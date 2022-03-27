Новости

«Ашан» объявил о продолжении работы в России, объяснив это потребностями жителей и сохранением сотрудников Статьи редакции

В ответ на критику украинских властей.

Eric DESSONS/JDD
  • Генеральный директор французского ритейлера «Ашан» Ив Клод в интервью изданию Le Journal du Dimanche ответил на вопрос о критике со стороны Владимира Зеленского. Президент Украины во время выступления перед парламентом Франции призвал французские компании, в том числе Renault, «Ашан» и «Леруа Мерлен», «перестать быть спонсорами российской военной машины» и покинуть рынок РФ.
  • «Господин Зеленский — очень смелый человек, которого я уважаю. Во время войны он ведёт себя образцово. Но эти заявления несправедливы. Натравливать людей друг на друга бесполезно. Для нас важнее всего — сохранить наших сотрудников и выполнить главную миссию: кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — рассказал Клод.
  • По словам главы «Ашана», ежедневно в магазинах выпекают свежий хлеб как для жителей Украины, так и для россиян — он назвал это «жизненно необходимым» в текущих условиях. По оценке Клода, в российском «Ашане», который находится в стране 20 лет, работают около 30 тысяч человек.
  • На сайте российского «Ашана» указано, что 80% товаров в его магазинах поставляются отечественными товаропроизводителями. Там же указано, что в России действуют более 140 супермаркетов и более 90 гипермаркетов этой компании.

На фоне «военной спецоперации» России на Украине и экономической ситуации многие западные компании приостановили работу в РФ или полностью ушли с рынка. Среди тех, кто заявил, что не собирается уходить из России, был Uniqlo, однако спустя несколько дней компания заявила о приостановке деятельности.

Новости
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России 23 марта Статьи редакции

Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

Фото Энди Рэин, EPA

#ктоушёл #конфликтнаукраине #новости

2062 просмотров
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67 комментариев
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Абстрактный ящик

@листочок к ответу!

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Навальнята спасают Фермана

Они закрылись вечером и утром открылись

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Удобный рак

Произошла утренняя национализация

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Удобный рак

👺

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Удобный рак

Ещё не вечер!!!

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Виталий Лановой

вечером ответишь!!! Я заскринил

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Удобный рак

Сообщение удалено

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Убежденный волк

Ашан молодцы. Здравый поступок.

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ДЕДос Атака

по разному можно посмотреть
чем больше остается, тем больше ваты думает что все норм.

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Убежденный волк

Ваты меньше не станет хоть всё закрой. Почему нормальные люди должны страдать?

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пепси

А почему украинцы должны страдать?

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Убежденный волк

Какая связь? Все претензии к Путину и его окружению.

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пепси

Ашан платит налоги в бюджет. Тем самым поддерживает агрессора.

Ну вот пусть нормальные люди и обращаются к Путину, в чём проблема?

Никак такие сойбои не поймут, что идёт война. Ещё и экономически не подкован нихуя.

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H8isGR8

Ты сидишь на российском сайте от ИД Комитет, который тоже платит налоги в бюджет РФ

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пепси

Удобно отмазался. С Ашаном что? Мб и воцнв нет?

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Roma Dmitriev

ты живешь в Украине, которая продолжает каждый день получать деньги от РФ за то, что газовая труба просто проходит через территорию вашей страны. А еще продолжает покупать этот газ, тем самым платит налоги в бюджет, тем самым поддерживает агрессию против себя

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Убежденный волк

Европа в тысячи раз больше платит Путину в карман напрямую. Щас бы Ашану мелкому предъявлять.

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пепси

Но Ашан тоже платит. Разговор про Ашан и их участие. Или Ашан не платит налоги в бюджет?

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Убежденный волк

Копейки. Предъявляй тогда уж всем странам, которые якобы помогают Украине, но при этом полностью спонсируют войну)

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пепси

Я всем предьявляю. Тут топик про Ашан. Говорю про Ашан. Ты начинаешь оправдывать. Вводишь расплывчатую категорию "нормальных" людей. Что это за люди? Можешь ли ты утверждать, что в Ашане не скупаются ватники и поддерживающие войну?

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Дмитрий Мищенко

Я тебя обогнал, Володя!

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Убежденный волк

Скорострел

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Дмитрий Мищенко

Но лайков больше ставят тебе, тж не меняется

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ДЕДос Атака

ваты не станет меньше, но она станет недовольнее. Это единственный шанс что она захочет что-то менять

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Убежденный волк

Не станет) пока она становится более сплочённой вокруг деда на фоне санкций и цен.

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пепси

И что? Всех сразу на фронт?

