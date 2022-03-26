Киберспортивная команда Team Spirit покинет Россию и переедет в Сербию Статьи редакции
С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.
О том, что Team Spirit перенесла офис в столицу Сербии, организация объявила на своём сайте. По словам главы команды Никиты Чукалина, клуб приостановил расширение в России и занялся релокацией сотрудников «по этическим и практическим причинам из-за ситуации в Украине».
В Team Spirit выбрали для релокации Сербию, потому что страна подошла по географическому местоположению, доступности легализации проживания и экономической составляющей. К 24 марта на буткемп в Белград приехали составы по Dota 2 и CS:GO, а также около 60% штата из России, Украины и Беларуси.
Также Чукалин ответил на вопрос о том, с какой страной себя будет ассоциировать Team Spirit. По его словам, в этом плане ничего не изменится.
Что касается вопроса смены гражданства игроков, то Чукалин заявил, что этот вопрос индивидуален для каждого члена команды и клуб не будет как-либо влиять на это. Также глава Team Spirit заверил, что релокация не связана с желанием команды сохранить спонсоров.
В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Команда заработала 18,2 миллиона долларов. Среди прочих, коллектив поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.
Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…
Российская компания, которую Штаты подозревают в связях со спецслужбами, заявила, что решение приняли «по политическим мотивам».
Сербия это Россия №2, хз, очень странный выбор для переезда с их стороны
TorontoTokyo про поздравление от Шойгу: «Министр обороны нашей страны отправил мне домой телеграмму. Очень приятно, что этот великий человек нас заметил
Тоже, когда слушал подкаст, это ухо резануло. Но что от дотера взять.
Все правильно сделали
писать что они все равно будут за раху и бежать отсюда — обычная двуличная мерзость. пусть играют за сербов, тогда нет претензий.
Для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость
Ребятам ни что не должно мешать играть. Они крутые
Жизнь одна, и не следует ее проводить в удушливой смердящей путинской рашке.
Красавчики, парни. Хоть кто-то из киберспорта что-то сказал.
А s1mple значит ничего не говорил?
У него гражданство РФ?
Ну ты же понимаешь, что Симпл из Украины. Спириты базировались в России всю свою шестилетнюю историю