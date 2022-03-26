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Театральный файл

Сообщества TJ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» заблокировали по решению Генпрокуратуры Статьи редакции

По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о конфликте на Украине.

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26 марта наше сообщество во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

В уведомлении прокуратуры сказано, что в сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины.

Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«ВКонтакте»

В моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.

Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.

Под блокировку попало фан-сообщество политолога Екатерины Шульман, а также паблики «Сталингулаг» и Ateo. Из-за высказываний о событиях на Украине ограничили доступ к личным страницам некоторых пользователей, например, политика Алексея Навального, внесённого в реестр экстремистов от Росфинмониторинга, Ильи Яшина и Михаила Ходорковского.

Обновлено в 16:16 «Одноклассники» тоже заблокировали сообщество TJ на территории России, руководствуясь требованием Генпрокуратуры.

В уведомлении от службы поддержки «Одноклассников» указаны аналогичные формулировки надзорного ведомства.

  • Сайт TJ заблокировали в России 14 марта. В наших материалах обнаружили «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон.
  • Вечером 23 марта издание «Бумага» обнаружило, что её саму, «Медузу» и TJ второй раз внесли в реестр Роскомнадзора. Каких именно материалов касаются претензии, нам по-прежнему неизвестно.

Где за нами следить, кроме сайта

  • Telegram
  • Twitter (заблокирован в России)
  • Facebook (заблокирован в России)
  • Instagram (заблокирован в России)
  • «Одноклассники» (наше сообщество теперь недоступно на территории России)
  • «ВКонтакте» (наш паблик теперь недоступен на территории России)

Приложения:

#новости #tj #блокировки #вконтакте

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112 комментариев
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Юридический торшер

Держитесь!

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Человек кусает собаку

Поддержка уровня тж

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Недоперепил

Присоединяюсь.

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2 комментария
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Ze Katze

Оттепель

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Плотный танк88

Путин хуйло

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Человек кусает собаку

Есть инфа, что в ВК остаются сидеть только последние чмошники. Это правда?

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Катя

Да

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Человек кусает собаку

Ну я так и думала
Спасибо что подтвердили

❗❗❗Прошу закрепить данную информацию ❗❗❗

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Dan

Пришла

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5 комментариев
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Пётр Радько

Нет, конечно. С чего вы это взяли?
Да, сеть продалась с потрохами и уже очень давно.
Но это не отменяет того факта, что в ней много удобных фич.

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Lee

Каких? Реклама между треками?

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3 комментария
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Городской блик

Все так)

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fyjybv

Социальную сеть "ВКонтакте" обвиняют в политической цензуре

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Приятный гость

@Владимир Климов к ответу!

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Театральный звук

вкёбы не должны иметь доступа к честной информации о мемах

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Подлинный Данила

Да там у них в комментах вата уже обитала одна

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Sergei Timofeyev

Лет 10 как

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1 комментарий
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НикакойвойнысУкраиной

Ну хз, я вкёбствую по старой привычке, не хочу выпиливаться оттуда, при всем осознании, скажем так мягко, токсичности

Там есть несколько моих друзей, есть интересные мне паблики, есть сохранённые закладки, музыка

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Сергей Иванов

О мемах? Он уже давно не о мемах, а о политике. Ты либо в тренде, либо уходи.

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Зелёный Мох

ВК помойка, путин хуйло. Слава TJ, журналистам слава!

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Dauren Aliev

Смерть ватанам!)))

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Marat Mayer

вотонам

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Разнообразный спрей

почему русские не обвиняют в русофобии и ограничении прав и доступов Роскомнадзор?))

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Пластиковое Окно

Это освободительная операция же.

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Алексей Сиринитьев

Высвободительная, попрошу

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Ivan Ivanov
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бєндєровєц родрігес

Ну ладно, пацаны, повеселились и хватит. Теперь надо писать только правду, а не эти ваши бидонозеленские крамолы.

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Смелый коктейль

Одноклассники на очереди, та же контора (VK Group) по идее.

Остается телега, если без VPN.

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Виталий Бадмин

На очереди постинг экстремистских материалов в признанные экстремистскими фейсбуки и инстаграмм.

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fyjybv

"РосКомСвобода": За прошлый месяц в России заблокировали более 17 тысяч сайтов

За прошлый месяц в России заблокировали более 17…
В феврале власти боролись с украинскими сайтами и упоминаниями расследований Навального, а ещё…
zen.yandex.ru
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Тайлер Лысогон

Ну не Zen же, куда ты блядь народ заводишь. С хуяндексом еще чтото непонятно?

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fyjybv

Сама "РосКомСвобода", которая занимается противодействием цензуре в интернете, дала ссылку на эту публикацию в Яндекс Дзене.

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1 комментарий
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Розовый кубок

Пили графики насколько просела аудитория и сколько их них пересели на впн.

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Лесной чайник

А как понять кто с впн, кто эмигрировал и тп?

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drronald

Не специалист, но наверное условный траффик из Нидерландов или Торонто, Канады можно приравнять с небольшой погрешностью к пользователям с ВПН. А всех, кто сидит из Польши, Грузии или Армении - к эмигрантам

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2 комментария
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Рекламный утюг

IP многих VPN сервисов известны

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true pack
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Александр Гончаров

Вы заблокировали меня в сообществе вк, а Роскомпозор заблокировал ваше сообщество)

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Виталий Бадмин

Да, TJ славен нетерпимостью к инакомыслящим.

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Александр Гончаров

Я посмел хулу на Святую Марину Овсянникову возводить) Какая же я тварь)

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3 комментария
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Andrew Blank

Да тж та же фигня что и ВК, только без аудитории и денег.

