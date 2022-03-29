«Ъ»: Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок Статьи редакции
Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта, сообщает «Коммерсантъ». О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется.
Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).
По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует фейсбук, инстаграм и твиттер: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».
IT-специалиста Филиппа Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ. Оборудование может также работать со сбоями.
На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT.
Ведомство также предлагает ограничить число такси для каждого региона и ввести минимальный тариф за перевозку.
Когда Россия с помощью пророссийских СБУ и Гиркина-Стрелкова (агента ФСБ), а также военных, которых "их там нет" устроила территорию ЛНДР, она решала свои интересы. Отжала у Украины промышленный регион, ослабила страну экономически, создала зону дестабилизации. Собственно, основные цели - это сохранение контроля хотя бы над частью Украины и не…
Качество своего ануса пусть проверят
Роскомнадзор проверит качество собственных блокировок
Держимся за свои впн и молимся
Обновился и вновь заработал Cloudfare WARP.
Тсс, не пали контору
а я зашел проверить работает ли тж, так как инстаграм без впн заработал
Дык он не работал от силы день
ОрдерКом рассказывает как проходят проверки:
Приходил чувачок.
Пробовал открыть с ноутбука твиттер, инстаграм, фейсбук. Делал скриншоты. > Потом с телефона пытался ленту обновить, тоже скриншотил.
Еще один сайт в списке, но он сам не знает зачем его туда добавили. mail.ttraf.ru
Его в базах блокировок нет. Он открывается.
Коммент приехавшего ГРЧЦ: ну там из АП кто-то с телефона Inst без vpn смог открыть... и понеслась
при чем тут провайдеры фиксированной связи, вообще не понятно. Работа ради работы.