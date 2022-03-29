Россия и Украина стали ближе к подписанию мирного договора. Итоги переговоров в Стамбуле Статьи редакции
Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры между Россией и Украиной об окончании боевых действий. TJ кратко пересказывает основные итоги.
Гарантии безопасности
- Украина передала России предложения по договору и настаивает, чтобы это был международный договор, прошедший референдум и подписанный другими странами, например, Великобританией, США, Китаем, Польшей, Турцией, Францией, Канадой, Италией и Израилем. Некоторые гаранты безопасности, по словам делегатов, уже дали предварительное согласие.
- Украина настаивает, чтобы референдум и подписание документов проводились в условиях прекращения огня и полного мира.
- Украина проводит аналогии гарантий безопасности с пятой статьёй устава НАТО. Если Украина становится объектом военной агрессии, то страна может требовать немедленных консультаций и предоставления военной помощи, вооружения и закрытия неба.
Украина готова согласиться на внеблоковой статус и обязуется не вступать в НАТО и другие военно-политические союзы. Россия расценила предложения украинской делегации как подтверждение её стремления к нейтральному и безъядерному статусу.
- Российская делегация даст ответ на предложения Украины после того, как их изучит Владимир Путин.
Украина и ЕС
- Принципиальное условие со стороны Украины — никто не выступает против возможного вступления страны в Европейский союз.
- Мединский подтвердил, что получил такое предложение: Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС.
Вывод российских войск
- Замглавы Минобороны Александр Фомин после завершения переговоров заявил, что российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он объяснил, что это решение приняли в «целях повышения взаимного доверия» и поскольку переговоры переходят в «практическую плоскость».
- Генштаб вооружённых сил Украины подтверждает, что заметил вывод отдельных подразделений российской армии с территорий Киевской и Черниговской областей. Украинская сторона при этом допустила «высокий риск» проведения «ротации группировки».
Крым и Донбасс
- Украина прогнозирует, что переговоры по статусу Крыма и Севастополя будут вестись в ближайшие 15 лет. Украинская делегация предложила договориться, чтобы страны не использовали вооружённые силы для решения вопроса.
- Российская делегация подтверждает, что Украина не намерена возвращать Крым и Донбасс военным путём.
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
- Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, могут ли встретиться Путин и Зеленский: «Мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел». По словам Мединского, теперь такая встреча возможна одновременно с тем, как договор будут предварительно подписывать на уровне МИД. Глава делегации подчеркнул, что «при условии быстрой работы по договору мир станет гораздо ближе».
По данным офиса президента Украины, следующий раунд переговоров пройдёт вечером 29 марта. МИД Турции сообщил, что переговоров украинской и российской делегации завтра, 30 марта, не ожидается.
Из-за «спецоперации» на Украине.
У «российского аналога инстаграма*» и PixelPhoto схожи логотипы, интерфейс и функции.
Вот стоило оно того?
отвечает русский народ
путин получит днр и лнр в границах административных областей, видимо. По его мнению, это стоило десятков тысяч трупов, огромного количества калек, разрушенных городов и ненависти на сотни лет между нациями
Надо же было выяснить что "за три дня до Ла-Манша дойдем" такая же брехня что и "Нива - лучший внедорожник".
да ладно вам
после блестящей операции по навальном, уже можно было понять реальные силы чикистов:) дальше по накатанной
Мы сделали всё, чтобы помочь сплотиться более 200 миллионам славян, и зажечь новую звезду надежды демократий нового времени - Украину.
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Для этого мы пожертвовали всем, десятками тысяч жизней наших людей, будущим своей страны и даже Макдональдсом.
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Не благодарите.
Вопрос риторический.
Результаты хорошие. Жаль столько людей умерло и умирает в никому не нужной войне ради амбиций психопата.
Люди на протяжении всего человечества умирали пачками и будут умирать. Sad but true
Тебе жаль людей, которые 500 лет назад отдали жизнь за родину? Или погибли просто так при налете захватчика
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Украина прогнозирует, что переговоры по статусу Крыма и Севастополя будут вестись в ближайшие 15 лет
Иначе говоря, пока лилипут не даст дуба.
Ему дадут новое тело и цикл продолжится.
Честно говоря, не вижу перспектив в возвращение крыма через 15 лет каким либо иным образом. Мне больше кажется, что Россия просто выплатит деньгами за Крым. За эти 15 лет (да и за 8 последних) родилось и ещё родится и вырастит целое поколение людей, считающих крым российским и себя - россиянами. Как их интегрировать обратно в Украину - большой вопрос.
