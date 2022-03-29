Нужно иметь высшее образование и отработать в IT-компании минимум год.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства. Текст постановления ещё не выложили в открытый доступ.

Согласно данным на сайте правительства, отсрочку смогут получить мужчины до 27 лет, если они имеют высшее образование и опыт работы в IT-компаниях не менее одного года. Действие правил распространяется и на специалистов со стажем менее года, но при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.

В список специальностей и направлений подготовки, позволяющих получить отсрочку от службы, вошли более 60 пунктов, среди которых есть математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих сотрудников, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.