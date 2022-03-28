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Роскомнадзор заблокировал екатеринбургское интернет-издание It's My City Статьи редакции

Причину объяснили просто — распространение «недостоверной информации о спецоперации в Украине».

Роскомнадзор заблокировал екатеринбургское интернет-издание It's My City из-за фейков об операции России в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта.

В издании уточняют, что не знают, какой конкретно материал или новость стали причиной блокировки. Судя по данным GlobalCheck, доступ к сайту уже ограничен.

Несмотря на это, редакция It's My City продолжит работу. Сайт по-прежнему доступен через VPN. Также будет усилена работа в социальных сетях.

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#новости #блокировки

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Материал дополнен редакцией
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3 комментария
Правильный крюк

Награда очередному хорошему СМИ.

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ВTopHuk

Причину объяснили просто — а хуль вы нам сделаете, холопы

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M.R.T.

Вроде предполагалось что чебурнет - это сайты только из России, но ркн делает ровно наоборот и блочит все в России

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