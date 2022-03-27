Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.

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Фото из личных соцсетей

Сайт публициста Александра Невзорова (http://nevzorov.tv) перестали открываться на территории РФ. Роскомнадзор не делал отдельных объявлений, но блокировка ресурса подтверждается с помощью сервиса ведомства. Также сайт есть в реестре «Роскомсвободы», которая следит за ограничениями доступа.

Скриншот с универсального сервиса Роскомнадзора для проверки блокировок



TJ также обнаружил, что личную страницу Невзорова заблокировали во «ВКонтакте». При попытке зайти на профиль отображается сообщение «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 26.03.2022 № 27-31-2020/Ид3922-22».

В телеграм-канале Невзорова сообщается о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене».

НЕВЗОРОВ Федеральная служба Роскомнадзор включила страницу https://zen.yandex.ru/nevzorovofficial в Единый реестр запрещённых сайтов. @nevzorovtv

Кроме телеграма, Невзоров остаётся доступен на ютубе, в инстаграме* и твиттере.

22 марта Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против Невзорова из-за высказываний о конфликте на Украине. СК нашёл «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными Силами Российской Федерации роддома в Мариуполе».

В интервью «Медузе» 25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле и что планирует вернуться в Россию. «Сложный выбор, да? Вернуться и быть заткнутым, но показать, что страха нет. Либо остаться, свободно говорить и работать, но при этом стать политэмигрантом», — рассказал публицист.