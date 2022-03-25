Google прекратила работу над внедрением карт «Мир» в Google Pay

Ранее компания рассматривала возможность пользования картами «Мир» в Google Pay, однако это больше не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
24 марта Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в Apple Pay. Уже подключённые карты перестанут работать в течение нескольких дней.
Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay. Для этого надо скачать приложение от платёжной системы в Google Play или App Gallery.
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Штош
Пытался привязать МИР в сентябре и нашел новость о планировании интеграции в ноябре. Решил подождать :)))))))))))))
Уже месяц каждый день очередная победа и конца им не видно, ТЕРПИМ
Галочку забрали?