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vc.ru

Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей — впервые с 1 марта Статьи редакции

Курс евро — ниже 100 рублей.

  • По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 90,82 рубля. На 17:46 мск доллар стоит 90,99 рублей.
  • Последний раз курс доллара опускался до 90 рублей 1 марта.
  • Евро на 17:46 мск стоит 98,5 рублей, на минимуме курс опускался до 97,5 рублей.
  • Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.

#новости

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61 комментарий
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meow

А его можно купить на Мосбирже за столько?

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BaybA

Это курс не для покупки, а для величия! Так что отойдите, гражданин

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Арестович

можно, +12% комиссия

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Добрый кофе

Могу купить с комиссией и отправить за границу?

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Иван Терёхин

По идее, да. Но есть ограничения, в 5к в месяц. Решением Центробанка от 5 марта 2022, резидент России за календарный месяц любым способом может перевести в другую страну не больше суммы, эквивалентной 5000$ по курсу ЦБ на день операции. Ограничения касаются любых переводов: резидентам или нерезидентам. Все переводы, которые превышают сумму, будут автоматически отменяться.

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Иван Терёхин

Но, там есть еще http://kremlin.ru/events/president/news/67881, так что это должен быть перевод не себе.

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Добрый кофе

Чтобы чинуши деток своих содержали :)

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Политический франт

Можно в крипту пока вывести

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Арестович

можешь, если брокер не под санкциями

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Денацификация Борна

Так купить можно, вывести нельзя

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meow

ХАХАХАХАХАХАХ, то есть мяу

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Николай

Поздравляю всех, кто закупился по 120-130)

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Железный утюг
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Нефтяной Илья

Посмотрим курс через месяц-другой.

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Достойный утюг

Либерал к стенке

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Политический франт

Угу, так что лучше пока закупаться)

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Денацификация Борна

Попробуй, закупись за 90)

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Родной мангал

Я сдержался

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Пятая колонка

Также говорили во время крымских событий)

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Юрий Морозов

Да, вот сейчас самое время бежать покупать.

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Арестович

жди до 83-85

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Арестович

я по 120 продал как раз

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Юрий Морозов

Интересно, а чем вызвана такая реакция рубля?
Это при том, что западные страны отказались закупать газ за рубли.
Просто тем, что экономика не рухнула?

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Арестович

обязаловка экспортеров сливать выручку, комиссии которые отталкивают частников от покупок, отсутствие нерезидентов на рынке
смотрите на объемы торгов

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Итальянский Никита
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Достойный утюг

Уже запенили ящик через отверстие и на 60% открыли, у тебя старая картинка

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Достойный утюг

!!

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Итальянский Никита
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Достойный утюг

Мне кажется, большинство пользователей этого ресурса желают мне смерти

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Aeden Jackson

Сегодня переговоры вроде. Возможно договорятся о прекращении огня

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ВTopHuk

Сомневаюсь

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meow

Завтра в 10

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Интернет

Дело в том, что курс рубля сейчас регуляторный, а не рыночный. Рынок неликвиден. Ставка ЦБ всё еще 20%, что убирает деньги с рынка, жесткие валютные ограничения с искусственным снижением валюты + чрезмерное вливание и поддержания такого курса средствами ЦБ и т.д. Реальный курс сейчас около 130-140 рублей и к концу года может достигнуть 200.

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meow

Валютная интервенция, наверно.

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Одинокий Слава

Ну вроде, позиция торгующей стороны такова: "Если вы не хотите за рубли покупать, ОК, ладно, понял тебя. Но мы не будем не за рубли продавать".
Мол, мы в бумажки иностранные больше не верим. Вы свою валюту сами дискредитировали, отжав наши сбережения, которые у вас хранились.

Теоретически, это должно стать ясно на этой неделе. То есть, если конфликт нарастёт, готовы ли на крайние меры. Остановить поставки газа.

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Ze Katze

Тем что нельзя купить валюту, только продать

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Достойный утюг

Слава России слава Путину вождю народов России пусть Б-г и Росгвардия освещают ему путь в новую свободную от национал-социальизма Европу!

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Армейский Кирилл
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Жуткий огонь

Да хоть 0. Цукенберг уже не позвОнит.

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lovemyonahole

Жаль. Ждал по 200.

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Одинокий Слава

Я тоже. Байден в Польше сказал, уже 200.
Он-то точно всегда всё знает.

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antiplutin

за сколько реально можна купить?

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Дмитрий Кораблёв

это уже открытая биржа и реальная цена.

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antiplutin

в ссср курсс был 1:1

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Одинокий Слава

Официальный курс был в иные годы тогда таков, что доллар дешевле рубля. Только $ было официально не купить, да и владеть ими была уголовка. Может, не то, что владеть. Продавать по реальному курсу - точно.

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Дмитрий Кораблёв

не было такого в СССР, ток на бумаге.

А сейчас ты можешь купить рубль по такой цене не только на бирже РФ или тиньке, а на форексе, например.

Любая компания в РФ будет закупаться товарами именно с таким курсом. Если бы было разлочена Виза и мастеркард, я бы купил за эти баксы на счету что угодно в интернете.

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Alex Tbourder

Ну реальная цена +-106 руб. Комиссия же

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Железный утюг

Не считая комиссии 15%

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Арестович

12

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Железный утюг

Тогда нормально)

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Коричневый фитиль

100₽

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glukkkk

Сам Тинёк дешевле продаёт, чем на бирже

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Коричневый фитиль

Ну и замечательно. Видать, принудительная комиссия 12% касается клиентов брокеров, но не самих брокеров.

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Jake Vasya

а реальные наличные где-то можно взять?

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ЖОПОКРАБ

так а доллар сейчас кому-то нужен реально кроме физиков которые хотят закупиться впрок? Ведь никто теперь от русских не берет деньги из-за санкций.

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Итальянский Никита

Уже чувствую, как встаём с колен

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Red Fox

Почему не по 3 доллара за рубль?

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anvarich

О да, куплю бумажные доллары по этому курсу. Бкхахха

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chollima

Подеба!

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Россию не спасти

90 тугриков за зеленую бумажку

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Юрий Морозов

Толку с этого мало.
Бумажный доллар не купить. Из-за границы ничего не выписать, так как карты не работают. Разве что на Али дешевле цены.
Биткоинами закупиться? Так их ещё вывести потом надо.

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Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни — последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!

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