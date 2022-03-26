«Мегафон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов связи Статьи редакции
Объединение определяет технические стандарты связи и не только.
- Газета «Ведомости» ознакомилась с сообщением GSMA, в котором говорится, что «Мегафон» — это более не член международной ассоциации операторов связи и производителей оборудования.
- GSMA действует с 1995 года и считается крупнейшим подобным международным объединением.
- «Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений», — отмечают «Ведомости».
- Представитель «Мегафона» заявил об «искреннем удивлении» решением GSMA. «У этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — отметил он.
- «Мегафоном» владеет конгломерат USM Holdings Алишера Усманова. Предприниматель попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за ситуации на Украине.
- В ассоциации также состоят МТС, «Билайн» и Tele2, однако эти операторы пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA.
495 просмотров
Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…
Из-за Усманова как подсанкционного, как полагаю.
Комментарий Урганта будет?
очередные вне политики пострадали?
Яка сумна новина! 💃🕺
А где мой оператор в перечне GSMA - WinMobile?
И второй, резервный оператор - Волна Мобайл?
И третий - Волна РНКБ?
Как же они вообще работают без членства в GSMA?