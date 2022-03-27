Новости

Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью Зеленского российским СМИ. Но его всё равно выпустили Статьи редакции

Генпрокуратура пригрозила изданиям ответственностью.

9488 просмотров

Роскомнадзор предупредил российские СМИ о «необходимости отказаться» от публикации анонсированного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чем именно объясняется такое требование Роскомнадзора, неизвестно. Под «СМИ, выполняющими функции иноагента» ведомство подразумевает «Медузу» и «Дождь».

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.

Роскомнадзор

О том, что Зеленский дал первое интервью российским СМИ с момента начала конфликта на Украине, стало известно днём 27 марта. Президент Украины поговорил с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, бывшим главредом «Дождя» и писателем Михаилом Зыгарем, главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и журналистом «Коммерсанта» Владимиром Соловьёвым.

Редакция «Медузы» выпустила интервью практически сразу после заявления Роскомнадзора. Дзядко опубликовал его на ютуб-канале «Котрикадзе и Дзядко», созданном после приостановки работы «Дождя». Видео также появилось на ютуб-канале Зыгаря.

Обновлено 20:50: Генпрокуратура объявила о проверке интервью: «В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации [...] будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».

#новости #зеленский #конфликтнаукраине #роскомнадзор #медиа

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
132 комментария
Написать комментарий...
Влажный паркур

чего они так боятся?

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный волк

Покажут мужика с яйцами, а не плешивого бункерного деда.

Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Володя, тормози, ты не ройзман - сломают и не заметят

Ответить
12 комментариев
Развернуть ветку
Опизденевший Егора

Был бы тян - дал бы ему
upd: ну и Зыгарю, конечно

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

Того, насколько ущербными все обращения и интервью путина будут смотреться на фоне этого.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

на ютубе уже половина комментов про то, что нет лучше рекламы, чем запрет роскомнадзора

стрейзенднули на все деньги

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника

Что-то случилось?

Ответить
Развернуть ветку
ContentConsumer

Очевидно правды🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Краткий паркур

Я бы дудя с ним посмотрел

Ответить
Развернуть ветку
Дорогой вентилятор

Зеленский после войны будет кем-то, вроде Нельсона Манделы в мире. А путин, тоже для мира, станет нарицательным именем в народе, как иуда например. Люди через века будут говорить "ну ты и путин" или "да ты хуже путина".
Не исключаю, что внутри россии будет культ путина, как культ сталина. У нас тут своя атмосфера.

Ответить
Развернуть ветку
Bujbuj

Это как сейчас скажешь ху*ло, и все сразу понимают о ком речь

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Бандерiвець

как Гитлер будет Путин, точнее уже есть, давай правде в глаза смотреть

Ответить
Развернуть ветку
Собачий яд

Представьте в каком положении сейчас однофамильцы Путина :)

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Dan

Черчиллем.

Ответить
Развернуть ветку
Demian

Слишком много чести для Путина

Ответить
Развернуть ветку
Солёная собака

Я бы и Дудя с Путиным посмотрел

Ответить
Развернуть ветку
Kogeki

Смотреть как старик на все вопросы только кряхтит и мычит? Нет, спасибо

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

И в конце вопрос: оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Стоп, подождите….

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

А были слушки такие, скорее всего второй зассал отвечать на вопросы про дрочку и бабки.

Ответить
Развернуть ветку
Удивленный яд

Интервью с маньяками это вроде специализация Собчак

Ответить
Развернуть ветку
Рядовой химик

Что ты там смотреть собрался? Будет такая же пустая шиза как с Михалковым, Киселевым и прочими

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

а чего вам еще не ясно в нём стало за 20+ лет?

Ответить
Развернуть ветку
Заводной Рефрижератор

Гордон предлагал 100к$, если ему Путина на интервью приведут, но Путин ссыкло, он может только на вопросы, сформулированные своим окружением, отвечать.

Ответить
Развернуть ветку
пепси

Пока только Гордон есть

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

Уже не актуально и не так интересно, многое поменялось.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Я бы посмотрел Дудя с Арестовичем

Ответить
Развернуть ветку
Краткий паркур

И Путина с Доренко?

Ответить
Развернуть ветку
Рот закрой

ты бы и с шарием посмотрел

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

После войны - идеально было бы

Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

вопрос времени

Ответить
Развернуть ветку
Условный Гоша

Ему сейчас банально не до этого думаю, когда "поутихнет", думаю будет

Ответить
Развернуть ветку
Дорогой вентилятор
Дмитрий Сухарев @D_Suharev
Просто зафиксируем:
1. Роскомнадзор является органом политической цензуры и больше ни для чего не нужен
2. Все без исключения сотрудники Роскомнадзора должны быть внесены во все возможные санкционные списки
Ответить
Развернуть ветку
keka

С подключением. Нормальным людям это было очевидно еще в 2012 году, когда и создали реестр.

