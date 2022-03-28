Роскомнадзор заблокировал екатеринбургское интернет-издание It's My City Статьи редакции
Причину объяснили просто — распространение «недостоверной информации о спецоперации в Украине».
Роскомнадзор заблокировал екатеринбургское интернет-издание It's My City из-за фейков об операции России в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта.
В издании уточняют, что не знают, какой конкретно материал или новость стали причиной блокировки. Судя по данным GlobalCheck, доступ к сайту уже ограничен.
Несмотря на это, редакция It's My City продолжит работу. Сайт по-прежнему доступен через VPN. Также будет усилена работа в социальных сетях.
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.
Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…
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Причину объяснили просто — а хуль вы нам сделаете, холопы
Вроде предполагалось что чебурнет - это сайты только из России, но ркн делает ровно наоборот и блочит все в России