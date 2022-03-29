Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта, сообщает «Коммерсантъ». О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется.

Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).

По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует фейсбук, инстаграм и твиттер: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

IT-специалист Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ. Оборудование может также работать со сбоями.

На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT.