Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ

В Госдуму внесли законопроект о том, что человек, не владеющий русским языком, не может претендовать на гордое звание соотечественника. Вроде бы логично, но в пояснительной записке к закону эти гении не смогли в «ться/тся», пропустили две запятые и поставили столько же лишних.

🤦‍♂