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«Не так давно отменили Джоан Роулинг, сегодня пытаются отменить наш народ»: Владимир Путин о «культуре отмены» на Западе Статьи редакции

Президент отнёс к феномену и «переписывание истории» и сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии.

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25 марта Владимир Путин провёл встречу с лауреатами премий в области культуры и искусства. Во время беседы в формате видеозвонка президент России рассуждал о «процветающем на Западе остракизме». Путин в том числе сказал, что «культура отмены там превратилась в отмену культуры».

По его словам, в США замалчивают неудобные факты и «отменяют» людей, которые «не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они ни были». При этом под термином Путин указал в том числе примеры «переписывания исторических фактов».

В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад взяли и «отменили».

В Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут объективную чушь — что это сделали абстрактные союзники. А о том, что именно США устроили такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили «отменить».

Не так давно «отменили» детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит.

Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются книги русских писателей. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним, как сжигаются книги прямо на площадях.

Владимир Путин
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#путин #мнения #новости

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107 комментариев
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Новенький динозавр

а по факту все пытаются отменить путина

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Victor Ganin

Ну россиян, поддерживающих его - большая часть. Так что по делу отменяют. Пусть нахуй идут, заебали уже.
Умных россиян, которые открыто не поддерживают эту хуету, никто не отменяет.

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Полезный кот

Ну россиян, поддерживающих его - большая часть
Anus ставишь?

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6 комментариев
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*

россиян, поддерживающих его - большая часть
После просмотра интервью глубинного народа я теперь тоже верю в его массовую поддержку: https://youtu.be/mzWDzrx-VIQ

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9 комментариев
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Яичко вкрутую

Санкции на простых россиян - это тоже по сути давление на путина, потому что они понижают уровень жизни при конкретном президенте после его глупого решения.

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2 комментария
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Специализированный Данила

Можно для умных россиян в магазинах отдельные ценники, со скидкой?

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9 комментариев
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Новенький динозавр

да не, мочат всех с русским паспортом. потом по существу разбираются кто за, кто против

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Максим Соколовский

на умных россиян же тоже санкции действуют, да и при словосочетании "я - русский" в других странах будут относиться настороженно скорее всего

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Велизарий Коул

Лоялистов процетов 30. Другое дело, что остальные 70% нифига не монолитны в своем противостоянии пыне.

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Необычный лолипоп

Он даже не знает, кто такая Роулинг. Тупо бумажку читает, что написали то и проговаривает

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Необычный лолипоп

Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются книги русских писателей. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии
 У нас же ничего не запрещается Западное, угу

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Dan

Если бы он читал ее, то этого не было бы

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Крошечный корабль

Просто он за Волдеморта.

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1 комментарий
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Dan

@Пятнистый Эублефар

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обнуленный окурок

моль озвучивает текст с наушника + бумажка + бегущая строка. Похоже на караоке

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гчк

интересно кто так мощно деду в голову срет

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Россию не спасти

Думаешь есть серый кардинал

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гчк

я думаю что у этого человека для взаимодействия с внешним миром есть целый пласт людей-прокладок которые доносят информацию

путин же сам вообще нихуя не умеет

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Hfr Olod

Распутин жив?

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Rond

Коричневый

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Бытовой украинец

Джоан Роулинг не нападала на украину

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Blessed

Президент отнёс к феномену и «переписывание истории» и сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии.
как же этот ушлёпок проецирует все, что делает сам – на других

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johny64 XZ

Лицемерие некст левел просто

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Андрей Андреев

Сравнил хуй с пальцем. Роулинг просто что-то ляпнула про трапов (я даже суть вопроса не помню), а он напал на мирную страну. Тут вопрос напрямую связан со смертями десятков тысяч человек (а в перспективе может докатиться и до сотен тысяч).

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Bussy Beard

Я так понимаю, что его спичрайтер решил ориентировать текст на молодежь? Тупо не верю, что он вообще знает, кто такая Роулинг и уж тем более, что такое культура отмены.

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Alexander

- Роуминг? как же, как же, слышал что ее отменили. хороший пример, пишите в текст!

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Skomorokh

на молодежь
 Дядь, проснись, ты уже не молодой, тетки, которым сейчас за сорок отлично помнят, как своим детям покупали эти книги и сами почитывали их заодно.

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Bussy Beard

Я больше пишу не про Роулинг, а про культуру отмены, которая вообще никак не пересекается с плоскостью человека, не пользующегося интернетом в принципе.

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2 комментария
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Dan

Он то откуда это знает? Откуда он Роулинг знает? Ей то это за что?

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Полезный кот

В папочках распечатали бабушку...

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Alexander

Мы хорошо знаем и помним, как сжигаются книги прямо на площадях
 примерно как сжигаются сми и соцсети

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Конь Федерации

Заебал он своими отсылками к нацистской Германии.

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Андрей Ковригин

Путин подписался на Светова, всё ясно

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Nikita Schmidt

Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну
 РФ которой 30 лет едва исполнилось, оказывается упирается корнями к динозаврам

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Майка Ника

Динозавры вообще-то поселились на исконно наших территориях

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fyjybv

Если бы Лев Толстой жил в наше время, его обвинили бы в экстремизме

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Alexander

дед пей таблетки ато получеш по жопе

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Китайский турник

Боюсь таблетки тут больше не помогут

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Необычный лолипоп

Помогут. Урановые. В бомбе 🤡

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Dan

Бляяяяя

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maclemain

Кто о чем, а Путин про сжигание книг на площадях

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Намерен утюг

сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии
 Дед охуел совсем

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Sergey

А почему пытаются отменить? Что-то случилось?

