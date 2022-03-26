Новости
DTF

Киберспортивная команда Team Spirit покинет Россию и переедет в Сербию Статьи редакции

С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.

671 просмотров
Team Spirit. Фото из их Инстаграм

О том, что Team Spirit перенесла офис в столицу Сербии, организация объявила на своём сайте. По словам главы команды Никиты Чукалина, клуб приостановил расширение в России и занялся релокацией сотрудников «по этическим и практическим причинам из-за ситуации в Украине».

Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако всё меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники.

Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

В Team Spirit выбрали для релокации Сербию, потому что страна подошла по географическому местоположению, доступности легализации проживания и экономической составляющей. К 24 марта на буткемп в Белград приехали составы по Dota 2 и CS:GO, а также около 60% штата из России, Украины и Беларуси.

Однозначно на текущий момент можно сказать лишь то, что мы откроем офис в Белграде и организуем буткемп-пространство. Это не значит, что мы покидаем Россию «хлопнув дверью», однако для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

Также Чукалин ответил на вопрос о том, с какой страной себя будет ассоциировать Team Spirit. По его словам, в этом плане ничего не изменится.

В киберспорте нет национальных лиг, нет культуры национальных сборных. Киберспорт — интернет-пространство, и мы собираем самые сильные составы без оглядки на национальность игрока и без цели собрать команду под определённый флаг.

Мы ассоциируем себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом и это никогда не изменится. Нам дороги наши истинные фанаты и люди, которые переживали с нами наши падения и взлёты. Мы по-прежнему будем коммуницировать с аудиторией и производить контент на русском языке.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

Что касается вопроса смены гражданства игроков, то Чукалин заявил, что этот вопрос индивидуален для каждого члена команды и клуб не будет как-либо влиять на это. Также глава Team Spirit заверил, что релокация не связана с желанием команды сохранить спонсоров.

В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Команда заработала 18,2 миллиона долларов. Среди прочих, коллектив поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.

#новости #киберспорт

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
Подлинный Данила

Сербия это Россия №2, хз, очень странный выбор для переезда с их стороны

Ответить
Развернуть ветку
Роман Васильевич
Ответить
Развернуть ветку
Роман Васильевич

TorontoTokyo про поздравление от Шойгу: «Министр обороны нашей страны отправил мне домой телеграмму. Очень приятно, что этот великий человек нас заметил

Ответить
Развернуть ветку
Двойной Артем

Тоже, когда слушал подкаст, это ухо резануло. Но что от дотера взять.

Ответить
Развернуть ветку
H8isGR8

Все правильно сделали

Ответить
Развернуть ветку
ДЕДос Атака

писать что они все равно будут за раху и бежать отсюда — обычная двуличная мерзость. пусть играют за сербов, тогда нет претензий.

Ответить
Развернуть ветку
Плотный танк88

Для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость
 Ребятам ни что не должно мешать играть. Они крутые

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Жизнь одна, и не следует ее проводить в удушливой смердящей путинской рашке.

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Красавчики, парни. Хоть кто-то из киберспорта что-то сказал.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Сенькин

А s1mple значит ничего не говорил?

Ответить
Развернуть ветку
Двойной Артем

У него гражданство РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Ну ты же понимаешь, что Симпл из Украины. Спириты базировались в России всю свою шестилетнюю историю

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Эмоциональный пришелец
Ереван

Скоро будет месяц как я с семьей перебрался в Ереван. За это время удалось решить далеко не все насущные вопросы, но процесс идет.

Twitter
Яичко вкрутую
Офтоп
ДЕДос Атака
Нихуя она шарит

Я в ахуе если честно, как можно было живя в другой стране для которой россия одна из многих вокруг так точно путина и его мотивацию описать.

НАРЫШКИН
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности пре...
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности президента России. Мы в администрации Клинтона мало что знали о нем в то время — только то, что он начал свою карьеру в КГБ, и я надеялся, что встреча поможет мне оценить этого человека и оценить, что его внезапное возвышение может означать для отношений США и России, ухудшившихся на фоне войны в Чечне. Сидя напротив него за маленьким столиком в Кремле, я сразу же был поражена контрастом между г-ном Путиным и его напыщенным предшественником Борисом Ельциным.

В то время как г-н Ельцин уговаривал, буянил и льстил, г-н Путин бесстрастно и без замечаний говорил о своей решимости возродить российскую экономику и подавить чеченских повстанцев . Летя домой, я записала свои впечатления. «Путин маленький и бледный, — писала я, — настолько холодный, что похож на рептилию». Он утверждал, что понимает, почему должна была пасть Берлинская стена, но не ожидал, что весь Советский Союз рухнет. «Путин смущен тем, что случилось с его страной, и полон решимости восстановить ее величие».

В последние месяцы мне напомнили о той почти трехчасовой встрече с г-ном Путиным, когда он сосредоточил войска на границе с соседней Украиной. Назвав украинскую государственность фикцией в странном телеобращении , он издал указ о признании независимости двух удерживаемых сепаратистами областей Украины и отправке туда войск.

Ревизионистское и абсурдное утверждение г-на Путина о том, что Украина « полностью создана Россией » и фактически отнята у Российской империи, полностью соответствует его извращенному мировоззрению. Больше всего меня беспокоило то, что это была его попытка создать предлог для полномасштабного вторжения.

Если он вторгнется, это будет исторической ошибкой.

За 20 с лишним лет, прошедших с тех пор, как мы встретились, г-н Путин наметил свой курс, отказавшись от демократического развития в пользу сталинского стиля. Он собрал для себя политическую и экономическую власть — кооптируя или подавляя потенциальную конкуренцию — одновременно стремясь восстановить сферу российского господства на территории бывшего Советского Союза. Как и другие авторитаристы, он приравнивает собственное благополучие к благополучию нации, а оппозицию к предательству. Он уверен, что американцы отражают и его цинизм, и его жажду власти, и что в мире, где все лгут, он не обязан говорить правду. Поскольку он считает, что Соединенные Штаты доминируют в своем собственном регионе с помощью силы, он считает, что Россия имеет такое же право.

Г-н Путин в течение многих лет стремился отполировать международную репутацию своей страны , расширить военную и экономическую мощь России , ослабить НАТО и разделить Европу (вбивая клин между ней и Соединенными Штатами). Во всем этом есть Украина .
Вместо того, чтобы прокладывать путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит г-ну Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса.

Он уже привел это в действие, объявив в понедельник о своем решении признать два сепаратистских анклава на Украине и направить российские войска в качестве «миротворцев». Теперь он потребовал, чтобы Украина признала притязания России на Крым и отказалась от передового оружия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Twitter
Бывший завод
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
Вчера на работу я пришла расстроенная и злая, потому что на пути от мцк мне встретилось 6 ебливых Z
Что я увидела сегодня:
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
Twitter
Elenka @elenka_730
Бороться против режима, из-за которого ты живешь в говне: ❌
Бороться с айтишниками, чтобы они тоже жили в говне: ✅
Twitter
Кавказ для Кавказцев @isaev_radik
В Екатеринбурге задержали художника Леонида Черного.На его плакатах одним словам разъяснена текущая экономическая ситуации в России.
Quantum Rum

Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…

Строгий корабль

А вы смеялись с меня, когда я говорил что нужно покупать недвижку в Калининграде

Twitter
Alex Belenky @gun1man
Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за операцией.

Средневековому русскому миру никогда не победить XXI век.
Новости
США признали «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности Статьи редакции

Российская компания, которую Штаты подозревают в связях со спецслужбами, заявила, что решение приняли «по политическим мотивам».

Больше статей
null