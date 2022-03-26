США признали «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности

года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности пре...
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:
Путин совершает историческую ошибку
В начале 2000
года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности президента России. Мы в администрации Клинтона мало что знали о нем в то время — только то, что он начал свою карьеру в КГБ, и я надеялся, что встреча поможет мне оценить этого человека и оценить, что его внезапное возвышение может означать для отношений США и России, ухудшившихся на фоне войны в Чечне. Сидя напротив него за маленьким столиком в Кремле, я сразу же был поражена контрастом между г-ном Путиным и его напыщенным предшественником Борисом Ельциным.
В то время как г-н Ельцин уговаривал, буянил и льстил, г-н Путин бесстрастно и без замечаний
говорил о своей решимости возродить российскую экономику и подавить чеченских повстанцев
. Летя домой, я записала свои впечатления. «Путин маленький и бледный, — писала я, — настолько холодный, что похож на рептилию». Он утверждал, что понимает, почему должна была пасть Берлинская стена, но не ожидал, что весь Советский Союз рухнет. «Путин смущен тем, что случилось с его страной, и полон решимости восстановить ее величие»
.
В последние месяцы мне напомнили о той почти трехчасовой встрече
с г-ном Путиным, когда он сосредоточил войска на границе с соседней Украиной. Назвав украинскую государственность фикцией в странном телеобращении
, он издал указ о признании независимости двух удерживаемых сепаратистами областей Украины и отправке туда войск.
Ревизионистское и абсурдное утверждение г-на Путина о том, что Украина « полностью создана Россией
» и фактически отнята
у Российской империи, полностью соответствует его извращенному мировоззрению. Больше всего меня беспокоило то, что это была его попытка создать предлог для полномасштабного вторжения.
Если он вторгнется, это будет исторической ошибкой.
За 20 с лишним лет, прошедших с тех пор, как мы встретились, г-н Путин наметил свой курс, отказавшись от демократического развития в пользу сталинского стиля. Он собрал для себя политическую и экономическую власть — кооптируя или подавляя потенциальную конкуренцию — одновременно стремясь восстановить сферу российского господства на территории бывшего Советского Союза. Как и другие авторитаристы, он приравнивает собственное благополучие к благополучию нации, а оппозицию к предательству.
Он уверен, что американцы отражают и его цинизм, и его жажду власти, и что в мире, где все лгут, он не обязан говорить правду. Поскольку он считает, что Соединенные Штаты доминируют в своем собственном регионе с помощью силы, он считает, что Россия имеет такое же право.
Г-н Путин в течение многих лет стремился отполировать международную репутацию своей страны
, расширить военную
и экономическую мощь
России , ослабить НАТО
и разделить Европу
(вбивая клин между ней и Соединенными Штатами). Во всем этом есть
Украина .
Вместо того, чтобы прокладывать путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит г-ну Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса.
Он уже привел это в действие, объявив в понедельник о своем решении признать два сепаратистских анклава на Украине и направить российские войска в качестве «миротворцев».
Теперь он потребовал,
чтобы Украина признала притязания России на Крым
и отказалась от передового оружия.ПРОДОЛЖЕНИЕ
когда в очередной раз вижу название «Лаборатория Касперского» - автоматически в голове прокручивается саундтрек визжащей свиньи из одноименного антивируса
Мало кто знает, но этот визг принадлежит самому Касперскому
Он так визжал, когда его жена страпонила
Лаборатория Касперского - угроза для безопасности кого угодно вообще. Достаточно почитать охуительные истории про то как их софт дает товарищу майору онлайн доступ к пк.
Ахазахахахаха
США признали «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности
Стриггерились на «лабораторию»
Засели бандеровцы
Ни один вменяемый человек не будет пользоваться их продуктами.
Ну ничо, на завод пойдут работать, лаборантами...
Как выглядит тот самый Касперский?