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Ланцелот

Кто о чем, а необразованные дебилы о Джоан Роулинг.

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Синий бас

Интересно, как долго Путин заучивал имя и фамилию Джоан Роулинг

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Синий бас

А также забавно, что Волдеморт цитирует свою создательницу конечно

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Пп Пп

Сейчас Твиттер порвётся от этой аналогии.

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Необычный лолипоп

Дтф, там Роулинг у них святая мученица, жертва сжв

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Элиза Чайковская

Тут наверное имелось ввиду, что твиттеровчане больше книжек не осилили.

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Синий бас

Я уже порвалась

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Новый будильник

Если ваша кроха спросит что-такое whataboutism, покажите это видео

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Кожаный паук например

В отличие от людей, которых он назвал, дед действительно творит плохие дела, и его есть за что отменять

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Emile Zäkiev

в чем он не прав? Куколдо-ТЖяне, объясните

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Дмитрий Орлов

в том что ты татарин

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benny

Какие книги кэнселят русские?

В сша наоборот все знают, кто такие Tolstoy, Dostoevsky

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Незнакомый Даниль

Да как-то видел запись, как журналист у какого-то рэднека в одноэтажной Америке спросил, знает ли он кто такой Достоевский.
Тот отвечает, мол нет, не знаю.
Журналист такой, ну как же так, это же знаменитый русский писатель.
Каунтримэн говорит, вы вообще всё сильно попутали. Он не знаменитость, да и вообще - не писатель вовсе. Если бы он был знаменитым, я бы о нём точно знал. Был бы писателем - читал.

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Элиза Чайковская

Хз, являются ли такие реднеки репрезентативными.
Часто они вообще не знают, кто у них в стране президент, а хули.

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1 комментарий
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Друз Фаруэл

Посмешище опять из бункера "встречу" проводит. Таких параноиков на Руси наверно за всю историю не было.

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Никита Рогожин

К вопросу об удивлении местных, откуда столько ваты среди дтф и в целом молодежи - вы реально думали, что можно срать долгие годы людям в головы абсолютно надуманной войной с сжв, фемками, блм и прочей "повесточкой", а потом этот же самый новояз не возьмут на вооружение путинские холуи, которые будут себя противопоставлять "западной толерстии"?

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Skomorokh

детского писателя Джоан Роулинг
детского
Жду, когда твиттерные порвутся.

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Влад

Вы не понимаете это другое
https://tjournal.ru/news/566219-shoygu-poprosil-minkult-isklyuchit-zelenskogo-i-prodyusera-rodnyanskogo-iz-kulturnoy-povestki

Шойгу попросил Минкульт исключить Зеленского и…
Роднянский ответил, что и так не собирался «пользоваться деньгами российского государства».
tjournal.ru
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Яичко вкрутую

Гарри Поттер зашкварен, лол

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Ash Leaf

А о том, что именно США устроили такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили «отменить».
 Хоть одна крупица пользы из монолога. От лица РФ использовать ЯО по Украине не будут.

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Всероссийский ящик

Дед совсем кукухой улетел

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rotten pepperoni

А, то есть по его мнению, весь мир должен был просто сидеть и наблюдать, будто ничего страшного не происходит. Ну ок

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Alice Wonder

сравнил «отмену» российской культуры с действиями нацистской Германии
Годвин уже задолбался в своей кровати переворачиваться от всего происходящего.

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Сергей

Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией
И тут же штрафуют за сине-желтую шапку и значок. Или Украина - не страна, её можно подвергать дискриминации, да?

Совсем уже протекла кровля у деда.

https://news.rambler.ru/crime/48319638-moskvichku-oshtrafovali-na-30-tysyach-rubley-za-zhelto-sinie-shapku-i-znachok/

Москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за…
Районный суд Москвы по Тверскому району назначил штраф размером в 30 тыс. рублей жительнице Москвы…
news.rambler.ru
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Era Mavlenov

Будто чей-то коммент на ДТФ прочитал

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Maksim Florov

Прошу отнестись с понимаем, г-н Путин.

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johny64 XZ

Васильева отменили уже, или еще нет?

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Виктор Викторович

В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии
 Напомните Путину, что в ссср уже после нацистской Германии были запрещены куча писателей и текстов. А классиков пытались подогнать под марксизм

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Будь что будет

Ееееее, смотрите! Он знает Роулинг, он на одной волне с молодёжью!

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Roma Dmitriev

тжшники, конечно, будут вспоминать про таблетки для дела, но по большому счету ничего странного или дикого он не сказал. санкции, которые призваны ухудшить жизнь простых россиян, чтобы они вышли свергать правительство - это я еще могу понять. но каким идиотом надо быть, считая, что "отмена" русской культуры не приведет ровно к противоположному эффекту. и тут уже не важно будет - что является причиной, а что следствием.

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Лмао

Лучшей прожарки идиотки Роулинг невозможно было придумать

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