Крымский клон будет
«Либо ишак сдохнет, либо падишах»
Чем тебе Месси не угодил?
Это очередное доказательство того что Путина не волнует то что будет после него, а лишь свое нынешнее положение.
А как же бред про денацификацию, я не понял??? Зомбанутых просто так что ли 8 лет нагнетали против украинцев по телику??? Ради статуса нейтралитета? На вопрос отвечает электорат Путина
резко перестать упоминать, и вата даже не задумается
Главное, что бандеру ликвидировали.
Пойду, т.е. нырну и посмотрю, подвезли ли методички
УПД. Пока всё норм. "Нацыздам на данбаси не полегчает, рррря"
Итоги переговоров в Стамбуле:
Покушале
Первые персональные газетки для Путина скоро печатать начнут
прямо как в "гудбай ленин": запереть его в бункере, крутить постановочные новости и газеты о том, как всё хорошо и охуенно в путинской россии
Разъебали полстраны, похоронили тучу людей, чтобы достичь того, что и так было всегда понятно. Сейчас еще победой это назовут. Я в ахуе.
Российский способ
Канеш, назовут, и будут отмечать потом каждый год
Методичка с "выполнили и перевыполнили" уже подъехала?
Вроде да
Шойгу: Основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены. Армии Украины нанесён существенный урон, это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса;
Замглавы Минобороны Александр Фомин после завершения переговоров заявил, что российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он объяснил, что это решение приняли в «целях повышения взаимного доверия» и поскольку переговоры переходят в «практическую плоскость».
ахахаха, и вообще не потому, что мы наваляли им там шо мама не горюй, уже воевать нечем, клоуны)
@Denis Shiryaev ваша очоба даже улучшает мемы
Так, я что-то не понял, а где биолаборатории уничтожающие славян, а где обещанная демилитаризация с денацификацией? Мне уже начинает казаться... Что это был хитрый план наших военных, чтобы запутать Украинцев и минимальной кровью освободить Донбасс и дать детям уже наконец спокойно поспать!!!!
Как всегда гениально, я считаю! Победа великой русской смекалки!
А почему все пишут про конструктивные результаты, если в итоге опять все тупо обсудили и разошлись?
Так и ведутся переговоры
Эээммм, а что надо было делать? Запиздится на мечах потом? Это переговоры, на них люди обговаривают вопросы и расходятся. Или после трёпа в бар с братишками певко глушить?
Уже не просто обсудили
Хочешь, чтобы каждый этап решался боем на ринге до нокаута?
Российская делегация даст ответ на предложения Украины после того, как их изучит Владимир Путин.
Ээээ
ну это норм, делегация передает все итоги президенту и тот решает, что делать дальше
У нас без Путина вообще ничего не решается. Даже Навального выпускали по согласованию.
Что по репарациям? Кто отстраивать города будет, возмещать людям убытки?
Предположу, что обычно к мирному договору потом постепенно «прицепляется» всё больше и больше дополнений, которые уже охватывают все последствия
Ну,война еще для этого не закончилась,насколько я понимаю,так что рано еще, к тому же, бункерный дед,возможно,не в курсе об этих исходах переговоров)
Комментарии под новостью RT
Порвались.
Не жаль.
Лол, надо подлить огня.
Если будет подписан подобный мир, то я буду мигрировать в другую страну на протяжении ближайших 18 месяцев. (нужно выучить испанский, ибо мигрировать планирую в испаноязычные страны).
Ибо это отсрочка новой войны.
так же говорю
Так ты уже в польше)
а ты откуда?
Не понял, в чём они стали ближе. Украина и раньше выдвигала эти требования, а Россия и так убиралась из Киева потому, что не вывозит. Крым и Донецк с Луганском обязаны вернуть.
Но не вернут, как минимум, на 15 лет ж. Хз, украинцы примут такой мирный договор, вот какой вопрос у меня
Меня очень умиляет всегда вот этот поцреотисм - "не вывозит". Не вывозит что? Сровнять с землёй кхуям? Это вывезет, наглядно уже показали с ракетными ударами по складам, в т.ч. подземным. Но вы ж потом от ора по швам разойдётесь и твиттер засрёте.
А БЫСТРО и аккуратно зачистить города, стараясь без случайных жертв и разрушений не сможет никакая армия, хоть США, хоть блок НАТО, это не компьютерная игра.
