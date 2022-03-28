Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Статьи редакции
И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.
Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах, пишет РБК со ссылкой на письмо от главы ведомства Максута Шадаева.
Также в письме рекомендовано «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов».
Согласно документу, это необходимо для исполнения указа Путина от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.
Минцифры подтвердили рассылку письма. Ведомство заявило, что принимает меры для «разумного потребления трафика при сохранении качества цифровых сервисов и услуг».
По мнению директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит «своевременной», так как сложности с поставками телекоммуникационного оборудования могут привести к ухудшению качества связи.
«Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. Представитель Tele2 сказал, что компания «разделяет озабоченность министра», а также «никогда не злоупотребляла безлимитами» — так как они создают избыточную нагрузку на сеть.
Компании не стали официально комментировать изданию, как именно они будут исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик будет аномально расти, могут сократить объём ГБ, который включён в пакетные предложения.
- 28 марта мобильные операторы предупредили, что через полгода столкнутся с дефицитом оборудования из-за санкций и с июля-августа в их работе могут начаться сбои.
- 30 ноября 2021 года «Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2 отключилиопцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохранили её на ранее подключённых тарифах.
Соцсеть не запустилась в срок, у неё уже появился двойник-мошенник, а основатель называет себя «сокурсником Дурова».
Если совсем кратко — надёжность банков США и доллара в целом запредельна по сравнению с рублём. С 1861 года доллар не менял номинал, не девальвировался, не обесценивался сколь либо резко. Я могу откопать заначку деда в штате Канзас и спокойно эти доллары ( 1939 или 1886 года выпуска ) обменять на новые, один к одному, без какой либо убыточности…
Это случилось после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.
Народ поддержит
Правильно, нечего экстремистские сайты читать, пусть ТВ смотрят с правильными новостями.
А
Что
Случилось
То?
СОСАТБ
Надеюсь, что санкции не снимут и эмбарго не отменят, а напротив, усилят. Чтобы ВСЁ НАХУЙ посыпалось, ведь нам же ТАК ПОХУЙ на санкции
И че дальше, вата хоть хуй без соли будет доедать - всё божья роса, а мы будем в аду
На сахаре дело не остановится...
Сегодня был в магазине, дохуя сахара)
Нахуй нам этот ваш интернет не нужон!!11!
по-любому когда отменят мой безлимит цена не изменится
Все правильно.Надо копить.Это на нг
Да зачем вам вообще энтот интырнет? Звонков и смс должно быть достаточно.
Пакетов смс уже практически нет, дешёвые смски остались лет 15 назад.
Запаситесь трафиком на будущее! Вот отключат интернет, а у вас ещё трафик в кладовке остался
(((
Минцифра Украины: Операторы, выделите, пожалуйста, каждому пользователю мегабайты и минуты для дзвонков на время войны.
Минцифра России: Операторы, отключите, пожалуйста, свой интернет.
Они и так этим занимаются последний год. У мегафона пропали все безлимитные тарифы, только дополнительным пакетом опция эта.
Пока сижу на тарифе с анлимом, отмахиваясь от всех предложений невиданной щедрости, которые мне предлагают их девочки и мальчики.
Даже интересно стало, когда уже насильно пересадят.
не время шиковать! всем сплотиться в привычной позе!
Не нужон.
5мб в месяц на всю семью хватит