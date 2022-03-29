Новости

Decathlon заявила о приостановке деятельности в России Статьи редакции

В стране работает 57 магазинов сети.

Об этом говорится в заявлении французской компании.

В Decathlon рассказали, что вынуждены приостановить деятельность в России из-за того, что «условия поставок больше не выполняются» из-за антироссийских санкций. Компания «продолжит поддерживать» своих сотрудников — в стране в сети работают 2500 человек.

#новости #конфликтнаукраине

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10 комментариев
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флутер погромист

Эстонская сеть что ли

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Sergei Timofeyev

Французы!

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Sergei Timofeyev

Бля, завтра поеду закупаться. Единственное, что нормально носилось и не сносилось.

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Гордый Слава

Французские компании почему-то держатся до последнего

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Равиль Зарипов

Макрон на связи

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Dan

Nice

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Луговой Мариец

Щще одна годнота за мелкий прайс ушла. Трико в контейнере на картонке все ближе

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Maksym Pustynnikov

фух, это гуд, декатлон мне нравится

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ДЕДос Атака

дел

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Петербургский завод

Сегодня как раз последний понедельник купить себе велотренажер

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Twitter
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia
Человек 22 года управлял одной седьмой частью суши с кучей полезных ископаемых. Напиздил денег, построил дворец за $1,5 млрд и яхту "Шехерезада" за $750 млн. Территория в этот момент выглядела вот так. Вместо того, чтобы привести её в порядок, он полез завоёвывать новую. Долбоёб.
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Bad Mother Fucker
Чилик @Chilikto
Twitter
Вестник психиатрии @psycho_vesti
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого.

— Мишель де Монтень
Alexander
Прогнозы экспертов

...Да пойми же ты, дурашка! Европейцы - это не мы! У нас есть опыт затягивания поясов, а у них нету! Они не переживут отсутствие муки и масла на полках, отсутствие газа! Они выйдут на улицу и просто заставят свои правительства откатить санкции. И тогда-то Макдональдс побежит к нам обратно, но условия уже будем ставить мы!

Катя
из воцапа
dzem
По мнению Путина, НАТО окружило Россию (отмечено красным)
Twitter
Пездуза @RealPezduza
Ким Чен Ын пожаловался: северокорейским детям начали сниться кошмары, что они родились в России
Технологии
NYT: Nokia ушла из России, но оставила оборудование и ПО, используемые российскими спецслужбами Статьи редакции

Финская компания более пяти лет предоставляла оборудование и услуги для подключения Системы оперативно-розыскной деятельности (СОРМ) к российскому оператору связи МТС.

EPA
Twitter
Голый каякер
Усы Пескова @Sandy_mustache
Не запретили снимать в валюте, а разрешили снимать в рублях
Интернет
Сенатор из Небраски призвал расследовать «лотки для фурри» в американских школах после слухов в соцсетях Статьи редакции

Политик возмутился тем, что «фурри» якобы отказываются пользоваться обычным туалетом и требуют предоставить им лотки. Когда школы это опровергли, пришлось извиниться.

Фото Fursonas 
Замечательный завод
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