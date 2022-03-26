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Фото: Фестиваль огня в Валенсии-2022 Статьи редакции

AP/ТАСС
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В марте в Валенсии ежегодно проводится фестиваль огня «Фальяс» (Falles), где в том числе взрывают фейерверки и петарды. На первом снимке AP/ТАСС — один из экспонатов, который находился на мероприятии.

Red Starlight @Xavier_Sao
#Falles22 photo dump
FALLA DEL POBLE D’ALBORAIA @falladelpobleal
🔥 Amb la cremà Saray, Natàlia, Luis i Aura fiquen fi a la tan esperada setmana fallera. La vostra comissió espera que hàgeu gaudit d'aquesta setmana com ho hem fet nosaltres al vostre costat.

Fins sempre #Falles22!
Emilio Pacho @emiliopachosorl
Sentir com torna la vida😍

🔥«Quan les flames pugen, tot és magnífic» J.F.

#Falles22 #Falles23
sukaina @sukaina_30__
cuando entro al examen/cuando salgo de él:
#falles22
Junta Central Fallera @JCF_Valencia
🔥🎆 Abans de la #Cremà22, la Cavalcada del Foc va omplir de pólvora els carrers del centre de la ciutat de València, amb els dragons 🐲 i dimonis 👺.

#Falles22
Falla Na Jordana @najordana
Donant pas a les #falles23, cremava “Renaixen$a”, esperant que torne a vindre la normalitat als nostres carrers i deixant estos anys de pandèmia en anècdota.

Perquè gràcies a esta falla de Mario Gual, enguany hem renascut, el següent viurem!!! #falles22 #cremà22
Papi Robles Galindo @papirusa
Renaixem 🔥
#Falles22
Bona Vesprada @BonaVespradaAP
🔥 Amb la #Cremà22 de la falla municipal, amb el lema 'Protegeix allò que estimes', Carmen Martín, FMV 2022, i la seua cort d'honor, acomiaden les #Falles22 amb llàgrimes als ulls

🔴EN DIRECTE EN @apunt_media i al web

#фото #акции #испания

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