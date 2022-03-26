Сообщества TJ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» заблокировали по решению Генпрокуратуры Статьи редакции
По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о конфликте на Украине.
26 марта наше сообщество во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.
В моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.
Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.
Под блокировку попало фан-сообщество политолога Екатерины Шульман, а также паблики «Сталингулаг» и Ateo. Из-за высказываний о событиях на Украине ограничили доступ к личным страницам некоторых пользователей, например, политика Алексея Навального, внесённого в реестр экстремистов от Росфинмониторинга, Ильи Яшина и Михаила Ходорковского.
В уведомлении от службы поддержки «Одноклассников» указаны аналогичные формулировки надзорного ведомства.
- Сайт TJ заблокировали в России 14 марта. В наших материалах обнаружили «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон.
- Вечером 23 марта издание «Бумага» обнаружило, что её саму, «Медузу» и TJ второй раз внесли в реестр Роскомнадзора. Каких именно материалов касаются претензии, нам по-прежнему неизвестно.
Где за нами следить, кроме сайта
Приложения:
С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.
Липучка сбежала в вокзальной суматохе у семьи, приехавшей во Львов из Харькова. Спустя две недели ее нашла местная жительница по имени Галина, подкармливающая кошек. Галина сразу поняла, что кошка домашняя и разместила ее фотографию в социальных сетях. Фото увидели хозяева, к этому моменту переехавшие в Житомирскую область. Хозяйка кошки…
Я парирую тем, что если бы Россия не вошла на территорию Донецка, то он все эти восемь лет жил как соседний с ним пророссийский Харьков, где не взрывались бомбы и не было никакого горя. В Харькове, стоит сказать, тоже пытались создать народную республику, но операция провалилась. В спорах про «восемь лет» я давлю на тот факт, что именно Россия…
Держитесь!
Поддержка уровня тж
Присоединяюсь.
Оттепель
Путин хуйло
Есть инфа, что в ВК остаются сидеть только последние чмошники. Это правда?
Да
Ну я так и думала
Спасибо что подтвердили
❗❗❗Прошу закрепить данную информацию ❗❗❗
Пришла
Нет, конечно. С чего вы это взяли?
Да, сеть продалась с потрохами и уже очень давно.
Но это не отменяет того факта, что в ней много удобных фич.
Каких? Реклама между треками?
Все так)
Социальную сеть "ВКонтакте" обвиняют в политической цензуре
@Владимир Климов к ответу!
вкёбы не должны иметь доступа к честной информации о мемах
Да там у них в комментах вата уже обитала одна
Лет 10 как
Ну хз, я вкёбствую по старой привычке, не хочу выпиливаться оттуда, при всем осознании, скажем так мягко, токсичности
Там есть несколько моих друзей, есть интересные мне паблики, есть сохранённые закладки, музыка
О мемах? Он уже давно не о мемах, а о политике. Ты либо в тренде, либо уходи.
ВК помойка, путин хуйло. Слава TJ, журналистам слава!
Смерть ватанам!)))
вотонам
почему русские не обвиняют в русофобии и ограничении прав и доступов Роскомнадзор?))
Это освободительная операция же.
Высвободительная, попрошу
Ну ладно, пацаны, повеселились и хватит. Теперь надо писать только правду, а не эти ваши бидонозеленские крамолы.
Одноклассники на очереди, та же контора (VK Group) по идее.
Остается телега, если без VPN.
На очереди постинг экстремистских материалов в признанные экстремистскими фейсбуки и инстаграмм.
"РосКомСвобода": За прошлый месяц в России заблокировали более 17 тысяч сайтов
Ну не Zen же, куда ты блядь народ заводишь. С хуяндексом еще чтото непонятно?
Сама "РосКомСвобода", которая занимается противодействием цензуре в интернете, дала ссылку на эту публикацию в Яндекс Дзене.
Пили графики насколько просела аудитория и сколько их них пересели на впн.
А как понять кто с впн, кто эмигрировал и тп?
Не специалист, но наверное условный траффик из Нидерландов или Торонто, Канады можно приравнять с небольшой погрешностью к пользователям с ВПН. А всех, кто сидит из Польши, Грузии или Армении - к эмигрантам
IP многих VPN сервисов известны
Вы заблокировали меня в сообществе вк, а Роскомпозор заблокировал ваше сообщество)
Да, TJ славен нетерпимостью к инакомыслящим.
