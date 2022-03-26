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Киберспортивная команда Team Spirit покинула Россию и переехала в Сербию Статьи редакции

С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.

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Team Spirit. Фото из их Инстаграм

О том, что Team Spirit перенесла офис в столицу Сербии, организация объявила на своём сайте. По словам главы команды Никиты Чукалина, клуб приостановил расширение в России и занялся релокацией сотрудников «по этическим и практическим причинам из-за ситуации в Украине».

Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако всё меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники.

Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

В Team Spirit выбрали для релокации Сербию, потому что страна подошла по географическому местоположению, доступности легализации проживания и экономической составляющей. К 24 марта на буткемп в Белград приехали составы по Dota 2 и CS:GO, а также около 60% штата из России, Украины и Беларуси.

Однозначно на текущий момент можно сказать лишь то, что мы откроем офис в Белграде и организуем буткемп-пространство. Это не значит, что мы покидаем Россию «хлопнув дверью», однако для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

Также Чукалин ответил на вопрос о том, с какой страной себя будет ассоциировать Team Spirit. По его словам, в этом плане ничего не изменится.

В киберспорте нет национальных лиг, нет культуры национальных сборных. Киберспорт — интернет-пространство, и мы собираем самые сильные составы без оглядки на национальность игрока и без цели собрать команду под определённый флаг.

Мы ассоциируем себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом и это никогда не изменится. Нам дороги наши истинные фанаты и люди, которые переживали с нами наши падения и взлёты. Мы по-прежнему будем коммуницировать с аудиторией и производить контент на русском языке.

Никита Чукалин
глава Team Spirit

Что касается вопроса смены гражданства игроков, то Чукалин заявил, что этот вопрос индивидуален для каждого члена команды и клуб не будет как-либо влиять на это. Также глава Team Spirit заверил, что релокация не связана с желанием команды сохранить спонсоров.

В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Команда заработала 18,2 миллиона долларов. Среди прочих, коллектив поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.

#новости #киберспорт

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86 комментариев
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Подлинный Данила

Сербия это Россия №2, хз, очень странный выбор для переезда с их стороны

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Роман Васильевич
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Противоположный Мурод

А вроде русским теперь нигде не рады в Европе.
В Сербии такого не будет.

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Adir Hartmann

Это пиZzZдёж

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Противоположный Мурод

Vоистину, пиZzZΔёж!

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T:ema

Не рады только тем русским, у кого состояние в миллиардах измеряется. На остальных пофиг

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Противоположный Мурод

Я не про санкции на состояние и имущество абрамовичей.
Про перенос негатива относительно Украины просто на всех подряд, так как - русский.
Хотя, может, те кто об этом рассказывает, пиздят. Не знаю.

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Ganna Olenyeva

Пиздят. Никто даже не может отличить русского от украинца (включая русских).

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Red Fox

В смысле не могут? А как же паляниця?

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Антон Лисин

И лапти

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xxxANALDESTROYERxxx

Ну так в этот список можно добавить и другие славянские народы, это понятное дело. Достаточно спросить "вэр ар ю фром", что обычно и делают

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Ganna Olenyeva

Как думаешь, много людей спрашивают такое? Кроме того, это был бы перенос негатива не на русских, а на граждан РФ.

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Alex Fielding

пиздят

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Emmet Brown

Не пиздят.

Многие западные компании отказываются сотрудничать с россиянами, даже находящимися за пределами России. Есть примеры буллинга по отношению к выходцам из России в школах.

В некоторых странах приостановлена выдача виз россиянам, в том числе продление ВНЖ.

На улице доябываться никто не будет (разве что совсем упоротые), но проблем у россиян в Европе, действительно, стало больше.

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Противоположный Мурод

Я тоже это слышал. Видос из Германии, там мерс с номерами РФ засыпали мусором из фастфуда, надпись чем-то go home сделали. Но насколько всё это массовый характер уже приняло - травля русских, не знаю точно.

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Egor K

Максимально нейтральна к Европе и России, по моему очевидный выбор

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Подлинный Данила

нейтральна к Европе
 😂

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Egor K

есть другие сведения?

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Предметный будильник

Например.
February 8
 Kotlebas were protesting the Amerifat defense agreement and blocking the speaker stand with our flag
 Liberal cocksuckers saw that as an invitation to break out a fucking Ukrainian flag (seriously, who doesn't carry a spare Ukrainian flag in their pocket to Slovak parliament?) and stand in front of them with it (didn't even hold it right side up)

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Egor K

Слабый довод
29 июля 2008 года Сербия и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации. 22 сентября 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. 1 марта 2012 года Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление.
 В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.
 По поводу облитого флага можно почитать тут https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13655043.
Твой вырванный из контекста видос в качестве негатива к ЕС не засчитан.
Хоть свои 15 рублей заработал.

