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Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью Зеленского российским СМИ Статьи редакции

Требование касается как тех, кто взял интервью, так и тех, кто собирается его перепечатать.

Роскомнадзор предупредил российские СМИ о «необходимости отказаться» от публикации интервью с президентом Украины. На момент публикации заметки медиа, которые поговорили с Владимиром Зеленским, ещё не выпустили материалы.

Чем именно объясняется такое требование Роскомнадзора, неизвестно. Под «СМИ, выполняющими функции иноагента» ведомство подразумевает «Медузу» и «Дождь».

Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского.

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.

Роскомнадзор

О том, что Зеленский дал первое интервью российским СМИ с момента начала конфликта на Украине, стало известно днём 27 марта. Президент Украины поговорил с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, бывшим главредом «Дождя» и писателем Михаилом Зыгарем, главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и журналистом «Коммерсанта» Владимиром Соловьёвым.

Фото из телеграм-канала Михаила Зыгаря

#новости #зеленский #конфликтнаукраине #роскомнадзор #медиа

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37 комментариев
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Влажный паркур

чего они так боятся?

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Убежденный волк

Покажут мужика с яйцами, а не плешивого бункерного деда.

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Навальнята спасают Фермана

Володя, тормози, ты не ройзман - сломают и не заметят

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Яичко вкрутую

Нарабатывает на политическое убежище в сейф-спейс страну для геев.

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Навальнята спасают Фермана

это норм когда границы не на замке

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Яичко вкрутую

Того, насколько ущербными все обращения и интервью путина будут смотреться на фоне этого.

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Майка Ника

Что-то случилось?

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Краткий паркур

Я бы дудя с ним посмотрел

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пепси

Пока только Гордон есть

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Яичко вкрутую

Уже не актуально и не так интересно, многое поменялось.

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Солёная собака

Я бы и Дудя с Путиным посмотрел

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Яичко вкрутую

А были слушки такие, скорее всего второй зассал отвечать на вопросы про дрочку и бабки.

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Kogeki

Смотреть как старик на все вопросы только кряхтит и мычит? Нет, спасибо

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Яичко вкрутую

После войны - идеально было бы

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Навальнята спасают Фермана

вопрос времени

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Традиционный браслет

Роскомнадзор потребовал

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Олексій

Хорошее интервью. Надо слушать.

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Ближний кот

Вот это реклама, теперь его распечатают и даже на столбы повесят

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Ближний кот

Спасибо РКН, я не знал про это интервью

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Яичко вкрутую

Должно быть очень интересно

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Дорогой вентилятор
Дмитрий Сухарев @D_Suharev
Просто зафиксируем:
1. Роскомнадзор является органом политической цензуры и больше ни для чего не нужен
2. Все без исключения сотрудники Роскомнадзора должны быть внесены во все возможные санкционные списки
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Dra

Согласно какому закону Роскомнадзор запрещает это интервью?

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Никого не спас

Закон о Швабре и Бутылке

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Dra

Ну это всё понятно, мне вот интересно, как это требование можно объяснить.

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Леонид Гудимов

Так наверняка Зеленский будет рассказывать фейки и всячески оспаривать необходимость работы всяких ведомств РФ зарубежом. "Фейкометить" короч

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Nai

Пусть тогда постфактум запрещают. Тут же запрещают еще до публикации

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Убежденный волк

Удалено

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Солёная собака

Значит стоит посмотреть любой ценой

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Краткий паркур

Скорее был Роскомнадзор уже роскомнадзорнулся

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пепси

Хех, ссутся правды

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Артем

Эффект Барбары Стрейзанд в действии

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Anthropocide Apostle

Интересно, медуза сдуется или нет.

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Саша

Ммм, так звана свобода слова

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Andrey Frolov

Ответа на вопрос «а с хуя ли» Роскомнадзор, конечно, не дал

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Товарищ

Почитаем на тж

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JilaNis

Хм, значит надо точно посмотреть/почитать.

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Областной бас

Боятся, что их и так липовая пропаганда совсем расклеется

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Дорогой вентилятор
Тайга.инфо @taygainfo
Прохожие заметили интересное граффити в новосибирском Академгородке
https://tayga.info/176763
Kim O'Ronen
Распад СССР

Вот что подумалось. Многие радовались, что совок развалился не по югославскому сценарию, без особой крови и войн. Но на самом деле, настоящий распад совка мы наблюдаем прямо сейчас, и именно по югославскому сценарию.

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Кузькин отец
Андрей Мальгин @andrey_malgin
Большая и бесстыдная ложь Кремля. Путин за Чеховым и Достоевским прячется, как раньше свои неблаговидные дела прикрывал Победой 1945 года.
Вчера я в Лукке (Италия) смотрел Пиранделло. Следующий в программе - Чехов. Дядя Ваня.
Путин, это ты выкидыш из русской культуры. Не Чехов.
Constantine @CKonovalov
Ответ на публикацию @ilya_shepelin
Очень забавно, что по всей Москве начали размещать постеры, что в мире почему-то отменяют русскую культуру, а тем временем в России Минкульт отменил прокат фильма по роману Пелевина «Ампир V» из-за того, что в нем снимался Оксимирон, выступающий сейчас против «спецоперации».
Интернет
Данила Поперечный по требованию Роскомнадзора удалил с ютуба ролик об отношении к действиям России на Украине Статьи редакции

При записи блогер «держал в голове свежеиспечённые законы РФ» и, например, называл происходящее «спецоперацией».

Фрагмент видео Поперечного 
jason
Twitter
Традиционный браслет
База от Долина
Рудольф Сикорски @exel_lence
Долин прекрасно объясняет что мы не рабы.
Просто свободный мир не понимает что требовать от россиян революции - это как требовать от заключённых зоны строгого режима скинуть охрану и самим себя освободить.
И это не считая того, что половина зэков освобождаться не хочет.
Офтоп
Яичко вкрутую
Офтоп
Солёная собака

Хочу вернуться во времена, когда самой большой проблемой человечества было определить цвет этого платья

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Фото: Перфоманс в Петербурге, где активистка облила себя красной краской, протестуя против действий России на Украине Статьи редакции

Её задержали после скандирований фразы «Сердце кровью обливается».

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Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
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