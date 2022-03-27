Я чувствую бессилие. Месяц назад мы с мужем думали, что как только ситуация с Украиной ударит по кошельку простых людей, они всё поймут и изменят своё ватное мнение по поводу текущей власти. Но нет: им нечего есть, цены поднялись на все в два раза, Россия отрезана от всего цивилизованного мира, а они продолжают говорить что путлер все правильно…