Долин прекрасно объясняет что мы не рабы.

Просто свободный мир не понимает что требовать от россиян революции - это как требовать от заключённых зоны строгого режима скинуть охрану и самим себя освободить.

И это не считая того, что половина зэков освобождаться не хочет.