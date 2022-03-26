Киберспортивная команда Team Spirit покинула Россию и переехала в Сербию Статьи редакции
С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.
О том, что Team Spirit перенесла офис в столицу Сербии, организация объявила на своём сайте. По словам главы команды Никиты Чукалина, клуб приостановил расширение в России и занялся релокацией сотрудников «по этическим и практическим причинам из-за ситуации в Украине».
В Team Spirit выбрали для релокации Сербию, потому что страна подошла по географическому местоположению, доступности легализации проживания и экономической составляющей. К 24 марта на буткемп в Белград приехали составы по Dota 2 и CS:GO, а также около 60% штата из России, Украины и Беларуси.
Также Чукалин ответил на вопрос о том, с какой страной себя будет ассоциировать Team Spirit. По его словам, в этом плане ничего не изменится.
Что касается вопроса смены гражданства игроков, то Чукалин заявил, что этот вопрос индивидуален для каждого члена команды и клуб не будет как-либо влиять на это. Также глава Team Spirit заверил, что релокация не связана с желанием команды сохранить спонсоров.
В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Команда заработала 18,2 миллиона долларов. Среди прочих, коллектив поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.
Липучка сбежала в вокзальной суматохе у семьи, приехавшей во Львов из Харькова. Спустя две недели ее нашла местная жительница по имени Галина, подкармливающая кошек. Галина сразу поняла, что кошка домашняя и разместила ее фотографию в социальных сетях. Фото увидели хозяева, к этому моменту переехавшие в Житомирскую область. Хозяйка кошки…
По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о конфликте на Украине.
Итак, в свеженьком выпуске от шизопропагандистов Россия 24 вышел shitдевральный сюжетик про лозунг «нет войне», который использует клятый Оксимирон. Оказывается, лозунг «нет войне» — это нацистский лозунг! Именно поэтому его использует еврей Оксимирон! А наш лозунг — Zа мир!
Сербия это Россия №2, хз, очень странный выбор для переезда с их стороны
А вроде русским теперь нигде не рады в Европе.
В Сербии такого не будет.
Это пиZzZдёж
Vоистину, пиZzZΔёж!
Не рады только тем русским, у кого состояние в миллиардах измеряется. На остальных пофиг
Я не про санкции на состояние и имущество абрамовичей.
Про перенос негатива относительно Украины просто на всех подряд, так как - русский.
Хотя, может, те кто об этом рассказывает, пиздят. Не знаю.
Пиздят. Никто даже не может отличить русского от украинца (включая русских).
В смысле не могут? А как же паляниця?
И лапти
Ну так в этот список можно добавить и другие славянские народы, это понятное дело. Достаточно спросить "вэр ар ю фром", что обычно и делают
Как думаешь, много людей спрашивают такое? Кроме того, это был бы перенос негатива не на русских, а на граждан РФ.
пиздят
Не пиздят.
Многие западные компании отказываются сотрудничать с россиянами, даже находящимися за пределами России. Есть примеры буллинга по отношению к выходцам из России в школах.
В некоторых странах приостановлена выдача виз россиянам, в том числе продление ВНЖ.
На улице доябываться никто не будет (разве что совсем упоротые), но проблем у россиян в Европе, действительно, стало больше.
Я тоже это слышал. Видос из Германии, там мерс с номерами РФ засыпали мусором из фастфуда, надпись чем-то go home сделали. Но насколько всё это массовый характер уже приняло - травля русских, не знаю точно.
Максимально нейтральна к Европе и России, по моему очевидный выбор
нейтральна к Европе
😂
есть другие сведения?
Например.
February 8
Kotlebas were protesting the Amerifat defense agreement and blocking the speaker stand with our flag
Liberal cocksuckers saw that as an invitation to break out a fucking Ukrainian flag (seriously, who doesn't carry a spare Ukrainian flag in their pocket to Slovak parliament?) and stand in front of them with it (didn't even hold it right side up)
Слабый довод
29 июля 2008 года Сербия и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации. 22 сентября 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. 1 марта 2012 года Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.
По поводу облитого флага можно почитать тут https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13655043.
Твой вырванный из контекста видос в качестве негатива к ЕС не засчитан.
Хоть свои 15 рублей заработал.
Вучич оч. хороший дипломат. Вот сейчас ему надо аккуратно балансировать между Брюсселем, ситуацией Украина-Россия и собственным народом. Так уж сложилось исторически, что его избиратели поддерживают Россию. Они ватники, или ещё кто, но даже в свете текущих событий, %85 населения всё равно поддерживают Россию.
Еврофобы они
Это не так. Из Сербии можно попасть в Европу и обратно. Санкций против них нет. Единственное почему Сербия еще не в ЕС - Косово.
А что с Косово?
Вас 15рублевых забаненых в гугле что-то много в последнее время.
возможно лишь промежуточная точка на сейчас
У многих команд там буткемпы, дешево и до Европы близко, я про пинг
Сербия это Россия №2
Сербия - страна-кандидат в ЕС, официально осудившая агрессию России, в которой с 2006-го года (с того момента, когда Сербия стала официальным независимым государством) уже 5-й президент.
TorontoTokyo про поздравление от Шойгу: «Министр обороны нашей страны отправил мне домой телеграмму. Очень приятно, что этот великий человек нас заметил
Ну а что он должен был сказать на камеру Первого Фашистского? Пошел нахуй этот фашик, мне похуй что он там прислал моей маме!? Они там все просто сказали, что им приятны поздравления от таких "высоких" лиц в их стране (Илюха также сказал, что его поздравил Зеленский). Давайте не гнобить людей без повода.
