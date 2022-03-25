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Металлургический единорожек88

Google прекратила работу над внедрением карт «Мир» в Google Pay

Ранее компания рассматривала возможность пользования картами «Мир» в Google Pay, однако это больше не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

24 марта Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в Apple Pay. Уже подключённые карты перестанут работать в течение нескольких дней.

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Apple подтвердила отключение поддержки «Мира» в Apple Pay: перестанут работать и уже привязанные карты Статьи редакции

Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.

Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay. Для этого надо скачать приложение от платёжной системы в Google Play или App Gallery.

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5 комментариев
Невысокий алмаз
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Функциональный кубок

Штош

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Двойной кавалер

Пытался привязать МИР в сентябре и нашел новость о планировании интеграции в ноябре. Решил подождать :)))))))))))))

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Speechless

Уже месяц каждый день очередная победа и конца им не видно, ТЕРПИМ

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Временной корабль

Галочку забрали?

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