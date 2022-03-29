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Роскомнадзор проверит качество блокировок заблокированных сайтов Статьи редакции

Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта, сообщает «Коммерсантъ». О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется.

Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).

По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует фейсбук, инстаграм и твиттер: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

IT-специалист Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ. Оборудование может также работать со сбоями.

На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT.

#новости #роскомнадзор

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24 комментария
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Голый каякер

Качество своего ануса пусть проверят

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Петербургский завод
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Клинический татарин

ОрдерКом рассказывает как проходят проверки:

Приходил чувачок.
Пробовал открыть с ноутбука твиттер, инстаграм, фейсбук. Делал скриншоты. > Потом с телефона пытался ленту обновить, тоже скриншотил.
Еще один сайт в списке, но он сам не знает зачем его туда добавили. mail.ttraf.ru
 Его в базах блокировок нет. Он открывается.
Коммент приехавшего ГРЧЦ: ну там из АП кто-то с телефона Inst без vpn смог открыть... и понеслась
при чем тут провайдеры фиксированной связи, вообще не понятно. Работа ради работы.

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Клинический татарин

Надеюсь кто-нибудь передаст Роскомнадзору, что качество их блокировок — говно полное.

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Гусь

Да не, не надо, пусть думают, что все нормально заблокировано и не делают лишних телодвижений

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Редкий Натр

РКН проверяет качество блокировок:

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Booratino Che

Ну то есть делается, чтобы у людей из АП не открывалось.

Вообще задача проще решается и дешевле - им всем ставится ВПН, на нем блокируются все запрещённые сайты и приложения. А остальных 146 млн человек не трогать. Экономия - хулиарды

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Noname

Мартышкин труд.

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Miku Hatsune

Еще много лет назад всем провайдерам засунули черные ящики, имеющие доступ и возможность заворачивать любой трафик, после чего проверки блокировок начали выполнять в автоматическом режиме, телега про чувачка выглядит очень прохладно

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Клинический татарин

Ревизоры типа да, сами стучат куда надо, но тут речь про ТСПУ если я верно понял. А оно не везде и не у всех работает на деле, а не на бумаге.

Я уже писал, что Ревизор и ТСПУ это разные коробки физически, это важно понимать.

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Клаус Шульце

Обновился и вновь заработал Cloudfare WARP.

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Голый каякер

Тсс, не пали контору

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Zaлупа

а я зашел проверить работает ли тж, так как инстаграм без впн заработал

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Мразь 3.0

Дык он не работал от силы день

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Яичко вкрутую

Зайдут на TJ, а тут полно людей?))

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Майка Ника

Ну так ты же все поголовно фейкоботы с Украины, Гейропы и пиндостана тут ;)

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Яичко вкрутую

За это TJ и люблю

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Майка Ника

😘

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Максим Соколовский

Один хрен половина не из России

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Петербургский завод

Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок
 Держимся за свои впн и молимся

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Serena Frost

Так их самих заблокали?!

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masloriy

Не все. Протон и warp работают, как минимум из больших. И куча мелких работает. Плюс можно сделать свой через wireguard

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Недоперепил

Outline ещё.

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Гордый Слава

Для повышения эффективности госуправления требую учредить Роскомнадзорнадзор

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(:

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🤦‍♂
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