Фото: Фестиваль огня в Валенсии-2022 Статьи редакции
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В марте в Валенсии ежегодно проводится фестиваль огня «Фальяс» (Falles), где в том числе взрывают фейерверки и петарды. На первом снимке AP/ТАСС — один из экспонатов, который находился на мероприятии.
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Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…