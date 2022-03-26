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«Мегафон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов связи Статьи редакции

Объединение определяет технические стандарты связи и не только.

  • Газета «Ведомости» ознакомилась с сообщением GSMA, в котором говорится, что «Мегафон» — это более не член международной ассоциации операторов связи и производителей оборудования.
  • GSMA действует с 1995 года и считается крупнейшим подобным международным объединением.
  • «Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений», — отмечают «Ведомости».
  • Представитель «Мегафона» заявил об «искреннем удивлении» решением GSMA. «У этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — отметил он.
  • «Мегафоном» владеет конгломерат USM Holdings Алишера Усманова. Предприниматель попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за ситуации на Украине.
  • В ассоциации также состоят МТС, «Билайн» и Tele2, однако эти операторы пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA.
Cписок российских членов GSMA на сайте ассоциации. «Мегафона» среди них нет. Скриншот TJ от 26 марта 

#новости #операторы #мегафон

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6 комментариев
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Простой коктейль

Из-за Усманова как подсанкционного, как полагаю.

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Благородный татарин

Комментарий Урганта будет?

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КтоТы

очередные вне политики пострадали?

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Марк Цукор
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Нурсултан из Нур-Султана

Яка сумна новина! 💃🕺

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Противоположный Мурод

А где мой оператор в перечне GSMA - WinMobile?
И второй, резервный оператор - Волна Мобайл?
И третий - Волна РНКБ?

Как же они вообще работают без членства в GSMA?

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Ярослав Разумовский

Система синхронизации со шлемом AH-64 Apache.

Quantum Rum

Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…

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Проф. Преображенский @prof_preobr
Это твит о двух столах.

Слева - стол, за которым трусливый Байден с солдатами в Польше.
Справа - стол, за которым бесстрашный Путин со своими собственными министрами.
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Джохар Дудаев
Батальон имени Шейха Мансура. Полное видео

На страже рубежей свободного мира.

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Дима Орлов

«Если ты любишь свою работу, то тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

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Кузькин отец
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Alex Belenky @gun1man
Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за операцией.

Средневековому русскому миру никогда не победить XXI век.
Строгий корабль

А вы смеялись с меня, когда я говорил что нужно покупать недвижку в Калининграде

Бывший завод
Андрей Ситник @andrey_sitnik
«Сегодня я закрасил свою уличную работу Молодость. Потому что вместо молодости пришла война.»

https://t.me/philippenzo_channel/13
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Кавказ для Кавказцев @isaev_radik
В Екатеринбурге задержали художника Леонида Черного.На его плакатах одним словам разъяснена текущая экономическая ситуации в России.
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