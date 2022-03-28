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Минюст включил Deutsche Welle в список СМИ-иностранных агентов Статьи редакции

Немецкая телерадиовещательная компания стала 119-й в реестре СМИ-иноагентов Минюста.

Россия прекратила вещание Deutsche Welle 3 февраля. Это стало ответом на запрет вещания RT DE в Германии. МИД РФ также аннулировал аккредитацию всех сотрудников российского бюро компании и инициировал процедуру рассмотрения вопроса о признании её «иностранным агентом».

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Deutsche Welle из-за «распространения фейков» о ситуации на Украине. 10 марта заблокировали и паблик СМИ во «ВКонтакте».

#новости #смииноагенты #блокировки

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35 комментариев
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meow

Немецкое издание финансируется Западом? Да как же так-то

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Одинокий Слава

Что особенно неприемлемо в ситуации с Deutsche Welle, так это то, что:
является немецкой общественной, государственной международной вещательной компанией, финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии.
 финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии !!!

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Alexander

финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии !!!

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Армейский Кирилл

А Газпром не оттуда же финансируется?

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Одинокий Слава

Газпром вообще уникален. Он, несмотря ни на что, качает газ транзитом через Украину в Германию даже сейчас.

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Армейский Кирилл

Почему высокоточные российские ракеты до сих пор не попали в газопровод?

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Одинокий Слава

Да фиг знает. Думал об этом. Непонятно.
Ни РФ, ни Украину - не понял, насчёт этой трубы.

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Alexander

"вся правда о Дойчвелле! финансируется напрямую из стран членов Нато! А знаете ли вы, что Дойч в переводе с немецого - "немецкая"? совпадение? не думаю!"

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Правильный крюк

Ну и? Что изменилось?

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Итальянский Никита

Иностранное СМИ получает деньги из-за границы! Охуели совсем!

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Армейский Кирилл

Собирали бы пожертвования строго у граждан России, как Навальный, и все было бы хорошо!

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Даяна Цист

Ладно иностранное, по сути немецкое иновещание получает деньги от государства. Может они ещё бибиси с альджазирой проверят, Шерлоки хуевы?

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Удивленный кубок

У них вон целый канал на трубе есть с подобием мультличностей.

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Армейский Кирилл

Что же ты молчал про это восемь лет?!

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Удивленный кубок

А Я НЕ МОЛЧАЛ

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Армейский Кирилл

Я ТЕБЯ НЕ СЛЫШАЛ

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Удивленный кубок

Жаль.

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Нейроорлов

Жаль

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Удивленный кубок

Не повторяй.

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Нейроорлов

Это точно кремлеботы сидят и клепают

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Удивленный кубок

На западные деньги!!1

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Нейроорлов

Да

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Удивленный кубок

С этого видоса про них узнал.

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asdasd asd совсем не против

А она разве не являлась такой по умолчанию?

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Karma Police

Получается, все вот эти вот "иностранные агенты", зачистка оппозиции, цензура - это всё была подготовка к вторжению, которая началась ещё давно. Мы всё это видели своими глазами, как Россия медленно готовилась стать страной-изгоем

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Правовой единорожек88
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tuorqai

так российское отделение дойче велле ведь разгромили ещё в январе в отместку за то, что боброедке не разрешили вещать в германии без лицензии

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Арестович

ну ок

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Условный хот-дог
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Yelena Clever

Да, отрубайте уже нахер все - чего хвост по кускам резать

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Владимир Нестеров

Грац. Знак качества.

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Sergei Timofeyev

Ну, особо - нет. Не рекомендую к просмотру. Как и все наши каналы.

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Владимир Нестеров

Какие наши каналы, ты о чем? Из Германии?

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Sergei Timofeyev

Нет, я из России. Смотрю только "Мосфильм. Золотая коллекция", да и то чуть-чуть. Наши старые добрые фильмы.

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Pervertido

Давно пора!

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