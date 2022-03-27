Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях — это символ российской армии Статьи редакции
Такой логотип «могут неверно истолковать».
- Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance, которая оперирует во многих странах мира, временно отказалась от случаев использования логотипа с использованием буквы «Z» в соцсетях, «когда она используется отдельно и может быть неверно истолкована». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
- Латинские буквы «Z» и «V» стали символами «военной спецоперации» России и начали использоваться её сторонниками. Минобороны объясняет, что Z — это «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».
- Привычный логотип Zurich Insurance представляет белую букву «Z» на синем фоне. Компания ведёт твиттер, фейсбук*, инстаграм*, LinkedIn и ютуб-канал. Судя по странице в фейсбуке*, компания сменила обложку ещё 7 марта.
*соцсеть признана в России экстремистской
Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.
В ответ на критику украинских властей.
Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…
Почему у людей так насрано в голове?
Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…
Пиздец, конечно. Целую букву из-за этих долбаёбов отменять приходится. Даже не из своего алфавита взяли.
Уже объяснили что из своего. Наши, родненькие, старословянские z - жизнь и v - ижица. Месяц понадобился долбоебам, чтоб подогнать под ответ.
Это фигню в твиттере уже недели две пишут.
Ага, только блять они забыли упомняуть в своих ебаных оправданиях, что Zета и V это греческий алфавит
Глубинному народу это слишком неинтересно.
Вот это победа России!
Отжали у Запада целых две буквы их алфавита.
Отдельные районы латинского и греческого алфавитов
предлагаю вообшще отказаться от буквы z
Сообщение удалено
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Э, они-тян, ты што такое говоришь??
Сообщение удалено
Как область или как республика??
и спотифай
Убрать из латиницы и добавить в русский алфавит
Что дальше, переименование в Tsurich?
Turicum
Что ж, буква Z в латыни бывает только в словах, заимствованных из греческого
Очень плохая идея, из-за этого Z только сильнее становится негативным символом, надо наоборот это использовать всем кому хочется чтобы ассоциация с поехавшими русскими просто забылась.
Когда-то и свастон был самым положительным символом. Солнце, движение, жизнь — вот это вот всё. Но вот прошёл почти век, как его запомоили нацисты, и этот символ до сих пор не реабилитирован.
Тут ещё круче (фото)
Девин Таунсенд, канадский музыкант, принес извинения за схожесть идеи "под буквой Z"
Его персонаж Ziltoid the Omnicient (всемогущий Зилтоид), хотел захватить Землю, ради кофе.
"Хейт" посыпавшийся в сторону Девина после начала "спецоперации" - катастрофы привёл к серьёзным изменениям, в том числе и на студии Napalm Records.
Зорро ещё не отменили?
ребята из Завтракаст – тоже, сменили на кириллицу 💜
Ебаный детский сад, забирай свою лопатку и не писай в мой горшок. Миром правят психопаты и дегенераты, куда ни глянь