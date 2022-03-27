Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью Зеленского российским СМИ. Но его всё равно выпустили Статьи редакции
Генпрокуратура пригрозила изданиям ответственностью.
Роскомнадзор предупредил российские СМИ о «необходимости отказаться» от публикации анонсированного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Чем именно объясняется такое требование Роскомнадзора, неизвестно. Под «СМИ, выполняющими функции иноагента» ведомство подразумевает «Медузу» и «Дождь».
О том, что Зеленский дал первое интервью российским СМИ с момента начала конфликта на Украине, стало известно днём 27 марта. Президент Украины поговорил с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, бывшим главредом «Дождя» и писателем Михаилом Зыгарем, главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и журналистом «Коммерсанта» Владимиром Соловьёвым.
Редакция «Медузы» выпустила интервью практически сразу после заявления Роскомнадзора. Дзядко опубликовал его на ютуб-канале «Котрикадзе и Дзядко», созданном после приостановки работы «Дождя». Видео также появилось на ютуб-канале Зыгаря.
Я чувствую бессилие. Месяц назад мы с мужем думали, что как только ситуация с Украиной ударит по кошельку простых людей, они всё поймут и изменят своё ватное мнение по поводу текущей власти. Но нет: им нечего есть, цены поднялись на все в два раза, Россия отрезана от всего цивилизованного мира, а они продолжают говорить что путлер все правильно…
Спрашиваю у бабушки : Погибло уже больше 1000 мирных жителей, и ты говоришь что путлер за мир? - ну это же война, там будут жертвы.
При записи блогер «держал в голове свежеиспечённые законы РФ» и, например, называл происходящее «спецоперацией».
В ЖЖ пользователь «taxfree» опубликовал интересный обзор (https://taxfree.livejournal.com/3536151.html). Через час запись заблокировали, но я успел скопипастить.
--------------------------------------------------------------------------------------
Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».
чего они так боятся?
Покажут мужика с яйцами, а не плешивого бункерного деда.
Володя, тормози, ты не ройзман - сломают и не заметят
Был бы тян - дал бы ему
upd: ну и Зыгарю, конечно
Того, насколько ущербными все обращения и интервью путина будут смотреться на фоне этого.
на ютубе уже половина комментов про то, что нет лучше рекламы, чем запрет роскомнадзора
стрейзенднули на все деньги
Что-то случилось?
Очевидно правды🤷♂️
Я бы дудя с ним посмотрел
Зеленский после войны будет кем-то, вроде Нельсона Манделы в мире. А путин, тоже для мира, станет нарицательным именем в народе, как иуда например. Люди через века будут говорить "ну ты и путин" или "да ты хуже путина".
Не исключаю, что внутри россии будет культ путина, как культ сталина. У нас тут своя атмосфера.
Это как сейчас скажешь ху*ло, и все сразу понимают о ком речь
как Гитлер будет Путин, точнее уже есть, давай правде в глаза смотреть
Представьте в каком положении сейчас однофамильцы Путина :)
Черчиллем.
Слишком много чести для Путина
Я бы и Дудя с Путиным посмотрел
Смотреть как старик на все вопросы только кряхтит и мычит? Нет, спасибо
И в конце вопрос: оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Стоп, подождите….
А были слушки такие, скорее всего второй зассал отвечать на вопросы про дрочку и бабки.
Интервью с маньяками это вроде специализация Собчак
Что ты там смотреть собрался? Будет такая же пустая шиза как с Михалковым, Киселевым и прочими
а чего вам еще не ясно в нём стало за 20+ лет?
Гордон предлагал 100к$, если ему Путина на интервью приведут, но Путин ссыкло, он может только на вопросы, сформулированные своим окружением, отвечать.
Пока только Гордон есть
Уже не актуально и не так интересно, многое поменялось.
Я бы посмотрел Дудя с Арестовичем
И Путина с Доренко?
ты бы и с шарием посмотрел
После войны - идеально было бы
вопрос времени
Ему сейчас банально не до этого думаю, когда "поутихнет", думаю будет
1. Роскомнадзор является органом политической цензуры и больше ни для чего не нужен
2. Все без исключения сотрудники Роскомнадзора должны быть внесены во все возможные санкционные списки
С подключением. Нормальным людям это было очевидно еще в 2012 году, когда и создали реестр.
Роскомнадзор потребовал
Когда там уже выйдет "Невыносимая тяжесть огромного таланта"?
Они все никак не поймут, что на их требования всем по большому счету стало пох
Согласно какому закону Роскомнадзор запрещает это интервью?
Закон о Швабре и Бутылке
Ну это всё понятно, мне вот интересно, как это требование можно объяснить.
