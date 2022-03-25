«Не так давно отменили Джоан Роулинг, сегодня пытаются отменить наш народ»: Владимир Путин о «культуре отмены» на Западе Статьи редакции
Президент отнёс к феномену и «переписывание истории» и сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии.
25 марта Владимир Путин провёл встречу с лауреатами премий в области культуры и искусства. Во время беседы в формате видеозвонка президент России рассуждал о «процветающем на Западе остракизме». Путин в том числе сказал, что «культура отмены там превратилась в отмену культуры».
По его словам, в США замалчивают неудобные факты и «отменяют» людей, которые «не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они ни были». При этом под термином Путин указал в том числе примеры «переписывания исторических фактов».
Попытка Кремля развеять слухи о болезни или аресте сыграла в обратную сторону — для многих это только подтвердило конспирологические догадки.
При подключении к Wi-Fi в метро напоминают, что стране не грозит продовольственный кризис.
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.
Политик госпитализирован с коронавирусом.
а по факту все пытаются отменить путина
Ну россиян, поддерживающих его - большая часть. Так что по делу отменяют. Пусть нахуй идут, заебали уже.
Умных россиян, которые открыто не поддерживают эту хуету, никто не отменяет.
Ну россиян, поддерживающих его - большая часть
Anus ставишь?
россиян, поддерживающих его - большая часть
После просмотра интервью глубинного народа я теперь тоже верю в его массовую поддержку: https://youtu.be/mzWDzrx-VIQ
Санкции на простых россиян - это тоже по сути давление на путина, потому что они понижают уровень жизни при конкретном президенте после его глупого решения.
Можно для умных россиян в магазинах отдельные ценники, со скидкой?
да не, мочат всех с русским паспортом. потом по существу разбираются кто за, кто против
на умных россиян же тоже санкции действуют, да и при словосочетании "я - русский" в других странах будут относиться настороженно скорее всего
Лоялистов процетов 30. Другое дело, что остальные 70% нифига не монолитны в своем противостоянии пыне.
Он даже не знает, кто такая Роулинг. Тупо бумажку читает, что написали то и проговаривает
Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются книги русских писателей. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии
У нас же ничего не запрещается Западное, угу
Если бы он читал ее, то этого не было бы
Просто он за Волдеморта.
@Пятнистый Эублефар
моль озвучивает текст с наушника + бумажка + бегущая строка. Похоже на караоке
интересно кто так мощно деду в голову срет
Думаешь есть серый кардинал
я думаю что у этого человека для взаимодействия с внешним миром есть целый пласт людей-прокладок которые доносят информацию
путин же сам вообще нихуя не умеет
Распутин жив?
Коричневый
Джоан Роулинг не нападала на украину
Президент отнёс к феномену и «переписывание истории» и сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии.
как же этот ушлёпок проецирует все, что делает сам – на других
Лицемерие некст левел просто
Сравнил хуй с пальцем. Роулинг просто что-то ляпнула про трапов (я даже суть вопроса не помню), а он напал на мирную страну. Тут вопрос напрямую связан со смертями десятков тысяч человек (а в перспективе может докатиться и до сотен тысяч).
Я так понимаю, что его спичрайтер решил ориентировать текст на молодежь? Тупо не верю, что он вообще знает, кто такая Роулинг и уж тем более, что такое культура отмены.
- Роуминг? как же, как же, слышал что ее отменили. хороший пример, пишите в текст!
на молодежь
Дядь, проснись, ты уже не молодой, тетки, которым сейчас за сорок отлично помнят, как своим детям покупали эти книги и сами почитывали их заодно.
Я больше пишу не про Роулинг, а про культуру отмены, которая вообще никак не пересекается с плоскостью человека, не пользующегося интернетом в принципе.
Он то откуда это знает? Откуда он Роулинг знает? Ей то это за что?
В папочках распечатали бабушку...
Мы хорошо знаем и помним, как сжигаются книги прямо на площадях
примерно как сжигаются сми и соцсети
Заебал он своими отсылками к нацистской Германии.
