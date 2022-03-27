Новости

Сайт и страницы Невзорова во «ВКонтакте» и «Дзене» заблокировали после возбуждения дела о «фейках» Статьи редакции

Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.

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Фото из личных соцсетей

Сайт публициста Александра Невзорова (http://nevzorov.tv) перестали открываться на территории РФ. Роскомнадзор не делал отдельных объявлений, но блокировка ресурса подтверждается с помощью сервиса ведомства. Также сайт есть в реестре «Роскомсвободы», которая следит за ограничениями доступа.

Скриншот с универсального сервиса Роскомнадзора для проверки блокировок

TJ также обнаружил, что личную страницу Невзорова заблокировали во «ВКонтакте». При попытке зайти на профиль отображается сообщение «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 26.03.2022 № 27-31-2020/Ид3922-22».

В телеграм-канале Невзорова сообщается о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене».

НЕВЗОРОВ
Федеральная служба Роскомнадзор включила страницу https://zen.yandex.ru/nevzorovofficial в Единый реестр запрещённых сайтов. @nevzorovtv

Кроме телеграма, Невзоров остаётся доступен на ютубе, в инстаграме* и твиттере.

22 марта Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против Невзорова из-за высказываний о конфликте на Украине. СК нашёл «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными Силами Российской Федерации роддома в Мариуполе».

В интервью «Медузе» 25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле и что планирует вернуться в Россию. «Сложный выбор, да? Вернуться и быть заткнутым, но показать, что страха нет. Либо остаться, свободно говорить и работать, но при этом стать политэмигрантом», — рассказал публицист.

*соцсеть признана в России экстремистской

#новости #блокировки #роскомнадзор #невзоров

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18 комментариев
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Областной бас

Мне кажется, что если он вернётся, то его тупо штрафанут. Публичных личностей сажать сейчас не особо вариант - слишком много внимания привлекут, лучше сажать тех, про кого никто не узнает.

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Удобный рак

Чё там с Навальным напомни плиз

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Озабоченный диод

Оштрафован

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Удобный рак

Вам штраф девять лет в России

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Пятая колонка

Навальному срок накрутили.... и... По моему деду уже пофигу на внимание и имидж... решил обсераться так по полной

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Областной бас

Навальный - один. Если сразу сажать всех известных челов типа Урганта, Галкина и прочих, это вполне может вызвать какие-то мысли у пролетариев, что они явно не захотят. Вон, даже Овсянниковой вроде как штраф грозит, а не уголовка.

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Недоденацифицированный

Его посадят и всем похуй. А кому не похуй те ещё и обрадуются

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Областной бас

Хотя, Навального посадили, так что хз на самом деле. Стоит надеятся, что у Невзорова таки есть серьёзный компромат.

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Пятая колонка

Если бы был компромат... то чай с полонием бы обеспен

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Абстрактный ящик

Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.
 Похоже, что теперь только тогда, когда и Ходорковский с Чичваркиным.

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Удобный рак

Предатель русского народа перебежчик коллаборационист власовец навальненок кукла госдепа проект Сороса украинский агент солдат азова

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Абстрактный ящик

Почему этого до сих пор нет в твоём описании??

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Населенный Петя

пятая с половиной колонна жыдобиндеровец

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Василий Камбалин

Не вернётся. Или я слишком плохого мнения о нем.

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Пятая Бензоколонна

Вчера смотрела его интервью, сказал о выборе красиво закончить свою жизнь или продолжить работать. Не вернётся. Нафиг такую красоту.

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Yelena Clever

Да, и на ФБ он вполне жжжёт напалмом

https://m.facebook.com/nevzorovanevzorov

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пепси

Интересно, а у него ещё стоит фейкомёт?

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Василий Дробовский

Да всех заблокирует эта ВК.
Новости давно должны идти через TOR.
И не всякие там Telegram (так как любой будет клонить каналы в свою сторону).
Децентрализация.

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В ответ на критику украинских властей.

Eric DESSONS/JDD
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Убежденный волк
В школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку

Теперь все разговоры учеников слушает нейросеть и жалуется учителям.

Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Ради интереса смотрю страницы тех, кто поддерживает путинскую войну и время от времени угрожает мне в личку. Такого количества двоечников, недалёких дураков и просто уродов ещё не видел. Это в буквальном смысле война злобных дебилов против всего нормального, доброго и светлого.
Вопросы
Неприметный человек
Появится ли новый термин под названием "ошибка Путина"?

Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…

Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
Опизденевший Егора

Почему у людей так насрано в голове?

Я могу понять человека который недоволен тем, что его лишают благ и вещей, приносящих удовольствие. Могу понять чуваков недовольных тем, что их айфон последний, могу понять людей которые недовольны уходом мака, могу понять даже того пиздюка который ныл, что не поиграет больше в бравл старс. Ведь жизнь состоит из этих мелочей, в конкретные моменты…

Олексій
Додомцю
Интернет
Teo
Очередной список медийных личностей, которые открыто за/против *****

Принесли знакомые украинцы. Как они сами говорят, этот сайт ходит у них по соцсетям и передается по WhatsApp и телеге.

Twitter
Игорь Ефремов @banality_ofevil
Мариуполь до путинской «денацификации» и после:

Какой пиздец.
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