Правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов Статьи редакции
Нужно иметь высшее образование и отработать в IT-компании минимум год.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства. Текст постановления ещё не выложили в открытый доступ.
Согласно данным на сайте правительства, отсрочку смогут получить мужчины до 27 лет, если они имеют высшее образование и опыт работы в IT-компаниях не менее одного года. Действие правил распространяется и на специалистов со стажем менее года, но при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.
В список специальностей и направлений подготовки, позволяющих получить отсрочку от службы, вошли более 60 пунктов, среди которых есть математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника.
Компании, которые хотят получить отсрочку для своих сотрудников, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.
2 марта президент подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года.
Когда Россия с помощью пророссийских СБУ и Гиркина-Стрелкова (агента ФСБ), а также военных, которых "их там нет" устроила территорию ЛНДР, она решала свои интересы. Отжала у Украины промышленный регион, ослабила страну экономически, создала зону дестабилизации. Собственно, основные цели - это сохранение контроля хотя бы над частью Украины и не…
Хороший закон. Значит айтишникам можно будет в спокойном режиме готовиться к эмиграции.
Если завтра не сделают айтишников невыездными 🤡
Гусь-пессимист
а теперь внимательно следим за руками и смотрим кого же они будут считать айтишниками
там же проблема в том что по закону айтишники это те кто работают в компаниях, которые разрабатывают и продают свой софт. если ты работаешь в айти отделе банка или , не знаю, фармакомпании, то это к тебе не относится
ну выведут свой штат в отдельное юрлицо, делов-то. всё равно те же банки с агрегаторами сотрудничают активно
ну вот вендоры и будут считаться айтиишниками, а штатные в банке - как сотрудники финсектора
Хорошо в айти
Ебанутая экономика где отсрочка от армии считается мерой экономического стимулирования
сук а!! кто капусту сажать будет ?!
И ЕСТЬ
Отменяйте обязательную срочную вообще. Только тогда у России может быть будущее.
Хорошо. Пусть все идут в айти. Чем меньше новых геологов, тем я буду нужнее дальше.
А не могли это сделать 6 лет назад? Или 10?
с нефтяной иглы сколько уже слезаем?
6 и 10 лет назад валили с меньшей скоростью.
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ИЛИ (?)
А, исправили, рип
точно, это я ступил)