Фото: Перфоманс в Петербурге, где активистка облила себя красной краской, протестуя против действий России на Украине Статьи редакции
Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».
27 марта на ступени здания Городской думы в Петербурге поднялась девушка в белом и облила себя красной краской в знак протеста против «военной спецоперации» России на Украине, сообщает «Фонтанка».
Очевидцы рассказали корреспонденту издания, что это автор городского телеграм-канала «Добрососедство Коломны» Евгения Исаева. Под ногами она расстелила плакат, где написано: «Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму, поэтому обращаюсь к вашим сердцам».
По данным телеграм-канала «Подвиг», который опубликовал фотографии акции, перфоманс продлился 10 минут, после чего Исаеву задержали.
3173 просмотров
Маск задумался о создании соцсети по «принципам свободы слова». Рогозин предложил название через заблокированный твиттер Статьи редакции
Новый этап заочной перепалки.
Мент по телефону выясняет будет ли выговор у начальства за испачканную форму
Переводит ей 20 долларов с казахского банка чтобы объявить иностранным агентом
Жене звонит, спрашивает есть ли хозяйственное мыло чтобы отмыть
Искусство и протест самый лучший симбиоз для популяризации идеи 🧡
Скучаю по Pussy Riot.
Окуенно. Теперь придётся красную краску запрещать, чтобы активисты не обливались
И бумагу чтобы плакаты не писали.
Бумагу запрещать уже не надо, с этим уже всё решено
многоходовочка
Тогда запретить жёлтую бумагу.
и синюю
Она же легко делается. Достаточно всего лишь...
рубли в 4 раза дешевле бумаги, рублями лучше
Полицейские уже теперь даже лица свои не показывают, хотя маски уже отменили. Это прям о многом говорит.
Давно уже.
На митингах они ещё и значки заклеивают чтобы дорогие соотечественники уж точно не выяснили кто конкретно их покой бережёт.
стережёт
В Питере вроде ещё не отменили масочный режим
А помните чела который яйцами приколотился
А мне хочется, напомните
Павленский
Благодарю
Петр Павленский. И он же в проволоку залезал
Даже вспоминать не хочется
Вот этот чел тоже зачетно выступил
https://tjournal.ru/flood/546481-po-ekaterinburgu-gulyaet-muzhchina-okrashennyy-v-cveta-ukrainskogo-flaga-s-krestom-na-spine
Русские норм.
Ой бля, детский сад. Когда Беларуси человек себя поджег в 2020…
В России так то тоже журналистка себя подожгла в прошлом году
Надо было бензином облиться
это месячные?
После небольшого перформанса на сцене
У неё даже не была плана Б на случай если бы не забрали. Могла б замёрзнуть. Сегодня около нуля.