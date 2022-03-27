Сайт и страницы Невзорова во «ВКонтакте» и «Дзене» заблокировали после возбуждения дела о «фейках» Статьи редакции
Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.
Сайт публициста Александра Невзорова (http://nevzorov.tv) перестали открываться на территории РФ. Роскомнадзор не делал отдельных объявлений, но блокировка ресурса подтверждается с помощью сервиса ведомства. Также сайт есть в реестре «Роскомсвободы», которая следит за ограничениями доступа.
TJ также обнаружил, что личную страницу Невзорова заблокировали во «ВКонтакте». При попытке зайти на профиль отображается сообщение «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 26.03.2022 № 27-31-2020/Ид3922-22».
В телеграм-канале Невзорова сообщается о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене».
Кроме телеграма, Невзоров остаётся доступен на ютубе, в инстаграме* и твиттере.
22 марта Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против Невзорова из-за высказываний о конфликте на Украине. СК нашёл «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными Силами Российской Федерации роддома в Мариуполе».
В интервью «Медузе» 25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле и что планирует вернуться в Россию. «Сложный выбор, да? Вернуться и быть заткнутым, но показать, что страха нет. Либо остаться, свободно говорить и работать, но при этом стать политэмигрантом», — рассказал публицист.
*соцсеть признана в России экстремистской
В ответ на критику украинских властей.
Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…
Почему у людей так насрано в голове?
Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…
Мне кажется, что если он вернётся, то его тупо штрафанут. Публичных личностей сажать сейчас не особо вариант - слишком много внимания привлекут, лучше сажать тех, про кого никто не узнает.
Чё там с Навальным напомни плиз
Оштрафован
Вам штраф девять лет в России
Навальному срок накрутили.... и... По моему деду уже пофигу на внимание и имидж... решил обсераться так по полной
Навальный - один. Если сразу сажать всех известных челов типа Урганта, Галкина и прочих, это вполне может вызвать какие-то мысли у пролетариев, что они явно не захотят. Вон, даже Овсянниковой вроде как штраф грозит, а не уголовка.
Его посадят и всем похуй. А кому не похуй те ещё и обрадуются
Хотя, Навального посадили, так что хз на самом деле. Стоит надеятся, что у Невзорова таки есть серьёзный компромат.
Если бы был компромат... то чай с полонием бы обеспен
Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.
Похоже, что теперь только тогда, когда и Ходорковский с Чичваркиным.
Предатель русского народа перебежчик коллаборационист власовец навальненок кукла госдепа проект Сороса украинский агент солдат азова
Почему этого до сих пор нет в твоём описании??
пятая с половиной колонна жыдобиндеровец
Не вернётся. Или я слишком плохого мнения о нем.
Вчера смотрела его интервью, сказал о выборе красиво закончить свою жизнь или продолжить работать. Не вернётся. Нафиг такую красоту.
Да, и на ФБ он вполне жжжёт напалмом
https://m.facebook.com/nevzorovanevzorov
Интересно, а у него ещё стоит фейкомёт?
Да всех заблокирует эта ВК.
Новости давно должны идти через TOR.
И не всякие там Telegram (так как любой будет клонить каналы в свою сторону).
Децентрализация.