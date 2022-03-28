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«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции

Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.

Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Поводом стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».

Регулятор не уточнил, о каком именно материале идёт речь.

Это уже второе предупреждение, которое Роскомнадзор вынес «Новой газете». Первое издание получило 22 марта: тогда это также было связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Издание отмечает, что два предупреждения регулятора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Редакция решила приостановить выпуск газеты в интернете и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины».

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Смертельный цветок
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России. В списке заблокированных СМИ теперь есть и TJ.

#новости #роскомнадзор #медиа

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34 комментария
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Удивленный кубок

Ад какой-то. И никого не стало.

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nnm

Стратегия Муратова показала свою несостоятельность. Мог бы не пресмыкаться, а уйти вслед за нормальными сми хлопнув дверью и показав свой протест против "спецоперации"

Нобелевка бы усилила его слова, дала бы яркую трибуну. А он все просрал. И добровольно закрыл газету.

Закрытие таким образом не вызывает сочувствия, скорее разочарование.

Ps мои претензии только к Муратову, но не к журналистам Новой.

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Polly Mal

Он смог больше месяца удерживать статус "не-иноагента" у газеты в условиях, когда массово начали блокировать все независимые источники, сохраняя доступ тысячам людей к информации. Считаю, что он сделал все правильно. Сейчас они закрываются, чтобы не подставить своих сотрудников под уголовку о "фейках".

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nnm

Есть куча прекрасных сми - настоящее время, медуза, каналы плющева и наки, алексашенко, дзядко и так далее. Уехав, они стали только сильнее и ярче. Освободились от цензуры.

А муратов обладая колоссальной поддержкой мирового сообщества (нобелевка даже в России давала ему иммунитет) спустил все в унитаз.

Можно вспомнить как он перед путиным расшаркивался. Говорил, что ради газеты. И где теперь эта газета?

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Подземный велосипед

Что он спустил в унитаз? Репутацию они не подмочили и вернутся в более спокойные времена

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nnm

Кому они будут нужны в спокойные времена? Это как пожарные, которые берут выходной на время пожара.

У него была НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА. Началась ВОЙНА, и он не нашел ничего лучше, чем тупо продать ее, в помощь беженцам.

Ps мои претензии только к Муратову, но никак не касаются журналистов Новой.

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Подземный велосипед

То есть независимые СМИ нужны только во время войны?

У него такой план — продать и отдать деньги на помощь. Как бы ты сам поступил на его месте?

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nnm

Я бы выпустил ролик, обличающий Путина и его военную кампанию. И назвал бы его типа "нобелевский лауреат говорит правду".

В обществе очень не хватает лидеров, которые бы публично отреклись от Путина и от его безумной "спецоперации".

Ролик бы собрал миллионы просмотров и доказал бы, что нобелевская комиссия не ошиблась с выбором лауреата.

Это был бы яркий аргумент для тех, кто сомневается.

Закрыть (как Навального) его бы не смогли. Газету бы лишили лицензии, а он бы просто уехал из России, показав, что работать здесь честным журналистам невозможно, что здесь нет свободы слова. Потом бы на него завели уголовку, как на любого приличного журналиста. И запретили бы возвращаться

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nonsense

дала бы яркую трибуну
 Здесь, в России? Сомневаюсь. И что такого можно было бы сказать с неё? А так по крайней мере репортажи той же Костюченко выходили, которые как мне кажется могли поменять хоть чей то взгляд на текущие события.

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Алексей Логачев

Че-то как ТЖ сделал также - так тут все говорили, что и правильно, надо было побольше поработать, а как Новая Газета последовала за ТЖ и подлизала чуток очко Путина - так сразу «разочарование».
Я с тобой согласен, но поражает лицемерность местных комментаторов

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anti.everything

это в основном администрация такую хрень писала. они ж и сейчас ссутся дать ссылку на интервью Зеленского

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Официальная кодировка

жалк Муратову не хватило яиц сказать на нобелевке то что следовало сказать

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screamager

ну вот и всё. не осталось больше никого.

а нагнули думаю (вне зависимости от того что формально указано как причина) — за репортаж Костюченко из Херсона.

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Vld Mkrv

Пришли за всеми

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Добро и позитив

Эта машина обязательно найдет, за кем еще прийти, иначе зачем ей существовать

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tuorqai

как ты ни пытайся продавать жопу и соблюдать законы диктатуры, тебе это не поможет. что "эхо", что "новая".

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Hfr Olod

Поводом
Но не причиной.

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fyjybv
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Валютный цвет

Пытались усидеть на двух стульях.

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Frank Ferd

В это время журналисты Новой Газеты, прячась от обстрелов в Украине

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M.R.T.

Вот и закончились СМИ в России.
Зато банить им больше некого будет.
Хотя чего это. Зарплату же надо оправдывать. Пойдут по мелким региональным

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nonsense

Пойдут по мелким региональным
 Давно уже. Только сегодня с утра у 3 или 4 региональных СМИ сайты забанили. Многих и до этого.

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Недоперепил
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Тонкий жар

Ну вот и всё, ты замужем теперь.
ЧУЖАЯ СВАДЬБА!

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Кузькин отец

то есть, до смерти путина. которая случится не скоро, лет через пять, не раньше

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Nick Rosenberg

Ну да, нужно только немножко потерпеть и их не забанят

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Солёная собака

продам запрещенку

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Pervertido

Кто нибудь знает есть ли возможность удалить комментарий вместо редактирования?

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FJ

Неужели кого-то сильно волнуют лицензии?

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Polly Mal

Скорее, волнует безопасность сотрудников.

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Натуральный якорь

вы ее и не заслуживаете

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fyjybv
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Даяна Цист

И это люди под крышей фсб

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Россию не спасти

Независимых СМИ больше нет

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Денис Сенькин
Кто пробовал?
Макс Карр
Как меняются приоритеты

До начала войны меня малость раздражали уличные коты под окном. Постоянно орали, выясняли отношения, спать не давали. Так-то я люблю кошек. Но тишину тоже люблю.

Навальнята спасают Фермана

путин не только объединяет украинцев, но и решает вопрос с европейским энергопереходом. Историческая личность

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Кузькин отец
катушка @gennie4urwish
Убейте меня нахуй 🤢🤢🤢🤢🤢🤢
Мнения
Кристобаль Фейра

Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. "Ураа, Путин опять сосёт", кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?

Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни - последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!

Офтоп
Quantum
Какая ирония
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Хмурый Конь
пхахаха, бизнесмены с vc.ru
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