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Фото: Перфоманс в Петербурге, где активистка облила себя красной краской, протестуя против действий России на Украине Статьи редакции

Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».

Фото Андрея Бессонова для «Подвига»

27 марта на ступени здания Городской думы в Петербурге поднялась девушка в белом и облила себя красной краской в знак протеста против «военной спецоперации» России на Украине, сообщает «Фонтанка».

Очевидцы рассказали корреспонденту издания, что это автор городского телеграм-канала «Добрососедство Коломны» Евгения Исаева. Под ногами она расстелила плакат, где написано: «Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму, поэтому обращаюсь к вашим сердцам».

По данным телеграм-канала «Подвиг», который опубликовал фотографии акции, перфоманс продлился 10 минут, после чего Исаеву задержали.

#акции #новости #петербург

3173 просмотров
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30 комментариев
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Пятая колонка

Мент по телефону выясняет будет ли выговор у начальства за испачканную форму

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Ze Katze

Переводит ей 20 долларов с казахского банка чтобы объявить иностранным агентом

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Антон Лисин

Жене звонит, спрашивает есть ли хозяйственное мыло чтобы отмыть

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Искусство и протест самый лучший симбиоз для популяризации идеи 🧡
Скучаю по Pussy Riot.

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Областной Данила

Окуенно. Теперь придётся красную краску запрещать, чтобы активисты не обливались

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Michael Konovalov

И бумагу чтобы плакаты не писали.

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VirtusX

Бумагу запрещать уже не надо, с этим уже всё решено

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ItzEziii

многоходовочка

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Michael Konovalov

Тогда запретить жёлтую бумагу.

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Vladimir Che

и синюю

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Андрей А

Она же легко делается. Достаточно всего лишь...

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Antidot

рубли в 4 раза дешевле бумаги, рублями лучше

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Fandp Fandp

Полицейские уже теперь даже лица свои не показывают, хотя маски уже отменили. Это прям о многом говорит.

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Давно уже.
На митингах они ещё и значки заклеивают чтобы дорогие соотечественники уж точно не выяснили кто конкретно их покой бережёт.

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испанский смех

стережёт

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Konstantin

В Питере вроде ещё не отменили масочный режим

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true pack

А помните чела который яйцами приколотился

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Игорь Херник

А мне хочется, напомните

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Влажный паркур

Павленский

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Игорь Херник

Благодарю

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Lee

Петр Павленский. И он же в проволоку залезал

На живую нитку: какими акциями знаменит художник…
16 октября художник Петр Павленский, покинувший Россию в связи с обвинениями в сексуальном насилии…
www.rbc.ru
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Антон Лисин

Даже вспоминать не хочется

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netfreuin

Вот этот чел тоже зачетно выступил
https://tjournal.ru/flood/546481-po-ekaterinburgu-gulyaet-muzhchina-okrashennyy-v-cveta-ukrainskogo-flaga-s-krestom-na-spine

По Екатеринбургу гуляет мужчина, окрашенный в…
По Екатеринбургу гуляет мужчина, окрашенный в цвета украинского флага с крестом на спине — Офтоп…
tjournal.ru
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Традиционный браслет

Русские норм.

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Предыдущий утюг

Ой бля, детский сад. Когда Беларуси человек себя поджег в 2020…

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Дневной череп

В России так то тоже журналистка себя подожгла в прошлом году

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Арсен Саакян

Надо было бензином облиться

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Котан Котаныч

это месячные?

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испанский смех

После небольшого перформанса на сцене

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Виктор Ефимов

У неё даже не была плана Б на случай если бы не забрали. Могла б замёрзнуть. Сегодня около нуля.

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Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
Twitter
Кузькин отец
Андрей Мальгин @andrey_malgin
Большая и бесстыдная ложь Кремля. Путин за Чеховым и Достоевским прячется, как раньше свои неблаговидные дела прикрывал Победой 1945 года.
Вчера я в Лукке (Италия) смотрел Пиранделло. Следующий в программе - Чехов. Дядя Ваня.
Путин, это ты выкидыш из русской культуры. Не Чехов.
Constantine @CKonovalov
Ответ на публикацию @ilya_shepelin
Очень забавно, что по всей Москве начали размещать постеры, что в мире почему-то отменяют русскую культуру, а тем временем в России Минкульт отменил прокат фильма по роману Пелевина «Ампир V» из-за того, что в нем снимался Оксимирон, выступающий сейчас против «спецоперации».
Офтоп
Яичко вкрутую
jason
Интернет
Маск задумался о создании соцсети по «принципам свободы слова». Рогозин предложил название через заблокированный твиттер Статьи редакции

Новый этап заочной перепалки.

Business Insider
jason
Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Ради интереса смотрю страницы тех, кто поддерживает путинскую войну и время от времени угрожает мне в личку. Такого количества двоечников, недалёких дураков и просто уродов ещё не видел. Это в буквальном смысле война злобных дебилов против всего нормального, доброго и светлого.
Twitter
Традиционный браслет
База от Долина
Рудольф Сикорски @exel_lence
Долин прекрасно объясняет что мы не рабы.
Просто свободный мир не понимает что требовать от россиян революции - это как требовать от заключённых зоны строгого режима скинуть охрану и самим себя освободить.
И это не считая того, что половина зэков освобождаться не хочет.
Twitter
Дорогой вентилятор
Тайга.инфо @taygainfo
Прохожие заметили интересное граффити в новосибирском Академгородке
https://tayga.info/176763
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