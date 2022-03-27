Новости

Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях — это символ российской армии Статьи редакции

Такой логотип «могут неверно истолковать».

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REUTERS/Arnd Wiegmann
  • Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance, которая оперирует во многих странах мира, временно отказалась от случаев использования логотипа с использованием буквы «Z» в соцсетях, «когда она используется отдельно и может быть неверно истолкована». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
  • Латинские буквы «Z» и «V» стали символами «военной спецоперации» России и начали использоваться её сторонниками. Минобороны объясняет, что Z — это «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».
  • Привычный логотип Zurich Insurance представляет белую букву «Z» на синем фоне. Компания ведёт твиттер, фейсбук*, инстаграм*, LinkedIn и ютуб-канал. Судя по странице в фейсбуке*, компания сменила обложку ещё 7 марта.
Интернет
Буква Z — символ поддержки действий России на Украине. Что он означает и почему везде появляется Статьи редакции

История символа, который распространяется по городам и бюджетным организациям, а также наносится на военную технику российской армии.

Плакат в Петербурге. Фото Getty

*соцсеть признана в России экстремистской

#новости #конфликтнаукраине

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24 комментария
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Абстрактный ящик

Пиздец, конечно. Целую букву из-за этих долбаёбов отменять приходится. Даже не из своего алфавита взяли.

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NickPic

Уже объяснили что из своего. Наши, родненькие, старословянские z - жизнь и v - ижица. Месяц понадобился долбоебам, чтоб подогнать под ответ.

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Абстрактный ящик

Это фигню в твиттере уже недели две пишут.

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Наружный рак

Ага, только блять они забыли упомняуть в своих ебаных оправданиях, что Zета и V это греческий алфавит

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NickPic

Глубинному народу это слишком неинтересно.

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Юрий Морозов

Вот это победа России!
Отжали у Запада целых две буквы их алфавита.

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Населенный Петя

Отдельные районы латинского и греческого алфавитов

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Громадный микроскоп

предлагаю вообшще отказаться от буквы z

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Удобный рак

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Удобный рак

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Абстрактный ящик

Э, они-тян, ты што такое говоришь??

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Удобный рак

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Абстрактный ящик

Как область или как республика??

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Громадный микроскоп

и спотифай

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Evgeny Brazgin

Убрать из латиницы и добавить в русский алфавит

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Исключительный Мурод

Что дальше, переименование в Tsurich?

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Masha Kovalyova

Turicum

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Исключительный Мурод

Что ж, буква Z в латыни бывает только в словах, заимствованных из греческого

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Evar Evaeva

Очень плохая идея, из-за этого Z только сильнее становится негативным символом, надо наоборот это использовать всем кому хочется чтобы ассоциация с поехавшими русскими просто забылась.

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tuorqai

Когда-то и свастон был самым положительным символом. Солнце, движение, жизнь — вот это вот всё. Но вот прошёл почти век, как его запомоили нацисты, и этот символ до сих пор не реабилитирован.

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Василий Дробовский

Тут ещё круче (фото)
Девин Таунсенд, канадский музыкант, принес извинения за схожесть идеи "под буквой Z"
Его персонаж Ziltoid the Omnicient (всемогущий Зилтоид), хотел захватить Землю, ради кофе.
"Хейт" посыпавшийся в сторону Девина после начала "спецоперации" - катастрофы привёл к серьёзным изменениям, в том числе и на студии Napalm Records.

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Red Baron

Зорро ещё не отменили?

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Blessed

ребята из Завтракаст – тоже, сменили на кириллицу 💜

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Yuliya Makarova

Ебаный детский сад, забирай свою лопатку и не писай в мой горшок. Миром правят психопаты и дегенераты, куда ни глянь

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Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Ради интереса смотрю страницы тех, кто поддерживает путинскую войну и время от времени угрожает мне в личку. Такого количества двоечников, недалёких дураков и просто уродов ещё не видел. Это в буквальном смысле война злобных дебилов против всего нормального, доброго и светлого.
Новости
Сайт и страницы Невзорова во «ВКонтакте» и «Дзене» заблокировали после возбуждения дела о «фейках» Статьи редакции

Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.

Фото из личных соцсетей
Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
Новости
Убежденный волк
В школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку

Теперь все разговоры учеников слушает нейросеть и жалуется учителям.

Twitter
Игорь Ефремов @banality_ofevil
Мариуполь до путинской «денацификации» и после:

Какой пиздец.
Олексій
Додомцю
Новости
«Ашан» объявил о продолжении работы в России, объяснив это потребностями жителей и сохранением сотрудников Статьи редакции

В ответ на критику украинских властей.

Eric DESSONS/JDD
Вопросы
Неприметный человек
Появится ли новый термин под названием "ошибка Путина"?

Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…

Интернет
Teo
Очередной список медийных личностей, которые открыто за/против *****

Принесли знакомые украинцы. Как они сами говорят, этот сайт ходит у них по соцсетям и передается по WhatsApp и телеге.

Опизденевший Егора

Почему у людей так насрано в голове?

Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…

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