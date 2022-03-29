Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ Статьи редакции
Ведомство также предлагает ограничить число такси для каждого региона и ввести минимальный тариф за перевозку.
Согласно инициативе Минтранса, агрегаторы такси и таксопарки обяжут предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идёт о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов лёгкового такси». Какие это именно данные, не уточняется.
Кроме того, если новый закон примут, то агрегаторы должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.
Также в новом законопроекте предлагается:
- Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;
- Ограничить количество лёгковых такси для каждого региона;
- Обязать таксопарки устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя;
- Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договоры с самозанятыми и т. д.
Когда Россия с помощью пророссийских СБУ и Гиркина-Стрелкова (агента ФСБ), а также военных, которых "их там нет" устроила территорию ЛНДР, она решала свои интересы. Отжала у Украины промышленный регион, ослабила страну экономически, создала зону дестабилизации. Собственно, основные цели - это сохранение контроля хотя бы над частью Украины и не…
Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ
Где-то сейчас в яндексе :
*ничего не изменилось*
Позиция Яндекс такси по данному вопросу
Ну объективно, что сделает Яндекс?
Устроит забастовку, залезет на броневик и возглавит очередную революцию пролетариата, ну не смеши
нет, просто предоставит все данные мусорам
Я не думаю, что их спрашивали
А они и не против
Какие такси? Запрягайте лошадей!
лошадиное такси тоже будет передавать
Какие лошади?! Запрягай батраков, конину экономь ебнврт!
Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;
Ограничить количество лёгковых такси для каждого региона;
Но зачем? Шатать рынок просто для изображения бурной деятельности?
Мы в совочек с плановой идём, не надо нам тут твой рынок нахуй
Террористы и нацисты, как оказалось, катаются на такси и нужно это пресечь
Ну как же. Надо все зарегулировать и довести регулировками до дефицита. Совки в управлении.
Контроль сколько раз в булочную на такси ездил
недооценённый комментарий
заказывайте такси не на тот адрес куда едите, а в паре кварталов от того места. так на будущее напутствие, потом поймете зачем.
Спасибо, мистер Подозрительный Кот.
А лучше заказать такси и сбросить. И взять 4-5ую машину. Так как в первых уже будут ждать твоего вызова
почуяли суки что источников отжима бабок становится меньше
На VC писал. Уже лет 7 точно вся инфа льётся в ДИТ: трек, телефонные номера.
товарищ Майор, продайте таксопарк в мухосранске обратно. Не надо из-за него ломать такси по всей России.
Да чо там ФСБ? Сразу Путину на стол отправляйте.
Вовремя говнояндекс в Европе стали отключать нахуй.
Пора также записывать в такси каждый пук и хранить не менее полугода, т-щ майор!
Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ
ФСБ обрадуется новой информации о гражданах