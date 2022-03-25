Политик госпитализирован с коронавирусом.

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О смерти политика сообщили телеграм-каналы Baza и Mash. По данным Mash, он скончался в 10:45 утра, а последние сутки провёл в коме. Информацию подтвердил РИА «Новости» сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского: «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

После заявления Володина Пронюшкин удалил сообщение о смерти политика из своего телеграм-канала. По данным пресс-службы Минздрава, состояние Жириновского оценивается как стабильное, «врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь». Baza сообщает, что сын Жириновского Игорь Лебедев опроверг информацию о смерти отца.

В ЛДПР назвали информацию о смерти Жириновского фейком: «Вы вроде взрослые люди, вы не знаете, что такое Mash? Это фейк».

Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет. представитель ЛДПР

Пронюшкин принёс извинения за публикацию в своём телеграм-канале. Володин призвал Пронюшкина сложить полномочия. Он также обратился к представителям СМИ: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть».