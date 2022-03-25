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Адекватный теркин30см

Google приостановила привязку карт «Мир» к Google Pay Статьи редакции

До этого возможность пользоваться «Миром» заблокировали в Apple Pay.

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Ранее Google рассматривала возможность пользования картами «Мир» в Google Pay, однако это больше не обсуждается, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор «Мира» — подтвердила информацию. «По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт «Мир» был приостановлен», — отметили в НСПК.

Пользователи Google Pay сталкивались с перебоями в работе после ограничений в работе Visa и Mastercard: международные платёжные системы покинули Россию на фоне событий на Украине и аналогичных решений западных компаний.

24 марта Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в Apple Pay. Уже подключённые карты перестанут работать в течение нескольких дней.

Новости
vc.ru
Apple подтвердила отключение поддержки «Мира» в Apple Pay: перестанут работать и уже привязанные карты Статьи редакции

Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.

Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay. Для этого надо скачать приложение от платёжной системы в Google Play или App Gallery.

#новости #googlepay

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44 комментария
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Хитрый пришелец
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испанский смех

вы пидарасы

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Недоперепил

Потому что раньше тебя успели картинку для фарма плюсов запостить? 😂😂

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Дмитрий

Очередное доказательство, что запад против МИРа в отличии от русских ! Шах и мат русофобы ))

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Emmet Brown

Россияне настолько ненавидят войну, что запретили само слово!

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Speechless

Уже месяц каждый день очередная победа и конца им не видно, ТЕРПИМ

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Плотный танк88

Терпимо пока

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Антон Лисин

Наличка вернётся. Теперь точно заживём, как раньше. Зарплату в кассе будем получать

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Emmet Brown

Сгущёнкой и резиновыми сапогами.

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Михаил Рясов

смазкой и дилдаками

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Петров-Васечкин.

смазка только начальству положена

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Maxim Potanin

Для желающих она и не уходила, но зачем, когда есть карты?

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Управляющий кофе

Если серьезно, я за последние года три налик в руках один раз держал

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Хуршед Нурматов

Карты прекрасно работают и можно оплачивать, прикладывая к терминалу

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Чапаев и Пустота

Ещё Samsung Pay есть и он работает с МИР.

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Vautten

Ещё работает...

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Противоположный Мурод

https://www.ixbt.com/news/2022/03/15/samsung-pay-prodolzhaet-svoju-rabotu-v-rossii-no-teper-budut-dostupny-ne-vse-funkcii.html

И, вообще они вроде не заявляли об уходе с рынка в РФ

Samsung Pay продолжает свою работу в России, но…
Компания Samsung в своём Telegram-канале официально сообщила о том, что её платёжная система…
www.ixbt.com
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Свойственный клуб

Решили под шумок остаться

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Противоположный Мурод

Та да, но у меня всё Самсы, 2 телефона, 2 планшета, 2 телека.
Как бы я не против.

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Свойственный клуб

Штош

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nambavan

Учитывая, как до них докапывается Роскомнадзор, странно, что у них вообще были такие мысли.

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nambavan

Пусть лучше крипту добавят, чтобы можно после блокировки YouTube Premium оплатить.

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Mumba

Зачем подписку оплачивать?
Сейчас нет рекламы на ютубе, вообще.

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Пермский ключ

Когда через ВПН, тогда есть. Когда ркн заблокирует Ютуб в России, это станет проблемой

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Задержанный мопс

Штош

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Розовый самолет

Галочку забрали?

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Городской блик

Гугл суровый.

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Михаил Левит

Поставил сегодня мир pay, в еаптеке платеж прошел, в пятерочке нет. Но лучше, чем ничего.

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infinity one

Если платёж не проходит, приложи второй раз.
Работает на андроид

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Благородный татарин

Не работает второй раз приложи х*й

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infinity one

Я живу mir pay , последние 2 месяца. Карту ещё ни разу не доставал

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Психический будильник

Пытался привязать МИР в сентябре и нашел новость о планировании интеграции в ноябре. Решил подождать :)))))))))))))

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Petr

Перемога

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Adir Hartmann

Хоп Лай-лай-лай

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John Hopkins
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Противоположный Мурод

Остались варианты:

1. МИР Пэй
2. Сберпэй (только для карт МИР СБЕР ?)
3. Самсунг пэй (для телефонов Самсунг) работает и с МИР

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asdasd asd совсем не против

Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay
 Что за бред? Куча способов. Из тех что известны мне при том что я ими не интересовался никогда: сберпей, юмани, хуавеевский кошелек, Самсунг пей.

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Коммунальный микроскоп

Ну и как с юмани оплатить телефоном в пятерочке?
Хуавейная платежка вообще только с китайскими картами работает.

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asdasd asd совсем не против

Без задней мысли
Кошелек работает с любыми картами

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Коммунальный микроскоп

Кошелек работает с любыми картами
 Так вы про Кошелек Pay, который формально от Huawei не зависит, хотя ноги растут оттуда же. Не спорю, у них вроде заявлена поддержка MasterCard и Visa.
Собственно Huawei Pay работает только с китайскими UnionPay, которые у нас есть только в нескольких не самых популярных банках, типа россельхоза и уралкедита.

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asdasd asd совсем не против

Я так и написал. Кошелек хуавеевский

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Сергей Смирнов

Интересно если выйти и сказать что я за карту МИР, меня оштрафуют? Или логотип карты мир и на авто наклеить?

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Северин

Ну прекратил и прекратил, откуда у крепостных деньги?

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Стройный фонарь

Значки платежных систем в магазинах устаревают каждый день.

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Дима Орлов

«Если ты любишь свою работу, то тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

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Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…

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Проф. Преображенский @prof_preobr
Это твит о двух столах.

Слева - стол, за которым трусливый Байден с солдатами в Польше.
Справа - стол, за которым бесстрашный Путин со своими собственными министрами.
Строгий корабль

А вы смеялись с меня, когда я говорил что нужно покупать недвижку в Калининграде

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Кавказ для Кавказцев @isaev_radik
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Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за операцией.

Средневековому русскому миру никогда не победить XXI век.
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Андрей Ситник @andrey_sitnik
«Сегодня я закрасил свою уличную работу Молодость. Потому что вместо молодости пришла война.»

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