Роскомнадзор проверит качество блокировок заблокированных сайтов Статьи редакции
Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта, сообщает «Коммерсантъ». О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется.
Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).
По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует фейсбук, инстаграм и твиттер: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».
IT-специалист Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ. Оборудование может также работать со сбоями.
На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT.
Когда Россия с помощью пророссийских СБУ и Гиркина-Стрелкова (агента ФСБ), а также военных, которых "их там нет" устроила территорию ЛНДР, она решала свои интересы. Отжала у Украины промышленный регион, ослабила страну экономически, создала зону дестабилизации. Собственно, основные цели - это сохранение контроля хотя бы над частью Украины и не…
Качество своего ануса пусть проверят
ОрдерКом рассказывает как проходят проверки:
Приходил чувачок.
Пробовал открыть с ноутбука твиттер, инстаграм, фейсбук. Делал скриншоты. > Потом с телефона пытался ленту обновить, тоже скриншотил.
Еще один сайт в списке, но он сам не знает зачем его туда добавили. mail.ttraf.ru
Его в базах блокировок нет. Он открывается.
Коммент приехавшего ГРЧЦ: ну там из АП кто-то с телефона Inst без vpn смог открыть... и понеслась
при чем тут провайдеры фиксированной связи, вообще не понятно. Работа ради работы.
Надеюсь кто-нибудь передаст Роскомнадзору, что качество их блокировок — говно полное.
Да не, не надо, пусть думают, что все нормально заблокировано и не делают лишних телодвижений
РКН проверяет качество блокировок:
Ну то есть делается, чтобы у людей из АП не открывалось.
Вообще задача проще решается и дешевле - им всем ставится ВПН, на нем блокируются все запрещённые сайты и приложения. А остальных 146 млн человек не трогать. Экономия - хулиарды
Мартышкин труд.
Еще много лет назад всем провайдерам засунули черные ящики, имеющие доступ и возможность заворачивать любой трафик, после чего проверки блокировок начали выполнять в автоматическом режиме, телега про чувачка выглядит очень прохладно
Ревизоры типа да, сами стучат куда надо, но тут речь про ТСПУ если я верно понял. А оно не везде и не у всех работает на деле, а не на бумаге.
Я уже писал, что Ревизор и ТСПУ это разные коробки физически, это важно понимать.
Обновился и вновь заработал Cloudfare WARP.
Тсс, не пали контору
а я зашел проверить работает ли тж, так как инстаграм без впн заработал
Дык он не работал от силы день
Зайдут на TJ, а тут полно людей?))
Ну так ты же все поголовно фейкоботы с Украины, Гейропы и пиндостана тут ;)
За это TJ и люблю
😘
Один хрен половина не из России
Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок
Держимся за свои впн и молимся
Так их самих заблокали?!
Не все. Протон и warp работают, как минимум из больших. И куча мелких работает. Плюс можно сделать свой через wireguard
Outline ещё.
Для повышения эффективности госуправления требую учредить Роскомнадзорнадзор