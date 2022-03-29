...Да пойми же ты, дурашка! Европейцы - это не мы! У нас есть опыт затягивания поясов, а у них нету! Они не переживут отсутствие муки и масла на полках, отсутствие газа! Они выйдут на улицу и просто заставят свои правительства откатить санкции. И тогда-то Макдональдс побежит к нам обратно, но условия уже будем ставить мы!