Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию Статьи редакции
Из-за «спецоперации» на Украине.
Американская компания приостановит поставки средств личной гигиены из-за «растущих масштабов гуманитарного кризиса», говорится в заявлении.
Johnson & Johnson увеличит пожертвования для помощи украинским беженцам с пяти миллионов долларов до десяти миллионов долларов. Компания также будет поставлять лекарства и медицинское оборудование в регион.
Ранее фирма приостановила инвестиции, рекламу и клинические исследования в России, а также пожертвовала пять миллионов долларов благотворительным организациям.
Johnson & Johnson выпускает cредства женской гигиены под марками Carefree и o.b., продукцию для ухода за кожей Le Petit Marseillais, ополаскиватель для полости рта Listerine и другие.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
У «российского аналога инстаграма*» и PixelPhoto схожи логотипы, интерфейс и функции.
приостановить поставки средств личной гигиены
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Привет, немытая Россия
и вы, тампоны голубые
Прощай
Ловите национал-предателя!
Без прокладок и Head & Shoulders проживем
Только выиграли
победа за победой
парад побед
единственная машина без импортных запчастей
Парад планет
Запретить деятельность перхоти на территории РФ.
Месячные признать экстремистской организацией. Сколько же из-за них пролито крови...
Путриот обязан пахнуть потом и говном.
Патриот обязан пахнуть заводом
операция десанитаризация
чтоб русским духом пахло
поотчетливей
дегтярное мыло норм если что
вместо прокладок?)
вместо денег
Сообщение удалено
главное привыкнуть в первые недели две-три
Вообще да, прикольная штука. Хотя привыкать пока не планирую.
ну у россиян время есть теперь
Ну не знаю, я песика с ним мою(особенно летом начинаются проблемы с кожей-ни один дорогой шампунь не помогает). Запах у него нормальный, не едкий(в отличие от тех же шампуней).
Навязанные западом ценности, нам такое не интересно 😒
шутки шутками, но знаю северного китайца (вроде из деревни), который мне на вопрос, почему он моет руки без мыла, ответил, что это западная традиция
Мне мама рассказывала что дедушка после войны служил в Германии до 1948 и оттуда присылал мыло. В деревне в СССР мыла не было.
Ладно люди тупые могут быть, но грязные ещё...
Сообщение удалено
а что случилось????
Украина напала на Россию.
и отняла мочалку и мыло
Некоторые патриоты и так не удосуживаются мыться
Будем пеплом и песком мыться, как диды
Ромашковый отвар форева
а пакетики то в вашем отваре импортные
Женщинам и детям придётся приловчится к пеленкам или мху…
яка сумна новина
Грязные русские*
Ни и ничего, пора уже давно было возобновлять производство тройного одеколона. Да и ничего лучше дегтярного мыла для кожи не придумано.
Хозяйственное
У него же PH зашкаливает. В результате сухая кожа трескается, а жирная наоборот, компенсируя становится ещё жирнее. 🤷
хорошо и правильно