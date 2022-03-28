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WSJ и Bellingcat: у Романа Абрамовича и украинских переговорщиков были симптомы отравления Статьи редакции

Это случилось после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.

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У Романа Абрамовича, неофициально участвовавшего с российской стороны в переговорах, и двоих переговорщиков со стороны Украины были симптомы отравления, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, переговорщики жаловались на покраснения глаз, постоянное болезненное слезотечение, а также шелушение кожи лица и рук. Расследовательская группа Bellingcat в своём твиттере подтверждает данные и утверждает, что после переговоров у них появились признаки отравления химическим оружием. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет.

По данным WSJ, Абрамович в Киеве также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, у которого симптомов отравления не было.

Среди украинских участников переговоров с симптомами отравления журналисты называют депутата Верховной рады Рустема Умерова. Про его отравление писало «Агентство». В марте он временно выбыл из числа переговорщиков. Сам Умеров не подтвердил информацию об отравлении.

Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Абрамович «действительно испытывал симптомы отравления после первой поездки в Киев около двух недель назад». По её данным, миллиардер потерял зрение на несколько часов, а после этого вместе с Умеровым проходил лечение в стамбульской клинике.

«Сейчас они оба в порядке. С момента инцидента он посещал Киев для переговоров еще минимум один раз. Абрамович будет участвовать и в новом туре переговоров, который начнется завтра в Стамбуле», — добавляет Рустамова.

#новости

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117 комментариев
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Dan

Травить переговорщиков боевым отравляющим оружием это блять уже новый уровень. Хотя казалось бы. Куда уже ниже падать. Осталось только ещё Зеленского на переговорах убить.

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Nikita Schmidt

Они последние 20 лет травят всех и вся, чего вы ожидаете?

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Dan

Ну это переговорщики. Одно дело это травить россиян, а другое переговорщиков.

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Alex Tbourder

Не ну а что они переговоры то захотели? Кто так делает? Цивилизованный мир решает все войной!

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Yury Emeliyanov

Гэбня и чекисты на все способны. Это узаконенные террористы

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Кристобаль Фейра

Травить пепеговорщиков обеих сторон, к тому же. Я даже логику этого действа предположить не могу.

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Задумчивой Кот

Отравить хотели одну сторону, просто получилось как всегда. Вспомни Скрипаля. Лелик с Боликом чуть пол города в больничку не отправили и зачем то ебнули хомяка

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1 комментарий
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Metahodos

Просто чтобы отравить украинскую делегацию, подсыпали яд в Абрамовича.

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2 комментария
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Испанский космос

Возможно Пыня хотел убить Абрамовича, но чисто отработать как всегда не получилось.

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12 комментариев
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Dan

Ну Абрамович не действует от лица Кремля. Вроде. Он типо посредник. Насколько я понял. Пытается

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Pervertido

Ну в рамках нарциссической социопатии ожидаемо - типа если этих отравить то другие будут сговорчивее на счет требований.

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Навальнята спасают Фермана

но зачем?

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Dan

Зачем было травить Литвиненко?

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4 комментария
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Gre Li

Пишут, что основная версия: запугать переговорщиков и сорвать переговоры «раньше времени».

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Арестович

Осталось только ещё Зеленского на переговорах убить.
 обязательно попытаются

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Darth Felus

Только смысла ровно ноль. Вот представьте убьют они Зеленского. А что дальше? Есть Главнокомандующий ВСУ, есть военная и гражданская ставка, которое не развалится без президента. Как было в 2014 году, парламент тупо взял и выбрал И.О. президента до выборов. Так и тут. Лишь сильнее озлобит людей и запад будет ещё сильнее помогать.

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2 комментария
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Gre Li

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Dan

Убив их?

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рязанский сахар

Хуйло совсем ебанулся

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Oleg Klimov

Вот я тоже больше всего тревожусь от мысли, что он то ли смертельно болен, то ли шизу схватил. И не прочь всех утянуть за собой - типа "горит сарай, гори и хата"

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Плотва обыкновенная

А генералы и прочие по цепочке захотят за ним ?
Думаю по полям Украины ещё могут ебануть, но вот полноценной войны не будет.

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1 комментарий
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Nurzhan Berdibek

Узнаю след Бункерного.

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Nurzhan Berdibek

А если серьезно то это просто позорище. Отравление блэт, это ебучее средневековие.

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Кристобаль Фейра

Радиоктивный?

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Депутат миллионов

Ждём в россми форс, что это Зеленский так хотел отравить Путина

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Dan

Им надо было зифирку съесть

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Депутат миллионов

рафаелку

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5 комментариев
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Сергеич

а вы че думали? я с вами в дипломатию играю

дед.jpg

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Яичко вкрутую

А когда несработало, появилась инфа про химические лаборатории в Украине. Типо если что, это они сами себя слегка задели в перерывах между переговорами.

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Блек Марк III

Понятно почему переговоры в видеоформат перешли.

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Lee

Однако, они сегодня в Турции еще проходить должны. Посмотрим, как еще смогут опозориться

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Условный хот-дог

вроде как до 30 марта

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Демократический диод

До этого считал, что Байден зря был так агрессивен т.к. это вредит переговорам.
Теперь окончательно убеждён, что с плешивой тварью нет смысла говорить и пора готовиться к большой войне.

