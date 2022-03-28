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Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Статьи редакции

И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.

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Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах, пишет РБК со ссылкой на письмо от главы ведомства Максута Шадаева.

Также в письме рекомендовано «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов».

Согласно документу, это необходимо для исполнения указа Путина от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.

Минцифры подтвердили рассылку письма. Ведомство заявило, что принимает меры для «разумного потребления трафика при сохранении качества цифровых сервисов и услуг».

По мнению директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит «своевременной», так как сложности с поставками телекоммуникационного оборудования могут привести к ухудшению качества связи.

«Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. Представитель Tele2 сказал, что компания «разделяет озабоченность министра», а также «никогда не злоупотребляла безлимитами» — так как они создают избыточную нагрузку на сеть.

Компании не стали официально комментировать изданию, как именно они будут исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик будет аномально расти, могут сократить объём ГБ, который включён в пакетные предложения.

  • 28 марта мобильные операторы предупредили, что через полгода столкнутся с дефицитом оборудования из-за санкций и с июля-августа в их работе могут начаться сбои.
  • 30 ноября 2021 года «Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2 отключилиопцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохранили её на ранее подключённых тарифах.

#новости #связь

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20 комментариев
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Alex
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Любой Никита

Народ поддержит

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Андрей Попов

Правильно, нечего экстремистские сайты читать, пусть ТВ смотрят с правильными новостями.

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meow

А
Что
Случилось
То?

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НикакойвойнысУкраиной

СОСАТБ
Надеюсь, что санкции не снимут и эмбарго не отменят, а напротив, усилят. Чтобы ВСЁ НАХУЙ посыпалось, ведь нам же ТАК ПОХУЙ на санкции

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братишка

И че дальше, вата хоть хуй без соли будет доедать - всё божья роса, а мы будем в аду

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Депутат миллионов

На сахаре дело не остановится...

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Петух

Сегодня был в магазине, дохуя сахара)

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Пластиковое Окно

Нахуй нам этот ваш интернет не нужон!!11!

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Навальнята спасают Фермана

по-любому когда отменят мой безлимит цена не изменится

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псина

Все правильно.Надо копить.Это на нг

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Nick Rosenberg

Да зачем вам вообще энтот интырнет? Звонков и смс должно быть достаточно.

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Андрей Попов

Пакетов смс уже практически нет, дешёвые смски остались лет 15 назад.

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Русский

Запаситесь трафиком на будущее! Вот отключат интернет, а у вас ещё трафик в кладовке остался

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Vlad Steyck

(((

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Бандерiвець

Минцифра Украины: Операторы, выделите, пожалуйста, каждому пользователю мегабайты и минуты для дзвонков на время войны.
Минцифра России: Операторы, отключите, пожалуйста, свой интернет.

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Отечественный клуб

Они и так этим занимаются последний год. У мегафона пропали все безлимитные тарифы, только дополнительным пакетом опция эта.
Пока сижу на тарифе с анлимом, отмахиваясь от всех предложений невиданной щедрости, которые мне предлагают их девочки и мальчики.
Даже интересно стало, когда уже насильно пересадят.

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Добрый хозяин zивотных

не время шиковать! всем сплотиться в привычной позе!

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Олексій

Не нужон.

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Антон Лисин

5мб в месяц на всю семью хватит

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