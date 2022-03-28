РБК: «Ситилинк» и ещё одна крупная сеть оценили запасы техники Apple и Samsung — их хватит на два-три месяца Статьи редакции
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.
- РБК попросил магазины оценить объём запасов техники от брендов, которые ограничили или приостановили поставки в Россию.
- Представитель «Ситилинка» заявил, что такой техники, включая изделия Apple и Samsung, хватит на два-три месяца.
- Источник РБК в другой крупной сети, пожелавший остаться анонимным, привёл аналогичную оценку.
- Корреспондент РБК рассказал, что в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. «Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — приводит РБК слова сотрудника неназванной сети.
- Представитель «Мегафона» сказал изданию, что в сети достаточно продуктов для удовлетворения спроса. Он заявил, что «отгрузки по большинству товарных категорий происходят регулярно», но не ответил на вопрос о поставках продукции Apple и Samsung. «М.Видео — Эльдорадо», «Связной» и DNS отказались от комментариев.
После того, как Россия начала «военную спецоперацию» на Украине, США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. В начале марта Apple приостановила поставки изделий в РФ и ограничили работу сервисов. Samsung и многие другие компании также приостановили поставки.
На ютубе все серии мультфильма всё ещё доступны.
Причину объяснили просто — распространение «недостоверной информации о спецоперации в Украине».
Генпрокуратура пригрозила изданиям ответственностью.
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Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…
ЯКА СУМНА НОВИНА))))
На VC из-за тебя говорят, что сайт захватили украинцы
это хорошо.👌🏻
Це спецоперація
По демотивации либерального гадюшника с хипстерами :D ?
По попыткам мотивации обосравшегося с помощью классических принципов "ах ты срун", "как тебе мрази не стыдно" и неустареющей классики "давай чмо, обосрись ещё больше"?
Бесспорно, истинно воодушевляющие напутствия, не выдерживающией никакой конкуренции с онанизмом чувства правоты, мученичества и борьбы с фашизмом.
Никогда ещё так propagэнда не потирала свои руки, наслаждаясь свежими поставками юнитов после вражеской обработки.
Дифицита яблок не будет. Не будет, твёрдо и четко/
Не тех яблок/
мягко и расплывчато
а что случилось?>)
Бабки уже дерутся в очередях?
3 самсунга в неделю тратят
Причем Samsung Galaxy Z Flip.
В этой стране всего хватит на 2-3 месяца, в редких случаях - на 4-6.
Ничего, бабы ещё нарожают
Конечно, не просто так у них инстаграм же отобрали. Все ради благой цели. Щас еще дефицита презервативов не будет и заживём.
кроме президента
Меняю телефон эпл на котедж
Контрафакт будут тракторами давить и отчитываться, что все американское на не надо?
По факту, хватит на месяц. Ибо ввиду дефицита партии разберут нужные люди, чтобы потом продавать втридорога из-под прилавка.
Смысла в айфонах щас нет, поэтому не жалко, если еще Гугл начнет по поводу андроида возникать, то пиши пропало...
Странная позиция. Если ты чем-то не пользуешься, то пусть все пропадет?
Ну да андройд аппаратов большинства всё равно будут альтернативные прошивки, да и для иос джеилбрейк никто не отменял.
Эх, не вовремя они Йотафон создали. Сейчас бы хитом продаж стал.
Сейчас есть AYYA T1
Йотафон производился в Юго-Восточной Азии на китайских и американских компонентах и с американской ос. Его бы также не везли, только не делали бы громких заявлений, а ссылались бы на сбои логистики.
Зачем россиянам телефоны, если все общение будет всегда проходить вприсутсвии выделенного э-шника?
А китайских телефонов на сколько? Американские нахуй не нужны
Нет китайских или американских телефонов, они все продукт мировой глобализации. Хотя не, китайские есть, но вы вряд ли захотите ими пользоваться, это из тех, что на алике меньше 100$ стоят обычно.
Ситилинк это кал.
пока живем
Базар за хлеб
После этой новости хватит на неделю
А зачем вам Казахстан и Беларусь? Магазины небось уже давно начали завозить от туда всё.