Путин подписался на Светова, всё ясно
Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну
РФ которой 30 лет едва исполнилось, оказывается упирается корнями к динозаврам
Динозавры вообще-то поселились на исконно наших территориях
Если бы Лев Толстой жил в наше время, его обвинили бы в экстремизме
дед пей таблетки ато получеш по жопе
Боюсь таблетки тут больше не помогут
Помогут. Урановые. В бомбе 🤡
Бляяяяя
Кто о чем, а Путин про сжигание книг на площадях
сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии
Дед охуел совсем
А почему пытаются отменить? Что-то случилось?
Кто о чем, а необразованные дебилы о Джоан Роулинг.
Интересно, как долго Путин заучивал имя и фамилию Джоан Роулинг
А также забавно, что Волдеморт цитирует свою создательницу конечно
Сейчас Твиттер порвётся от этой аналогии.
Дтф, там Роулинг у них святая мученица, жертва сжв
Тут наверное имелось ввиду, что твиттеровчане больше книжек не осилили.
Я уже порвалась
Если ваша кроха спросит что-такое whataboutism, покажите это видео
В отличие от людей, которых он назвал, дед действительно творит плохие дела, и его есть за что отменять
в чем он не прав? Куколдо-ТЖяне, объясните
в том что ты татарин
Какие книги кэнселят русские?
В сша наоборот все знают, кто такие Tolstoy, Dostoevsky
Да как-то видел запись, как журналист у какого-то рэднека в одноэтажной Америке спросил, знает ли он кто такой Достоевский.
Тот отвечает, мол нет, не знаю.
Журналист такой, ну как же так, это же знаменитый русский писатель.
Каунтримэн говорит, вы вообще всё сильно попутали. Он не знаменитость, да и вообще - не писатель вовсе. Если бы он был знаменитым, я бы о нём точно знал. Был бы писателем - читал.
Хз, являются ли такие реднеки репрезентативными.
Часто они вообще не знают, кто у них в стране президент, а хули.
Посмешище опять из бункера "встречу" проводит. Таких параноиков на Руси наверно за всю историю не было.
К вопросу об удивлении местных, откуда столько ваты среди дтф и в целом молодежи - вы реально думали, что можно срать долгие годы людям в головы абсолютно надуманной войной с сжв, фемками, блм и прочей "повесточкой", а потом этот же самый новояз не возьмут на вооружение путинские холуи, которые будут себя противопоставлять "западной толерстии"?
детского писателя Джоан Роулинг
детского
Жду, когда твиттерные порвутся.
Вы не понимаете это другое
https://tjournal.ru/news/566219-shoygu-poprosil-minkult-isklyuchit-zelenskogo-i-prodyusera-rodnyanskogo-iz-kulturnoy-povestki
Гарри Поттер зашкварен, лол
А о том, что именно США устроили такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили «отменить».
Хоть одна крупица пользы из монолога. От лица РФ использовать ЯО по Украине не будут.
Дед совсем кукухой улетел
А, то есть по его мнению, весь мир должен был просто сидеть и наблюдать, будто ничего страшного не происходит. Ну ок
сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии
Годвин уже задолбался в своей кровати переворачиваться от всего происходящего.
Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией
И тут же штрафуют за сине-желтую шапку и значок. Или Украина - не страна, её можно подвергать дискриминации, да?
Совсем уже протекла кровля у деда.
https://news.rambler.ru/crime/48319638-moskvichku-oshtrafovali-na-30-tysyach-rubley-za-zhelto-sinie-shapku-i-znachok/
Будто чей-то коммент на ДТФ прочитал
Прошу отнестись с понимаем, г-н Путин.
Васильева отменили уже, или еще нет?
В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии
Напомните Путину, что в ссср уже после нацистской Германии были запрещены куча писателей и текстов. А классиков пытались подогнать под марксизм
Ееееее, смотрите! Он знает Роулинг, он на одной волне с молодёжью!
тжшники, конечно, будут вспоминать про таблетки для дела, но по большому счету ничего странного или дикого он не сказал. санкции, которые призваны ухудшить жизнь простых россиян, чтобы они вышли свергать правительство - это я еще могу понять. но каким идиотом надо быть, считая, что "отмена" русской культуры не приведет ровно к противоположному эффекту. и тут уже не важно будет - что является причиной, а что следствием.
Лучшей прожарки идиотки Роулинг невозможно было придумать