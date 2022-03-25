Новости

Минобороны России во второй раз назвало потери во время конфликта на Украине — 1251 человек Статьи редакции

По заявлению ведомства, за всё время 3825 человек получили ранения, сообщает РИА «Новости».

  • Министерство обороны заявило о потерях во второй раз с начала специальной военной операции. Ранее, 2 марта, ведомство сообщило о 498 погибших.

  • Ведомство заявило, что к нему поступает много обращений от россиян, желающих «принять участие в операции на Украине». Также, по подсчётам Минобороны, более 23 тысяч иностранцев из 37 стран «выразили готовность сражаться на стороне народных республик».

  • «Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», — сказали в Минобороны.

СМИ, которые следят за конфликтом, например, «Русская служба Би-би-си», заявляют о невозможности «независимо проверить заявления о потерях». Военные ведомства Украины, США и других стран оперируют другими данными, отличными от информации Минобороны.

#новости #конфликтнаукраине

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Потерь нет. Войны нет.

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Pinke

Украины нет.

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M.R.T.

Есть Украïна

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Шапку мама дала

Продам бумагу для растопки камина. Дёшево

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Pinke

Камина нет. 😋

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Hfr Olod

А че ему хуев накидали? Он же вроде как продолжил цепочку иронии, или я чет не понял :D

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Pinke

Это патриотизм, ребята молодцы. Для некоторых еще и напоминание той ублюдочной речи президента.) Под таким плюсов быть и не должно

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Однако здравствуйте

Умножаем на 10

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Недоденацифицированный

Когда сказали 498, было как раз 5000

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FUNGAME

С митингами та-же ботва, в среднем официальные данные занижают в 10 раз. Уже в привычку вошло умножать официальные цифры на 10.

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velvetdust

Ни фига, с митингами работает среднее арифметическое от мвд и либеральных сми. Так и тут, около 8-9 тыщ получится

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УюБ

погиб 1351 военнослужащий
 И один Шойгу.

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Егор Домовой

И жирик

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Яичко вкрутую

Сдох с деньгами на карточке

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Жалкий Никита

Народными деньгами!

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УюБ

На этого поебать всем.

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Кожаный паук например
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Бюджетный Артем

Семь из них высшее руководство, в каждой роте по генералу было значит

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Недоденацифицированный

Рту

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Кот Баюн

Остальные 10к+ уволились за день до спецоперации

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Яичко вкрутую

Не прошли учения, не учтены

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Шапку мама дала

Я могу только по фоткам больше насчитать. Даже не стараются. Или это потери на 3й день? Тогда приемлемо

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Яичко вкрутую

Русской почтой данные отправляют

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Hfr Olod

1300+ тел на "спецоперации" сука как же все у них сыпется, ору просто.

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Редкий Натр

Угу, и это при внезапном, запланированном нападении на меньшую по количеству, и не успевшую подготовиться страну.
А теперь представьте расклад, если бы НАТА/Китай всерьёз решили бы жахнуть по эрэфии.
Я думаю, капитуляция была бы уже через неделю.
Защитники родины х*евы, дармоеды

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НикакойвойнысУкраиной

Я думаю, капитуляция была бы уже через неделю.
Не пизди. Капитуляция была бы в первый же день.

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FUNGAME

Это возможно только если стратегическое ЯО уже разворовано.

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Недоденацифицированный

Вот просто посмотри на все те факты, которые вскрылись за последний месяц о всем российском и сделай выводы о ЯО.

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IaroslavTuch

Оно то может быть и не разворовано. Но скорость реагирования может быть значительно ниже требуемой. А во время ядерной атаки время идет на минуты. Типа проебали 5-7 минут и уже ответкой жахнуть даже не смогут.

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Задумчивой Кот

"А теперь представьте расклад, если бы НАТА/Китай всерьёз решили бы жахнуть по эрэфии." При таком раскладе из штаба просто не поступит ни одного приказа т.к. все от туда разбегутся кто куда.

