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США признали «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности Статьи редакции

Российская компания, которую Штаты подозревают в связях со спецслужбами, заявила, что решение приняли «по политическим мотивам».

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«Лаборатория Касперского» пополнила список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США. Об этом говорится на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC).

В список, доступный на сайте FCC, также включены китайские Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Dahua Technology Co., China Mobile International USA Inc. и China Telecom (Americas) Corp.

«Лаборатория Касперского» заявила, что «разочарована» решением США, и подчеркнула, что готова сотрудничать с госорганами и ответить на любые вопросы регуляторов.

«Лаборатория Касперского» разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определённые федеральные субсидии на телекоммуникационные системы на приобретение продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского».

Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся.

«Лаборатория Касперского»
цитата по ТАСС

«Лаборатория Касперского» специализируется на системах защиты от вирусов и других угроз информационной безопасности. В США и Великобритании подозревали компанию в связях с российскими спецслужбами. «Лаборатория» это отрицала. Её продукты, включая антивирус, запрещено использовать в государственных органах США с 2017 года.

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Евгений Касперский в офисе своей компании. Фото Reuters

#новости #касперский #санкции

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10 комментариев
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Alexander

когда в очередной раз вижу название «Лаборатория Касперского» - автоматически в голове прокручивается саундтрек визжащей свиньи из одноименного антивируса

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Ферман совершил каминг аут

Мало кто знает, но этот визг принадлежит самому Касперскому

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Konstantin

Он так визжал, когда его жена страпонила

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Nick Rosenberg

Лаборатория Касперского - угроза для безопасности кого угодно вообще. Достаточно почитать охуительные истории про то как их софт дает товарищу майору онлайн доступ к пк.

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Ху Эмай

Ахазахахахаха

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Плотный танк88

США признали «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности
 Стриггерились на «лабораторию»

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Россию не спасти

Засели бандеровцы

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Клаус Шульце

Ни один вменяемый человек не будет пользоваться их продуктами.

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Sergex CH

Ну ничо, на завод пойдут работать, лаборантами...

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Плотный танк88

Как выглядит тот самый Касперский?

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Quantum Rum

Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…

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Alex Belenky @gun1man
Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за операцией.

Средневековому русскому миру никогда не победить XXI век.
Строгий корабль

А вы смеялись с меня, когда я говорил что нужно покупать недвижку в Калининграде

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Бывший завод
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
Вчера на работу я пришла расстроенная и злая, потому что на пути от мцк мне встретилось 6 ебливых Z
Что я увидела сегодня:
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
Эмоциональный пришелец
Ереван

Скоро будет месяц как я с семьей перебрался в Ереван. За это время удалось решить далеко не все насущные вопросы, но процесс идет.

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Elenka @elenka_730
Бороться против режима, из-за которого ты живешь в говне: ❌
Бороться с айтишниками, чтобы они тоже жили в говне: ✅
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Яичко вкрутую
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Кавказ для Кавказцев @isaev_radik
В Екатеринбурге задержали художника Леонида Черного.На его плакатах одним словам разъяснена текущая экономическая ситуации в России.
Офтоп
ДЕДос Атака
Нихуя она шарит

Я в ахуе если честно, как можно было живя в другой стране для которой россия одна из многих вокруг так точно путина и его мотивацию описать.

НАРЫШКИН
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности пре...
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности президента России. Мы в администрации Клинтона мало что знали о нем в то время — только то, что он начал свою карьеру в КГБ, и я надеялся, что встреча поможет мне оценить этого человека и оценить, что его внезапное возвышение может означать для отношений США и России, ухудшившихся на фоне войны в Чечне. Сидя напротив него за маленьким столиком в Кремле, я сразу же был поражена контрастом между г-ном Путиным и его напыщенным предшественником Борисом Ельциным.

В то время как г-н Ельцин уговаривал, буянил и льстил, г-н Путин бесстрастно и без замечаний говорил о своей решимости возродить российскую экономику и подавить чеченских повстанцев . Летя домой, я записала свои впечатления. «Путин маленький и бледный, — писала я, — настолько холодный, что похож на рептилию». Он утверждал, что понимает, почему должна была пасть Берлинская стена, но не ожидал, что весь Советский Союз рухнет. «Путин смущен тем, что случилось с его страной, и полон решимости восстановить ее величие».

В последние месяцы мне напомнили о той почти трехчасовой встрече с г-ном Путиным, когда он сосредоточил войска на границе с соседней Украиной. Назвав украинскую государственность фикцией в странном телеобращении , он издал указ о признании независимости двух удерживаемых сепаратистами областей Украины и отправке туда войск.

Ревизионистское и абсурдное утверждение г-на Путина о том, что Украина « полностью создана Россией » и фактически отнята у Российской империи, полностью соответствует его извращенному мировоззрению. Больше всего меня беспокоило то, что это была его попытка создать предлог для полномасштабного вторжения.

Если он вторгнется, это будет исторической ошибкой.

За 20 с лишним лет, прошедших с тех пор, как мы встретились, г-н Путин наметил свой курс, отказавшись от демократического развития в пользу сталинского стиля. Он собрал для себя политическую и экономическую власть — кооптируя или подавляя потенциальную конкуренцию — одновременно стремясь восстановить сферу российского господства на территории бывшего Советского Союза. Как и другие авторитаристы, он приравнивает собственное благополучие к благополучию нации, а оппозицию к предательству. Он уверен, что американцы отражают и его цинизм, и его жажду власти, и что в мире, где все лгут, он не обязан говорить правду. Поскольку он считает, что Соединенные Штаты доминируют в своем собственном регионе с помощью силы, он считает, что Россия имеет такое же право.

Г-н Путин в течение многих лет стремился отполировать международную репутацию своей страны , расширить военную и экономическую мощь России , ослабить НАТО и разделить Европу (вбивая клин между ней и Соединенными Штатами). Во всем этом есть Украина .
Вместо того, чтобы прокладывать путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит г-ну Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса.

Он уже привел это в действие, объявив в понедельник о своем решении признать два сепаратистских анклава на Украине и направить российские войска в качестве «миротворцев». Теперь он потребовал, чтобы Украина признала притязания России на Крым и отказалась от передового оружия.

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