Глава МИД Словакии извинился за инцидент с…
Депутат ультраправой "Народной партии "Наша Словакия" Андрей Медвецки ранее облил водой флаг Украины
tass.ru
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Противоположный Мурод

Вучич оч. хороший дипломат. Вот сейчас ему надо аккуратно балансировать между Брюсселем, ситуацией Украина-Россия и собственным народом. Так уж сложилось исторически, что его избиратели поддерживают Россию. Они ватники, или ещё кто, но даже в свете текущих событий, %85 населения всё равно поддерживают Россию.

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Подлинный Данила

Еврофобы они

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Egor K

Это не так. Из Сербии можно попасть в Европу и обратно. Санкций против них нет. Единственное почему Сербия еще не в ЕС - Косово.

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othige9iz relay.firefox.com

А что с Косово?

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Egor K

Вас 15рублевых забаненых в гугле что-то много в последнее время.

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sf

возможно лишь промежуточная точка на сейчас

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Неподвижный утюг

У многих команд там буткемпы, дешево и до Европы близко, я про пинг

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Emmet Brown

Сербия это Россия №2
 Сербия - страна-кандидат в ЕС, официально осудившая агрессию России, в которой с 2006-го года (с того момента, когда Сербия стала официальным независимым государством) уже 5-й президент.

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Роман Васильевич

TorontoTokyo про поздравление от Шойгу: «Министр обороны нашей страны отправил мне домой телеграмму. Очень приятно, что этот великий человек нас заметил

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Fedor Andreev

Ну а что он должен был сказать на камеру Первого Фашистского? Пошел нахуй этот фашик, мне похуй что он там прислал моей маме!? Они там все просто сказали, что им приятны поздравления от таких "высоких" лиц в их стране (Илюха также сказал, что его поздравил Зеленский). Давайте не гнобить людей без повода.
К томуж Саня, Мага и Ярик не раз на стримах выражали свое негативное отношение к текущей политической обстановке.
Киберспорт - это то немногое, где действительно СНГ было единым и очень дружным сообществом.

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Хитрый пришелец

можно просто не говорить

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Роман Васильевич

Я про них ничего плохого не написал. Просто сделал небольшую отсылку

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Fedor Andreev

"Я про них ничего плохого не написал"
Просто дал цитату без контекста, выставляющую Саню подхалимом фашиков.

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Роман Васильевич

Тут я оказался не прав

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Двойной Артем

Тоже, когда слушал подкаст, это ухо резануло. Но что от дотера взять.

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Мой маленький мозг

Возможно, это связано с тем что они оба из Тувы. Гордость за достижения земляка или что-то вроде.

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Hagotireno

телеграмму
 Сразу видно, человек очень интересуется киберспортом.

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Yggdrasil

Красавчики, парни. Хоть кто-то из киберспорта что-то сказал.

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ДЕДос Атака

да ниче они не сказали, максимально обтекаемые формулировки и многократное повторение "все равно за россию"
обычная путинская подсосня которая только из за страха за свою жопу свалила

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Xenia White

Если они сейчас что то скажут против «спец операции» их набутылят по новым законам и ни кто никогда ни куда не свалит . Ща все переберутся и вот тогда думаю выскажутся

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Yggdrasil

Так киберспорт реально никак с политикой не граничит. Они не национальное достояние, а стак собранный в одном месте, где был записан ООО. Сейчас они съебывают, демонстрируя, что обстановка не безопасная

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Даяна Цист

Не платят и не каются!

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Иван Пахомов

Какой вообще смысл делать что-то не из страха за свою жопу?

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Денис Сенькин

А s1mple значит ничего не говорил?

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Двойной Артем

У него гражданство РФ?

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Yggdrasil

Ну ты же понимаешь, что Симпл из Украины. Спириты базировались в России всю свою шестилетнюю историю

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Всемирный браслет

Высказывался на стримах

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johny64 XZ

Много кто из киберспорта высказался, не надо тут ля ля

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Yggdrasil

Например?

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johny64 XZ

Ну хотя бы https://cyber.sports.ru/dota2/1107408775-solo-s1mple-yatoro-i-olsior-vypustili-video-o-situaczii-v-ukraine.html
Хотя я пристально и не слежу

Solo, S1mple, Yatoro и Olsior выпустили видео о…
Вышло видео с российскими и украинскими деятелями киберспорта о ситуации в Украине.
cyber.sports.ru
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johny64 XZ

https://youtu.be/UVvq0BTH1gs

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Всемирный браслет

Вот так открытие, Леха соло 322 уехал из Новороссийска и жил в Киеве.

