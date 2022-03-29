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Правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов Статьи редакции

Нужно иметь высшее образование и отработать в IT-компании минимум год.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства. Текст постановления ещё не выложили в открытый доступ.

Согласно данным на сайте правительства, отсрочку смогут получить мужчины до 27 лет, если они имеют высшее образование и опыт работы в IT-компаниях не менее одного года. Действие правил распространяется и на специалистов со стажем менее года, но при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.

В список специальностей и направлений подготовки, позволяющих получить отсрочку от службы, вошли более 60 пунктов, среди которых есть математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих сотрудников, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.

2 марта президент подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года.

#новости #право #it

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20 комментариев
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Eugene

Хороший закон. Значит айтишникам можно будет в спокойном режиме готовиться к эмиграции.

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Модный Петя
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Гусь

Если завтра не сделают айтишников невыездными 🤡

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Петербургский завод

Гусь-пессимист

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M.R.T.

а теперь внимательно следим за руками и смотрим кого же они будут считать айтишниками
там же проблема в том что по закону айтишники это те кто работают в компаниях, которые разрабатывают и продают свой софт. если ты работаешь в айти отделе банка или , не знаю, фармакомпании, то это к тебе не относится

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George Jejeya

ну выведут свой штат в отдельное юрлицо, делов-то. всё равно те же банки с агрегаторами сотрудничают активно

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M.R.T.

ну вот вендоры и будут считаться айтиишниками, а штатные в банке - как сотрудники финсектора

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Петербургский завод

Хорошо в айти

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Олимпийский торшер

Ебанутая экономика где отсрочка от армии считается мерой экономического стимулирования

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Миржан Досымбаев

сук а!! кто капусту сажать будет ?!

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Нурсултан Тюлякбаев

И ЕСТЬ

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Противный череп

Отменяйте обязательную срочную вообще. Только тогда у России может быть будущее.

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George Jejeya

Хорошо. Пусть все идут в айти. Чем меньше новых геологов, тем я буду нужнее дальше.

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Серебряный теркин30см

А не могли это сделать 6 лет назад? Или 10?

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Alexander

с нефтяной иглы сколько уже слезаем?

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Eugene

6 и 10 лет назад валили с меньшей скоростью.

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Alexander

Сообщение удалено

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флутер погромист

ИЛИ (?)

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флутер погромист

А, исправили, рип

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Alexander

точно, это я ступил)

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