Decathlon заявила о приостановке деятельности в России Статьи редакции
В стране работает 57 магазинов сети.
Об этом говорится в заявлении французской компании.
В Decathlon рассказали, что вынуждены приостановить деятельность в России из-за того, что «условия поставок больше не выполняются» из-за антироссийских санкций. Компания «продолжит поддерживать» своих сотрудников — в стране в сети работают 2500 человек.
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NYT: Nokia ушла из России, но оставила оборудование и ПО, используемые российскими спецслужбами Статьи редакции
Финская компания более пяти лет предоставляла оборудование и услуги для подключения Системы оперативно-розыскной деятельности (СОРМ) к российскому оператору связи МТС.
Сенатор из Небраски призвал расследовать «лотки для фурри» в американских школах после слухов в соцсетях Статьи редакции
Политик возмутился тем, что «фурри» якобы отказываются пользоваться обычным туалетом и требуют предоставить им лотки. Когда школы это опровергли, пришлось извиниться.
Эстонская сеть что ли
Французы!
Бля, завтра поеду закупаться. Единственное, что нормально носилось и не сносилось.
Французские компании почему-то держатся до последнего
Макрон на связи
Nice
Щще одна годнота за мелкий прайс ушла. Трико в контейнере на картонке все ближе
фух, это гуд, декатлон мне нравится
дел
Сегодня как раз последний понедельник купить себе велотренажер