Это случилось после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.

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У Романа Абрамовича, неофициально участвовавшего с российской стороны в переговорах, и двоих переговорщиков со стороны Украины были симптомы отравления, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, переговорщики жаловались на покраснения глаз, постоянное болезненное слезотечение, а также шелушение кожи лица и рук. Расследовательская группа Bellingcat в своём твиттере подтверждает данные и утверждает, что после переговоров у них появились признаки отравления химическим оружием. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет.

По данным WSJ, Абрамович в Киеве также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, у которого симптомов отравления не было.

Среди украинских участников переговоров с симптомами отравления журналисты называют депутата Верховной рады Рустема Умерова. Про его отравление писало «Агентство». В марте он временно выбыл из числа переговорщиков. Сам Умеров не подтвердил информацию об отравлении.

Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Абрамович «действительно испытывал симптомы отравления после первой поездки в Киев около двух недель назад». По её данным, миллиардер потерял зрение на несколько часов, а после этого вместе с Умеровым проходил лечение в стамбульской клинике.