Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции
В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.
- Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и IT прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов связи, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома» и РЖД.
- По оценке операторов, в «текущих экономических условиях» резервов их оборудования хватит для «обеспечения работоспособности инфраструктуры» на ближайшие четыре-шесть месяцев.
- «Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%», — отмечает «Коммерсантъ».
- Поэтому комиссия РСПП предложила ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить доходы сотрудников от налогов.
- «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», — прокомментировало Минцифры.
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В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.
Предпосылок нет.
Пора вводить ответственность за фейки о нехватке товаров.
ДЕФИЦИТА НЕТ
Вместо надписи «сахара нет» правительство обязало магазины выкладывать надписи «дефицита нет» на пустые прилавки
Пустые полки демонтировать. Если дефицита нет, то откуда взяться пустым полкам??
Дефицит полок тоже не за горами
Муляжи из цсп делать.
Одна нога здесь, вторая в 18 веке.
Атлант порвал жопу
" В Минцифры не видят
А почему, шо случилось?
Я надеюсь это нехватка тспу
Главное чтобы телик работал
АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Простите.