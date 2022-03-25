Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…