Украина готова забить на НАТО, курс на которую был намечен еще при Ющенко и позже закреплен в Конституции
Ну и что получилось, зимняя война 2.0?
Не получилось, так как Россия ещё ничего не выиграла
Тоже первая мысль в голове именно зимняя война
Что по репарациям?
еврокуколды заплатят лол
российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Украинская сторона при этом допустила «высокий риск» проведения «ротации группировки».
Будут добивать Азов, а потом заявят о проведённой денацификации скриньте.
Полк это аж тысяча человек. Они каждого второго азовцем обзывают
Азов не только в Мариуполе так то.
Скорее бы
Мединский подтвердил, что Россия не против вступления Украины в ЕС.
Ну спасибо блять, очень важно их мнение
Пока не подпишут, это ничего не значит.
но санкции на долгие годы
безусловно
Т.е.
- Украина не сможет быть ни в НАТО, ни в другом таком союзе
- Крым и ОРДЛО так и остались у РФ и останутся (не верю в эти переговоры 15-летние)
- Она и так могла вступить в ЕС
То есть хуже, чем было до 24,02
РФ выиграла выходит?
1. НАТО нахуй не нужно будет учитывая возможности (будущие в том числе) армии Украины + поддержка от стран-гарантов. По факту защита как в НАТО, но без самого НАТО. Для Украины это в принципе даже плюс.
2. Крым и лднр вернутся обратно как только пыня помрет. А ему 69 уже.
3. Нет, не могла бы, как минимум из-за замороженных военных конфликтов и территориальных споров, плюс пачка неоконченных реформ. Теперь же это будет одним из условий догора со странами-гарантами.
Звучит как многоходовочка, но лучше так, чем хоронить тысячи мирных жителей.
Т.е.
- Украина и не могла быть в НАТО с неурегулированным Крымом и ОРДЛО
- Крым и ОРДЛО и так были у РФ
Что получила РФ, хз.
Ну кроме уничтоженной международной репутации, оборванных экономических связей и поллярда арестованных ЗВР.
А, ну из плюсов для РФ - олигархам и пропагандонам дали по носу в Европках. Такое себе достижение в обмен на тысячи погибших и уничтоженные города.
РФ выиграла.
ну понятно
силой к 7 мая не смогли
теперь решили успеть добазариться
Вкратце: "с чего начали, к тому и вернулись"
Мединский подтвердил, что Россия не против вступления Украины в ЕС.
Отредактируйте статью, потому что «Мединский цитировал предложения Украины, озвученные на переговорах, а не делал заявление о позиции РФ по вступлению Украины в Евросоюз. Позиция России по украинским предложениям будет озвучена позже»
выводят из киевского/черниговского направления и переводят на харьковское)
никакого договора не будет
это провал...
Украина пытается откатить все на 23 февраля, только сама Украина потеряла будущее навсегда, а если вопрос Крыма и ОРДЛО не решится сейчас, то следующая война будет через 5-10 лет.
Как бы я не любил Украину, но придется забыть об этой стране навсегда.
Для России правда все еще хуже, но кого волнует эта помойка
Украина потеряла будущее навсегда
Что ты несешь, шиз?
Это всё пшик, т.к ВВП уже признали военным преступником и изгоем, не верю я что вот так просто отступит он.
почему только одна молния?
⚡⚡
Наверняка это и релиз-кандидат мирного договора.
Вижу три его интерпретации:
1) Россия проиграла и выводит войска, фактически признавая поражение. Все возвращается к тому, что было до войны, но санкции никогда не снимут, Россия признана кровавым агрессором, вечный позор международного общества. Слава Украине!
2) Россия подебила! Украина никогда не вступит в НАТО. Крым, ДНР и ЛНР фактически остаются нашими, демилитаризация и уничтожение Азова достигнуты, цели выполнены, ура-ура!
3) Более близкое к реальности, фактически компромиссный результат: Украина получает гарантии безопасности, как и хотела, дорога в ЕС открыта. Россия получает то, что хотела: невступление Украины в НАТО.
Гарантии безопасности не касаются Крыма, ДНР и ЛНР, то есть фактически Украина признает их границы, ведь если Украина занимает эти территории и Россия вводит туда войска, то международный договор не действует там. При этом Украина не капитулирует и не признает потерю этих территорий, сохраняя достоинство. По-хорошему бы еще договориться о совместном хозяйствовании на территориях со свободным въездом как граждан России, так и Украины.
Часть санкций снимают, часть остается.
