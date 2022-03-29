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«Ъ»: Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок Статьи редакции

Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта, сообщает «Коммерсантъ». О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется.

Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).

По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует фейсбук, инстаграм и твиттер: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

IT-специалиста Филиппа Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ. Оборудование может также работать со сбоями.

На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT.

#новости #роскомнадзор

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7 комментариев
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Голый каякер

Качество своего ануса пусть проверят

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Петербургский завод

Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок
 Держимся за свои впн и молимся

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Клаус Шульце

Обновился и вновь заработал Cloudfare WARP.

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Голый каякер

Тсс, не пали контору

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Zaлупа

а я зашел проверить работает ли тж, так как инстаграм без впн заработал

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Мразь 3.0

Дык он не работал от силы день

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Клинический татарин

ОрдерКом рассказывает как проходят проверки:

Приходил чувачок.
Пробовал открыть с ноутбука твиттер, инстаграм, фейсбук. Делал скриншоты. > Потом с телефона пытался ленту обновить, тоже скриншотил.
Еще один сайт в списке, но он сам не знает зачем его туда добавили. mail.ttraf.ru
 Его в базах блокировок нет. Он открывается.
Коммент приехавшего ГРЧЦ: ну там из АП кто-то с телефона Inst без vpn смог открыть... и понеслась
при чем тут провайдеры фиксированной связи, вообще не понятно. Работа ради работы.

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ً @fidel_tweets
В Госдуму внесли законопроект о том, что человек, не владеющий русским языком, не может претендовать на гордое звание соотечественника. Вроде бы логично, но в пояснительной записке к закону эти гении не смогли в «ться/тся», пропустили две запятые и поставили столько же лишних.
🤦‍♂
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Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ Статьи редакции

Ведомство также предлагает ограничить число такси для каждого региона и ввести минимальный тариф за перевозку.

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Dan
Настоящее Время @CurrentTimeTv
– Люди там корм собачий ели, чтобы выжить
– Там ад. Там все разрушено, все горит, все бьют. Люди готовят во дворах, а они перебивают [им] ноги
– Роды принимали в подвалах

Что рассказывают первые беженцы из блокадного Мариуполя, прибывшие на запад Украины:
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Илья Яшин @IlyaYashin
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