Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей — впервые с 1 марта Статьи редакции
Курс евро — ниже 100 рублей.
- По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 90,82 рубля. На 17:46 мск доллар стоит 90,99 рублей.
- Последний раз курс доллара опускался до 90 рублей 1 марта.
- Евро на 17:46 мск стоит 98,5 рублей, на минимуме курс опускался до 97,5 рублей.
- Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.
1798 просмотров
Save Armenia!
Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. «Ураа, Путин опять сосёт», кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?
Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни — последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!
«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
А его можно купить на Мосбирже за столько?
Это курс не для покупки, а для величия! Так что отойдите, гражданин
можно, +12% комиссия
Могу купить с комиссией и отправить за границу?
По идее, да. Но есть ограничения, в 5к в месяц. Решением Центробанка от 5 марта 2022, резидент России за календарный месяц любым способом может перевести в другую страну не больше суммы, эквивалентной 5000$ по курсу ЦБ на день операции. Ограничения касаются любых переводов: резидентам или нерезидентам. Все переводы, которые превышают сумму, будут автоматически отменяться.
Но, там есть еще http://kremlin.ru/events/president/news/67881, так что это должен быть перевод не себе.
Чтобы чинуши деток своих содержали :)
Можно в крипту пока вывести
можешь, если брокер не под санкциями
Так купить можно, вывести нельзя
ХАХАХАХАХАХАХ, то есть мяу
Поздравляю всех, кто закупился по 120-130)
Посмотрим курс через месяц-другой.
Либерал к стенке
Угу, так что лучше пока закупаться)
Попробуй, закупись за 90)
Я сдержался
Также говорили во время крымских событий)
Да, вот сейчас самое время бежать покупать.
жди до 83-85
я по 120 продал как раз
Интересно, а чем вызвана такая реакция рубля?
Это при том, что западные страны отказались закупать газ за рубли.
Просто тем, что экономика не рухнула?
обязаловка экспортеров сливать выручку, комиссии которые отталкивают частников от покупок, отсутствие нерезидентов на рынке
смотрите на объемы торгов
Уже запенили ящик через отверстие и на 60% открыли, у тебя старая картинка
!!
Мне кажется, большинство пользователей этого ресурса желают мне смерти
Сегодня переговоры вроде. Возможно договорятся о прекращении огня
Сомневаюсь
Завтра в 10
Дело в том, что курс рубля сейчас регуляторный, а не рыночный. Рынок неликвиден. Ставка ЦБ всё еще 20%, что убирает деньги с рынка, жесткие валютные ограничения с искусственным снижением валюты + чрезмерное вливание и поддержания такого курса средствами ЦБ и т.д. Реальный курс сейчас около 130-140 рублей и к концу года может достигнуть 200.
Валютная интервенция, наверно.
Ну вроде, позиция торгующей стороны такова: "Если вы не хотите за рубли покупать, ОК, ладно, понял тебя. Но мы не будем не за рубли продавать".
Мол, мы в бумажки иностранные больше не верим. Вы свою валюту сами дискредитировали, отжав наши сбережения, которые у вас хранились.
Теоретически, это должно стать ясно на этой неделе. То есть, если конфликт нарастёт, готовы ли на крайние меры. Остановить поставки газа.
Тем что нельзя купить валюту, только продать
Слава России слава Путину вождю народов России пусть Б-г и Росгвардия освещают ему путь в новую свободную от национал-социальизма Европу!
Да хоть 0. Цукенберг уже не позвОнит.
Жаль. Ждал по 200.
Я тоже. Байден в Польше сказал, уже 200.
Он-то точно всегда всё знает.
за сколько реально можна купить?
это уже открытая биржа и реальная цена.
в ссср курсс был 1:1
Официальный курс был в иные годы тогда таков, что доллар дешевле рубля. Только $ было официально не купить, да и владеть ими была уголовка. Может, не то, что владеть. Продавать по реальному курсу - точно.
не было такого в СССР, ток на бумаге.
А сейчас ты можешь купить рубль по такой цене не только на бирже РФ или тиньке, а на форексе, например.
Любая компания в РФ будет закупаться товарами именно с таким курсом. Если бы было разлочена Виза и мастеркард, я бы купил за эти баксы на счету что угодно в интернете.
Ну реальная цена +-106 руб. Комиссия же
Не считая комиссии 15%
12
Тогда нормально)
100₽
Сам Тинёк дешевле продаёт, чем на бирже
Ну и замечательно. Видать, принудительная комиссия 12% касается клиентов брокеров, но не самих брокеров.
а реальные наличные где-то можно взять?
так а доллар сейчас кому-то нужен реально кроме физиков которые хотят закупиться впрок? Ведь никто теперь от русских не берет деньги из-за санкций.
Уже чувствую, как встаём с колен
Почему не по 3 доллара за рубль?
О да, куплю бумажные доллары по этому курсу. Бкхахха
Подеба!
90 тугриков за зеленую бумажку
Толку с этого мало.
Бумажный доллар не купить. Из-за границы ничего не выписать, так как карты не работают. Разве что на Али дешевле цены.
Биткоинами закупиться? Так их ещё вывести потом надо.