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Театральный файл

Сообщество TJ во «ВКонтакте» заблокировали по решению Генпрокуратуры Статьи редакции

По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о конфликте на Украине.

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26 марта наше сообщество во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

В уведомлении прокуратуры сказано, что в сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины.

Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«ВКонтакте»

В моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.

Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.

Под блокировку попало и фан-сообщество политолога Екатерины Шульман. Также во «ВКонтакте» из-за высказываний о событиях на Украине ограничили доступ к личным страницам некоторых пользователей, например, политика Алексея Навального, внесённого в реестр экстремистов от Росфинмониторинга, и Ильи Яшина.

  • Сайт TJ заблокировали в России 14 марта. В наших материалах обнаружили «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон.
  • Вечером 23 марта издание «Бумага» обнаружило, что её саму, «Медузу» и TJ второй раз внесли в реестр Роскомнадзора. Каких именно материалов касаются претензии, нам по-прежнему неизвестно.

Где за нами следить, кроме сайта

Приложения:

#новости #tj #блокировки #вконтакте

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37 комментариев
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Юридический торшер

Держитесь!

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Человек кусает собаку

Поддержка уровня тж

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Недоперепил

Присоединяюсь.

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Человек кусает собаку

Есть инфа, что в ВК остаются сидеть только последние чмошники. Это правда?

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Катя

Да

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Человек кусает собаку

Ну я так и думала
Спасибо что подтвердили

❗❗❗Прошу закрепить данную информацию ❗❗❗

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Dan

Пришла

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Городской блик

Все так)

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Театральный звук

вкёбы не должны иметь доступа к честной информации о мемах

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Подлинный Данила

Да там у них в комментах вата уже обитала одна

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Разнообразный спрей

почему русские не обвиняют в русофобии и ограничении прав и доступов Роскомнадзор?))

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Пластиковое Окно

Это освободительная операция же.

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Зелёный Мох

ВК помойка, путин хуйло. Слава TJ, журналистам слава!

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Розовый кубок

Пили графики насколько просела аудитория и сколько их них пересели на впн.

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Лесной чайник

А как понять кто с впн, кто эмигрировал и тп?

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Смелый коктейль

Одноклассники на очереди, та же контора (VK Group) по идее.

Остается телега, если без VPN.

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Ivan Ivanov
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true pack
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Яичко вкрутую

Почему киска на аватарке? Ее ставят обычно пабликам, заблокированным за порно...

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Care

Из-за видео в комментах с мертвыми фашиками

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Александр Гончаров

Вы заблокировали меня в сообществе вк, а Роскомпозор заблокировал ваше сообщество)

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Виталий Бадмин

Да, TJ славен нетерпимостью к инакомыслящим.

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Александр Гончаров

Я посмел хулу на Святую Марину Овсянникову возводить) Какая же я тварь)

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maclemain

Ууууууу, изменники Родины! Так вам и надо, контра!

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Duck Dick

F

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Яичко вкрутую

Ну теперь можно и SMM-редактора высвободить от должности зато

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Mikhail II

ВК это уже давно уровень одноклассников

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Andy

НУ ЧЁ, ТЕПЕРЬ ЗВЁЗДОЧКИ НЕ СТАВИТЕ?

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Навальнята спасают Фермана

як сумна новина

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Интеллигентный ключ

Ну чтож, в ближайшее словите иностранного.

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Противоположный Мурод

Экстремиста?

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Напряженный кофе

Как так в Одноклассниках вы есть, а на ВумансРу нет? Почему Галяска еще не оскорбилась?

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бєндєровєц родрігес

Ну ладно, пацаны, повеселились и хватит. Теперь надо писать только правду, а не эти ваши бидонозеленские крамолы.

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Dan

Пидарасы

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Виталий Бадмин

TJ следует отказаться от приема пожертвований от фан-группы. Иначе еще и в иноагенты запишут, будет полный комплект регалий от РФ))

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Пластиковое Окно

В битках можно.

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fyjybv

"РосКомСвобода": За прошлый месяц в России заблокировали более 17 тысяч сайтов

За прошлый месяц в России заблокировали более 17…
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ДЕДос Атака
Нихуя она шарит

Я в ахуе если честно, как можно было живя в другой стране для которой россия одна из многих вокруг так точно путина и его мотивацию описать.

