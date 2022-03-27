Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью Зеленского российским СМИ Статьи редакции
Требование касается как тех, кто взял интервью, так и тех, кто собирается его перепечатать.
Роскомнадзор предупредил российские СМИ о «необходимости отказаться» от публикации интервью с президентом Украины. На момент публикации заметки медиа, которые поговорили с Владимиром Зеленским, ещё не выпустили материалы.
Чем именно объясняется такое требование Роскомнадзора, неизвестно. Под «СМИ, выполняющими функции иноагента» ведомство подразумевает «Медузу» и «Дождь».
О том, что Зеленский дал первое интервью российским СМИ с момента начала конфликта на Украине, стало известно днём 27 марта. Президент Украины поговорил с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, бывшим главредом «Дождя» и писателем Михаилом Зыгарем, главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и журналистом «Коммерсанта» Владимиром Соловьёвым.
При записи блогер «держал в голове свежеиспечённые законы РФ» и, например, называл происходящее «спецоперацией».
Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».
чего они так боятся?
Покажут мужика с яйцами, а не плешивого бункерного деда.
Володя, тормози, ты не ройзман - сломают и не заметят
Нарабатывает на политическое убежище в сейф-спейс страну для геев.
это норм когда границы не на замке
Того, насколько ущербными все обращения и интервью путина будут смотреться на фоне этого.
Что-то случилось?
Я бы дудя с ним посмотрел
Пока только Гордон есть
Уже не актуально и не так интересно, многое поменялось.
Я бы и Дудя с Путиным посмотрел
А были слушки такие, скорее всего второй зассал отвечать на вопросы про дрочку и бабки.
Смотреть как старик на все вопросы только кряхтит и мычит? Нет, спасибо
После войны - идеально было бы
вопрос времени
Роскомнадзор потребовал
Хорошее интервью. Надо слушать.
Вот это реклама, теперь его распечатают и даже на столбы повесят
Спасибо РКН, я не знал про это интервью
Должно быть очень интересно
1. Роскомнадзор является органом политической цензуры и больше ни для чего не нужен
2. Все без исключения сотрудники Роскомнадзора должны быть внесены во все возможные санкционные списки
Согласно какому закону Роскомнадзор запрещает это интервью?
Закон о Швабре и Бутылке
Ну это всё понятно, мне вот интересно, как это требование можно объяснить.
Так наверняка Зеленский будет рассказывать фейки и всячески оспаривать необходимость работы всяких ведомств РФ зарубежом. "Фейкометить" короч
Пусть тогда постфактум запрещают. Тут же запрещают еще до публикации
Удалено
Значит стоит посмотреть любой ценой
Скорее был Роскомнадзор уже роскомнадзорнулся
Хех, ссутся правды
Эффект Барбары Стрейзанд в действии
Интересно, медуза сдуется или нет.
Ммм, так звана свобода слова
Ответа на вопрос «а с хуя ли» Роскомнадзор, конечно, не дал
Почитаем на тж
Хм, значит надо точно посмотреть/почитать.
Боятся, что их и так липовая пропаганда совсем расклеется