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Ноунейм Ноунеймов

Карма. :]

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Напряженный кофе

Как так в Одноклассниках вы есть, а на ВумансРу нет? Почему Галяска еще не оскорбилась?

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Театральный файл

где еще зарегистрироваться, на зайцев нет? на гидре?

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Борис Глушенков

PornHub! Лекции по математике есть, а TJ - нет.
Время исправить этот досадный недочёт.

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Напряженный кофе

На РОССГРАМЕ!!!

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Ноунейм Ноунеймов

На гидре было бы крайне уместно. Донаты работают, заблокировать почти нереально. Аудитория лояльная и доброжелательная. За лишний клад могут выполнять "веселые" поручения. Одни профиты!

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Mikhail II

ВК это уже давно уровень одноклассников

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William Turner

Вк хотя бы можно огородиться от долбоёбов и замкнуться в себе,в отличии от пикабу, например.

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Яичко вкрутую

Ну теперь можно и SMM-редактора высвободить от должности зато

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Яичко вкрутую

Почему киска на аватарке? Ее ставят обычно пабликам, заблокированным за порно...

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Care

Из-за видео в комментах с мертвыми фашиками

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Andy

НУ ЧЁ, ТЕПЕРЬ ЗВЁЗДОЧКИ НЕ СТАВИТЕ?

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the hard of леопард

Звезда не позволит звёздочки не ставить

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Dan

Пидарасы

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Vld Mkrv

Пожалуйста, не умирайте

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Дмитрий

Блокировал лично лихачев или попросил исполнить предписание своих коллег? )

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Виталий Захаров
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Навальнята спасают Фермана

як сумна новина

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Виталий Бадмин

TJ следует отказаться от приема пожертвований от фан-группы. Иначе еще и в иноагенты запишут, будет полный комплект регалий от РФ))

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Мира Солар

времена такие, плохого человека иноагентом не назовут

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Виталий Бадмин

По дереву постучите, накрааете. Если СМИ объявят, это одно, а если редакторов — писать им отчеты не переписать, платить не переплатить за этакий «почетный» статус.

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Пластиковое Окно

В битках можно.

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Times Roman

Йоу, @Сергей Звезда, а что вам мешает пилить рекламу прямо в телеге паблике? Сорри, если такой вопрос уже был.

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Театральный файл

У нас в основном реклама продаётся пакетом (сайт+соцсети), но это было в довоенное время. Сейчас я вообще не знаю, что будет с рекламой

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Times Roman

Здесь аудитория в основном знающие, что такое VPN. Что мешает вешать рекламу на сайте и в телеге?
Объясни плиз. Рекламодатели ушли? Или что?
И насколько снизилось посещаемость сайта с момента блокировки TJ?

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3 комментария
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Times Roman

Я не смыслю в рекламах и всё такое...

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maclemain

Ууууууу, изменники Родины! Так вам и надо, контра!

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Duck Dick

F

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Интеллигентный ключ

Ну чтож, в ближайшее словите иностранного.

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Противоположный Мурод

Экстремиста?

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Pervertido

Я то думаю чё столько лахты набежало. Их похоже натравливают на заблокированные ресурсы тоже.

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НикакойвойнысУкраиной

В список можете занести ещё паблик Ateo, лол

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Dima Lomovtsev

Только телегоам остался

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fuh

не рекомендую "тележку" т.к. там ещё с 2017-18 годов тусуется кремлёвские и опричники. Лучше уж в заблоченном твиттерочке

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Quantum Rum

пусть генеральная прокуратура сосёт хуй у дохлой ботоксной крысы и роскомпозор делает то же самое

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Сергей Андреев

А на ТЖ нет фейков про Украину?

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M.R.T.

Хорошо что я удалил свой аккаунт ВК ещё несколько лет назад.

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Kostya Maers

Вот что значит фейки распространять. (Сарказм, а кому-то пост-ирония)

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Times Roman

Бляди ебаные, шоб они сдохли нахуй!

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Yggdrasil

Держитесь ребята. Я надеюсь бОльшая часть вашей аудитории умеет в TJ как сайт и также умеет в впн

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Миша Батухтин

У вас было сообщество в одноклассниках? Оо

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Elian Kavinsky

Веселится и ликует весь нарооод

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xbutteff

информационные материалы о якобы нападении россии на территорию украины
 не знают, что харьков какой-нибудь - это не днр/лнр даже?

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Молодежный Филипп

Когда-то я на сайт сюда перешёл именно из паблика вк. Жаль.

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Молодежный Филипп

Впрочем, на вгэбню давно похуй

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Малая синица

Пора на reddit

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Андрей Русинов

Развивайте канал в телеге, красиво оформляйте посты, а не просто ссылки на сайт. ВК и прочие не нужны

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Театральный файл

Стараемся

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LACK

- А вы и дальше занимайтесь самоцензурой и не пишите слово "война", прокомментировал товарищъ майор из РосКомНадзора.

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Otto Stafur

Мдааа такой проукраиснкий ресурс ещё поискать надо, могли не падать в грязь и постить дальше свои ванильные бложики баня любую политоту но зачем? Вместо того что бы быть убежищем от мирских забот и рупора пропаганды стал какой то клоакой где каждый второй пост отдаёт радикальной русофобией.

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Ахмат Сила

Ххахах правильно сделали о вонючая Украина будет уничтожена радует ,что здесь 100-200 человеку создают иллюзию что усраина побеждает.Слава Путину.Слава России !!1Герою Слава!!!

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