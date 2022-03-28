«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Поводом стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».
Регулятор не уточнил, о каком именно материале идёт речь.
Это уже второе предупреждение, которое Роскомнадзор вынес «Новой газете». Первое издание получило 22 марта: тогда это также было связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Издание отмечает, что два предупреждения регулятора в год грозят отзывом лицензии СМИ.
Редакция решила приостановить выпуск газеты в интернете и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины».
По мнению специалистов, азербайджанская сторона воспользовалась конфликтом на Украине и пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.
Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. "Ураа, Путин опять сосёт", кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?
Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни - последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!
Ад какой-то. И никого не стало.
Стратегия Муратова показала свою несостоятельность. Мог бы не пресмыкаться, а уйти вслед за нормальными сми хлопнув дверью и показав свой протест против "спецоперации"
Нобелевка бы усилила его слова, дала бы яркую трибуну. А он все просрал. И добровольно закрыл газету.
Закрытие таким образом не вызывает сочувствия, скорее разочарование.
Ps мои претензии только к Муратову, но не к журналистам Новой.
Он смог больше месяца удерживать статус "не-иноагента" у газеты в условиях, когда массово начали блокировать все независимые источники, сохраняя доступ тысячам людей к информации. Считаю, что он сделал все правильно. Сейчас они закрываются, чтобы не подставить своих сотрудников под уголовку о "фейках".
Есть куча прекрасных сми - настоящее время, медуза, каналы плющева и наки, алексашенко, дзядко и так далее. Уехав, они стали только сильнее и ярче. Освободились от цензуры.
А муратов обладая колоссальной поддержкой мирового сообщества (нобелевка даже в России давала ему иммунитет) спустил все в унитаз.
Можно вспомнить как он перед путиным расшаркивался. Говорил, что ради газеты. И где теперь эта газета?
Что он спустил в унитаз? Репутацию они не подмочили и вернутся в более спокойные времена
Кому они будут нужны в спокойные времена? Это как пожарные, которые берут выходной на время пожара.
У него была НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА. Началась ВОЙНА, и он не нашел ничего лучше, чем тупо продать ее, в помощь беженцам.
Ps мои претензии только к Муратову, но никак не касаются журналистов Новой.
То есть независимые СМИ нужны только во время войны?
У него такой план — продать и отдать деньги на помощь. Как бы ты сам поступил на его месте?
Я бы выпустил ролик, обличающий Путина и его военную кампанию. И назвал бы его типа "нобелевский лауреат говорит правду".
В обществе очень не хватает лидеров, которые бы публично отреклись от Путина и от его безумной "спецоперации".
Ролик бы собрал миллионы просмотров и доказал бы, что нобелевская комиссия не ошиблась с выбором лауреата.
Это был бы яркий аргумент для тех, кто сомневается.
Закрыть (как Навального) его бы не смогли. Газету бы лишили лицензии, а он бы просто уехал из России, показав, что работать здесь честным журналистам невозможно, что здесь нет свободы слова. Потом бы на него завели уголовку, как на любого приличного журналиста. И запретили бы возвращаться
дала бы яркую трибуну
Здесь, в России? Сомневаюсь. И что такого можно было бы сказать с неё? А так по крайней мере репортажи той же Костюченко выходили, которые как мне кажется могли поменять хоть чей то взгляд на текущие события.
Че-то как ТЖ сделал также - так тут все говорили, что и правильно, надо было побольше поработать, а как Новая Газета последовала за ТЖ и подлизала чуток очко Путина - так сразу «разочарование».
Я с тобой согласен, но поражает лицемерность местных комментаторов
это в основном администрация такую хрень писала. они ж и сейчас ссутся дать ссылку на интервью Зеленского
жалк Муратову не хватило яиц сказать на нобелевке то что следовало сказать
ну вот и всё. не осталось больше никого.
а нагнули думаю (вне зависимости от того что формально указано как причина) — за репортаж Костюченко из Херсона.
Пришли за всеми
Эта машина обязательно найдет, за кем еще прийти, иначе зачем ей существовать
как ты ни пытайся продавать жопу и соблюдать законы диктатуры, тебе это не поможет. что "эхо", что "новая".
Поводом
Но не причиной.
Пытались усидеть на двух стульях.
В это время журналисты Новой Газеты, прячась от обстрелов в Украине
Вот и закончились СМИ в России.
Зато банить им больше некого будет.
Хотя чего это. Зарплату же надо оправдывать. Пойдут по мелким региональным
Пойдут по мелким региональным
Давно уже. Только сегодня с утра у 3 или 4 региональных СМИ сайты забанили. Многих и до этого.
Ну вот и всё, ты замужем теперь.
ЧУЖАЯ СВАДЬБА!
то есть, до смерти путина. которая случится не скоро, лет через пять, не раньше
Ну да, нужно только немножко потерпеть и их не забанят
продам запрещенку
Кто нибудь знает есть ли возможность удалить комментарий вместо редактирования?
Неужели кого-то сильно волнуют лицензии?
Скорее, волнует безопасность сотрудников.
вы ее и не заслуживаете
И это люди под крышей фсб
Независимых СМИ больше нет