Новости

Три VPN-сервиса начали бесплатно предоставлять доступ к заблокированным в России сайтам, в том числе и к TJ Статьи редакции

Компании сделали это после публикации петиции «Роскомсвободы».

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ProtonVPN, AmneziaVPN и HighLoad теперь бесплатно предоставляют доступ к 37 сайтам, сообщает «Роскомсвобода» в телеграм-канале.

Список сайтов:

  • Facebook*
  • Instagram*
  • Twitter
  • Linkedin
  • ProtonMail
  • CNN
  • «Би-би-си»
  • Associated Press News
  • The Wall Street Journal
  • «Голос Америки»
  • Deutsche Welle
  • «Радио Свобода»
  • Euronews
  • TJournal
  • «Медиазона»
  • «ОВД-Инфо»
  • Meduza
  • Republic
  • The Village
  • The Insider
  • DOXA
  • Agents.media
  • Agentura.ru
  • «Дождь»
  • «Бумага»
  • SVTV
  • «Настоящее время»
  • «Горизонтальная Россия»
  • Сайт Алексея Навального**
  • Bellingcat
  • «Кавказский Узел»
  • «Крым.Реалии»
  • «КримSOS»
  • «Новые Известия»
  • «Тайга.инфо»
  • The New Times
  • «Google Новости«»

Как получить доступ:

  • AmneziaVPN — сгенерировать профиль для клиента WireGuard через телеграм-бота @free_vpn_amnezia_bot, затем скачать WireGuard и импортировать туда сгенерированный профиль.
  • ProtonVPN — зарегистрироваться и скачать на официальном сайте.
  • HighLoad — зарегистрироваться и следовать инструкциям на сайте.
Технологии
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Разбор TJ, который актуальнее с каждой новой блокировкой в рунете.

Петтер Лагсон, Unsplash

*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской

**Алексей Навальный внесён в реестр экстремистов и террористов

#новости #блокировки

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20 комментариев
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Петербургский завод

Протоном давно пользуюсь бесплатно. Точка в Нидерландах

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Бесплатный жар

Теперь еще бесплатнее.

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Петербургский завод

Я думал может больше точек откроют - нет. Просто пиар акция

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пепси

Точка-У?

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Петербургский завод

Ы

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Странный Макс

G

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Daffy Duck

Совпадение или нет, но сегодня через Протон тж как-то медленнее обычного грузит, либо у меня только так

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Петербургский завод

Не, норм

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Nicholas Fauler

Лимит по трафику есть?

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Петербургский завод

Нет. В Нидерландах 53 бесплатных сервера

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Денис

Мне казалось раньше меньше было серверов там и лучше через сша подключение было, может они доп мощности включили в бесплатный пакет?

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Петербургский завод

Хз. Не вдавался в подробности. Выбрал сервер, сделал профиль и все само работает

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Массовый торшер

Мое почтение

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Петр Болотнин

Два впна из трех и так были бесплатными

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Жестокий спрей

Вроде, все бесплатные

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Чапаев и Пустота

Такая странная новость, которую везде форсят.
Эти сервисы итак предоставляли FREE режим.
Ничего не поменялось.

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Петербургский паук например

это они молодцы

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Священная спецоперация Путина

Напишите им чтобы TJ вычеркнули из списка. Мы тут только от быдла избавились

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ivkom

Proton бесплатно продлевает подписку для Украины и России, если у кого заканчивается, а оплатить сейчас невозможно.

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Bender Rodriguez

классно читать эту новость на tj))

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