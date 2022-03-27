«Ашан» объявил о продолжении работы в России, объяснив это потребностями жителей и сохранением сотрудников Статьи редакции
В ответ на критику украинских властей.
- Генеральный директор французского ритейлера «Ашан» Ив Клод в интервью изданию Le Journal du Dimanche ответил на вопрос о критике со стороны Владимира Зеленского. Президент Украины во время выступления перед парламентом Франции призвал французские компании, в том числе Renault, «Ашан» и «Леруа Мерлен», «перестать быть спонсорами российской военной машины» и покинуть рынок РФ.
- «Господин Зеленский — очень смелый человек, которого я уважаю. Во время войны он ведёт себя образцово. Но эти заявления несправедливы. Натравливать людей друг на друга бесполезно. Для нас важнее всего — сохранить наших сотрудников и выполнить главную миссию: кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — рассказал Клод.
- По словам главы «Ашана», ежедневно в магазинах выпекают свежий хлеб как для жителей Украины, так и для россиян — он назвал это «жизненно необходимым» в текущих условиях. По оценке Клода, в российском «Ашане», который находится в стране 20 лет, работают около 30 тысяч человек.
- На сайте российского «Ашана» указано, что 80% товаров в его магазинах поставляются отечественными товаропроизводителями. Там же указано, что в России действуют более 140 супермаркетов и более 90 гипермаркетов этой компании.
На фоне «военной спецоперации» России на Украине и экономической ситуации многие западные компании приостановили работу в РФ или полностью ушли с рынка. Среди тех, кто заявил, что не собирается уходить из России, был Uniqlo, однако спустя несколько дней компания заявила о приостановке деятельности.
Почему у людей так насрано в голове?
Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…
Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…
@листочок к ответу!
Они закрылись вечером и утром открылись
Произошла утренняя национализация
👺
Ещё не вечер!!!
вечером ответишь!!! Я заскринил
Сообщение удалено
Ашан молодцы. Здравый поступок.
по разному можно посмотреть
чем больше остается, тем больше ваты думает что все норм.
Ваты меньше не станет хоть всё закрой. Почему нормальные люди должны страдать?
А почему украинцы должны страдать?
Какая связь? Все претензии к Путину и его окружению.
Ашан платит налоги в бюджет. Тем самым поддерживает агрессора.
Ну вот пусть нормальные люди и обращаются к Путину, в чём проблема?
Никак такие сойбои не поймут, что идёт война. Ещё и экономически не подкован нихуя.
Ты сидишь на российском сайте от ИД Комитет, который тоже платит налоги в бюджет РФ
Удобно отмазался. С Ашаном что? Мб и воцнв нет?
ты живешь в Украине, которая продолжает каждый день получать деньги от РФ за то, что газовая труба просто проходит через территорию вашей страны. А еще продолжает покупать этот газ, тем самым платит налоги в бюджет, тем самым поддерживает агрессию против себя
Европа в тысячи раз больше платит Путину в карман напрямую. Щас бы Ашану мелкому предъявлять.
Но Ашан тоже платит. Разговор про Ашан и их участие. Или Ашан не платит налоги в бюджет?
Копейки. Предъявляй тогда уж всем странам, которые якобы помогают Украине, но при этом полностью спонсируют войну)
Я всем предьявляю. Тут топик про Ашан. Говорю про Ашан. Ты начинаешь оправдывать. Вводишь расплывчатую категорию "нормальных" людей. Что это за люди? Можешь ли ты утверждать, что в Ашане не скупаются ватники и поддерживающие войну?
Я тебя обогнал, Володя!
Скорострел
Но лайков больше ставят тебе, тж не меняется
ваты не станет меньше, но она станет недовольнее. Это единственный шанс что она захочет что-то менять
Не станет) пока она становится более сплочённой вокруг деда на фоне санкций и цен.
И что? Всех сразу на фронт?
Боюсь тебя расстроить, но даже если все уйдут, им будет норм
Наоборот, пропаганда это выставит как ущемление русских и тд.
при развале совка это что-то не очень работало, голодному человеку соловьев не обьяснит что он сытый.
Да блядь, ничего не поменяется от ухода Ашана и Леруа, люди тыпорылые не выкупают месседж. нужно бить по энергоресурсам и точка. Путина волнуют только нефтеденьги и газоденьги, на безработных обезьян он срать хотел
Абсолютно всё имеет значение: что-то очень серьезное, а что-то незначительное — значение имеет всё. Путина модно остановить только так.
А можно перестараться и довести до красной кнопки
Вполне здравомыслящая позиция
Какая сейчас повесточка? Какой комментарий нужно оставить?
Куратор методичку на сегодня не оставил?
Да, Жданов ещё не выкатил свой твит на эту тему.
Какой Жданов?
Иван Юрьевич
Крутой чел, но при чём тут он?
Похуй/
Ироничный. Здесь это всегда в почте.
После войны я надеюсь Ашан пидорнут с Украины нахуй, или обложат такими налогами, что уйдёт сам.
Респект таким парням!
Говноеды
А чо там по зарплатам в Ашане? На словах все переживать могут, а на деле поди МРОТ за 12 часов в день платят.
Работаю уборщицей в Леруа получаю 60к за вычетом налогов, во всем доволен. ДМС есть.
Не пизди
https://youtu.be/vgwQeAwvgrA
Тоже хотела скинуть)
Лень час смотреть, всё плохо?
Да
Ну и нахуй такие рабочие места
Ну по сравнению с другими его выпусками Ашан даже и ничего был
Насколько я знаю от людей, кто там работает, зп там нормальная по рынку
По какому?))
По рынку IT в Санкт-Петербурге
🤔
Не знаю насчёт Ашана, но слышал разговор сотрудников Леруа в Москве и охуел, 20-30к в среднем..
Вот кому войну-то надо объявлять
если не ошибаюсь у ашана в россии охуенная доля всех продаж, тут их магазинов больше чем у них есть в большинстве других стран. Так что да, там речь не о каких нибудь 5% потерь как у большинства других иностранных ритейлеров
В России больше двухста магазинов, в Украине - 19
ну вот.
Причем в моём городе он ещё и за городом находится, а на пути к нему куча магазинов не хуже/лучше
Расположение - во 👍
Господин Зеленский — очень смелый человек, которого я уважаю. Во время войны он ведёт себя образцово
Твердо и четко