Я посмел хулу на Святую Марину Овсянникову возводить) Какая же я тварь)
Да тж та же фигня что и ВК, только без аудитории и денег.
Карма. :]
Как так в Одноклассниках вы есть, а на ВумансРу нет? Почему Галяска еще не оскорбилась?
где еще зарегистрироваться, на зайцев нет? на гидре?
PornHub! Лекции по математике есть, а TJ - нет.
Время исправить этот досадный недочёт.
На РОССГРАМЕ!!!
На гидре было бы крайне уместно. Донаты работают, заблокировать почти нереально. Аудитория лояльная и доброжелательная. За лишний клад могут выполнять "веселые" поручения. Одни профиты!
ВК это уже давно уровень одноклассников
Вк хотя бы можно огородиться от долбоёбов и замкнуться в себе,в отличии от пикабу, например.
Ну теперь можно и SMM-редактора высвободить от должности зато
Почему киска на аватарке? Ее ставят обычно пабликам, заблокированным за порно...
Из-за видео в комментах с мертвыми фашиками
НУ ЧЁ, ТЕПЕРЬ ЗВЁЗДОЧКИ НЕ СТАВИТЕ?
Звезда не позволит звёздочки не ставить
Пидарасы
Пожалуйста, не умирайте
Блокировал лично лихачев или попросил исполнить предписание своих коллег? )
як сумна новина
TJ следует отказаться от приема пожертвований от фан-группы. Иначе еще и в иноагенты запишут, будет полный комплект регалий от РФ))
времена такие, плохого человека иноагентом не назовут
По дереву постучите, накрааете. Если СМИ объявят, это одно, а если редакторов — писать им отчеты не переписать, платить не переплатить за этакий «почетный» статус.
В битках можно.
Йоу, @Сергей Звезда, а что вам мешает пилить рекламу прямо в телеге паблике? Сорри, если такой вопрос уже был.
У нас в основном реклама продаётся пакетом (сайт+соцсети), но это было в довоенное время. Сейчас я вообще не знаю, что будет с рекламой
Здесь аудитория в основном знающие, что такое VPN. Что мешает вешать рекламу на сайте и в телеге?
Объясни плиз. Рекламодатели ушли? Или что?
И насколько снизилось посещаемость сайта с момента блокировки TJ?
Я не смыслю в рекламах и всё такое...
Ууууууу, изменники Родины! Так вам и надо, контра!
F
Ну чтож, в ближайшее словите иностранного.
Экстремиста?
Я то думаю чё столько лахты набежало. Их похоже натравливают на заблокированные ресурсы тоже.
В список можете занести ещё паблик Ateo, лол
Только телегоам остался
не рекомендую "тележку" т.к. там ещё с 2017-18 годов тусуется кремлёвские и опричники. Лучше уж в заблоченном твиттерочке
пусть генеральная прокуратура сосёт хуй у дохлой ботоксной крысы и роскомпозор делает то же самое
А на ТЖ нет фейков про Украину?
Хорошо что я удалил свой аккаунт ВК ещё несколько лет назад.
Вот что значит фейки распространять. (Сарказм, а кому-то пост-ирония)
Бляди ебаные, шоб они сдохли нахуй!
Держитесь ребята. Я надеюсь бОльшая часть вашей аудитории умеет в TJ как сайт и также умеет в впн
У вас было сообщество в одноклассниках? Оо
Веселится и ликует весь нарооод
информационные материалы о якобы нападении россии на территорию украины
не знают, что харьков какой-нибудь - это не днр/лнр даже?
Когда-то я на сайт сюда перешёл именно из паблика вк. Жаль.
Впрочем, на вгэбню давно похуй
Пора на reddit
Развивайте канал в телеге, красиво оформляйте посты, а не просто ссылки на сайт. ВК и прочие не нужны
Стараемся
- А вы и дальше занимайтесь самоцензурой и не пишите слово "война", прокомментировал товарищъ майор из РосКомНадзора.
Мдааа такой проукраиснкий ресурс ещё поискать надо, могли не падать в грязь и постить дальше свои ванильные бложики баня любую политоту но зачем? Вместо того что бы быть убежищем от мирских забот и рупора пропаганды стал какой то клоакой где каждый второй пост отдаёт радикальной русофобией.
Ххахах правильно сделали о вонючая Украина будет уничтожена радует ,что здесь 100-200 человеку создают иллюзию что усраина побеждает.Слава Путину.Слава России !!1Герою Слава!!!