Google приостановила привязку карт «Мир» к Google Pay Статьи редакции
До этого возможность пользоваться «Миром» заблокировали в Apple Pay.
Ранее Google рассматривала возможность пользования картами «Мир» в Google Pay, однако это больше не обсуждается, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор «Мира» — подтвердила информацию. «По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт «Мир» был приостановлен», — отметили в НСПК.
Пользователи Google Pay сталкивались с перебоями в работе после ограничений в работе Visa и Mastercard: международные платёжные системы покинули Россию на фоне событий на Украине и аналогичных решений западных компаний.
24 марта Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в Apple Pay. Уже подключённые карты перестанут работать в течение нескольких дней.
Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay. Для этого надо скачать приложение от платёжной системы в Google Play или App Gallery.
Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…
вы пидарасы
Потому что раньше тебя успели картинку для фарма плюсов запостить? 😂😂
Очередное доказательство, что запад против МИРа в отличии от русских ! Шах и мат русофобы ))
Россияне настолько ненавидят войну, что запретили само слово!
Уже месяц каждый день очередная победа и конца им не видно, ТЕРПИМ
Терпимо пока
Наличка вернётся. Теперь точно заживём, как раньше. Зарплату в кассе будем получать
Сгущёнкой и резиновыми сапогами.
смазкой и дилдаками
смазка только начальству положена
Для желающих она и не уходила, но зачем, когда есть карты?
Если серьезно, я за последние года три налик в руках один раз держал
Карты прекрасно работают и можно оплачивать, прикладывая к терминалу
Ещё Samsung Pay есть и он работает с МИР.
Ещё работает...
https://www.ixbt.com/news/2022/03/15/samsung-pay-prodolzhaet-svoju-rabotu-v-rossii-no-teper-budut-dostupny-ne-vse-funkcii.html
И, вообще они вроде не заявляли об уходе с рынка в РФ
Решили под шумок остаться
Та да, но у меня всё Самсы, 2 телефона, 2 планшета, 2 телека.
Как бы я не против.
Штош
Учитывая, как до них докапывается Роскомнадзор, странно, что у них вообще были такие мысли.
Пусть лучше крипту добавят, чтобы можно после блокировки YouTube Premium оплатить.
Зачем подписку оплачивать?
Сейчас нет рекламы на ютубе, вообще.
Когда через ВПН, тогда есть. Когда ркн заблокирует Ютуб в России, это станет проблемой
Штош
Галочку забрали?
Гугл суровый.
Поставил сегодня мир pay, в еаптеке платеж прошел, в пятерочке нет. Но лучше, чем ничего.
Если платёж не проходит, приложи второй раз.
Работает на андроид
Не работает второй раз приложи х*й
Я живу mir pay , последние 2 месяца. Карту ещё ни разу не доставал
Пытался привязать МИР в сентябре и нашел новость о планировании интеграции в ноябре. Решил подождать :)))))))))))))
Перемога
Хоп Лай-лай-лай
Остались варианты:
1. МИР Пэй
2. Сберпэй (только для карт МИР СБЕР ?)
3. Самсунг пэй (для телефонов Самсунг) работает и с МИР
Сейчас оплачивать покупки телефоном могут только владельцы Android с помощью Mir Pay
Что за бред? Куча способов. Из тех что известны мне при том что я ими не интересовался никогда: сберпей, юмани, хуавеевский кошелек, Самсунг пей.
Ну и как с юмани оплатить телефоном в пятерочке?
Хуавейная платежка вообще только с китайскими картами работает.
Без задней мысли
Кошелек работает с любыми картами
Кошелек работает с любыми картами
Так вы про Кошелек Pay, который формально от Huawei не зависит, хотя ноги растут оттуда же. Не спорю, у них вроде заявлена поддержка MasterCard и Visa.
Собственно Huawei Pay работает только с китайскими UnionPay, которые у нас есть только в нескольких не самых популярных банках, типа россельхоза и уралкедита.
Я так и написал. Кошелек хуавеевский
Интересно если выйти и сказать что я за карту МИР, меня оштрафуют? Или логотип карты мир и на авто наклеить?
Ну прекратил и прекратил, откуда у крепостных деньги?
Значки платежных систем в магазинах устаревают каждый день.