НАРЫШКИН
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности пре...
Статья покойной Олбрайт из NYT, опубликованная за день до начала сами знаете чего:

Путин совершает историческую ошибку

В начале 2000 года я стала первым высокопоставленным официальным лицом США, встретившимся с Владимиром Путиным в его новом качестве исполняющего обязанности президента России. Мы в администрации Клинтона мало что знали о нем в то время — только то, что он начал свою карьеру в КГБ, и я надеялся, что встреча поможет мне оценить этого человека и оценить, что его внезапное возвышение может означать для отношений США и России, ухудшившихся на фоне войны в Чечне. Сидя напротив него за маленьким столиком в Кремле, я сразу же был поражена контрастом между г-ном Путиным и его напыщенным предшественником Борисом Ельциным.

В то время как г-н Ельцин уговаривал, буянил и льстил, г-н Путин бесстрастно и без замечаний говорил о своей решимости возродить российскую экономику и подавить чеченских повстанцев . Летя домой, я записала свои впечатления. «Путин маленький и бледный, — писала я, — настолько холодный, что похож на рептилию». Он утверждал, что понимает, почему должна была пасть Берлинская стена, но не ожидал, что весь Советский Союз рухнет. «Путин смущен тем, что случилось с его страной, и полон решимости восстановить ее величие».

В последние месяцы мне напомнили о той почти трехчасовой встрече с г-ном Путиным, когда он сосредоточил войска на границе с соседней Украиной. Назвав украинскую государственность фикцией в странном телеобращении , он издал указ о признании независимости двух удерживаемых сепаратистами областей Украины и отправке туда войск.

Ревизионистское и абсурдное утверждение г-на Путина о том, что Украина « полностью создана Россией » и фактически отнята у Российской империи, полностью соответствует его извращенному мировоззрению. Больше всего меня беспокоило то, что это была его попытка создать предлог для полномасштабного вторжения.

Если он вторгнется, это будет исторической ошибкой.

За 20 с лишним лет, прошедших с тех пор, как мы встретились, г-н Путин наметил свой курс, отказавшись от демократического развития в пользу сталинского стиля. Он собрал для себя политическую и экономическую власть — кооптируя или подавляя потенциальную конкуренцию — одновременно стремясь восстановить сферу российского господства на территории бывшего Советского Союза. Как и другие авторитаристы, он приравнивает собственное благополучие к благополучию нации, а оппозицию к предательству. Он уверен, что американцы отражают и его цинизм, и его жажду власти, и что в мире, где все лгут, он не обязан говорить правду. Поскольку он считает, что Соединенные Штаты доминируют в своем собственном регионе с помощью силы, он считает, что Россия имеет такое же право.

Г-н Путин в течение многих лет стремился отполировать международную репутацию своей страны , расширить военную и экономическую мощь России , ослабить НАТО и разделить Европу (вбивая клин между ней и Соединенными Штатами). Во всем этом есть Украина .
Вместо того, чтобы прокладывать путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит г-ну Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса.

Он уже привел это в действие, объявив в понедельник о своем решении признать два сепаратистских анклава на Украине и направить российские войска в качестве «миротворцев». Теперь он потребовал, чтобы Украина признала притязания России на Крым и отказалась от передового оружия.

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А вы смеялись с меня, когда я говорил что нужно покупать недвижку в Калининграде

Бывший завод
Stephen King @StephenKing
Putin, who has totally banned any media that doesn't parrot his government's line about the war in Ukraine, today made a speech railing against cancel culture. You can't make this stuff up--no one would believe it.

Путин, который полностью запретил любые средства массовой информации, не повторяющие линию его правительства о войне в Украине, сегодня выступил с речью, осуждающей культуру отмены. Этого не выдумаешь - никто не поверит.

Вопросы
Подлинный Данила
Почему россияне толпами ездят отдыхать в Турцию? Это страна-НАТО, они налогами со своих путёвок оплачивают туда взносы

Россияне же ненавидят НАТО, нашего врага, который вот-вот подступил к границам, зачем туда ездят отдыхать? Или это другое?

Twitter
Бывший завод
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
Вчера на работу я пришла расстроенная и злая, потому что на пути от мцк мне встретилось 6 ебливых Z
Что я увидела сегодня:
il diavolo horny | #нетвойне @KwonGoD1
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