Для России вижу несколько угроз, которые нужно проработать:
1) Договор не только о неразмещении иностранных военных баз, но и ограничение на определенные виды вооружения, типа ПРО, ракет средней и дальней зоны действия, которые могут формально быть чисто украинскими, но фактически быть под контролем НАТО.
2) Односторонний разрыв договора со стороны Украины и вступление в НАТО. Какие гарантии получит Россия, что этого не произойдет постфактум?
При этом Украина не капитулирует и не признает потерю этих территорий, сохраняя достоинство.
Она не признаёт их лишь де-юре, мы же понимаем, что это признание потери де-факто. Переговоры на 15 лет? Ну РФ с Японией тоже переговоры уже сколько ведёт по поводу Курил? 40 лет? 50?
Какие гарантии получит Россия, что этого не произойдет постфактум?
Для этого есть страны-гаранты, которые в случае нарушения договора одной из сторон вводят против нее санкции, а также имеют право на оказание военной помощи другой стороне. К тому же все эти договоры являются неотъемлемой частью международного права, где механизмы и рычаги воздействия прорабатывались не одну сотню лет.
Это получается грузинский сценарий, только Украина получит гарантии безопасности и войдёт в ЕС. Выйдут отовсюду кроме ОРДЛО
И Крыма ж
например, Великобританией, США, Китаем, Польшей, Турцией, Францией, Канадой, Италией и Израилем.
Спасибо, нахуй за таких гарантов как: Китай, Франция, Италия и Израиль. В случае вторжения опять будут сидеть теребонькать и блокировать поставки необходимого вооружения, чтобы не портить отношения с агрессором.
Че, Франция тоже?
Без лукавства. Я очень надеюсь на скорейшее мирное соглашение, ибо уже хуёво от всех последних новостей, хоть не открывай приложение
Мда... Ну если подпишут, будет хорошей почвой для ещё более смертоносной войны в будущем. Бессмысленность.
Ну такое...
Формально, это ничья.
Украина сохраняет свою государственность, получает надежду на европейский путь развития, но ещё больше сдаёт свои территории.
Россия несет потери в виде санкций, международного престижа и потраченных ресурсов на войну. Но Украина, скорее всего, понесла ещё больше потерь в виде разрушенных городов.
При этом, конфликт просто замораживается до очередного шанса.
В общем, близко к тому, что было.
"Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись."
Ну ещё Россия получает нейтралитет Украины и лишает её защиты, ибо «гарантии безопасности» ну такое
Ну, войны зачастую заканчиваются компромиссами. Причем так, что обе стороны недовольны
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Виталий Портников, украинский журналист:
То, что мы переживаем сегодня, ещё недавно можно было прочесть только в учебниках истории. Это та классическая борьба добра со злом, от которого зависит само выживание человечества. О которой потом слагают песни и которой гордятся те, кому удалось отстоять свою честь, справедливость, свободу своей Родины. Я понимаю, что многим даже трудно представить себе, выговорить эти слова: Россия открыто напала на Украину. Но точно также в годы второй мировой войны трудно было себе представить, что цивилизованная Германия попадёт под власть безумного Адольфа Гитлера, что её солдаты будут убивать, грабить насиловать, уничтожать целые народы. ... Если Путин победит – право силы, агрессия, право на убийство и уничтожение станут правилом в мире, который, казалось бы, отказался от подобных обычаев раз и навсегда. Но оказалось, что не навсегда. Оказалось что ещё есть те политические деятели и те общества, которые буквально пропитаны ненавистью и злом. И защититься от них - наш общий долг. Долг людей доброй воли, долг тех, кто думает о развитии цивилизации, а не о её исчезновение с нашей планеты. Просто сейчас эта битва идёт на украинской земле.
Так я не понял: денацифицировали и демилиторизовали?
Сука они уничтожили города. Кому мы нахуй будем нужны в ЕС с такой инфраструктурой?
Кто платить будет за разгребание этого бардака? Россия? Очень сильно я в этом сомневаюсь. ЕС? Ну разве что кредитами, которых и так уже достаточно.
После этих заявлений, в лахтинской долбильне начался сущий кошмар...
По "ЛДНР" ничего не ясно - или это будет решаться на встрече Зе с Молью?
Президенты там будут обсуждать, да, скорее всего. Ну Зеленский еще в интервью российским журналистам говорил, что не строит иллюзий по поводу полного вывода российских войск. Сейчас идет речь об откате на 23 февраля