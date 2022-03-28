Пивной исход: Carlsberg и Heineken решили полностью покинуть российский рынок

Они производят пиво «Жигулёвское», Carlsberg, Tuborg и другие.
Датский пивоваренный концерт Heineken объявил, что уйдёт из России. В стране он производит продукцию под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское», «Степан Разин» и другие.
Компания передаст бизнес новому владельцу в России. Кто именно это будет, не уточняется. При этом концерн не получит прибыли от передачи прав. Он ожидает, что потеряет около 400 миллионов евро.
До момента передачи прав все пивоварни Heineken продолжат работу. «При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и потребителями», — говорится в заявлении компании.
В начале марта Heineken так же объявила, что перестанет производить и продавать пиво под брендом Heineken в России, а до этого она сообщила о приостановке экспорта пива в страну.
Вслед за Heineken об уходе с российского рынка объявила датская Carlsberg, которая владеет брендами Carlsberg, Tuborg и заводами «Балтика». «Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершению процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в заявлении пивоваренной компании. Carlsberg принесла извинения 8400 сотрудникам, работающим в стране.
Кроме того, пивоваренная компания AB InBevа попросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в России.
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. «Ураа, Путин опять сосёт», кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?
Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни — последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!
Я пью воду. Дёшево, вкусно и полезно
... и
А что мы будем пить?
Ты ж с тдф?
И?
папей геймпасс
Самогон
Хороший вариант
Наше
Датвидания, получается?
"Датский пивоваренный концерт Heineken объявил, что уйдёт из России"
Heineken нидерландский
да такое себе пиво
одни плюсы
поругайте еще пиво. Какие сорта предпочитаете?
из бюджетных зашло Жигули ИПА
Придется лакать пиво "Каждый день" каждый день