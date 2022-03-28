WSJ и Bellingcat: у Романа Абрамовича и украинских переговорщиков были симптомы отравления Статьи редакции
Это случилось после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.
У Романа Абрамовича, неофициально участвовавшего с российской стороны в переговорах, и двоих переговорщиков со стороны Украины были симптомы отравления, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным WSJ, переговорщики жаловались на покраснения глаз, постоянное болезненное слезотечение, а также шелушение кожи лица и рук. Расследовательская группа Bellingcat в своём твиттере подтверждает данные и утверждает, что после переговоров у них появились признаки отравления химическим оружием. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет.
По данным WSJ, Абрамович в Киеве также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, у которого симптомов отравления не было.
Среди украинских участников переговоров с симптомами отравления журналисты называют депутата Верховной рады Рустема Умерова. Про его отравление писало «Агентство». В марте он временно выбыл из числа переговорщиков. Сам Умеров не подтвердил информацию об отравлении.
Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Абрамович «действительно испытывал симптомы отравления после первой поездки в Киев около двух недель назад». По её данным, миллиардер потерял зрение на несколько часов, а после этого вместе с Умеровым проходил лечение в стамбульской клинике.
«Сейчас они оба в порядке. С момента инцидента он посещал Киев для переговоров еще минимум один раз. Абрамович будет участвовать и в новом туре переговоров, который начнется завтра в Стамбуле», — добавляет Рустамова.
Главное из материала The Bell.
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Если совсем кратко — надёжность банков США и доллара в целом запредельна по сравнению с рублём. С 1861 года доллар не менял номинал, не девальвировался, не обесценивался сколь либо резко. Я могу откопать заначку деда в штате Канзас и спокойно эти доллары ( 1939 или 1886 года выпуска ) обменять на новые, один к одному, без какой либо убыточности…
Травить переговорщиков боевым отравляющим оружием это блять уже новый уровень. Хотя казалось бы. Куда уже ниже падать. Осталось только ещё Зеленского на переговорах убить.
Они последние 20 лет травят всех и вся, чего вы ожидаете?
Ну это переговорщики. Одно дело это травить россиян, а другое переговорщиков.
Не ну а что они переговоры то захотели? Кто так делает? Цивилизованный мир решает все войной!
Гэбня и чекисты на все способны. Это узаконенные террористы
Травить пепеговорщиков обеих сторон, к тому же. Я даже логику этого действа предположить не могу.
Отравить хотели одну сторону, просто получилось как всегда. Вспомни Скрипаля. Лелик с Боликом чуть пол города в больничку не отправили и зачем то ебнули хомяка
Просто чтобы отравить украинскую делегацию, подсыпали яд в Абрамовича.
Возможно Пыня хотел убить Абрамовича, но чисто отработать как всегда не получилось.
Ну Абрамович не действует от лица Кремля. Вроде. Он типо посредник. Насколько я понял. Пытается
Ну в рамках нарциссической социопатии ожидаемо - типа если этих отравить то другие будут сговорчивее на счет требований.
но зачем?
Зачем было травить Литвиненко?
Пишут, что основная версия: запугать переговорщиков и сорвать переговоры «раньше времени».
Осталось только ещё Зеленского на переговорах убить.
обязательно попытаются
Только смысла ровно ноль. Вот представьте убьют они Зеленского. А что дальше? Есть Главнокомандующий ВСУ, есть военная и гражданская ставка, которое не развалится без президента. Как было в 2014 году, парламент тупо взял и выбрал И.О. президента до выборов. Так и тут. Лишь сильнее озлобит людей и запад будет ещё сильнее помогать.
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Убив их?
Хуйло совсем ебанулся
Вот я тоже больше всего тревожусь от мысли, что он то ли смертельно болен, то ли шизу схватил. И не прочь всех утянуть за собой - типа "горит сарай, гори и хата"
А генералы и прочие по цепочке захотят за ним ?
Думаю по полям Украины ещё могут ебануть, но вот полноценной войны не будет.
Узнаю след Бункерного.
А если серьезно то это просто позорище. Отравление блэт, это ебучее средневековие.
Радиоктивный?
Ждём в россми форс, что это Зеленский так хотел отравить Путина
Им надо было зифирку съесть
рафаелку
а вы че думали? я с вами в дипломатию играю
дед.jpg
А когда несработало, появилась инфа про химические лаборатории в Украине. Типо если что, это они сами себя слегка задели в перерывах между переговорами.
Понятно почему переговоры в видеоформат перешли.
Однако, они сегодня в Турции еще проходить должны. Посмотрим, как еще смогут опозориться
вроде как до 30 марта
До этого считал, что Байден зря был так агрессивен т.к. это вредит переговорам.
