Краткий обзор того, что 26 марта подписал Путин.

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Фото РИА «Новости»

Закон о ветеранах

Путин присвоил статус «ветеранов боевых действий» участникам «спецоперации» на Украине. Это даёт им право на меры социальной поддержки, налоговые, транспортные и жилищные льготы, а также оплату ЖКУ на особых условиях.

Изменения внесли, дополнив соответствующий закон положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года». Ветеранами боевых действий также признают участников «операций» в Афганистане, Чечне и Сирии.

Инициатива принадлежит Минобороны, а в Госдуму законопроект внесла «Единая Россия». Депутаты одобрили закон за один день, 23 марта, сразу в трёх чтениях.

Закон о «фейках» о работе госорганов за рубежом

Путин подписал закон об ответственности за «распространение заведомо ложной информации» о госорганах, которые работают за пределами России в «целях защиты интересов» страны и её граждан, для «поддержания международного мира и безопасности».

Госдума приняла этот законопроект сразу во втором и в третьем чтениях. Поправки в Уголовный кодекс дополняют уже вступивший в силу закон о «фейках» о действиях российской армии за границей. На другие ведомства его действие распространили, поскольку они тоже принимают участие в конфликте на Украине.

Речь идёт о следующих структурах: Росгвардия, МЧС, прокуратура, посольства и дипломатические представительства. Максимальное наказание такое же — до 15 лет лишения свободы.

Новости Верный рак 4 мар свободы Статьи редакции Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения 4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.

Закон о налоговых льготах для ИТ-компаний и о налоге на роскошь

Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний в 2022-2024 годах и других льготах. Документ в том числе освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в российских банках в 2021-2023 годах.

«Налогом на роскошь» будут облагаться автомобили дороже 10 миллионов рублей, тогда как до этого было — от 3 миллионов рублей.

Закон об обращении лекарств в условиях санкций

Путин подписал закон, который до конца 2022 года допускает ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов и их продажу в иностранных упаковках. На них будет само­кле­я­ща­я­ся этикетка с информацией о препарате на русском языке.

Госдума приняла этот закон 22 марта. Как объяснял «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, речь идёт о препаратах, которые зарегистрированы в России, но ранее не поставлялись в страну. В таких условиях производителю нужно время на выпуск препарата со сведениями на русском языке, а этот закон направлен на то, чтобы избежать дефицита лекарств.