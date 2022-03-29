Новости

Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию Статьи редакции

Из-за «спецоперации» на Украине.

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Американская компания приостановит поставки средств личной гигиены из-за «растущих масштабов гуманитарного кризиса», говорится в заявлении.

Johnson & Johnson увеличит пожертвования для помощи украинским беженцам с пяти миллионов долларов до десяти миллионов долларов. Компания также будет поставлять лекарства и медицинское оборудование в регион.

Ранее фирма приостановила инвестиции, рекламу и клинические исследования в России, а также пожертвовала пять миллионов долларов благотворительным организациям.

Johnson & Johnson выпускает cредства женской гигиены под марками Carefree и o.b., продукцию для ухода за кожей Le Petit Marseillais, ополаскиватель для полости рта Listerine и другие.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукране #ктоушёл

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Мутный клуб

приостановить поставки средств личной гигиены
 Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

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Чудо апельсин

Привет, немытая Россия

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Редкий Филипп

и вы, тампоны голубые

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Hfr Olod

Прощай
Ловите национал-предателя!

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Россию не спасти

Без прокладок и Head & Shoulders проживем

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Россию не спасти

Только выиграли

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Рот закрой

победа за победой

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Рот закрой

парад побед

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Рот закрой

единственная машина без импортных запчастей

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Денацификация Борна

Парад планет

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Дмитрий Новик

Запретить деятельность перхоти на территории РФ.
Месячные признать экстремистской организацией. Сколько же из-за них пролито крови...

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Клаус Шульце

Путриот обязан пахнуть потом и говном.

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Dan

Патриот обязан пахнуть заводом

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Петербургский паук например
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Рот закрой

операция десанитаризация

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чтоб русским духом пахло

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Рот закрой

поотчетливей

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Официальная кодировка

дегтярное мыло норм если что

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Alexander

вместо прокладок?)

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Официальная кодировка

вместо денег

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Alexander

Сообщение удалено

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Официальная кодировка

главное привыкнуть в первые недели две-три

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Ответственный кот

Вообще да, прикольная штука. Хотя привыкать пока не планирую.

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Официальная кодировка

ну у россиян время есть теперь

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Школьный корабль

Ну не знаю, я песика с ним мою(особенно летом начинаются проблемы с кожей-ни один дорогой шампунь не помогает). Запах у него нормальный, не едкий(в отличие от тех же шампуней).

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Bulky Blackcrappy против войны

Навязанные западом ценности, нам такое не интересно 😒

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Петербургский паук например

шутки шутками, но знаю северного китайца (вроде из деревни), который мне на вопрос, почему он моет руки без мыла, ответил, что это западная традиция

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Попкорноед

Мне мама рассказывала что дедушка после войны служил в Германии до 1948 и оттуда присылал мыло. В деревне в СССР мыла не было.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ладно люди тупые могут быть, но грязные ещё...

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Рот закрой

Сообщение удалено

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Рот закрой

а что случилось????

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Украина напала на Россию.

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Рот закрой

и отняла мочалку и мыло

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Станислав Агентов

Некоторые патриоты и так не удосуживаются мыться

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НикакойвойнысУкраиной

Будем пеплом и песком мыться, как диды

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Конь Федерации

Ромашковый отвар форева

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Рот закрой

а пакетики то в вашем отваре импортные

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Социалистический каякер

Женщинам и детям придётся приловчится к пеленкам или мху…

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Богдан Б

яка сумна новина

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Плотный корабль

Грязные русские*

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Techno George

Ни и ничего, пора уже давно было возобновлять производство тройного одеколона. Да и ничего лучше дегтярного мыла для кожи не придумано.

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Станислав Агентов

Хозяйственное

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Димоша

У него же PH зашкаливает. В результате сухая кожа трескается, а жирная наоборот, компенсируя становится ещё жирнее. 🤷

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Немалый блик

хорошо и правильно

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