Теперь окончательно убеждён, что с плешивой тварью нет смысла говорить и пора готовиться к большой войне.
Ты видимо лично будешь в большой войне воевать :) Нахуй эта большая война? По-тихому шлепните дедушку в бункере и всё, че все сисю мнут :( Где крутые ассасины американские и массадовцы или еще хз кто
Так может быть ты тогда лично по-тихому шлепнешь дедушку в бункере? :)
Я в резерве, молод и неженат, так что никуда я не денусь.
Я как и все нормальные люди в рот ебал войну и я не хочу бросать свою привычную жизнь ради перспективы потерять ноги где-нибудь под Псковом.
Мой комментарий был о том, что война становится все более и более неизбежной из-за хуйла, так как ему похуй на переговоры и он настроен идти до конца.
Когда Абрамович проведет депутинизацию рф?
не удивлюсь что он скоро будет гонцов с плохой вестью казнить
А где Шойгу?
Какой Шойгу? Не было никогда такого мужчины
Тут сегодня мельком видел тред, там фотку бумаги от МО РФ показали. Я только пытался этот тред открыть, прочёл "из этого документа мы узнали 3 важных момента", и тут вылезло сообщение, что материал распубликован, т.е. исчез.
Но вот Шойгу. В этом документе я уловил, я его превьюшку успел глянуть до исчезновения, что это от МО РФ, дата свежая, и должность подписанта "временно исполняющий обязанности министра обороны".
К чему бы такая должность у подписанта?
у Романа Абрамовича, участвовавшего с российской стороны в переговорах
Мы про одного и того же Абрамовича думаем? В числе делегатов он же не числился
был там неофициально
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О! Это на следующий день, получается, в Киеве убивают Дениса Киреева. Это который для сбу предатель, а для украинской разведки - герой. 🤔
Хуя дед совсем ебу дал.
Эта новость интересна тем, что она вышла параллельно с расследованием о наблюдении за Немцовым той же группы, что и за Навальным. Может они и тут замешаны, поэтому эти новости появились вместе?
И то, и то выложили Bellingcat
Так я и говорю об этом, расследовали одно, узнали про второе.
шо за расследование
https://www.youtube.com/watch?v=OeymCSPRuCI
Расследование Беллингкэта совместно с ББС и Инсайдером.
А Абрамовича то за что?)
Впрягся за Украину и катался сюда, чтобы получить условия мира от Украины и отдать безумному королю, а тот видимо обиделся.
Френдли фаер
Ну или сам навязался на переговоры и тем самым вызвал подозрение хуйла
Трое переговорщиков. 3 отравленных чая. Тут является незванный Абармович - стол смещается. Он получает одну из кружек. В итоге отравлены Абармович и двое переговорщиков.
Употребляли только воду и шоколад. Ещё один человек употреблял тоже, но симптомов у него не было.
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Жуть. Россия это какой-то ад на земле.
Вам вкинули, а вы схавали. Почему эта инфа столько держалась в секрете? Почти 4 недели, что за бред?)
Ну сначала же проверить надо, кто чем болен, всё в разных клиниках скорее всего. Было бы странно если бы об этом через час заявили. Думай хоть иногда
Ой блять полетели минусы 😂
При чём здесь?
Bellingcat обещал, что ресурсы для ведения боевых действий 6 марта кончатся.
Техника с того времени под Киевом и стоит
очередной вброс скорее всего - что за боевое отравляющее вещество, от которого только шелушение лица? Так-то банального иприта надо микрограммы, чтобы человек кони двинул.
Последнее использование нормального яда - дело Кивилиди, и там хорошо видно, как работает нормальное боевое ОВ.
Верзилов пишет, что симптомы схожи с тем, что было при его отравлении
Стоило Америке пригрозить ответочкой за химку и тут...
Нужны самые качественные санкции.
There's most efficient sanctions needed.
Вероятно, ответ на вопрос «зачем?» кроется в самом Абрамовиче: возможно, это ему был сигнал, чтобы он самоустранился и больше не лез в процесс.
А может готовят святого-мученика на смену
Прикольно
Что дальше
Ядерка
Давай ебаш
Я в холодильнике
А сегодня какое число? Новость не протухла?
То есть не отравили, а лоханулись получается если реакция только шелушение лица. Или чтобы что?
Кхм. Вот почему Чубайс то убег
Может там в высших кругах помимо штатных отравителей появился никому не известный психопат-маньяк и ходит травит всех кто подвернется? Или штатный просто кукухой поехал, например
Какой в этом смысл? Просто показать свое безумие?
Сорвать переговоры