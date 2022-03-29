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Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ Статьи редакции

Ведомство также предлагает ограничить число такси для каждого региона и ввести минимальный тариф за перевозку.

Согласно инициативе Минтранса, агрегаторы такси и таксопарки обяжут предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идёт о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов лёгкового такси». Какие это именно данные, не уточняется.

Кроме того, если новый закон примут, то агрегаторы должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

Также в новом законопроекте предлагается:

  • Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;
  • Ограничить количество лёгковых такси для каждого региона;
  • Обязать таксопарки устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя;
  • Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договоры с самозанятыми и т. д.

#новости #такси

1921 просмотров
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26 комментариев
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aliftin

Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ
Где-то сейчас в яндексе :

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Петербургский завод

*ничего не изменилось*

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Папозогло

Позиция Яндекс такси по данному вопросу

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TJaba

Ну объективно, что сделает Яндекс?
Устроит забастовку, залезет на броневик и возглавит очередную революцию пролетариата, ну не смеши

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Папозогло

нет, просто предоставит все данные мусорам

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TJaba

Я не думаю, что их спрашивали

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Владислав Ефимов

А они и не против

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Какие такси? Запрягайте лошадей!

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Белое Безмозглое

лошадиное такси тоже будет передавать

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Преподобный волк

Какие лошади?! Запрягай батраков, конину экономь ебнврт!

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Физический кавалер

Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;
 Ограничить количество лёгковых такси для каждого региона;
Но зачем? Шатать рынок просто для изображения бурной деятельности?

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Навальнята спасают Фермана

Мы в совочек с плановой идём, не надо нам тут твой рынок нахуй

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Специфический паук например

Террористы и нацисты, как оказалось, катаются на такси и нужно это пресечь

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Друз Фаруэл

Ну как же. Надо все зарегулировать и довести регулировками до дефицита. Совки в управлении.

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усталые игрушки

Контроль сколько раз в булочную на такси ездил

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Нурсултан Тюлякбаев

недооценённый комментарий

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Подозрительный Кот

заказывайте такси не на тот адрес куда едите, а в паре кварталов от того места. так на будущее напутствие, потом поймете зачем.

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Нурсултан Тюлякбаев

Спасибо, мистер Подозрительный Кот.

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Bibba La Bibba

А лучше заказать такси и сбросить. И взять 4-5ую машину. Так как в первых уже будут ждать твоего вызова

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Vitaly Tokin

почуяли суки что источников отжима бабок становится меньше

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Sergei Timofeyev

На VC писал. Уже лет 7 точно вся инфа льётся в ДИТ: трек, телефонные номера.

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Жабка

товарищ Майор, продайте таксопарк в мухосранске обратно. Не надо из-за него ломать такси по всей России.

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Характерный чайник

Да чо там ФСБ? Сразу Путину на стол отправляйте.

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Dennis Ko

Вовремя говнояндекс в Европе стали отключать нахуй.

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Друз Фаруэл

Пора также записывать в такси каждый пук и хранить не менее полугода, т-щ майор!

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Петербургский завод

Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ
 ФСБ обрадуется новой информации о гражданах

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ً @fidel_tweets
В Госдуму внесли законопроект о том, что человек, не владеющий русским языком, не может претендовать на гордое звание соотечественника. Вроде бы логично, но в пояснительной записке к закону эти гении не смогли в «ться/тся», пропустили две запятые и поставили столько же лишних.
🤦‍♂
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Илья Яшин @IlyaYashin
Ответ на публикацию @GazetaRu
Хотелось бы спросить Пескова: а какого, собственно, хуя обмен пленными не является темой переговоров? Я понимаю, что гораздо проще надеть футболку с лозунгом «Своих не бросаем». Но как насчет того, чтобы приложить хотя бы минимальные усилия для возвращения пленных солдат домой?
Макс Карр
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Dan
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