Новые законы: участников «спецоперации» на Украине признают ветеранами, за фейки о госорганах за рубежом теперь накажут Статьи редакции
Краткий обзор того, что 26 марта подписал Путин.
Закон о ветеранах
Путин присвоил статус «ветеранов боевых действий» участникам «спецоперации» на Украине. Это даёт им право на меры социальной поддержки, налоговые, транспортные и жилищные льготы, а также оплату ЖКУ на особых условиях.
Изменения внесли, дополнив соответствующий закон положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года». Ветеранами боевых действий также признают участников «операций» в Афганистане, Чечне и Сирии.
Инициатива принадлежит Минобороны, а в Госдуму законопроект внесла «Единая Россия». Депутаты одобрили закон за один день, 23 марта, сразу в трёх чтениях.
Закон о «фейках» о работе госорганов за рубежом
Путин подписал закон об ответственности за «распространение заведомо ложной информации» о госорганах, которые работают за пределами России в «целях защиты интересов» страны и её граждан, для «поддержания международного мира и безопасности».
Госдума приняла этот законопроект сразу во втором и в третьем чтениях. Поправки в Уголовный кодекс дополняют уже вступивший в силу закон о «фейках» о действиях российской армии за границей. На другие ведомства его действие распространили, поскольку они тоже принимают участие в конфликте на Украине.
Речь идёт о следующих структурах: Росгвардия, МЧС, прокуратура, посольства и дипломатические представительства. Максимальное наказание такое же — до 15 лет лишения свободы.
Закон о налоговых льготах для ИТ-компаний и о налоге на роскошь
Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний в 2022-2024 годах и других льготах. Документ в том числе освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в российских банках в 2021-2023 годах.
«Налогом на роскошь» будут облагаться автомобили дороже 10 миллионов рублей, тогда как до этого было — от 3 миллионов рублей.
Закон об обращении лекарств в условиях санкций
Путин подписал закон, который до конца 2022 года допускает ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов и их продажу в иностранных упаковках. На них будет самоклеящаяся этикетка с информацией о препарате на русском языке.
Госдума приняла этот закон 22 марта. Как объяснял «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, речь идёт о препаратах, которые зарегистрированы в России, но ранее не поставлялись в страну. В таких условиях производителю нужно время на выпуск препарата со сведениями на русском языке, а этот закон направлен на то, чтобы избежать дефицита лекарств.
Производители и те, кто доставляет лекарств в Россию, не могут приостанавливать деятельность в стране, если не уведомили уполномоченный федеральный орган хотя бы за полгода.
Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…
С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.
А чо где гулаги для айтишников
Чем тебе Россия не гулаг для айтишников?
Россия — это остров свободы в Евразии
Россия — это остров от свободы на Земле
Во всей обозримой вселенной нет места свободнее
Просто Россия находится в области мёртвого космоса
Придержи пока свои розги, скоро будут
Soon
Сразу после или во время второй волны эмиграции.
терпение... Не всё сразу)))
Предлагаю налог на роскошь вменить всем владельцам более одного кг сахара
2023, налог на роскошь
" Есть телефон "
2024, налог на роскошь
" есть холодильник "
2025 налог на роскошь
" что-то съел "
2025 налог на роскошь
"вдохнул литр воздуха"
Как могут быть ветераны боевых действий, если Россия до сих пор не признает войны???
А они не воюют, они спецоперируют.
хЕрурги... Хех
Вчера читал очередную экспертную статью от экспертного эксперта, что если банк россия указал ориентир по покупке золота 5000 рублей, а на иностранных площадках по нынешнему курсу оно стоит 6000, то рубль должен укрепиться до 79 рублей, что бы съесть эту разницу!
Теперь судя по
«Налогом на роскошь» будут облагаться автомобили дороже 10 миллионов рублей, тогда как до этого было — от 3 миллионов рублей.
Рубль должен рухнуть в конечном счете в три с лишним раза, путин указал ориентир!
— И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!
— Марго, вы единственный человек, который меня понимает
Сидит Путин и законы придумывает
Вспоминается вьетнамская война, где ветераны по возвращению публично выкидывали свои медали и ордена в знак омерзения. Чувствую, что у наших ребят будет похожая реакция.
А че, сильно активно выкидывали после Афгана или Чечни 1/2?
Нет, не будут - они с удовольствием займут место дидов на параде 9го.
⠀
А чего российских шпионов забыли добавить? Или это частная лавочка?)))
Интересно, потом будут проводить парады на Красной площади, где теперь уже молодые "ветераны" будут сидеть на трибунах с цветами и все в орденах?