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Дмитрий Мищенко

Боюсь тебя расстроить, но даже если все уйдут, им будет норм

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Убежденный волк

Наоборот, пропаганда это выставит как ущемление русских и тд.

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ДЕДос Атака

при развале совка это что-то не очень работало, голодному человеку соловьев не обьяснит что он сытый.

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Mark Miheev

Да блядь, ничего не поменяется от ухода Ашана и Леруа, люди тыпорылые не выкупают месседж. нужно бить по энергоресурсам и точка. Путина волнуют только нефтеденьги и газоденьги, на безработных обезьян он срать хотел

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пепси

Абсолютно всё имеет значение: что-то очень серьезное, а что-то незначительное — значение имеет всё. Путина модно остановить только так.

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Mark Miheev

А можно перестараться и довести до красной кнопки

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Христианский Влад

Вполне здравомыслящая позиция

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Андрей Лагутин
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Удобный рак

Какая сейчас повесточка? Какой комментарий нужно оставить?

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Традиционный браслет

Куратор методичку на сегодня не оставил?

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Удобный рак

Да, Жданов ещё не выкатил свой твит на эту тему.

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Традиционный браслет

Какой Жданов?

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Удобный рак

Иван Юрьевич

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Традиционный браслет

Крутой чел, но при чём тут он?

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Абстрактный ящик
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Лысина Арика

Похуй/

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Василий Камбалин

Ироничный. Здесь это всегда в почте.

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Валерий Сузима

После войны я надеюсь Ашан пидорнут с Украины нахуй, или обложат такими налогами, что уйдёт сам.

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H8isGR8

Респект таким парням!

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Yevhen Tytov

Говноеды

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Студенческий Артем

А чо там по зарплатам в Ашане? На словах все переживать могут, а на деле поди МРОТ за 12 часов в день платят.

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Удобный рак

Работаю уборщицей в Леруа получаю 60к за вычетом налогов, во всем доволен. ДМС есть.

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Студенческий Артем

Не пизди

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Voke

https://youtu.be/vgwQeAwvgrA

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Однако здравствуйте

Тоже хотела скинуть)

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Студенческий Артем

Лень час смотреть, всё плохо?

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Voke

Да

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Студенческий Артем

Ну и нахуй такие рабочие места

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Однако здравствуйте

Ну по сравнению с другими его выпусками Ашан даже и ничего был

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Alexander Pankov

Насколько я знаю от людей, кто там работает, зп там нормальная по рынку

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Студенческий Артем

По какому?))

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Alexander Pankov

По рынку IT в Санкт-Петербурге

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Студенческий Артем

🤔

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Перечная мята

Не знаю насчёт Ашана, но слышал разговор сотрудников Леруа в Москве и охуел, 20-30к в среднем..

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Студенческий Артем

Вот кому войну-то надо объявлять

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Влажный паркур
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ДЕДос Атака

если не ошибаюсь у ашана в россии охуенная доля всех продаж, тут их магазинов больше чем у них есть в большинстве других стран. Так что да, там речь не о каких нибудь 5% потерь как у большинства других иностранных ритейлеров

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Voke

В России больше двухста магазинов, в Украине - 19

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ДЕДос Атака

ну вот.

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Voke

Причем в моём городе он ещё и за городом находится, а на пути к нему куча магазинов не хуже/лучше
Расположение - во 👍

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Нефтяной диод

Господин Зеленский — очень смелый человек, которого я уважаю. Во время войны он ведёт себя образцово
 Твердо и четко

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Новости
Убежденный волк
В школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку

Теперь все разговоры учеников слушает нейросеть и жалуется учителям.

Twitter
Дежурный по психушке 💙💛 @qwerty_tyh_2
Кстати говоря, на примере того, что сейчас происходит в Украине, мы можем наглядно видеть, как устанавливалась советская власть на территории СССР.
Интернет
Teo
Очередной список медийных личностей, которые открыто за/против *****

Принесли знакомые украинцы. Как они сами говорят, этот сайт ходит у них по соцсетям и передается по WhatsApp и телеге.

Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Ради интереса смотрю страницы тех, кто поддерживает путинскую войну и время от времени угрожает мне в личку. Такого количества двоечников, недалёких дураков и просто уродов ещё не видел. Это в буквальном смысле война злобных дебилов против всего нормального, доброго и светлого.
Опизденевший Егора

Почему у людей так насрано в голове?

Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…

Voke

Я Украинец, и я рад существованию символов Z и V, потому что тебе даже не нужно не нужно вступать в разговор с человеком чтобы понять что он долбаеб

Вопросы
Неприметный человек
Появится ли новый термин под названием "ошибка Путина"?

Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…

Twitter
Игорь Ефремов @banality_ofevil
Мариуполь до путинской «денацификации» и после:

Какой пиздец.
Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
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