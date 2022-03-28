Новости

РБК: «Ситилинк» и ещё одна крупная сеть оценили запасы техники Apple и Samsung — их хватит на два-три месяца Статьи редакции

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.

Фото Рамиля Ситдиков, РИА «Новости»
  • РБК попросил магазины оценить объём запасов техники от брендов, которые ограничили или приостановили поставки в Россию.
  • Представитель «Ситилинка» заявил, что такой техники, включая изделия Apple и Samsung, хватит на два-три месяца.
  • Источник РБК в другой крупной сети, пожелавший остаться анонимным, привёл аналогичную оценку.
  • Корреспондент РБК рассказал, что в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. «Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — приводит РБК слова сотрудника неназванной сети.
  • Представитель «Мегафона» сказал изданию, что в сети достаточно продуктов для удовлетворения спроса. Он заявил, что «отгрузки по большинству товарных категорий происходят регулярно», но не ответил на вопрос о поставках продукции Apple и Samsung. «М.Видео — Эльдорадо», «Связной» и DNS отказались от комментариев.

После того, как Россия начала «военную спецоперацию» на Украине, США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. В начале марта Apple приостановила поставки изделий в РФ и ограничили работу сервисов. Samsung и многие другие компании также приостановили поставки.

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#новости #apple #samsung #конфликтнаукраине

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34 комментария
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Котан Котаныч

ЯКА СУМНА НОВИНА))))

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Жаль

На VC из-за тебя говорят, что сайт захватили украинцы

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Котан Котаныч

это хорошо.👌🏻

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пепси

Це спецоперація

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citizen

По демотивации либерального гадюшника с хипстерами :D ?

По попыткам мотивации обосравшегося с помощью классических принципов "ах ты срун", "как тебе мрази не стыдно" и неустареющей классики "давай чмо, обосрись ещё больше"?

Бесспорно, истинно воодушевляющие напутствия, не выдерживающией никакой конкуренции с онанизмом чувства правоты, мученичества и борьбы с фашизмом.

Никогда ещё так propagэнда не потирала свои руки, наслаждаясь свежими поставками юнитов после вражеской обработки.

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kndrch
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Лысина Арика

Дифицита яблок не будет. Не будет, твёрдо и четко/

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Лысина Арика

Не тех яблок/

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Никого не спас

мягко и расплывчато

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M.R.T.

а что случилось?>)

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Бабки уже дерутся в очередях?

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Никого не спас

3 самсунга в неделю тратят

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Причем Samsung Galaxy Z Flip.

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Армейский Кирилл

В этой стране всего хватит на 2-3 месяца, в редких случаях - на 4-6.

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Сталинский будильник

Ничего, бабы ещё нарожают

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Пластиковое Окно

Конечно, не просто так у них инстаграм же отобрали. Все ради благой цели. Щас еще дефицита презервативов не будет и заживём.

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Редкий микрофон

кроме президента

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ВTopHuk

Меняю телефон эпл на котедж

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Антон Лисин

Контрафакт будут тракторами давить и отчитываться, что все американское на не надо?

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Ігор Лазарук

По факту, хватит на месяц. Ибо ввиду дефицита партии разберут нужные люди, чтобы потом продавать втридорога из-под прилавка.

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Emil

Смысла в айфонах щас нет, поэтому не жалко, если еще Гугл начнет по поводу андроида возникать, то пиши пропало...

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Странная позиция. Если ты чем-то не пользуешься, то пусть все пропадет?

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Lexx

Ну да андройд аппаратов большинства всё равно будут альтернативные прошивки, да и для иос джеилбрейк никто не отменял.

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Photuum

Эх, не вовремя они Йотафон создали. Сейчас бы хитом продаж стал.

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Армейский Кирилл

Сейчас есть AYYA T1

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Lexx

Йотафон производился в Юго-Восточной Азии на китайских и американских компонентах и с американской ос. Его бы также не везли, только не делали бы громких заявлений, а ссылались бы на сбои логистики.

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Северин

Зачем россиянам телефоны, если все общение будет всегда проходить вприсутсвии выделенного э-шника?

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Алексей Логачев

А китайских телефонов на сколько? Американские нахуй не нужны

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Lexx

Нет китайских или американских телефонов, они все продукт мировой глобализации. Хотя не, китайские есть, но вы вряд ли захотите ими пользоваться, это из тех, что на алике меньше 100$ стоят обычно.

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Клаус Шульце

Ситилинк это кал.

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Сеня

пока живем

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Александр

Базар за хлеб

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Жаль

После этой новости хватит на неделю

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Товарищ

А зачем вам Казахстан и Беларусь? Магазины небось уже давно начали завозить от туда всё.

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