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Клаус Шульце
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Депутат миллионов

Пинг 29 дней

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бєндєровєц родрігес

Максимальная латенция

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Недоденацифицированный

Если, что то потери лднр и вагнера даже официально не включены, ещё пленных сотни на видео

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Денис Сенькин

Вопрос - считают ли они потери Росгвардии, они же не к Минобороны вроде относятся

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Dan

Как и в прошлый раз умножайте на 10 смело

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Orange apple

Ну это в первый день, а за остальные сколько???

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Ukrainian bagel

Они месяц за первый день считали, дай им время

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Blessed

ну какие же клоуны. вся разведка мира сейчас наблюдает, а они продолжают врать. умножайте на 15.

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Макулатура/Отходы

Вся разведка мира и не говорит о 15к

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Егор Васильев

Важно понимать что это цифры без ДНР и ЛНР, а там судя по всему основные потери из их "полиции", наших "ихтамнетов" и бедолаг, что на улицах Донецка и Луганска хватали силком.
Почему я убежден, что там основные потери - там самые укрепленные позиции ВСУ и самая подготовленная армия, а продвижения по этому направлению фактически нет.

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Конь Федерации

Росгвардия, ОМОН, ЧВК, срочники и уволившиеся тоже не считаются.

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Недоденацифицированный

Я только увидел, это по-ходу вброс, этот же тот спизженый канал РИА?

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Намерен утюг

Минобороны России во второй раз назвало потери во время конфликта на Украине — 0 человек

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Ибрагим Ибрагимов

Остальные взяли на вооружение приём Жириновского

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Карлики спасли Россию

А остальные 10к, я так понимаю, считаются пропавшими без вести. Просто мы об этом умолчим.

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Невысокий алмаз

Остальных родина бросила

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Смешанный цвет

остальные уволились 2 недели назад

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aliftin

Какой там сейчас коэффициент пиздабольства у них? Восемь?

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Недоденацифицированный

12, сэр

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Кот Баюн

Из 5

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Недоперепил

Статья дополняется, потери увеличиваются и комитету статья также дополняется...

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Северин

Остальные это не потери, они не с нами и мы их не знаем.

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angry cat

Это за последние сутки?

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Алексей Алексеев

Значит не меньше 10 тыс

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Metalcoreman

Афганистан

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Незнакомый Даниль

Это цифры от СССР, а насколько их нужно тоже умножать?

Справочно: цифры СССР по убыли населения вследствие ВОВ были 20 млн. человек. После оказалось, что раза в два больше.

Честно говоря, даже 20 млн., сравнивая с теми же цифрами от СССР по потерям Германии в 9 млн. - так себе статистика. Чтобы убить 1 наци погибло более 2-х советских.

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angry cat

Только немцев не только советы убивали.

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Незнакомый Даниль

И это тоже. Я просто вспомнил официальную статистику убыли населения по странам от WW2 от СССР.

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Яичко вкрутую

Срочников не посчитали?

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M.R.T.

То есть почти по 50 в день. Это прям дохрена

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Недоденацифицированный

Скорость операции: 2 солдата в час

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fyjybv

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Vlad Onyshchenko

За 23 дня 750 человек, ну ладно за 20, по 30-40 солдат в день?

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Алексей Иванов

Данные о потерях так разнятся, потому что у китайскийх раций пинг большой?

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ImPReZ

то было число за первые сутки
это за вторые сутки
так что всё ок

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Yggdrasil

Им даже в голову не приходит, что 1251 это сверхдохуя.

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Earl Cadogan

Просто это очень большая "спецоперация"

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Алексей Алексеев

Года на само деле более 10 тыс, то приходится озвучивать хотя бы 1000

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Кожаный паук например

Кто-то верит, что так мало потерь, что тысячи людей хотят на войну, и в весь остальной бред?

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Qqshka

Мне кажется, такая сумма наберется если просто считать по фоткам и видео с телами и уничтоженной техникой

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https://informnapalm.org/51627-medalnyj-zachet-osint-analiz-nastoyashhikh-p/

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informnapalm.org
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Недоденацифицированный

Вангую, что следующее число будет - 8859

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Maksim Florov

А Шойгу в этих списках?

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Макулатура/Отходы

Я, конечно, не сомневался, что тут долбоебов хватает, но вы реально верите в 15к погибших российских солдат и 100 самолетов, сбитых призраком куева?

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