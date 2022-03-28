Новости

Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.

  • Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и IT прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов связи, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома» и РЖД.
  • По оценке операторов, в «текущих экономических условиях» резервов их оборудования хватит для «обеспечения работоспособности инфраструктуры» на ближайшие четыре-шесть месяцев.
  • «Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%», — отмечает «Коммерсантъ».
  • Поэтому комиссия РСПП предложила ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить доходы сотрудников от налогов.
  • «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», — прокомментировало Минцифры.

#новости #операторы #сбои

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13 комментариев
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Удивленный кубок

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.
 Предпосылок нет.

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Удивленный кубок

Пора вводить ответственность за фейки о нехватке товаров.
ДЕФИЦИТА НЕТ

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Типичный хот-дог

Вместо надписи «сахара нет» правительство обязало магазины выкладывать надписи «дефицита нет» на пустые прилавки

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Удивленный кубок

Пустые полки демонтировать. Если дефицита нет, то откуда взяться пустым полкам??

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Армейский Кирилл

Дефицит полок тоже не за горами

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Emmet Brown

Муляжи из цсп делать.

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Гусь

Одна нога здесь, вторая в 18 веке.

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Типичный хот-дог

Атлант порвал жопу

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Вечный Мурод

" В Минцифры не видят

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Котан Котаныч

А почему, шо случилось?

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M.R.T.

Я надеюсь это нехватка тспу

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Inspektor Pidozra

Главное чтобы телик работал

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Простите.

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