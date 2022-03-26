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Новые законы: участников «спецоперации» на Украине признают ветеранами, за фейки о госорганах за рубежом теперь накажут Статьи редакции

Краткий обзор того, что 26 марта подписал Путин.

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Фото РИА «Новости»

Закон о ветеранах

Путин присвоил статус «ветеранов боевых действий» участникам «спецоперации» на Украине. Это даёт им право на меры социальной поддержки, налоговые, транспортные и жилищные льготы, а также оплату ЖКУ на особых условиях.

Изменения внесли, дополнив соответствующий закон положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года». Ветеранами боевых действий также признают участников «операций» в Афганистане, Чечне и Сирии.

Инициатива принадлежит Минобороны, а в Госдуму законопроект внесла «Единая Россия». Депутаты одобрили закон за один день, 23 марта, сразу в трёх чтениях.

Закон о «фейках» о работе госорганов за рубежом

Путин подписал закон об ответственности за «распространение заведомо ложной информации» о госорганах, которые работают за пределами России в «целях защиты интересов» страны и её граждан, для «поддержания международного мира и безопасности».

Госдума приняла этот законопроект сразу во втором и в третьем чтениях. Поправки в Уголовный кодекс дополняют уже вступивший в силу закон о «фейках» о действиях российской армии за границей. На другие ведомства его действие распространили, поскольку они тоже принимают участие в конфликте на Украине.

Речь идёт о следующих структурах: Росгвардия, МЧС, прокуратура, посольства и дипломатические представительства. Максимальное наказание такое же — до 15 лет лишения свободы.

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Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.

Закон о налоговых льготах для ИТ-компаний и о налоге на роскошь

Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний в 2022-2024 годах и других льготах. Документ в том числе освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в российских банках в 2021-2023 годах.

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«Налогом на роскошь» будут облагаться автомобили дороже 10 миллионов рублей, тогда как до этого было — от 3 миллионов рублей.

Закон об обращении лекарств в условиях санкций

Путин подписал закон, который до конца 2022 года допускает ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов и их продажу в иностранных упаковках. На них будет само­кле­я­ща­я­ся этикетка с информацией о препарате на русском языке.

Госдума приняла этот закон 22 марта. Как объяснял «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, речь идёт о препаратах, которые зарегистрированы в России, но ранее не поставлялись в страну. В таких условиях производителю нужно время на выпуск препарата со сведениями на русском языке, а этот закон направлен на то, чтобы избежать дефицита лекарств.

Производители и те, кто доставляет лекарств в Россию, не могут приостанавливать деятельность в стране, если не уведомили уполномоченный федеральный орган хотя бы за полгода.

#новости #законы #путин

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26 комментариев
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Злой ГОСТ

А чо где гулаги для айтишников

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Подлинный Данила

Чем тебе Россия не гулаг для айтишников?

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Злой ГОСТ

Россия — это остров свободы в Евразии

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Подлинный Данила

Россия — это остров от свободы на Земле

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Nick Rosenberg

Во всей обозримой вселенной нет места свободнее

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Игорь Херник

Просто Россия находится в области мёртвого космоса

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Bulky Blackcrappy против войны

Придержи пока свои розги, скоро будут

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А шо случилось?

Soon

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Гусь

Сразу после или во время второй волны эмиграции.

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Yelena Clever

терпение... Не всё сразу)))

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Яичко вкрутую

Предлагаю налог на роскошь вменить всем владельцам более одного кг сахара

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Daniel Shnaider

2023, налог на роскошь
" Есть телефон "
2024, налог на роскошь
" есть холодильник "
2025 налог на роскошь
" что-то съел "

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Хитрый пришелец

2025 налог на роскошь
"вдохнул литр воздуха"

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sergjjj
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Arina Zacharova

Как могут быть ветераны боевых действий, если Россия до сих пор не признает войны???

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Сергей Кузнецов

А они не воюют, они спецоперируют.

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Yelena Clever

хЕрурги... Хех

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Дмитрий

Вчера читал очередную экспертную статью от экспертного эксперта, что если банк россия указал ориентир по покупке золота 5000 рублей, а на иностранных площадках по нынешнему курсу оно стоит 6000, то рубль должен укрепиться до 79 рублей, что бы съесть эту разницу!

Теперь судя по
«Налогом на роскошь» будут облагаться автомобили дороже 10 миллионов рублей, тогда как до этого было — от 3 миллионов рублей.
Рубль должен рухнуть в конечном счете в три с лишним раза, путин указал ориентир!

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Daniel Shnaider

— И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!
— Марго, вы единственный человек, который меня понимает

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Даяна Цист

Сидит Путин и законы придумывает

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Just Whatever

Вспоминается вьетнамская война, где ветераны по возвращению публично выкидывали свои медали и ордена в знак омерзения. Чувствую, что у наших ребят будет похожая реакция.

