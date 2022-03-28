Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…