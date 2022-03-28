Я в шоке. Я не думал что доживу до того времени. Что буду трижды думать. Что пишу в тви. Проверять от и до какой твит РТ или лайк. Я наделся что совок мёртв. Но нет сука. Выросло поколение дегенератов готовое уничтожать тех кто способен думать. Тех кто не ходит строем