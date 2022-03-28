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Пивной исход: Carlsberg и Heineken решили полностью покинуть российский рынок

Они производят пиво «Жигулёвское», Carlsberg, Tuborg и другие.

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Датский пивоваренный концерт Heineken объявил, что уйдёт из России. В стране он производит продукцию под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское», «Степан Разин» и другие.

Компания передаст бизнес новому владельцу в России. Кто именно это будет, не уточняется. При этом концерн не получит прибыли от передачи прав. Он ожидает, что потеряет около 400 миллионов евро.

До момента передачи прав все пивоварни Heineken продолжат работу. «При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и потребителями», — говорится в заявлении компании.

В начале марта Heineken так же объявила, что перестанет производить и продавать пиво под брендом Heineken в России, а до этого она сообщила о приостановке экспорта пива в страну.

Вслед за Heineken об уходе с российского рынка объявила датская Carlsberg, которая владеет брендами Carlsberg, Tuborg и заводами «Балтика». «Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершению процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в заявлении пивоваренной компании. Carlsberg принесла извинения 8400 сотрудникам, работающим в стране.

Кроме того, пивоваренная компания AB InBevа попросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в России.

#новости #пиво

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16 комментариев
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UrzaThePlanswalker

Я пью воду. Дёшево, вкусно и полезно

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ИгорьOK

... и

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Тульпа

А что мы будем пить?

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Крепкий фонарь

Ты ж с тдф?

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Тульпа

И?

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Крепкий фонарь

папей геймпасс

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Неясный кран

Самогон

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Тульпа

Хороший вариант

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Обычный дым

Наше

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Женщина, я не танцую

Датвидания, получается?

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Darksolunicorn

"Датский пивоваренный концерт Heineken объявил, что уйдёт из России"

Heineken нидерландский

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Сеня

да такое себе пиво

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Сеня

одни плюсы

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Женщина, я не танцую

поругайте еще пиво. Какие сорта предпочитаете?

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Сеня

из бюджетных зашло Жигули ИПА

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Тёма Смольянинов

Придется лакать пиво "Каждый день" каждый день

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Quantum
Какая ирония
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Денис Сенькин
Кто пробовал?
Навальнята спасают Фермана

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Хмурый Конь
пхахаха, бизнесмены с vc.ru
Мнения
Кристобаль Фейра
Save Armenia!

Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. «Ураа, Путин опять сосёт», кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?

Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни — последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!

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Интерксно

АЗОВ - Маріуполь
Forwarded from НЕВЗОРОВ
Всегда во всем приходиться разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» - полк «АЗОВ». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России. Надеюсь, хоть это поможет ...
Всегда во всем приходиться разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» - полк «АЗОВ». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев. Невзоров

Обращение полка «Азов» к России.

«Держи вора!» обычно громче всех кричит сам вор.
Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.
Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратится на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого,  который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх.
Единственным оружием в этой борьбе остаётся - Правда.
А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать её. 
На переднем краю этой обороны стоит Азов.
Азов - это  подразделение Национальной Гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.
Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии.
Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви.  Солдаты путина  расстреливают  стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гилеровцы.
Нацизм - это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?
Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока окупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью Азова является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков.
Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые  защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба  постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву,  Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим  пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался.

Полк Азов
@nevzorovtv
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