Так наверняка Зеленский будет рассказывать фейки и всячески оспаривать необходимость работы всяких ведомств РФ зарубежом. "Фейкометить" короч
Пусть тогда постфактум запрещают. Тут же запрещают еще до публикации
Так ведь давно уже вся информация, которая не идет на пользу рф - фейки. Даже если ее случайно опубликовали официальные медиа.
Вот это реклама, теперь его распечатают и даже на столбы повесят
Спасибо РКН, я не знал про это интервью
это тоже самое, что спасибо Путину, что мне теперь пишет бывшая (впервые за 1,5 года) и спрашивает не прилетела ли ракета в мой дом
Как отреагировал Зеленский, узнав, что интервью у него будет брать Владимир Соловьев?
Как этому наверняка прекрасному журналисту удается жить с этим проклятым именем?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
С чего оно проклятое? Может и Владимира Сергеевича Соловьева из истории философии вырезать?
Artem Ze
Когда сам то ник сменишь?
Хорошее интервью. Надо слушать.
удачи
Значит стоит посмотреть любой ценой
Скорее был Роскомнадзор уже роскомнадзорнулся
Должно быть очень интересно
Роскомнадзор, иди нахуй
Эффект Барбары Стрейзанд в действии
Ватники всё равно даже не узнают об этом, скорее всего
Интересно, медуза сдуется или нет.
Meduza после объявления РКН
Нет
Выпустили
Хех, ссутся правды
долбоебы разогнали все оппозиционные ресурсы в тень по всяким левым поводам, а теперь только и слышно: "ппппажалуйста, ни над..."
Ответа на вопрос «а с хуя ли» Роскомнадзор, конечно, не дал
Роскомнадзор предупреждает
Писали бы уж сразу «угрожает», что за безосновательные «предупреждения»
В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности
А что, закон уже запрещает брать у кого-то интервью? «Надзор» совсем мозги потеряли, хоть что-то вменяемое бы выдавали, даже не стараются
Сейчас посадят, а через годик и статью придумают
Про защитников Мариуполя красиво сказал. Он дал им выбор и с ними постоянно на связи. Оххх. Это часть меня задела
Я ещё удивился, что Зеленский забыл русский язык частично. Вот это интересно.
Я вообще крайне впечатлена, как он на украинском шпарит сейчас, в начале срока два слова связать не мог!
Як буде ліки
И тут меня порвало
Много на украинском языке последние годы разговариват, особенно сейчас, вот и подзабыл.
Удалено
Или -асы?
Ммм, так звана свобода слова
Почитаем на тж
*предупредил о необходимости отказаться
.
Как же они засуетились все разом.
Боятся, что их и так липовая пропаганда совсем расклеется
Дождь закрыт, медуза вроде тоже. Я вот чего не понимаю: зачем им не разрешать выпускать вью если их вроде как никто и не посмотрит? Или Ркн не уверен в эффективности блокировки?
Обсуждали сто раз - если признают экстремистами то могут посадить всех журналистов
оо. интервью. спасибо властям за рекламу)
Роскомпошелнахуй
Лучшее
Из всего русского контента, стараюсь потреблять только запрещённое Роскомназдором. Скажем так, curated/editorial picks especially for you
Хм, значит надо точно посмотреть/почитать.
Этим они только показывают свою трусость и слабость. Почему нельзя показывать интервью какого-то "нациста и наркомана"? Вот в Украине, наверное, все видели речь Путина, но все понимают из какой палаты этот типочек.
Схуяли ещё бред какого-то путлера смотреть?? Не знаю кто таким извращением занимается. Я точно за последние лет 10 ни одной речи русского фюрера не слышал.
Вот просто задумайтесь на секунду - бывший комедийный актер, над которым потешалась рос пропаганда да даже вроде и украинцы (во всяком случае те украинцы, с которыми я общался не отзывались хорошо о Зе) а мне, человеку из России он нравился. Этот человек, возглавил страну, проялвяет себя как настоящий лидер, настоящий мужчина, человек. Под взрывы, авиационные сирены, бомбежки находится на своем посту, гуляет по Киеву, поддерживает людей, ежедневно общается, а есть бывший КГБшник, который моментально съебался в бункер записывает оттуда ролики с застывшими, как манекены тетками, есть министр обороны, который находится в суперпозиции - одновременно и жив и мертв. Это сюрреализм.
Тут качество лучше https://www.youtube.com/watch?v=O0ndbhXeH3w
РоскомПОЗОР
роскомхуйло, пнх
Найс реклама, спасибо "Роскомнадзор"! Пойду посмотрю
охуеть, даже в комментах на РИА есть недовольные запретом(странно, что такие комменты вообще пропустили)
Знак качества
Единственное что - можно было вместо Колпакова-мне-ничего-за-это-не-будет кого-то поприличнее взять.
Редакция «Медузы» интервью практически сразу после заявления Роскомнадзора.
Выложила или удалила? Что сделала?
Я вам запрещаю срать!