T.

а дальше что будет не сказал ...

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