Ответить
Развернуть ветку
Традиционный браслет

Роскомнадзор потребовал

Ответить
Развернуть ветку
Andrem

Когда там уже выйдет "Невыносимая тяжесть огромного таланта"?

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Schmidt

Они все никак не поймут, что на их требования всем по большому счету стало пох

Ответить
Развернуть ветку
Dra

Согласно какому закону Роскомнадзор запрещает это интервью?

Ответить
Развернуть ветку
Никого не спас

Закон о Швабре и Бутылке

Ответить
Развернуть ветку
Dra

Ну это всё понятно, мне вот интересно, как это требование можно объяснить.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Леонид Гудимов

Так наверняка Зеленский будет рассказывать фейки и всячески оспаривать необходимость работы всяких ведомств РФ зарубежом. "Фейкометить" короч

Ответить
Развернуть ветку
Nai

Пусть тогда постфактум запрещают. Тут же запрещают еще до публикации

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Valentyn Grankin

Так ведь давно уже вся информация, которая не идет на пользу рф - фейки. Даже если ее случайно опубликовали официальные медиа.

Ответить
Развернуть ветку
Ближний кот

Вот это реклама, теперь его распечатают и даже на столбы повесят

Ответить
Развернуть ветку
Ближний кот

Спасибо РКН, я не знал про это интервью

Ответить
Развернуть ветку
Бандерiвець

это тоже самое, что спасибо Путину, что мне теперь пишет бывшая (впервые за 1,5 года) и спрашивает не прилетела ли ракета в мой дом

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Исключительный Мурод

Как отреагировал Зеленский, узнав, что интервью у него будет брать Владимир Соловьев?

Как этому наверняка прекрасному журналисту удается жить с этим проклятым именем?

Ответить
Развернуть ветку
nokks

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
С чего оно проклятое? Может и Владимира Сергеевича Соловьева из истории философии вырезать?
Artem Ze
 Когда сам то ник сменишь?

Соловьёв, Владимир
Владимир Соловьёв: Соловьёв, Владимир Александрович: Соловьёв, Владимир Алексеевич: Соловьёв…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
Олексій

Хорошее интервью. Надо слушать.

Ответить
Развернуть ветку
Ближний кот

удачи

Эффект Стрейзанд
Эффект Стрейзанд (англ. Streisand effect) — социальный феномен, выражающийся в том, что попытка…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
Солёная собака

Значит стоит посмотреть любой ценой

Ответить
Развернуть ветку
Краткий паркур

Скорее был Роскомнадзор уже роскомнадзорнулся

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

Должно быть очень интересно

Ответить
Развернуть ветку
Христианский Влад

Роскомнадзор, иди нахуй

Ответить
Развернуть ветку
Артем

Эффект Барбары Стрейзанд в действии

Ответить
Развернуть ветку
Karma Police

Ватники всё равно даже не узнают об этом, скорее всего

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Anthropocide Apostle

Интересно, медуза сдуется или нет.

Ответить
Развернуть ветку
alter-jx38

Meduza после объявления РКН

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

Нет
Выпустили

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Бесплатный динозавр
Ответить
Развернуть ветку
пепси

Хех, ссутся правды

Ответить
Развернуть ветку
HL3 confirmed

долбоебы разогнали все оппозиционные ресурсы в тень по всяким левым поводам, а теперь только и слышно: "ппппажалуйста, ни над..."

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Frolov

Ответа на вопрос «а с хуя ли» Роскомнадзор, конечно, не дал

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Чехов

Роскомнадзор предупреждает
Писали бы уж сразу «угрожает», что за безосновательные «предупреждения»

В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности
 А что, закон уже запрещает брать у кого-то интервью? «Надзор» совсем мозги потеряли, хоть что-то вменяемое бы выдавали, даже не стараются

Ответить
Развернуть ветку
Классный утюг

Сейчас посадят, а через годик и статью придумают

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Про защитников Мариуполя красиво сказал. Он дал им выбор и с ними постоянно на связи. Оххх. Это часть меня задела

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Я ещё удивился, что Зеленский забыл русский язык частично. Вот это интересно.

Ответить
Развернуть ветку
Верховный пистолет

Я вообще крайне впечатлена, как он на украинском шпарит сейчас, в начале срока два слова связать не мог!

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
meow

Як буде ліки
 И тут меня порвало

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Алексеев

Много на украинском языке последние годы разговариват, особенно сейчас, вот и подзабыл.

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный волк

Удалено

Ответить
Развернуть ветку
Грозный

Или -асы?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Саша

Ммм, так звана свобода слова

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Почитаем на тж

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

*предупредил о необходимости отказаться

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

.

Ответить
Развернуть ветку
Заводной апельсин

Как же они засуетились все разом.