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Не палимося

А че, сильно активно выкидывали после Афгана или Чечни 1/2?

Нет, не будут - они с удовольствием займут место дидов на параде 9го.

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Аккаунт удален

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Yelena Clever

А чего российских шпионов забыли добавить? Или это частная лавочка?)))

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Alex Blake

Интересно, потом будут проводить парады на Красной площади, где теперь уже молодые "ветераны" будут сидеть на трибунах с цветами и все в орденах?

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fyjybv
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Яичко вкрутую
Quantum Rum

Страна фашистов. Пропаганда путина похлеще гебельсовской: все, с кем я сейчас коммуницирую по работе и в быту, так или иначе, поддерживают нападение путинских войск на Украину. Рассказывают мне охуительные истории про незаконное свержение Януковича, про чью-то куклу Зеленского, про 8 лет геноцида русских на даунбасе и прочую хуйню. На простой…

Бывший завод
Stephen King @StephenKing
Putin, who has totally banned any media that doesn't parrot his government's line about the war in Ukraine, today made a speech railing against cancel culture. You can't make this stuff up--no one would believe it.

Путин, который полностью запретил любые средства массовой информации, не повторяющие линию его правительства о войне в Украине, сегодня выступил с речью, осуждающей культуру отмены. Этого не выдумаешь - никто не поверит.

Эмоциональный пришелец
Ереван

Скоро будет месяц как я с семьей перебрался в Ереван. За это время удалось решить далеко не все насущные вопросы, но процесс идет.

Twitter
Alex Belenky @gun1man
Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за операцией.

Средневековому русскому миру никогда не победить XXI век.
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ДЕДос Атака
Нихуя она шарит

Я в ахуе если честно, как можно было живя в другой стране для которой россия одна из многих вокруг так точно путина и его мотивацию описать.

НАРЫШКИН
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности пре...
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности президента России. Мы в администрации Клинтона мало что знали о нем в то время — только то, что он начал свою карьеру в КГБ, и я надеялся, что встреча поможет мне оценить этого человека и оценить, что его внезапное возвышение может означать для отношений США и России, ухудшившихся на фоне войны в Чечне. Сидя напротив него за маленьким столиком в Кремле, я сразу же был поражена контрастом между г-ном Путиным и его напыщенным предшественником Борисом Ельциным.

В то время как г-н Ельцин уговаривал, буянил и льстил, г-н Путин бесстрастно и без замечаний говорил о своей решимости возродить российскую экономику и подавить чеченских повстанцев . Летя домой, я записала свои впечатления. «Путин маленький и бледный, — писала я, — настолько холодный, что похож на рептилию». Он утверждал, что понимает, почему должна была пасть Берлинская стена, но не ожидал, что весь Советский Союз рухнет. «Путин смущен тем, что случилось с его страной, и полон решимости восстановить ее величие».

В последние месяцы мне напомнили о той почти трехчасовой встрече с г-ном Путиным, когда он сосредоточил войска на границе с соседней Украиной. Назвав украинскую государственность фикцией в странном телеобращении , он издал указ о признании независимости двух удерживаемых сепаратистами областей Украины и отправке туда войск.

Ревизионистское и абсурдное утверждение г-на Путина о том, что Украина « полностью создана Россией » и фактически отнята у Российской империи, полностью соответствует его извращенному мировоззрению. Больше всего меня беспокоило то, что это была его попытка создать предлог для полномасштабного вторжения.

Если он вторгнется, это будет исторической ошибкой.

За 20 с лишним лет, прошедших с тех пор, как мы встретились, г-н Путин наметил свой курс, отказавшись от демократического развития в пользу сталинского стиля. Он собрал для себя политическую и экономическую власть — кооптируя или подавляя потенциальную конкуренцию — одновременно стремясь восстановить сферу российского господства на территории бывшего Советского Союза. Как и другие авторитаристы, он приравнивает собственное благополучие к благополучию нации, а оппозицию к предательству. Он уверен, что американцы отражают и его цинизм, и его жажду власти, и что в мире, где все лгут, он не обязан говорить правду. Поскольку он считает, что Соединенные Штаты доминируют в своем собственном регионе с помощью силы, он считает, что Россия имеет такое же право.

Г-н Путин в течение многих лет стремился отполировать международную репутацию своей страны , расширить военную и экономическую мощь России , ослабить НАТО и разделить Европу (вбивая клин между ней и Соединенными Штатами). Во всем этом есть Украина .
Вместо того, чтобы прокладывать путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит г-ну Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса.

Он уже привел это в действие, объявив в понедельник о своем решении признать два сепаратистских анклава на Украине и направить российские войска в качестве «миротворцев». Теперь он потребовал, чтобы Украина признала притязания России на Крым и отказалась от передового оружия.

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