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Неподвижный утюг

Из наших особо никто не высказался - им нельзя

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Неподвижный утюг

Мне нравится, как сайберспорт до этого облизывал Симпла и Нави, после 24 - голову в песок, этой команды просто не существует, а так же всех украинских киберспортсменов и тех, кто поддержал Украину

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Розовый самолет

Это точно российская команда? Я пока заголовок не прочитал думал команда с Южной Кореи

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Andrew Sychev

BTS

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Пень интерьерный

Как же я ЛЮБЛЮ БТС😄❤❤, вот они
слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги
Люблю вас❤❤❤

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Противоположный Мурод

Ну может, чемпионаты мирового уровня не каждый день.
У них есть свободное время. Они его проводят с умом, в Корее.
Херачат там айдолами. Денег поднимают.

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Aydar Sultanov

Тренер - татарин, игроки: тувинец, дагестанец, два украинца и русский.
Мне прям дико симпатичен этот мультинациональный русскоязычный состав.

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H8isGR8

Все правильно сделали

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ДЕДос Атака

писать что они все равно будут за раху и бежать отсюда — обычная двуличная мерзость. пусть играют за сербов, тогда нет претензий.

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Max Krou

В чем проблема разделять страну и государство?

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ДЕДос Атака

это так не работает, для всего мира если ты выступаешь от россии — ты за россию. Иначе ты от нее не выступаешь.

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Timur

Тебя лично это как ебет, за кого они будут играть?

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ДЕДос Атака

Меня ебет двуличный скам

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Давид Гобронидзе

Либераху забыли спросить, откуда удобнее в доту играть. Еще что расскажешь?

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Клаус Шульце

Жизнь одна, и не следует ее проводить в удушливой смердящей путинской рашке.

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Принудительный рак

Сербия? Странное решение, но их дело

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Сладкий Бубалех

Возможно я что-то путаю, но вроде как в ЕС не попасть если ты не докажешь что режим тебя преследовал, а им важно находиться территориально в Европе, куда им ещё тогда поехать то?

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Противоположный Мурод

Так эти ребята - долларовые миллионеры, а не беженцы. У них бизнес. Решили свою штаб-квартиру переместить в Сербию. Думаю, смогут. Договорятся с властями страны.

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Сладкий Бубалех

То что они долларовые миллионеры не означает, что их пустят в Европу, скорее всего могут пустить тех у кого украинские паспорта, но это 2 из 5. Я не понимаю претензии про Сербию, если у нее нет альтернативы.

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Противоположный Мурод

1. Да, наверное, правда насчёт ЕС. Я просто предположил, что они смогут найти легальный путь переместиться в Сербию.

2. Претензии к Сербии есть у тех, кто не разделяет их пророссийские настроения. А сербы просто помнят до сих пор, кто их бомбил 78 суток, а кто совершил приштинский марш-бросок.

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Плотный танк88

Для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость
 Ребятам ни что не должно мешать играть. Они крутые

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Дмитрий

Наши мальчики! Россия вперде1!

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asthenia

Наш мальчик Якут, наш мальчик из Махачкалы, два наших из Украины.
Держи в курсе.

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Aydar Sultanov

Наш мальчик Якут
 Тувинец.
Кстати забавно, что вы это подчеркнули в ответ про "наши мальчики" с явной ироничной коннотацией.
Смею предположить, что это делает их не "нашими" с "вашей" точки зрения.

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ДЕДос Атака

Д-б.

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Era Mavlenov

А про Соло который хочет взять гражданство Украины никто не напишет

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Неподвижный утюг

да и с Мейнкаста многие взяли украинское гражданство, кто с РФ или Беларуси был

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xtc fm

А как во время боевых действий можно получить гражданство Украины?

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Lex Provocante

просто решили свалить чтобы можно было дальше дрочить в доту, почему из этого делать инфоповод

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Сергей Кузнецов

Свалить по "этическим причинам" в единственную страну Европы, которая поддерживает Россию? Интересный жест..

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Владимир Нестеров

После их победы государство обещало поддержку киберспорта. Вот и поддержало - провело патриотическую спецоперацию.

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Неподвижный утюг

Да вряд ли в ближайшее время будет киберспорт в РФ, ходят слухи, я про кс, что игроков с РФ не будут допускать к турикам

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Миржан Досымбаев

К слово о доступности киберспорта :) гляньте на цены периферии, про компьютеры я вообще молчу

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Emmet Brown

Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным. Никита Чукалин, глава команды геймеров
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