Минобороны России во второй раз назвало потери во время конфликта на Украине — 1251 человек Статьи редакции
По заявлению ведомства, за всё время 3825 человек получили ранения, сообщает РИА «Новости».
- Министерство обороны заявило о потерях во второй раз с начала специальной военной операции. Ранее, 2 марта, ведомство сообщило о 498 погибших.
Ведомство заявило, что к нему поступает много обращений от россиян, желающих «принять участие в операции на Украине». Также, по подсчётам Минобороны, более 23 тысяч иностранцев из 37 стран «выразили готовность сражаться на стороне народных республик».
- «Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», — сказали в Минобороны.
СМИ, которые следят за конфликтом, например, «Русская служба Би-би-си», заявляют о невозможности «независимо проверить заявления о потерях». Военные ведомства Украины, США и других стран оперируют другими данными, отличными от информации Минобороны.
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.
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При подключении к Wi-Fi в метро напоминают, что стране не грозит продовольственный кризис.
Политик госпитализирован с коронавирусом.
Потерь нет. Войны нет.
Украины нет.
Есть Украïна
Продам бумагу для растопки камина. Дёшево
Камина нет. 😋
А че ему хуев накидали? Он же вроде как продолжил цепочку иронии, или я чет не понял :D
Это патриотизм, ребята молодцы. Для некоторых еще и напоминание той ублюдочной речи президента.) Под таким плюсов быть и не должно
Умножаем на 10
Когда сказали 498, было как раз 5000
С митингами та-же ботва, в среднем официальные данные занижают в 10 раз. Уже в привычку вошло умножать официальные цифры на 10.
Ни фига, с митингами работает среднее арифметическое от мвд и либеральных сми. Так и тут, около 8-9 тыщ получится
погиб 1351 военнослужащий
И один Шойгу.
И жирик
Сдох с деньгами на карточке
Народными деньгами!
На этого поебать всем.
Семь из них высшее руководство, в каждой роте по генералу было значит
Рту
Остальные 10к+ уволились за день до спецоперации
Не прошли учения, не учтены
Я могу только по фоткам больше насчитать. Даже не стараются. Или это потери на 3й день? Тогда приемлемо
Русской почтой данные отправляют
1300+ тел на "спецоперации" сука как же все у них сыпется, ору просто.
Угу, и это при внезапном, запланированном нападении на меньшую по количеству, и не успевшую подготовиться страну.
А теперь представьте расклад, если бы НАТА/Китай всерьёз решили бы жахнуть по эрэфии.
Я думаю, капитуляция была бы уже через неделю.
Защитники родины х*евы, дармоеды
Я думаю, капитуляция была бы уже через неделю.
Не пизди. Капитуляция была бы в первый же день.
Это возможно только если стратегическое ЯО уже разворовано.
Вот просто посмотри на все те факты, которые вскрылись за последний месяц о всем российском и сделай выводы о ЯО.
Оно то может быть и не разворовано. Но скорость реагирования может быть значительно ниже требуемой. А во время ядерной атаки время идет на минуты. Типа проебали 5-7 минут и уже ответкой жахнуть даже не смогут.
"А теперь представьте расклад, если бы НАТА/Китай всерьёз решили бы жахнуть по эрэфии." При таком раскладе из штаба просто не поступит ни одного приказа т.к. все от туда разбегутся кто куда.
Пинг 29 дней
Максимальная латенция
Если, что то потери лднр и вагнера даже официально не включены, ещё пленных сотни на видео
Вопрос - считают ли они потери Росгвардии, они же не к Минобороны вроде относятся
Как и в прошлый раз умножайте на 10 смело
Ну это в первый день, а за остальные сколько???
Они месяц за первый день считали, дай им время
ну какие же клоуны. вся разведка мира сейчас наблюдает, а они продолжают врать. умножайте на 15.
Вся разведка мира и не говорит о 15к
Важно понимать что это цифры без ДНР и ЛНР, а там судя по всему основные потери из их "полиции", наших "ихтамнетов" и бедолаг, что на улицах Донецка и Луганска хватали силком.
Почему я убежден, что там основные потери - там самые укрепленные позиции ВСУ и самая подготовленная армия, а продвижения по этому направлению фактически нет.
Росгвардия, ОМОН, ЧВК, срочники и уволившиеся тоже не считаются.
Я только увидел, это по-ходу вброс, этот же тот спизженый канал РИА?
Минобороны России во второй раз назвало потери во время конфликта на Украине — 0 человек
Остальные взяли на вооружение приём Жириновского
А остальные 10к, я так понимаю, считаются пропавшими без вести. Просто мы об этом умолчим.
Остальных родина бросила
остальные уволились 2 недели назад
Какой там сейчас коэффициент пиздабольства у них? Восемь?
12, сэр
Из 5
Статья дополняется, потери увеличиваются и комитету статья также дополняется...
Остальные это не потери, они не с нами и мы их не знаем.
Это за последние сутки?
Значит не меньше 10 тыс
Афганистан
Это цифры от СССР, а насколько их нужно тоже умножать?
Справочно: цифры СССР по убыли населения вследствие ВОВ были 20 млн. человек. После оказалось, что раза в два больше.
Честно говоря, даже 20 млн., сравнивая с теми же цифрами от СССР по потерям Германии в 9 млн. - так себе статистика. Чтобы убить 1 наци погибло более 2-х советских.
Только немцев не только советы убивали.
И это тоже. Я просто вспомнил официальную статистику убыли населения по странам от WW2 от СССР.
Срочников не посчитали?
То есть почти по 50 в день. Это прям дохрена
Скорость операции: 2 солдата в час
Служба новостей Организации Объединенных Наций: Глава ООН по Украине: необходимо прекратить эту абсурдную войну
За 23 дня 750 человек, ну ладно за 20, по 30-40 солдат в день?
Данные о потерях так разнятся, потому что у китайскийх раций пинг большой?
то было число за первые сутки
это за вторые сутки
так что всё ок
Им даже в голову не приходит, что 1251 это сверхдохуя.
Просто это очень большая "спецоперация"
Года на само деле более 10 тыс, то приходится озвучивать хотя бы 1000
Кто-то верит, что так мало потерь, что тысячи людей хотят на войну, и в весь остальной бред?
Мне кажется, такая сумма наберется если просто считать по фоткам и видео с телами и уничтоженной техникой
https://informnapalm.org/51627-medalnyj-zachet-osint-analiz-nastoyashhikh-p/
Вангую, что следующее число будет - 8859
А Шойгу в этих списках?
Я, конечно, не сомневался, что тут долбоебов хватает, но вы реально верите в 15к погибших российских солдат и 100 самолетов, сбитых призраком куева?