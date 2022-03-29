Три VPN-сервиса начали бесплатно предоставлять доступ к заблокированным в России сайтам, в том числе и к TJ Статьи редакции
Компании сделали это после публикации петиции «Роскомсвободы».
ProtonVPN, AmneziaVPN и HighLoad теперь бесплатно предоставляют доступ к 37 сайтам, сообщает «Роскомсвобода» в телеграм-канале.
Список сайтов:
- Facebook*
- Instagram*
- ProtonMail
- CNN
- «Би-би-си»
- Associated Press News
- The Wall Street Journal
- «Голос Америки»
- Deutsche Welle
- «Радио Свобода»
- Euronews
- TJournal
- «Медиазона»
- «ОВД-Инфо»
- Meduza
- Republic
- The Village
- The Insider
- DOXA
- Agents.media
- Agentura.ru
- «Дождь»
- «Бумага»
- SVTV
- «Настоящее время»
- «Горизонтальная Россия»
- Сайт Алексея Навального**
- Bellingcat
- «Кавказский Узел»
- «Крым.Реалии»
- «КримSOS»
- «Новые Известия»
- «Тайга.инфо»
- The New Times
- «Google Новости«»
Как получить доступ:
- AmneziaVPN — сгенерировать профиль для клиента WireGuard через телеграм-бота @free_vpn_amnezia_bot, затем скачать WireGuard и импортировать туда сгенерированный профиль.
- ProtonVPN — зарегистрироваться и скачать на официальном сайте.
- HighLoad — зарегистрироваться и следовать инструкциям на сайте.
*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской
**Алексей Навальный внесён в реестр экстремистов и террористов
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Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
В связи с успешным завершением российскими вооружёнными силами первого этапа спецоперации, было принято решение о ликвидации складов боеприпасов в Белгородской области в связи с ненадобностью. Ликвидация происходит методом множественных хлопков с последующим плановым задымлением территории.
Протоном давно пользуюсь бесплатно. Точка в Нидерландах
Теперь еще бесплатнее.
Я думал может больше точек откроют - нет. Просто пиар акция
Точка-У?
Ы
G
Совпадение или нет, но сегодня через Протон тж как-то медленнее обычного грузит, либо у меня только так
Не, норм
Лимит по трафику есть?
Нет. В Нидерландах 53 бесплатных сервера
Мне казалось раньше меньше было серверов там и лучше через сша подключение было, может они доп мощности включили в бесплатный пакет?
Хз. Не вдавался в подробности. Выбрал сервер, сделал профиль и все само работает
Мое почтение
Два впна из трех и так были бесплатными
Вроде, все бесплатные
Такая странная новость, которую везде форсят.
Эти сервисы итак предоставляли FREE режим.
Ничего не поменялось.
это они молодцы
Напишите им чтобы TJ вычеркнули из списка. Мы тут только от быдла избавились
Proton бесплатно продлевает подписку для Украины и России, если у кого заканчивается, а оплатить сейчас невозможно.
классно читать эту новость на tj))