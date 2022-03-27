Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…