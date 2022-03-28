Save Armenia!

Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. «Ураа, Путин опять сосёт», кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?