К томуж Саня, Мага и Ярик не раз на стримах выражали свое негативное отношение к текущей политической обстановке.
Киберспорт - это то немногое, где действительно СНГ было единым и очень дружным сообществом.
можно просто не говорить
Я про них ничего плохого не написал. Просто сделал небольшую отсылку
"Я про них ничего плохого не написал"
Просто дал цитату без контекста, выставляющую Саню подхалимом фашиков.
Тут я оказался не прав
Тоже, когда слушал подкаст, это ухо резануло. Но что от дотера взять.
Возможно, это связано с тем что они оба из Тувы. Гордость за достижения земляка или что-то вроде.
телеграмму
Сразу видно, человек очень интересуется киберспортом.
Красавчики, парни. Хоть кто-то из киберспорта что-то сказал.
да ниче они не сказали, максимально обтекаемые формулировки и многократное повторение "все равно за россию"
обычная путинская подсосня которая только из за страха за свою жопу свалила
Если они сейчас что то скажут против «спец операции» их набутылят по новым законам и ни кто никогда ни куда не свалит . Ща все переберутся и вот тогда думаю выскажутся
Так киберспорт реально никак с политикой не граничит. Они не национальное достояние, а стак собранный в одном месте, где был записан ООО. Сейчас они съебывают, демонстрируя, что обстановка не безопасная
Не платят и не каются!
Какой вообще смысл делать что-то не из страха за свою жопу?
А s1mple значит ничего не говорил?
У него гражданство РФ?
Ну ты же понимаешь, что Симпл из Украины. Спириты базировались в России всю свою шестилетнюю историю
Высказывался на стримах
Много кто из киберспорта высказался, не надо тут ля ля
Например?
Ну хотя бы https://cyber.sports.ru/dota2/1107408775-solo-s1mple-yatoro-i-olsior-vypustili-video-o-situaczii-v-ukraine.html
Хотя я пристально и не слежу
https://youtu.be/UVvq0BTH1gs
Вот так открытие, Леха соло 322 уехал из Новороссийска и жил в Киеве.
Из наших особо никто не высказался - им нельзя
Мне нравится, как сайберспорт до этого облизывал Симпла и Нави, после 24 - голову в песок, этой команды просто не существует, а так же всех украинских киберспортсменов и тех, кто поддержал Украину
Это точно российская команда? Я пока заголовок не прочитал думал команда с Южной Кореи
BTS
Как же я ЛЮБЛЮ БТС😄❤❤, вот они
слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги
Люблю вас❤❤❤
Ну может, чемпионаты мирового уровня не каждый день.
У них есть свободное время. Они его проводят с умом, в Корее.
Херачат там айдолами. Денег поднимают.
Тренер - татарин, игроки: тувинец, дагестанец, два украинца и русский.
Мне прям дико симпатичен этот мультинациональный русскоязычный состав.
Все правильно сделали
писать что они все равно будут за раху и бежать отсюда — обычная двуличная мерзость. пусть играют за сербов, тогда нет претензий.
В чем проблема разделять страну и государство?
это так не работает, для всего мира если ты выступаешь от россии — ты за россию. Иначе ты от нее не выступаешь.
Тебя лично это как ебет, за кого они будут играть?
Меня ебет двуличный скам
Либераху забыли спросить, откуда удобнее в доту играть. Еще что расскажешь?
Жизнь одна, и не следует ее проводить в удушливой смердящей путинской рашке.
Сербия? Странное решение, но их дело
Возможно я что-то путаю, но вроде как в ЕС не попасть если ты не докажешь что режим тебя преследовал, а им важно находиться территориально в Европе, куда им ещё тогда поехать то?
Так эти ребята - долларовые миллионеры, а не беженцы. У них бизнес. Решили свою штаб-квартиру переместить в Сербию. Думаю, смогут. Договорятся с властями страны.
То что они долларовые миллионеры не означает, что их пустят в Европу, скорее всего могут пустить тех у кого украинские паспорта, но это 2 из 5. Я не понимаю претензии про Сербию, если у нее нет альтернативы.
1. Да, наверное, правда насчёт ЕС. Я просто предположил, что они смогут найти легальный путь переместиться в Сербию.
2. Претензии к Сербии есть у тех, кто не разделяет их пророссийские настроения. А сербы просто помнят до сих пор, кто их бомбил 78 суток, а кто совершил приштинский марш-бросок.
Для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость
Ребятам ни что не должно мешать играть. Они крутые
Наши мальчики! Россия вперде1!
Наш мальчик Якут, наш мальчик из Махачкалы, два наших из Украины.
Держи в курсе.
Наш мальчик Якут
Тувинец.
Кстати забавно, что вы это подчеркнули в ответ про "наши мальчики" с явной ироничной коннотацией.
Смею предположить, что это делает их не "нашими" с "вашей" точки зрения.
Д-б.
А про Соло который хочет взять гражданство Украины никто не напишет
да и с Мейнкаста многие взяли украинское гражданство, кто с РФ или Беларуси был
А как во время боевых действий можно получить гражданство Украины?
просто решили свалить чтобы можно было дальше дрочить в доту, почему из этого делать инфоповод
Свалить по "этическим причинам" в единственную страну Европы, которая поддерживает Россию? Интересный жест..
После их победы государство обещало поддержку киберспорта. Вот и поддержало - провело патриотическую спецоперацию.
Да вряд ли в ближайшее время будет киберспорт в РФ, ходят слухи, я про кс, что игроков с РФ не будут допускать к турикам
К слово о доступности киберспорта :) гляньте на цены периферии, про компьютеры я вообще молчу
Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным. Никита Чукалин, глава команды геймеров
Соси хуй! Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