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Georgi Lis

Ты видимо лично будешь в большой войне воевать :) Нахуй эта большая война? По-тихому шлепните дедушку в бункере и всё, че все сисю мнут :( Где крутые ассасины американские и массадовцы или еще хз кто

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Даниил

Так может быть ты тогда лично по-тихому шлепнешь дедушку в бункере? :)

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Демократический диод

Я в резерве, молод и неженат, так что никуда я не денусь.
Я как и все нормальные люди в рот ебал войну и я не хочу бросать свою привычную жизнь ради перспективы потерять ноги где-нибудь под Псковом.
Мой комментарий был о том, что война становится все более и более неизбежной из-за хуйла, так как ему похуй на переговоры и он настроен идти до конца.

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Яичко вкрутую

Когда Абрамович проведет депутинизацию рф?

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Никого не спас

не удивлюсь что он скоро будет гонцов с плохой вестью казнить

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Олексій

А где Шойгу?

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Nick Rosenberg

Какой Шойгу? Не было никогда такого мужчины

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Одинокий Слава

Тут сегодня мельком видел тред, там фотку бумаги от МО РФ показали. Я только пытался этот тред открыть, прочёл "из этого документа мы узнали 3 важных момента", и тут вылезло сообщение, что материал распубликован, т.е. исчез.

Но вот Шойгу. В этом документе я уловил, я его превьюшку успел глянуть до исчезновения, что это от МО РФ, дата свежая, и должность подписанта "временно исполняющий обязанности министра обороны".
К чему бы такая должность у подписанта?

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4 комментария
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meow

у Романа Абрамовича, участвовавшего с российской стороны в переговорах
 Мы про одного и того же Абрамовича думаем? В числе делегатов он же не числился

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Сергеич

был там неофициально

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А.Д.

О! Это на следующий день, получается, в Киеве убивают Дениса Киреева. Это который для сбу предатель, а для украинской разведки - герой. 🤔

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Максим Энкель

Хуя дед совсем ебу дал.

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Boris Britva

Эта новость интересна тем, что она вышла параллельно с расследованием о наблюдении за Немцовым той же группы, что и за Навальным. Может они и тут замешаны, поэтому эти новости появились вместе?

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meow

И то, и то выложили Bellingcat

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Boris Britva

Так я и говорю об этом, расследовали одно, узнали про второе.

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Максоний

шо за расследование

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Boris Britva

https://www.youtube.com/watch?v=OeymCSPRuCI
Расследование Беллингкэта совместно с ББС и Инсайдером.

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Пятая колонка

А Абрамовича то за что?)

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Alex Tbourder

Впрягся за Украину и катался сюда, чтобы получить условия мира от Украины и отдать безумному королю, а тот видимо обиделся.

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Милфы спасут Россию

Френдли фаер
Ну или сам навязался на переговоры и тем самым вызвал подозрение хуйла

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IvanDurov

Трое переговорщиков. 3 отравленных чая. Тут является незванный Абармович - стол смещается. Он получает одну из кружек. В итоге отравлены Абармович и двое переговорщиков.

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Gre Li

Употребляли только воду и шоколад. Ещё один человек употреблял тоже, но симптомов у него не было.

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1 комментарий
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anti.everything

Жуть. Россия это какой-то ад на земле.

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Максим Иванов

Вам вкинули, а вы схавали. Почему эта инфа столько держалась в секрете? Почти 4 недели, что за бред?)

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xtc fm

Ну сначала же проверить надо, кто чем болен, всё в разных клиниках скорее всего. Было бы странно если бы об этом через час заявили. Думай хоть иногда

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4 комментария
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Максим Иванов

Ой блять полетели минусы 😂

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Древний Орзэмэс
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RAA

При чём здесь?

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1 комментарий
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Maxim Potanin

Bellingcat обещал, что ресурсы для ведения боевых действий 6 марта кончатся.

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ДЕДос Атака

Техника с того времени под Киевом и стоит

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Леха Петров

очередной вброс скорее всего - что за боевое отравляющее вещество, от которого только шелушение лица? Так-то банального иприта надо микрограммы, чтобы человек кони двинул.
Последнее использование нормального яда - дело Кивилиди, и там хорошо видно, как работает нормальное боевое ОВ.

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Вечерний ключ

Верзилов пишет, что симптомы схожи с тем, что было при его отравлении

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Олексій

Стоило Америке пригрозить ответочкой за химку и тут...

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Василий Дробовский

Нужны самые качественные санкции.
There's most efficient sanctions needed.

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*

Вероятно, ответ на вопрос «зачем?» кроется в самом Абрамовиче: возможно, это ему был сигнал, чтобы он самоустранился и больше не лез в процесс.

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Nick Rosenberg

А может готовят святого-мученика на смену

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n n

Прикольно
Что дальше
Ядерка
Давай ебаш
Я в холодильнике

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СОВа

А сегодня какое число? Новость не протухла?

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Evgeniy__G

То есть не отравили, а лоханулись получается если реакция только шелушение лица. Или чтобы что?

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Serney

Кхм. Вот почему Чубайс то убег

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Evgeniy__G

Может там в высших кругах помимо штатных отравителей появился никому не известный психопат-маньяк и ходит травит всех кто подвернется? Или штатный просто кукухой поехал, например

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kebety katma

Какой в этом смысл? Просто показать свое безумие?

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ДЕДос Атака

Сорвать переговоры

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ДЕДос Атака
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