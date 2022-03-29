Человек 22 года управлял одной седьмой частью суши с кучей полезных ископаемых. Напиздил денег, построил дворец за $1,5 млрд и яхту "Шехерезада" за $750 млн. Территория в этот момент выглядела вот так. Вместо того, чтобы привести её в порядок, он полез завоёвывать новую. Долбоёб.