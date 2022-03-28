Минюст включил Deutsche Welle в список СМИ-иностранных агентов Статьи редакции
Немецкая телерадиовещательная компания стала 119-й в реестре СМИ-иноагентов Минюста.
Россия прекратила вещание Deutsche Welle 3 февраля. Это стало ответом на запрет вещания RT DE в Германии. МИД РФ также аннулировал аккредитацию всех сотрудников российского бюро компании и инициировал процедуру рассмотрения вопроса о признании её «иностранным агентом».
4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Deutsche Welle из-за «распространения фейков» о ситуации на Украине. 10 марта заблокировали и паблик СМИ во «ВКонтакте».
По мнению специалистов, азербайджанская сторона воспользовалась конфликтом на Украине и пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.
В твиттере раскритиковали вопросы, которые задавали президенту Украины, и поспорили о том, что женщины бы лучше справились с задачей.
Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.
Немецкое издание финансируется Западом? Да как же так-то
Что особенно неприемлемо в ситуации с Deutsche Welle, так это то, что:
является немецкой общественной, государственной международной вещательной компанией, финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии.
финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии !!!
финансируемой федеральным налоговым бюджетом Германии !!!
А Газпром не оттуда же финансируется?
Газпром вообще уникален. Он, несмотря ни на что, качает газ транзитом через Украину в Германию даже сейчас.
Почему высокоточные российские ракеты до сих пор не попали в газопровод?
Да фиг знает. Думал об этом. Непонятно.
Ни РФ, ни Украину - не понял, насчёт этой трубы.
"вся правда о Дойчвелле! финансируется напрямую из стран членов Нато! А знаете ли вы, что Дойч в переводе с немецого - "немецкая"? совпадение? не думаю!"
Ну и? Что изменилось?
Иностранное СМИ получает деньги из-за границы! Охуели совсем!
Собирали бы пожертвования строго у граждан России, как Навальный, и все было бы хорошо!
Ладно иностранное, по сути немецкое иновещание получает деньги от государства. Может они ещё бибиси с альджазирой проверят, Шерлоки хуевы?
У них вон целый канал на трубе есть с подобием мультличностей.
Что же ты молчал про это восемь лет?!
А Я НЕ МОЛЧАЛ
Я ТЕБЯ НЕ СЛЫШАЛ
Жаль.
Жаль
Не повторяй.
Это точно кремлеботы сидят и клепают
На западные деньги!!1
Да
С этого видоса про них узнал.
А она разве не являлась такой по умолчанию?
Получается, все вот эти вот "иностранные агенты", зачистка оппозиции, цензура - это всё была подготовка к вторжению, которая началась ещё давно. Мы всё это видели своими глазами, как Россия медленно готовилась стать страной-изгоем
так российское отделение дойче велле ведь разгромили ещё в январе в отместку за то, что боброедке не разрешили вещать в германии без лицензии
ну ок
Да, отрубайте уже нахер все - чего хвост по кускам резать
Грац. Знак качества.
Ну, особо - нет. Не рекомендую к просмотру. Как и все наши каналы.
Какие наши каналы, ты о чем? Из Германии?
Нет, я из России. Смотрю только "Мосфильм. Золотая коллекция", да и то чуть-чуть. Наши старые добрые фильмы.
Давно пора!