Ответить
Развернуть ветку
Областной бас

Боятся, что их и так липовая пропаганда совсем расклеется

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

Дождь закрыт, медуза вроде тоже. Я вот чего не понимаю: зачем им не разрешать выпускать вью если их вроде как никто и не посмотрит? Или Ркн не уверен в эффективности блокировки?

Ответить
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Обсуждали сто раз - если признают экстремистами то могут посадить всех журналистов

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Николай Сергеев

оо. интервью. спасибо властям за рекламу)

Ответить
Развернуть ветку
Бандерiвець

Роскомпошелнахуй

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Лучшее

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

Из всего русского контента, стараюсь потреблять только запрещённое Роскомназдором. Скажем так, curated/editorial picks especially for you

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Хм, значит надо точно посмотреть/почитать.

Ответить
Развернуть ветку
kebety katma

Этим они только показывают свою трусость и слабость. Почему нельзя показывать интервью какого-то "нациста и наркомана"? Вот в Украине, наверное, все видели речь Путина, но все понимают из какой палаты этот типочек.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Алексеев

Схуяли ещё бред какого-то путлера смотреть?? Не знаю кто таким извращением занимается. Я точно за последние лет 10 ни одной речи русского фюрера не слышал.

Ответить
Развернуть ветку
MightyStan

Вот просто задумайтесь на секунду - бывший комедийный актер, над которым потешалась рос пропаганда да даже вроде и украинцы (во всяком случае те украинцы, с которыми я общался не отзывались хорошо о Зе) а мне, человеку из России он нравился. Этот человек, возглавил страну, проялвяет себя как настоящий лидер, настоящий мужчина, человек. Под взрывы, авиационные сирены, бомбежки находится на своем посту, гуляет по Киеву, поддерживает людей, ежедневно общается, а есть бывший КГБшник, который моментально съебался в бункер записывает оттуда ролики с застывшими, как манекены тетками, есть министр обороны, который находится в суперпозиции - одновременно и жив и мертв. Это сюрреализм.

Ответить
Развернуть ветку
Депутат миллионов

Тут качество лучше https://www.youtube.com/watch?v=O0ndbhXeH3w

Ответить
Развернуть ветку
Условный Гоша

РоскомПОЗОР

Ответить
Развернуть ветку
Лесной Петя

роскомхуйло, пнх

Ответить
Развернуть ветку
Revelation Glitch

Найс реклама, спасибо "Роскомнадзор"! Пойду посмотрю

Ответить
Развернуть ветку
mqqd

охуеть, даже в комментах на РИА есть недовольные запретом(странно, что такие комменты вообще пропустили)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Чекета

Знак качества

Ответить
Развернуть ветку
Верховный пистолет

Единственное что - можно было вместо Колпакова-мне-ничего-за-это-не-будет кого-то поприличнее взять.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Schmidt

Редакция «Медузы» интервью практически сразу после заявления Роскомнадзора.
 Выложила или удалила? Что сделала?

Ответить
Развернуть ветку
Гюндуз Гусейнли

Я вам запрещаю срать!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 132 комментария
Twitter
Дорогой вентилятор
Тайга.инфо @taygainfo
Прохожие заметили интересное граффити в новосибирском Академгородке
https://tayga.info/176763
Офтоп
Яичко вкрутую
офисный эклер

Я чувствую бессилие. Месяц назад мы с мужем думали, что как только ситуация с Украиной ударит по кошельку простых людей, они всё поймут и изменят своё ватное мнение по поводу текущей власти. Но нет: им нечего есть, цены поднялись на все в два раза, Россия отрезана от всего цивилизованного мира, а они продолжают говорить что путлер все правильно…

Спрашиваю у бабушки : Погибло уже больше 1000 мирных жителей, и ты говоришь что путлер за мир? - ну это же война, там будут жертвы.

Офтоп
Солёная собака

Хочу вернуться во времена, когда самой большой проблемой человечества было определить цвет этого платья

jason
Интернет
Данила Поперечный по требованию Роскомнадзора удалил с ютуба ролик об отношении к действиям России на Украине Статьи редакции

При записи блогер «держал в голове свежеиспечённые законы РФ» и, например, называл происходящее «спецоперацией».

Фрагмент видео Поперечного 
Офтоп
Убежденный волк
Интервью Зеленского российским журналистам
Тихон Дзядко
А вот и интервью

https://youtu.be/n0jyxLQ2Z5o
Зенон Китайский
Второй месяц боевых действий в Украине. Итоги и что дальше?

В ЖЖ пользователь «taxfree» опубликовал интересный обзор (https://taxfree.livejournal.com/3536151.html). Через час запись заблокировали, но я успел скопипастить.
--------------------------------------------------------------------------------------

Новости
Фото: Перфоманс в Петербурге, где активистка облила себя красной краской, протестуя против действий России на Украине Статьи редакции

Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».

Фото Андрея Бессонова для «Подвига»
Больше статей
null